DHA YURT BÜLTENİ - 14

05.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:19

Piyade Uzman Çavuşu, Aksaray'da 15 bini kişi uğurladı

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın (25) cenazesi memleketi Aksaray'da yaklaşık 15 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Ata Yıldız, tören sonrası alan getirilen şehit Yıldız'ın kızı 8 aylık torunu Ebrar Yaren Yıldız'ı bir süreliğine tabutun üzerine koydu.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna, Suriye rejimince düzenlenen saldırıda şehit olan1'i sivil, 5 askerden Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın cenazesi bugün memleketi Aksaray'a getirildi. 3 yıllık asker şehit Yıldız'ın cenazesi baba evinde helallik alındıktan sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Ulu Camii önüne getirildi. Törene Aksaray Valisi Ali Mantı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinç, milletvekilleri, askeri erkan, 15 Temmuz şehidi Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir, şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Şehit Yıldız'ın kardeşlerinden Hacı Yıldız, asker selamı verip, "Vatan sağ olsun kardeşim" diyerek tabuta sarıldı. Yakınları da tabuta sarılıp, "Türkiye Cumhuriyeti sağ olsun. Kanın yerde kalmadı, kalmayacak." diyerek ağladı. Şehit eşi Türkan Yıldız da törende güçlükle ayakta durabildi. TORUNUNU, OĞLUNUN TABUTUNUN ÜZERİNE KOYDU 4 ay önce eşi Kıymet Yıldız'ı kaybeden acılı şehit babası Ata Yıldız da, tören sonra yakınları tarafından alana getirilen torunu 8 aylık Ebrar Yıldız'ı, bir süreliğine tabutun üzerine koydu. Şehit Yıldız'ın cenazesi kılınan namazın ardından Somuncu Baba Şehitliği'ne defnedildi. Şehit Yıldız'ın 2 yıl öncede sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında 'Nabiyim abi gitmeyelim de Vatan elden gidiyor. Vatana canını verecek adam lazım. Ben gitmez, sen gitmez ken kim savunacak Türkiye Cumhuriyeti. Biz vatanımız için doğmuş, vatanımız için can verecek adamlarız." mesajını paylaşması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------_ Cenazenin tören alınına getirilmesi Törene katılanlardan detayAilesinden detayKardeş ve yakınlarının tabuta sarılması Şehit eşinden detayŞehit babasının torunun tabutun üzerine koyması Genel ve detay

Haber - Kamera: Tolga YANIK- Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

