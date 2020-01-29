DHA YURT BÜLTENİ - 14

29.01.2020 20:17 | Son Güncelleme: 29.01.2020 20:17

Kolordu Komutanlığı'nda depremzedeler için barınma alanı kuruldu

ELAZIĞ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığı Salih Omurtak Kışlası bünyesindeki spor salonu, depremzedeler için barınma alanına dönüştürüldü. 172 kişi kapasiteli kışlada, depremzedeler yeme-içme, barınma, sıcak su ve sosyal faaliyet ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası kentte birçok bina zarar görmüş ve yüzlerce kişi evlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Depremzedeler için bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek kentteki birçok noktada konaklama alanları kurdu. Bu kapsamda Elazığ 8'inci Kolordu Komutanlığı Salih Omurtak Kışlası'nda 172 kişilik barınma yeri kuruldu. Şu an 100 depremzedenin kaldığı kışlaya AFAD'ın yönlendirmesiyle depremzedeler gelmeye devam ediyor. Kurulan barınma alanında halkın yeme-içme, barınma, sıcak su ve sosyal faaliyet ihtiyaçlarını giderebiliyor.

'BURADA ŞARTLAR İYİ'Depremden sonra korktukları için ailesiyle birlikte 2 gün dışarda kaldıklarını 3'üncü gün ise buraya geldiğini belirten depremzede Gızılgül Kaçmaz (42), çocuklarıyla birlikte kaldıklarını söyledi. Evlerinin depremde hasar gördüğünü kaydeden Kaçmaz, "Henüz bir tespit yapılmadı. Mühendislerin çalışması bitince belli olacak sanırım. Burada şartlar iyi. Çok şükür iyiyiz. En önemlisi de çocuklarımızın psikolojisi. Onların desteğe ihtiyacı var. Çünkü çok korktular" dedi.

Ailesiyle kışlada kaldığını belirten Bora kaçmaz (12) ise burada futbol ve basketbol oynayarak zaman geçirdiğini söyledi.

'HALA KORKUM VAR'Deprem olduğunda 5'inci kattan koşarak indiğini söyleyen ilkokul öğrencisi İlayda Kaçmaz (10) ise "Merdivenlerden yuvarlanarak indim. Çok korktum. Dışarı kaçtık. Gözlerimin önünde binalar yıkıldı. Çok üzgünüm. Burada güvende hissediyorum ama hala korkuyorum. Deprem olursa diye tedirginim" diye konuştu.

Depremde evden kaçmak isterken yere düşen ve kolunu kıran Sinan Yıldırım (9) ise kışladaki barınma alanında sunulan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Depremde en ağır hasar gören Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Merve Kökercün (20) ise kışlaya bugün geldiklerini ve sıcak bir yer buldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Spor salonundan görüntüSalonda kurulan yataklarYemek ikramıDepremzedelerMuhabir Can Çelik'in anonsuGenel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Can ÇELİK,Eser PAZARBAŞI/ELAZIĞ,==============================

Depremin vurduğu köye hayvan desteği ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, evlerin büyük bir bölümünün yıkıldığı Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünün sakinlerine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı doğrultusunda 20 büyükbaş ve 60 küçükbaş hayvan verildi.

Cuma akşamı meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, ilçeye bağlı 40 haneli Çevrimtaş köyündeki kerpiç evler ve ahırların tamamına yakını yıkıldı. Köylülerden bazılarının hayvanları da depremde telef oldu. Köylüler, kurulan çadırlarda yaşamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile köylülere, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nce 20 büyükbaş, 60 küçükbaş hayvan ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 ton kaba yem ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından tedarik edilen kesif yemleri dağıtıldı.

Köyde, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Erkan BAY/SİVRİCE (Elazığ), ===================================

Küçük çocuktan Elazığ'a duygulandıran bağış EDİRNE'de, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için pazartesi günü başlatılan kampanya kapsamında kent merkezinde toplanan 9 yardım TIR'ından 4'ü yola çıktı. Yardım edenlerin arasında küçük bir çocuğun, üzerinde 'Bu da benden sana küçük bir hediye, ona iyi bak olur mu?' notuyla oyuncağını bağışlaması, herkesi duygulandırdı.

