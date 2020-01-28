DHA YURT BÜLTENİ - 14

28.01.2020 18:43 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:43

Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle 10'u Çinli 12 kişi gözlem altında (2)

12 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA TUTULMAYA DEVAM EDİYOR

10'u Çinli turist, 2'si Türk, 12 kişinin, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altında tutulmasına devam ediliyor. 12 kişinin hastanenin intaniye (enfeksiyon hastalıkları) servisinde müşahede altında tutulması nedeniyle o kattaki hastalar başka bölüme alındı. Gözlem altında olan 12 kişiden sadece öksürük ve bulantı şikayeti olan turiste, gerekli tedavilerin yapıldığı öğrenildi. 'Corona virüsü'nün belirlenmesi için alınan kan örnekleri testinin henüz sonuçlanmadığı ve yapılan testte gerekli bulguya rastlanılmazsa 12 kişinin taburcu edileceği belirtildi.

Haber: AKSARAY DHA))

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Depremzedelere kazak gönderen 5 yaşındaki Mira'dan duygusal mektup

ANTALYA'nın Kemer ilçesinden depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu TIR, Elazığ'a uğurlandı. Kendisi ve kardeşinin kazaklarını depremzedelere gönderen 5 yaşındaki Mira'nın yazdığı not ise duygulandırdı. Mira notunda, 'Size kendimin ve kardeşimin kazaklarını yolluyorum inşallah ısınırsınız. Sizi haberlerde izledim, sizlere çok geçmiş olsun' dedi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde mağdur olanlar için Kemer Kaymakamlığı öncülüğünde, Kemer Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların işbirliğinde yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda portakal, bakliyat, ısıtıcı, yorgan, battaniye, giysi, halı ve kilimlerin bulunduğu TIR, Kemer Belediyesi önünde düzenlenen törenle Elazığ'a gitmek üzere hareket etti. Uğurlama törenine Kaymakam Murtaza Dayanç, Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu, başkan yardımcıları Emin Gül ve Sebahattin Esen, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Murtaza Dayanç, yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü belirterek, 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Zor zamanlarda Türk milletinin hızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini aktaran Kaymakam Dayanç, "Kemer'den de bir yardım TIR'ı göndermek istedik. İlk etapta bir TIR yardım malzemesi topladık. Kaymakamlığımız, belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve halkımızın desteğiyle sıfır malzemeler alındı. Gönderilen malzemeler, depremzede kardeşlerimize inşallah yardımcı olur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da deprem bölgesindeki vatandaşların acısını paylaştıklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Depremde mağdur olan vatandaşlar için iki gün içerisinde birçok yardım malzemesi toplandığına değinen Başkan Topaloğlu, "Yardım malzemelerinin hepsini yeni aldık. İçerisinde ısıtıcı, yorgan, battaniye, bebek bezi, bakliyat ve diğer malzemeler var. Belediye ekiplerimiz, gece gündüz demeden iki gün boyunca çalıştı. Bazı çocuklarımız içinden geldiği gibi mektup yazmış. Kendi kazaklarını gönderen 5 yaşında bir kızımız var. Bunlar önemli şeyler. Acılı günlerde birbirimizin yanında olmayı seven bir milletiz. Yardım bir tarafa birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok önemli. Biz belediye olarak her zaman yanlarında olmaya söz veriyoruz" diye konuştu.

MİRA'DAN DUYGULANDIRAN MESAJ

Vatandaşlardan gelen yardım malzemeleri arasında bazı çocukların deprem mağdurlarına yazdığı mektuplar ve gönüllerinden kopan hediyelerin yer alması duygulandırdı. Depremzedelere kendisi ve kardeşinin kazaklarını gönderen 5 yaşındaki Mira, yanına güneş, bulutlar, çiçekler ve kız çocuğu resmini çizdiği not iliştirdi. Annesinin yazdığını söylediği notta Mira, "Size kendimin ve kardeşimin kazaklarını yolluyorum inşallah ısınırsınız. Ben Antalya Kemer'den Mira. Ben yazmayı bilmediğim için annem yazıyor. Ben 5 yaşındayım, sizi haberlerde izledim, sizlere çok geçmiş olsun. Bunu mutlu olun diye çizdim. Mira. Bu çiçekleri sizlere yolluyorum" ifadelerine yer verdi.

'DUALARIMIZ SİZİNLE'Sıla adlı bir vatandaş ise yazdığı notta, "Sevgili Elazığ'daki arkadaşlarım, ilk olarak üzüntümüzü belirtmek isteriz. Çok zor bir durum biliyoruz. Hepinize çok geçmiş olsun. İnşallah çabuk toparlarsınız. Ölenlere rahmet, kalanlara başsağlığı diliyoruz. Her şeyden haberdarız ve televizyondan sizi takip ediyoruz. Bütün kanallar sizden bahsediyor ve bu bizi çok üzüyor. Sizin böyle olduğunuzu gördükçe içimiz parçalanıyor. İnşallah biraz da olsa size yardım edebilmişizdir. Dualarımız sizinle" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Aracın önündeki afişten detayMalzemelerin taşınmasıMira'nın mektubundan detayKaymakam Murtaza Dayanç'ın konuşmasıMalzeme yüklenmesi detayDua okunmasıMalzemelerin yüklenmesiBelediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun açıklamasıKaymakam ve belediye başkanının şoförlere 'hayırlı yolculuk' dilemesiAracın ayrılmasıHABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), =========================