====================================

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi zorunluluk haline geldi

İZMİR'de Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve EBSO'nun düzenlediği Üye Ödüllendirme Töreni'nde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) ile aralık ayında görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayarak, "Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi, hem Avrupa Birliği çalışmalarında hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine. Dolayısıyla benim kendilerine önerim, siyasi ve politik tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünü tıkamaması yönünde. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi, üzerinde çalışıyoruz" dedi.İzmir'de Ticaret Odası (İZTO), Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından düzenlenen Üye Ödüllendirme Töreni, Balçova'daki bir otelde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. 3 odanın işbirliğinde düzenlenen törende her kurum kendi kriterleri doğrultusunda üyelerini ödüllendirdi. Ödüllendirilen iş insanlarının taşıdığı kriterlerden arasında ticari kazanç sıralamasına göre vergi rekortmenleri, ihracat ve döviz kazandıran faaliyetler, en yüksek yatırım yapanlar, Oda üyeliğinde 25 ve 50 yılı geçenler, en fazla tescil ücreti ödeyen firmalar, en fazla istihdam sağlayan kadın girişimciler gibi farklı kategoriler yer aldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Anadolu'nun dış dünyaya açılan kapısı olduğunu, İzmirli olmanın saygılı, merhametli, sıcak ve samimi olmak anlamına geldiğini söyledi.'İMKANLARIMIZI EGELİLER İÇİN SEFERBER ETTİK'Türkiye'de yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşunun önemli bir bölümünün Ege Bölgesi'nde bulunduğunu da aktaran Bakan Bekir Pakdemirli, "Bizim de hükümetlerimiz döneminde, son 17 yılda Ege bölgemize ve özellikle İzmir'e yaptığımız yatırımlar, AK Parti'nin, millete ve memlekete bakış açısının somut bir örneğidir. Biz, çok iyi biliyoruz ki Ege bölgesi, Türkiye'yi doyuran önemli bir bölgedir. Çünkü Ege; bitkisel ve hayvansal üretimde toplam ülke üretiminin yüzde 14'üne sahip. Biz de bu potansiyel karşısında, Ege'nin çalışkan ve emektar insanına elimizden gelen bütün destekleri verdik, imkanlarımızı Egeliler için seferber ettik" dedi. 2018'de tarımsal desteklerin yüzde 13'ünü, Ege Bölgesi'ndeki çiftçilere ödediklerini açıklayan Bakan Bekir Pakdemirli, "Orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza destek sağlamak maksadıyla, 422 milyon lira Orköy kredisi ve hibe desteği sağladık. 283 adet meteoroloji gözlem sistemi kurduk. Bunları sadece Egeli yahut İzmirli olduğumuz için yapmadık" diye konuştu.'İNCİRDE 10 MİLYON DOLARLIK KAYBI ENGELLEDİK'Bakan Pakdemirli, "Kuru üzümde ihracat fiyatı geçen seneye göre, ton başına 200 dolar artmış, yani ülkemize ilave 55 milyon dolar gelir sağlanmıştır. Aynı şekilde, üretimdeki artışa bağlı olarak, ihracat fiyatının ton başına 500 dolara düşmesi beklenen kuru incirde düşüşü durdurarak, ihracatta oluşacak 10 milyon dolarlık kaybı da engellemiş olduk. Tabi sadece ihracat yeterli değil. Markalaşmamız, yani ürettiğimiz ürünlere birer hikaye ve katma değer katarak, dünyaya pazarlamamız gerekiyor" dedi. Pakdemirli, hedeflerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Önümüzdeki dönemde, sözleşmeli üretim, kamu, özel sektör ve üniversite işbirliği, endüstriyel amaçlı lifli bitkilerin üretimi, organik ve organomineral gübre kullanımı, su ürünlerinde 2 milyar dolarlık ihracat hedefi, yeni damızlık üretim merkezleri, 2 milyon hektar alanın daha sulamaya açılması, 14,3 milyon hektar tarımsal arazinin toplulaştırması gibi konuları bizim ağzımızdan daha sıklıkla duyacaksınız."9 İLÇEYE TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAKKonuşmasında Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin önemli olduğunu aktaran Bekir Pakdemirli, "Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluşu için, 7 Kasım'da gerekli imzayı attım. Ayrıca İzmir'de, Dikili ilçesi dışında, dokuz ilçede daha Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Hayvancılık, seracılık, süs bitkileri ve su ürünleri sektörlerine önemli katkılar sağlayacak olan Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay, Foça, Menderes, Kınık ve Torbalı ilçelerinde, proje ve yer seçimi çalışmalarına başladık. Bununla birlikte Ege bölgemizde Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler ve Manisa-Alaşehir Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB kurulması çalışmalarımız da hızla devam ediyor" dedi.'AVRUPA BİRLİĞİ İLE ARALIK AYINDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK'Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, yaptığı konuşmada Avrupa Birliği ile aralık ayında görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Pekcan, "Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi, hem Avrupa Birliği çalışmalarında, hem bizim çalışmalarımızda her iki tarafın da menfaatine. Dolayısıyla benim kendilerine önerim, siyasi ve politik tartışmaların başka bir mecrada yapılması, ticari ve ekonomik çalışmaların önünü tıkamaması yönünde. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi, üzerinde çalışıyoruz" dedi. Ticaret savaşları, uluslararası korumacılık önlemleri, siyasi karışıklıklar, iç çatışmalar, protestolar, dünyada belirsizliklerin ön plana çıktığı bir dönemden geçildiğini aktaran Pekcan, "2019'da kasım ayı birinci çeyreğinde belirsizlik endeksi yayınlandı. Belirsizlik endeksi birinci çeyrekte yüzde 5 iken 2019'un üçüncü çeyreğinde yüzde 99.7'ye çıktı. Küresel ekonomi büyümesi 2020 için 3.9 öngörülürken, 2.9 gerçekleşti. Küresel ticaret hacminin artışı yüzde 4 iken yüzde 1.2 olarak gerçekleşti" diye konuştu.'İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 85.9'Bakan Ruhsar Pekcan, "Önümüzdeki seneden beklentimiz yüksek. Bu büyüme rakamları son 18 yılın en düşük rakamları. Küresel korumacılık önlemleri, 2016-2017 döneminde dünyadaki ticaret hacminin 79 milyar doları kapsıyor. 2018-2019 döneminde korumacılık önlemlerine tabii küresel ticaretin hacmi, 747 milyar dolar. Yaklaşık 2 senede 10 katından fazla bir artış var. bizim korumacılık önlemlerine tabii olan ihracatımız, 2018'de 7.2 milyar dolar, 2019'da da 10.8 milyar dolar. Biz dünyadaki bu koşullara rağmen sizlerle beraber bu büyük rakamlarımıza ulaştık çok şükür. İhracat artış sıralamamız dünyada yedinci sırada. Allah'ın izniyle ocak ayında da yüzde 6.1 artış ile ihracatımızı 14 milyar 765 milyon dolar seviyesinde. Bugüne kadar en yüksek ocak rakamı gerçekleşti. İthalatımızda yüzde 9.1 yavaşlama oldu 2019'da. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85.9. Son 62 yılın en yüksek karşılama oranı. Dünyadaki tüm olumsuz koşullara rağmen Türkiye dinamik bir biçimde, tüm enerjisiyle yoluna devam ediyor. Biz 2020'ye daha inançlı, daha güçlü giriyoruz. Bundan sonra da hep beraber daha güzel işler yapacağız" dedi.'ÜLKEMİZE YILLIK TOPLAMDA 235 MİLYAR DOLAR DÖVİZ KAZANDIRDIK'TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, "Kısa sürede, özel sektörden gelmiş olmasının farkını ortaya koydu. Ticareti ve gümrük işlemlerini kolaylaştıran pek çok adım atıldı. Onunla birlikte ihracatta yeni rekorlar kırdık, 182 milyar dolara ulaştık. Dünya ticareti durağanlaşırken, biz ihracatını artırmayı başaran az sayıdaki ülkeden biriyiz. Elbette bu başarı, İzmirli iş insanlarımızın ve tüm özel sektörümüzün de büyük emekleriyle mümkün oldu. Türk özel sektörü mal ihracatının yanı sıra, turizm, müteahhitlik ve taşımacılıktan da 53 milyar dolar döviz girdisi sağladı. Böylece ülkemize yıllık toplamda 235 milyar dolar döviz kazandırdık ki, bu da ayrı bir rekordur. Mal ve hizmet ihracatı gerçekleştiren tüm girişimci kardeşlerimle iftihar ediyorum" dedi. İzmir'in çok iyi üniversitelere, çok başarılı OSB'lere, serbest bölgelere, gayet aktif çalışan teknoloji geliştirme merkezlerine, uluslararası limanlara sahip olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Ülkemizde, üretimin, ihracatın, teknolojinin lider şehirleri arasında. Tüm bu başarıların mimarı, İzmirli girişimci kardeşlerimle bir defa daha gurur duyuyorum. Elbette altyapı, ulaştırma ve lojistik alanlarında yapılan yatırımların burada büyük payı var. İzmir-İstanbul Otoyolundan sonra, İzmir-Ankara Hızlı Tren Hattı, Çandarlı Otoyolu ve limanıyla birlikte, İzmir, çok daha cazip bir iş ve yaşam merkezi haline gelecek. Peki, değerli dostlarım, sıkıntılarımız yok mu, var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkana sahibiz. Devletten tek isteğimiz, rakiplerle eşit şartlarda yarışma imkanı verin. Bizi mevzuata, bürokrasiye boğdurmayın, gerisini biz hallederiz" dedi.'ŞEHRİN POTANSİYELİNİ KULLANACAĞIZ'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, şunları söyledi: "İzmir'de faaliyette bulunan tüm firmaların sorumluluklarının bilincinde olduğunu gururla söyleyebiliriz. İzmir doğu ve batının kesişim noktası olduğu çok özel bir şehir. İzmir Büyükşehir, İzmir'in değerlerini ön plana çıkararak, dünyadaki gelişmeleri bütünleştirmeyi amaçlayan kapsamlı stratejik plan çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. En önemli başlıklarımızdan biri de ekonomi. Küresel olarak ekonominin kırılgan hale geldiğini biliyoruz. İzmir'in de bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için şehrin potansiyelini kullanacağız." İzmir Valisi Erol Ayyıldız, konuşmasının başında Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremi hatırlatarak, "İzmir'deki iş insanları toparlanarak deprem bölgesindeki vatandaşların yanında oldu. Ben şahsım adına İzmir Valisi olarak herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından, iş insanlarına ödülleri verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Toplantı salonundan görüntü-Bakanlardan ve protokolden görüntü-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması-Ödül verilmesi-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