Edirne Valiliği'nce Elazığ ve Malatya illerindeki deprem bölgesine yapılacak ayni yardımlar için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde 'Yardım Koordinasyon Masası' oluşturuldu. Kullanılmamış yeni malzeme olmak kaydıyla sadece ısıtıcı, kışlık giyecek ve gıdanın kabul edildiği yardımlar merkez ve ilçelerde kurulan noktalarda kabul edildi. Pazar gününden bu yana toplanan ve görevlilerin yanı sıra vatandaş ve esnafın da yardımıyla tasnif edilen 9 TIR malzemeden ilk 4'ü akşam saatlerinde Elazığ ve Malatya'ya teslim edilmek üzere yola çıktı.

Kampanya kapsamında küçük bir çocuğun oyuncağını, üzerinde yazılı notla bağışlaması herkesi duygulandırdı. Küçük çocuk, oyuncağın üzerine, 'Bu da benden sana küçük bir hediye, ona iyi bak olur mu?' notu yazarak, Edirne merkezdeki Mimar Sinan Spor Salonu'na bıraktı.

Kampanya kapsamda Edirne Merkez ve İlçelerinden yaklaşık 800 vatandaş, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları yardım kampanyasına destek oldu. Kampanyada, 27 ton gıda malzemesi, 2400 litre sıvı yağ, 46 ton pirinç, 850 adet battaniye, 250 adet ısıtıcı, 545 koli giyim eşyası, 300 koli temizlik ve yardım malzemesi toplandı. 3 gün boyunca toplamda 9 TIR malzeme toplanırken 4 TIR bugün yola çıktı. Daha öncesinden gönderilen 2 TIR dolusu yardım malzemesinin yanı sıra 1 TIR yardım malzemesi de yine kolilenmek üzere Edirne'de hazır bekletiliyor. Yine 2 TIR dolusu gıda maddesi de Elazığ ve Malatya'daki AFAD depolarının boşalmasına paralel olarak yine Edirne'den yola çıkartılacak. Bu rakamlarla birlikte toplamda 9 TIR dolusu yardım Edirne'den Elazığ'a ve Malatya'ya ulaştırmış olacak.

SALON YARDIM MALZEMELERİYLE DOLDU TAŞTI

Merkezde yardımların kabul edildiği Mimar Sinan Spor Salonu duyarlı vatandaşlarla birlikte kurum ve kuruluşların yardımlarıyla doldu. Görevliler yepyeni yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderilmek üzere özenle kolilere yerleştirirken, vatandaşlar ve çevredeki esnaf da yardım etti. Akşam saatlerinde Edirne'den yola çıkan 4 TIR'ı uğurlamaya Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve çok sayıda kurum temsilcisi geldi.

'EDİRNE HALKI BÜYÜK GURUR KAYNAĞI OLDU'

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Elazığ depreminden sonra Türk halkının büyük duyarlılık gösterdiğini ifade etti. Edirne halkının da bu noktada büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Vali Canalp, Edirne ile Elazığ arasındaki 1500 kilometre mesafenin hiçbir önemi olmadığını belirterek, "Elazığ'la Edirne arasındaki mesafe 1500 kilometredir. Ancak Elazığ ve Malatyalıların gönülleriyle Edirnelilerin gönülleri arasında, kilometre mesafesi sıfırdır, hiçbir mesafe yoktur. Toplanmış olan bu 9 TIR dolusu yardım da esas itibariyle bunu göstermektedir. Ben bu kadirşinaslığı göstermiş olan tüm Edirnelilere teşekkür ederim. Şunu da ifade etmek istiyorum ki, milletler kendilerine böylesine zor zamanlarda belli ederler. Edirneliler de, bizim dayanışma duygumuzun ne denli güçlü bir millet olduğumuzu buradan herkese güzel bir örneğini sergilemişlerdir. Bütün Elazığ ve Malatyalıların bilmesini istiyorum ki, bütün Edirneliler sizlerle beraberdir ve acınıza ortaktır" dedi.

