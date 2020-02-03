DHA YURT BÜLTENİ - 14

03.02.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:11

Şehit ateşi Mersin'e düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) unsurlarına Esad rejim güçlerince gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Piyade Ulaştırma Uzman Onbaşı Uğur Katran'ın (25), Mersin'in Gülnar ilçesindeki babaevine acı haberi ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Onbaşı Uğur Katran, Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Şehit Katran'ın acı haberi, Gülnar ilçesi Kavakoğlu Mahallesi'nde oturan babası Ramazan Katran'a verildi. Geçmişte annesinin hayatını kaybettiği öğrenilen şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Katran'ın yarın öğle namazına müteakip Gülnar Merkez Camiii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayvalı Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Haber: Menmet DOĞANER/ MERSİN, ==========================

Diyarbakır'da inşaatta çökme: 2 yaralı DİYARBAKIR'da bir inşaatta meydana gelen çökme nedeniyle 2 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundaki bir inşaatta meydana geldi. İşçiler çalıştığı sırada inşaatın birinci katında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 2 işçi demir ve kalasların altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevleri, enkaz altından çıkarılan 2 işçiyi yaptıkları müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Olayın olduğu inşaat alanıİşçilerin enkazı kaldırmasıPolis ekipleriAmbulansın ayrılışıGenel ve detay

Haber- Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR, ==============================

Kuyumcu alarma bastı, polis gelip gözaltına aldı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kuyumcuya girip tek taş alacağını söyleyen E.Ş.'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri sahibi, dükkanındaki alarma bastı. Gelen polisin yakaladığı E.Ş. üzerindeki kurusıkı tabancayla gözaltına alındı.

Olay, öğlenden sonra Akçakoca Yalı Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen E.Ş. tek taş yüzüklere bakıp, bir tanesini satın almak istedi. E.Ş. yüzüğün bir kağıda sarılmasını isteyerek, parasını bankadan para çekerek ödeyeceğini söyledi. Kuyumcu, E.Ş.'nin hareketlerinden şüphelendi ve dükkanındaki alarma bastı. Bu sırada durumu anlayıp, kaçmaya çalışan E.Ş., kuyumcu ve çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen polis, E.Ş.'nin üzerinde arama yaptı. Üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kuyumcu önünden görüntü (Vatandaş kamerası)Kuyumcudan çıkarılan şahsın görüntüsü (Vatandaş kamerası)

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ===========================

Hurdacı, metruk binada ölü bulundu KAYSERİ'de hurdacılık yaparak geçimini sürdüren Osman Çalışgan (69), metruk binada ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesindeki Caferbey Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Bey Camii imamı Ali Doğan, Pazarlı Sokak'taki metruk binada yaşayan ve kendisinden 5 gündür haber alınamayan hurdacı Osman Çalışgan'ın yanına gitti. Binaya geldiğinde Çalışgan'ı hareketsiz halde gören Doğan, durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çalışgan'ın öldüğünü belirledi. Bekar olan ve yalnız yaşayan Çalışgan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Cafer Bey Camii İmamı Ali Doğan, mahallede yaşayan Osman Çalışgan'ı merak ettiği için metruk binaya gittiğini belirterek, "Osman Çalışgan'ı burada görev yaptığım 15 yıldan beri tanıyorum. Kendisi iyi bir insandı. Kimseye zararı yoktu. Kendisinden uzun süredir haber alamayınca eve gittim. Ancak maalesef kendisi kaybettik. Allah rahmet eylesin" dedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yeri-Cami imamı Ali Doğan ile röportaj-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ,DHA===========================

Gribal enfeksiyona limon tavsiyesi MERSİN'de olduğu gibi son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle Türkiye'nin ve dünyanın gündemini meşgul eden gribal hastalıklar için limon tüketimi tavsiye edildi.

Limon üretimini yapan çiftçileri bahçelerinde ziyaret eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, burada üreticilerle sohbet ederek sorunlarını ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında konuşan Başkan Tollu, Erdemli ekonomisinin can damarı limonun önemine değindi.

C vitamini deposu olarak da bilinen limonun, başta gribal rahatsızlıklara karşı koruyucu olarak insan sağlığında önemli bir rol üstlendiğini belirten Başkan Tollu, "Uzmanların tespitlerini duymuşsunuzdur, özellikle Çin'de yayılan bu enfeksiyona karşı limonun gerçekten çok ciddi bir çare olduğu, limonun bir dezenfektan olduğu ve tüketildiğinde gribal hastalılara yakalanma riskini azalttığını hepimiz biliyoruz. Bu da gösteriyor ki, limonun dünyada daha da fazla tüketileceği ve ülke ekonomisi için çok ciddi bir girdi sağlayacağı bir döneme giriyoruz. İnşallah bu da Erdemli'de hem üreticilerimiz için hem çiftçilerimiz için ciddi bir kazanım olacak; hem de ülke ekonomisi için ciddi bir döviz kapısı olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Bahçede çalışan işçiler-İşçiler dalında limon kopartırken-Belediye Başkanı Tollu, dalında limon kopartırken-Başkan Tollu konuşurken-Başkan Tollu bahçede çalışan işçilerle-Limon taşınlar-Limon kasalarından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), ================================

Drift yapan sürücüye 6 bin lira para cezası

KONYA'da yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 6 bin 141 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde yol ortasında drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren otomobil ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kısa sürede otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit eden polis, sürücüye, "Herhangi bir zorunluk olmaksızın karayollarında dönüş¸ kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün degiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesiö maddesince 6 bin141 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetinin ise 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildiği belirtildi.

Sürücünün drift yaptığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü: ----------------------------------Otomobilin drift yapma anları

Haber-Kamera: KONYA =============================

Orhangazi-Bursa karayolunda 2 TIR ve 1 tankerli zincirleme kaza

ORHANGAZİ-Bursa karayolu üzerinde 2 TIR ve 1 tanker zincirleme kazaya karıştı. Sürücülerden biri sıkıştığı TIR'dan itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi'den Bursa istikametine doğru giden inşaat demiri yüklü Hakan İzmir (32) idaresindeki 34 AJ 2030 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan Harun Bayar (45) idaresindeki 13 ED 933 plakalı bir başka TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile birlikte Harun Bayar yönetimindeki TIR da, önündeki Mehmet Karaboğa (52) idaresindeki 06 BM 8634 plakalı akaryakıt tankerine çarptı. Zincirleme kaza sonrası bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ TIR'DA SIKIŞTIKaza sonrasında en sonda bulunan sürücüsü Hakan İzmir, hurdaya dönen demir yüklü TIR'da sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucunda Hakan İzmir, TIR'dan çıkarıldı. Yaralı sürücü Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Orhangazi-Bursa karayolunda uzun kuyruklar oluştu ve Bursa istikametinde trafik tek şeritten verildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yapan TIR'lardan detaylar-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza sonrası yaşananlar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

Kaynak: DHA