=================================

Kreşte öğretmen dehşeti; 2 yaşındaki çocuğu defalarca tokatladı (3)

KREŞ KURUCUSU AÇIKLAMA YAPTIDüzce'de küçük çocuğun şiddet gördüğü kreşin sahibi Niyazi Bakan, yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, veliye bilgi verildiğini, olayı adli makamlara bildirdiklerini söyledi. Bakan açıklamasında, "Olay 4 Şubat tarihinde kameralarla görüntü kaydedilen ortak alanda gerçekleşmiş olup, anında kurum yönetimince olaya müdahale edilmiş, çocuk korumaya alınarak veliye gereken destek verilmiş, ivedilikle ilgili idari, kolluk ve adli makamlara bildirilmiştir. Bunun üzerine konuyla ilgili idari ve adli işlem süreci başlatılmıştır. Kurum olarak her zaman şeffaflık ve çocuğa faydalılık ilkesini prensip edindiğimizden, olay ört bas edilmemiş bizzat tarafımızdan gerekli müdahaleler yapılmıştır. Tüm çocuklarımız bizim için çok değerlidir ve bize emanettir. Bu sorumluluk bilinciyle hareket etmekte ve sorumluluğumuzun gereğini yerine getirme bilincindeyiz" dedi.Bakan ayrıca, kurumun şeffaf olduğuna dikkat çekerek, "Bizim kurumumuzun girişinde ve idare odamızda kamera vardır. Velilerimiz geldiği zaman giriş alanının içerisinde tüm koridorları ve ilgili alanları gönül rahatlığıyla görebilir. Biz bu olayın kamerayla tespitini yaptık ve velimize gösterdik. Gerekli işlemleri de yaptık. Bizim ilkemiz bir şeyi saklamak değildir. Bir şeyi ortaya koymaktır. Bunu ortaya koyarak gerekli müdahaleyi de yaptık zaten" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Okuldan görüntüler-Kameraların görüntüsü-Niyazi Bakan ile röportaj-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/Murat KÜÇÜK/DÜZCE

=====================================

Manisa'da depremler sürüyor, halk tedirgin (2)