Malzemelerin toplandığı TIR'lar akşam saatlerinde Elazığ ve Malatya'ya teslim edilmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Spor salonunda bağışlanan yardımlar-Çocuğun bağışladığı oyuncak-Oyuncağın üzerinde yazılı not-Vali Ekrem Canalp'in yardımları incelemesi -Canalp'in konuşması-Görevlilerin yardımları kolilemesi-Yardım TIR'larının uğurlanması

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, =====================================

Evde çıkan yangında 6 yaşında Muhammed öldü, 4 çocuk yaralandı ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, evde yalnız kalan Suriyeli 5 kardeş, çıkan yangında alevlerin arasında kaldı. Çocuklardan Muhammed Hassane (6) yaşamını yitirirken, 4 çocuk ise yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 17.00 sıralarında, Suriyeli ailenin oturduğu, Camikebir Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katındaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Şarkikaraağaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeride Muhammed Hassane, kardeşi Abdurrahman (1) ile Ahmed (4), Eyhem (3) ve Yasin (1) kardeşlerin bulunduğu daireye kapıyı kırarak giren ekipler alevlere müdahale etti. Çocuklardan 2'si yerde hareketsiz yatar halde, diğer 3'ü ise bir köşede birbirine sarılmış ağlarken bulundu.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuklar, ambulanslarla Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Vücudunda yanık izleri bulunan ve dumandan etkilendiği tahmin edilen Muhammed Hassane yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan çocuklardan biri Isparta'ya sevk edilirken, diğer 3 çocuk ise Şarkikaraağaç'ta tedaviye alındı.

Çocukların annelerinin pazara gittiği, iki kadınla dini nikahla birlikte yaşayan babanın işte olduğu, çocukların ise evde tek başına oldukları belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Yangın çıkan evden görüntü

HABER- KAMERA: Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), ================================

Tombala kartları 'sigara içilmez' levhasının arkasında çıktı KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, polis ekiplerince kumar oynatılan kahvehaneye düzenlenen operasyonda yapılan aramada, tombala kartonlarının kahvehanedeki 'sigara içilmez' levhalarının arkasına yapıştırıldığı ortaya çıktı.

Göksun Emniyet Müdürlüğü, ilçede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Akşam saatlerinde ilçe merkezindeki kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, burada tombala ve kumar oynatıldığını tespit etti. Yapılan aramada ise çok sayıda tombala kağıdı ve pulları ele geçirilirken, tombala katlarının bir kısmı duvarda asılı 'sigara içilmez' levhasının arkasında çıktı.

Ekipleri iş yeri sahibi M.G. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli, iş yerinin mühürlenip kapatılması için de idari işlem başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Göksun emniyeti yazısıSigara içilmez levhalarıLevhaların ters çevrilmesiLevhaların arkasındaki tombala kartlarıTombala katları ve pullardan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)============================

Patenli magandalar trafiği alt üst etti (2)'HALA ANLAM VEREMEDİM'

Antalya'da cadde üzerinde görüntülediği patenli gençlerden biri tarafından aracı yumruklanan iş insanı Ali Korkmaz, o anları anlattı. Ali Korkmaz, "Akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden geçerken, otobüsün arkasına tutunan gençleri gördüm. Biri yuvarlandı, düştü. Bu arada kameramla çekmeye başladım. Biri fark etti. Kapüşonunu kapattı. Bir şeyler söyledikten sonra aracın camına yumruk attı. İnanın hala anlam veremedim. Trafiği birbirine kattılar. Eziliyorlardı. Şikayetçi olacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ali Korkmaz konuşurken

-Korkmaz'dan detay görüntüler

HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

Kaynak: DHA