Burdur'da 5 araçlık zincirleme kaza: 1 yaralı

Burdur'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Burdur- Antalya karayolunun Kurna rampaları mevkisinde meydana geldi. Dede Demirci'nin (29) kullandığı 07 AGR 626 plakalı kamyon, önünde seyreden İskender Satır yönetimindeki 54 KY 059 plakalı tıra arkadan çarptı. Bu araçlara arkadan gelen Engin Orak'ın kullandığı 26 TV 121 plakalı kamyonet çarptı. Kazayı görüp yavaşlayan Bilal Acar'ın kullandığı 15 NU 800 plakalı otomobille de Veysel Yavuz yönetimindeki 32 LK 406 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü Dede Demirci yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Dede Demirci, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.Kaza nedeniyle Burdur- Antalya karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Araçların bazılarının ulaşımı MAKÜ kampüsü içerisinden geçirilerek Büğdüz köyü yolundan verildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kazaya karışan kamyon ve otomobillerYaralı sedyedeAmbulansDetayBekleyen arabalarHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, =========================

9 yaşındaki Mücahit, depremzedeler için ilçe pazarında yardım topladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 9 yaşındaki Mücahit Çakır, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için ilçede kurulan halk pazarında masa açarak 181 lira topladı. Gelen yardımları toplayan belediye görevlisiyle bankaya giden Çakır, kavanozdaki paraları AFAD'ın yardım hesabına yatırdı. Küçük Mücahit'in bu davranışı ilçede büyük takdir topladı.

Gazi Emet ilkokulu öğrencisi Mücahit Çakır, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından ilçede kurulan halk parasında masa kurarak, 'Elazığ depremi için yardım kampanyası, bizde destek olalım' yazıları astı. Gün boyu masa depremzedeler için cam kavanozda 181 lira toplayan Çakır, belediyenin yardım noktasına gitti. Maddi yardım olduğu için belediye görevlisiyle birlikte bankaya giden Çakır, topladığı 181 lirayı AFAD'ın resmi yardım hesabına yatırdı.

Depreme çok üzüldüğünü ve Elazığ'da dışarıda kalan çocuklar için yardım etmesi gerektiğini düşündüğünü anlatan Mücahit Çakır, "Depremden etkilenen çocuklar, arkadaşlarımız soğukta kalıyor. Onlar için üzüldüm ve pazarda masa kurdum. Gelen giden herkese bağışlar depremzedelere gidecek diye söyledim. Diğer arkadaşlarımızda böyle yaparsa onlara yardım edebiliriz" dedi. Baba Şerif Çakır, ise oğlunun depremzede çocuklar için bir şeyler yapmak istediğini öğrendiğinde destek olup yardım ettiğini belirterek, "Evde otururken böyle bir şey yapmak istediğini söyledi. Bizde ona yardım ettik. Afiş hazırladık, pazarda yardım masası kurduk. Gelenlerden Mücahit yardım talebinde bulundu. Toplanan paraları da bankaya getirip yatırdık. Allah milletimize bu acıları bir daha yaşatmasın. Destek veren halkımıza teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

TAKDİR TOPLADIKüçük Mücahit'in bu davranışı ilçede büyük takdir toplarken, banka müdür ve personeli de Mücahit'in kampanyasına destek vererek, parayı hesaba yatırmasını sağlayıp duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü-Çocuğun Topladığı yardımları belediyede sayması-Belediye personeliyle bankaya gitmesi-Vezneye para yatırma-Mücahit Çakır ve Şerif Çakır'ın röportajı-Pazarda kurduğu masa fotoğrafıHaber-Kamera: Ercan KOLKU/EMET(Kütahya),-

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Kütahya'dan deprem bölgesine 25 ton içme suyu Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya'nın Domaniç ilçesinden 25 ton içme suyu deprem bölgesine gönderildi.

Domaniç Belediyesi tarafından temin edilen yaklaşık 25 ton içme suyu, deprem bölgesine gönderildi. Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Elazığ Belediye Başkanımızı arayıp yardım etmek istediğimizi söyledim ve neye ihtiyaçları olduğunu sordum. Başkan da en çok içme suyuna ihtiyaçları olduğunu söyledi. İlçemizde faaliyet gösteren bir su üretim fabrikasından satın aldığımız 25 ton içme suyu, yardımsever iş insanlarımızdan Sinan Uysal'ın TIR'ı ile yola çıkardık. Bölgeden yeni bir talep gelirse daha fazla su göndermeye hazırız" dedi.Suların deprem bölgesine götürülmesi için ücretsiz olarak TIR'ını tahsis eden Domaniçli iş insanı Sinan Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesine yardım etmek isteyenlere araçlarını hiçbir ücret talep etmeksizin tahsis edeceğini duyurdu.

Görüntü dökümü: -Yardım TIR'ının gelişi -TIR'ın içerisindeki sular-Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün konuşmasıHaber-Kamera: Mustafa YİĞİT(DOMANİÇ)KÜTAHYA-DHA

Kaynak: DHA