CAMİ MİNARESİNDEKİ ÇATLAK BÜYÜDÜManisa'nın Akhisar ilçesinde, geçen 22 Ocak'taki 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında 2 bin 500 yakın artçı sarsıntı nedeniyle çatlaklar meydana gelen Süleymanlı Çarşı Camii'nin minaresi tehlike saçıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, dün saat 19.47'teki 4.3 ve 20.55'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki iki depremin caminin minaresindeki çatlakların daha da büyümesine neden olduğu belirtildi.Süleymanlı Çarşı Camii Derneği Başkanı, emekli imam Ali Köksal, "Dün akşam yine 2 ayrı depremle sarsıldık. 14 gün önce meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deremde camimizin ikinci şerefesinin üzerinde alem bağlantısının olduğu bölümde çatlak meydana geldi. Minare şu an için tehlike yaratıyor, ilgililere bildirdik. İlgililer de gelip minaredeki hasarın yerini tespit etti. Caminin iki şerefesinden üst kısımdaki ikinci şerefenin alınıp, tek şerefeye düşürülmesine karar verildi. Ancak, şu ana kadar gelip, giden olmadığı gibi yapılan bir şey de yok. Tabi ki işin yoğunluğu da var, camimiz ibadete açık. Caminin içerisinde ibadete engel olacak bir hasar yok. Minarenin yakınındaki evde yaşayan 1 kişi vardı. O da şu ah evi terk edip, çadıra geçti. O nedenle çok büyük bir tehlike yok ama bir an önce minarenin yapılmasını istiyoruz" dedi.Akşam meydana gelen iki depremin merkez üssü olan kırsal Medar Mahallesi'ne yakın yerleşim merkezi Süleymanlı Mahallesi'ndeki bazı metruk binaların iç kısımlarda da çöküm ve çatlaklar oluştuğu bildirildi.GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRDİLER Öte yandan dün akşam ki iki ağır depremin ardından evlerine girmeye korkanlar, Süleymanlı Mahallesi futbol sahası üzerine kurulan AFAD çadırlarında geceyi geçirdi. Çadırların önünde ateş yakıp, ısınmaya çalıştı. Psikolojilerinin bozulduğunu belirten Akhisarlılar, bir an önce depremlerin sona ermesi için dua ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hasar gören evlerden görüntü-Hasar gören cami minaresinden görüntü-Geceyi çadırda geçiren depremzedelerle röp.-Süleymanlı Çarşı Camii Derneği Başkanı, emekli imam Ali Köksal ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

=================================

Lodosta uçan çatı arabaların üzerine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli lodosun uçurduğu çatı park halindeki 1 kamyonet ile 2 otomobilin üzerine düştü. Araçlarda maddi hasara yol açan olayda şans eseri yaralanan olmadı.Mahmudiye Mahallesi 1'nci Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısı, şiddetli lodos nedeniyle yaklaşık 150 metre uçarak, Diriliş Caddesi üzerinde park halindeki bir kamyonet ile iki otomobilin üzerine düştü. Uçan çatının altında kalan araçlarda maddi hasar oluşurken, o sırada sokakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Çatı vinç yardımıyla kaldırılırken, caddedeki diğer çatıların uçmaması için önlemler alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Uçan çatıdan görüntüler-Zarar gören araçlardan görüntüler-Çatının uçtuğu binadan görüntü-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

===================================

Muğla'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oluyor

MUĞLA genelinde etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, dün akşam başlayarak etkisini artıran şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karabağlar Yaylası'nda tarım arazileri, sular altında kaldı. 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyü olan ve Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde ise saatteki hızı 40 kilometreyi bulan lodos dev dalgalar oluştu. Kentte hayat olumsuz etkilenirken, şiddetli yağmurun yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Göle dönen cadde ve sokaklardan görüntü Akyaka mahallesindeki dev dalgalardan görüntü

