DHA YURT BÜLTENİ-14

25.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 21:20

Depremde ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Dün akşam saatlerinde saat. 20.55'te merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde Elazığ ve Malatya'da birçok yapının yıkılmasına neden oldu. Gün içerisinde 4'ü Malatya'da, 18'i Elazığ'da olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği depremde ölü sayısı, AFAD tarafından akşam saat 20.00 sıralarında yapılan açıklamayla 29'a yükseldiği bildirildi.

Haber: ELAZIĞ,

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AFAD: Depremde 29 kişi hayatını kaybetti, 1466 kişi yaralandı (5)HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 29 OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 20.00 sıralarında yaptığı açıklamada, 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, 14'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olan 462 artçı deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı, 43'e yükseldi. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 29 oldu. 1466 vatandaş ise depremden sonra hastanelere başvurdu" denildi.

72 BİNA YIKILDIAçıklamada ayrıca, hasar tespit analizleri ile 72 binanın yıkıldığı, 514'ünün ağır hasar aldığı ve 409'unun az ve orta hasarlı olduğu aktarıldı.

Haber: ANKARA,================== Tur midibüsü, otomobile çarptı: 26 yaralı KAHRAMANMARAŞ'ta freni boşalan tur midibüsünün önünde giden otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 26 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular yolunda meydana geldi. İddiaya Adana'dan Yedikuyular Kayak Merkezi'ni gezmeye gelenleri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 35 ABK 200 plakalı midibüs, dönüş yolunda freni boşalınca önünde ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen 27 ACP 235 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle midibüs ve otomobil devrildi. Kazada araçlarda bulunan 26 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Devrilen midibüsKaza yerindeki askerler-Kazanın meydana geldiği yolOlay yerinden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, ===========================================

ÇİNLİ KADIN TURİST, 'CORONAVİRÜS' ŞÜPHESİYLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

KONYA'da bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen Çinli turist kadın karantinaya alındı.46 yaşındaki Çinli kadın turist, tatil için bir grup arkadaşı ile Konya'ya geldi. Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleri olan turist, arkadaşları tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Acil Servis önünde istifra ettiği ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Çinli turist, tedavi altına alındı. Çinli turist, 'Coronavirüs' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı. Turistten kan örnekleri alındığı öğrenilirken, incelemelerin sürdüğü belirtildi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç'ta hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------Acil servisten detaylarMaske takan hastalardan detayGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,DHA)================================================

Tek katlı ev yangında küle döndü İZMİT'te, Hüseyin Balbay'a ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.yanfın, saat 19.00 sıralarında Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi İbrahim Karakurt Caddesi'ndeki Hüseyin Balbay'a ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle evin salonunda çıkan yangın, kısa sürede evin tamamına yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangında küle dönen ev-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Haber: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

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Kaynak: DHA