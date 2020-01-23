DHA YURT BÜLTENİ - 14

23.01.2020 23:37 | Son Güncelleme: 23.01.2020 23:37

AK Parti'li İbrahim Aydın ve eşi kaza geçirdi

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ankara 'ya giderken otomobiline, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Aydın'ın belinde kırık olduğu değerlendirilirken, ameliyat edilip edilmeyeceğinin, detaylı muayenenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

Kaza, akşam saatlerinde Antalya- Burdur yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Antalya'dan Ankara'ya giden AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın yönetimindeki 07 LJF 88 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobilin kontrolsüz kavşakta önüne çıkması üzerine yolun sağına doğru manevra yaptı ancak başarılı olamadı. Otomobil, Aydın'ın otomobiline çarptı. Kazada, İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi Emine Aydın, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı öğrenen Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve çok sayıda kurum yetkilisi ziyaret için hastaneye geldi. Belinde kırık olduğu değerlendirilen AK Parti'li Aydın'ın, ameliyat edilip edilmeyeceğinin, detaylı muayenenin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.Eşi Emine Aydın'ın ise hafif yaralı olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İbrahim Aydın'ın sedyede detay-Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan detay-Hastaneye içinden genel detay

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ===========================

Mobilya deposunda yangın MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında, depoda hasar oluştu.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Menteşe'nin Muslihittin Mahallesi Muhsin Özbay Caddesi'ndeki mobilya deposunda çıktı. Depodan çıkan dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şiddetli fırtına nedeniyle bir anda büyüyerek depoyu saran yangına müdahale etti. Deponun ön kısmını saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA, DHA===========================

İslahiye'de ev yangını GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde 2 katlı bir evin üst katında çıktı. Suriyeli Habboş ailesinin yaşadığı evde kimsenin olmadığı sırada alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, eşyaların yandığı evde hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Çamlıca mahallesi-Yangın çıkan ev-İtfaiyeciler evde-Mustafa Habboş ile röp-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP- ===============================

Karda mahsur kalan 7 kişi, 3 saatte kurtarıldı SİVAS'ın Gürün ilçesinde, hastane dönüşü yoldaki kar ve tipi nedeniyle bindikleri araçlarda mahsur kalan 7 kişi, 3 saat süren çalışmanın ardından karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Gürün ilçesine bağlı Kavak köyünden ilçedeki hastaneye giden 7 kişinin içerisinde bulunduğu minibüs ve 2 otomobil, hastane dönüşü köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla yola devam edemeyen vatandaşlar durumu İlçe Özel İdare ekiplerine bildirdi. Karla kaplanan yolda çalışma başlatan karla mücadele ekipleri 3 saat süren çalışma sonrası yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Evlerine ulaştırılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Yoldan görüntüler-Ekiplerin çalışması

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS, =====================

Şırnak'tan İdlib'e 2 TIR'lık insani yardım ŞIRNAK'ta, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Kızılay koordinesinde yürütülen 'Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında, 2 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi İdlib'teki siviller için yola çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Kızılay koordinesinde yürütülen 'Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız' kampanyası kapsamında İdlib'teki sivillere ulaştırılması amacıyla Şırnak Valiliği'nce toplanan 2 TIR'dan oluşan insani yardım malzemeleri gönderildi. TIR'ları göndermek için düzenlenen törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ın ekonomik açıdan önde gelen bir kent olmadığına dikkat çekerek, empati konusunda bu durumu en iyi anlayan kent olduğunu söyledi. Pehlivan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok kısa sürede sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin katkılarıyla bu yardımlar toplandı. Belki Şırnak ilimiz ekonomik yönleriyle önde olan bir ilimiz değil ama bu anlamda empatiyi en iyi yapacak illerimizden bir tanesi. Niye? Çünkü uzun yıllar burada köyünde ilçesinde, şehir merkezlerinde yaşayan vatandaşlarımız çeşitli sıkıntılar çekti. Zaman zaman köylerinden ayrılmak durumunda kaldılar. Şehir merkezlerinde yine çukur barikat dönemlerinde bölücü terör örgütünün yaşattığı sıkıntılar vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde şehrimizin yeniden ayağa kalkması hususunda gerekli adımlar atıldı. Şu anda hem güvenlik açısından hem de kamu hizmetlerinin tekrar yatırımlarının hayata geçmesi, belli noktalara gelmesi açısından önemli mesafeler almış durumdayız. Ülke olarak yaklaşık 4 milyon göçmen misafir ediyoruz. Son dönemlerde, Suriye'de, İdlib'te yaşanan olaylar nedeniyle binlerce insan bizim sınırlarımıza doğru yerlerini terk etmek zorunda kaldılar. Tabi orda yaşlılar, kadınlar, çocuklar uygun olmayan şartlarda, bir şekilde yollarda. Oluşturdukları kamplarda hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Bizde Şırnak ili olarak bir nebze olsun onların yaşam koşullarına, beslenmelerine barınmalarına, giyinmelerine katkımız olduysa ne mutlu bize."

Vali Pehlivan'ın konuşmasının ardından TIR'lar dua eşliğinde İdlib'e gitmek üzere yola çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yardım tırlarından görüntü-Kalabalıktan görüntü-Vali Ali Hamza Pehlivan'ın açıklaması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/İDİL,(Şırnak),=============================

Adana'da orman yangını (1)

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı noktada orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Hacılı va Karahasanlı köylerinin yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde iki farklı noktada yangın çıktı. Orman İşletme Şefliği ve itfaye ekipleri iş makineleri ve tankerle yangına müdahale ediyor. Rüzgarlı hava nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük yaşandığı bildirildi.

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

Kaynak: DHA