Haber- Kamera; Cavit AKGÜN- Aykut KURT/ MUĞLA,

===================================

Eski polis ormanda ölü bulundu

ADANA'nın Çukurova ilçesinde, eski polis memuru ve koruma Feyzullah K., ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, Çukurova'ya bağlı Topalak Mahallesi'nde geldi. Yol kenarından geçenler, iddiaya göre, ormanlık alanda hareketsiz yatan birini görünce polisi aradı. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatanın Feyzullah K. olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, 3 gündür ailesinin haber alamadığı ortaya çıkan Feyzullah K.'nin, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bir süredir psikolojik sorunları olduğunu belirtilen Feyzullah K.'nin, emekli polis olduğu, Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde korumalığını yaptığı öğrenildi. Feyzullah K.'nin, en son Büyükşehir Belediyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtildi. Feyzullah K.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna götürüldü. Feyzullah K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeri genel görüntü-Olay yeri inceleme çalışması-Olay yerine gelen polis ekipleri

Haber: -Kamera:/ADANA,========================

Canan Karatay'dan gribe karşı 'tirşik çorbası' önerisi PROF. Dr. Canan Karatay, Kahramanmaraş'ta 'Andırın doktoru' diye bilinen meşhur 'tirşik çorbası'nın yüksek dozda antioksidan içerdiğini belirterek, "Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız" dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu ve Kahramanmaraş Kültür, Turizm, Otelciler ve Gastronomi Derneği Başkanı Gökhanbüyük Dereli ile birlikte Kahramanmaraş'taki bir tesiste yöresel yemekleri tattı. İşletme sahipleri Mehmet ve Atilla Kanbur kardeşleri tarafından karşılanan ve kendisine karikatürleri hediye edilen Karatay, eli böğründe (yan yana), sömelek köftesi, tarhana çorbası, tirşik çorbası, cevizli sucuk, Maraş tarhanasının tadlarına bakdı.

'KIŞIN BOL BOL YERSENİZ GRİP OLMAZSINIZ'Karatay, Kahramanmaraş'a özgü 'Andırın doktoru' olarak da bilinen 'tirşik çorbası'nın çok sağlıklı olduğunu söyledi. 'Yılan otu', 'Yaban pancarı' olarak da bilinen zehirli tirşik otundan hazırlanan ancak fermantasyondan sonra pişirilen çorbanın özellikle kış mevsiminde tüketilmesi gerektiğini kaydeden Karatay, "Ben ilk defa görüyorum ve hakikaten çok zehirli bir otmuş. Fakat bir veya iki gece fermante yapıldığı zaman doğal olan her şey sağlıklı olur. Müthiş bir ekşi lezzeti var, çok güzel de hazırlanmış, hazırlayanın ellerine sağlık. Aşırı ekşi olmasının sebebi C vitaminin, yani çok yüksek doz antioksidan, doğal antioksidan içerdiğini gösteriyor. Bunu kışın bol bol yerseniz grip olmazsınız, viral enfeksiyon ve hiçbir enfeksiyonla karşılaşmazsınız. Zaten burada yerel olarak bunun için de doktor olarak, kış doktoru olarak kullanılıyormuş" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI FABRİKADA YAPAY ŞEYLERDEN UZAK TUTMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

Maraş yemeklerini kadınların hazırladığı bir sanat eseri olarak değerlendiren Canan Karatay Elazığlı olduğunu ama Kahramanmaraş ile Elazığ'ın birbirine yakın değerleri bulunduğunu söyledi. Karatay, "Lokal değerlerimizi öne çıkartmak mecburiyetindeyiz. Fabrikada üretilen yapay şeylerden çocuklarımızı ve gençlerimizi uzak tutmak mecburiyetindeyiz. Bütün dünya artık buna döndü. Bütün dünya organik, doğal, yerel ve mevsimsel yiyeceklerin sağlık bahşedeceğini zaten kabul etmiş durumda. Ben kadınların yapmış olduğu bir sanat diye düşünüyorum ve az önce bir sanat sergisini gezmiş gibi hissettim" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Kaynak: DHA