DHA YURT BÜLTENİ-14

16.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:08

Kayseri'deki balıklarda ağır metal varlığı limitlerin altında

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) yapılan çalışmada, kentte yetiştirilen balıklarda ağır metal varlıklarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limitlerin altında olduğu tespit edildi. Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Gönülalan, "Araştırma bize, bölgede elde edilen balıkların güvenli bir şekilde tüketilebileceğini gösterdi" dedi.

ERÜ Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Gönülalan ve ekip arkadaşları, kentte tezgahlarda satılan ve Kayseri Yamula Barajı, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerindeki iç sularda yetiştirilen 10 çeşit balıkta kimyasal analiz çalışması yaptı. Yaklaşık 8 ay süren çalışma sonrası, kentte yetiştirilen balıklarda ağır metal varlıklarının Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limitlerin altında olduğu tespit edildi.

'GÜVENLİ ŞEKİLDE TÜKETİLEBİLİR'

Prof. Dr. Zafer Gönülalan, 10 çeşit balıkta kimyasal analiz çalışması yaptıklarını söyledi. Bu analizlerde alüminyum, krom, kobalt, arsenik, kadmiyum, bakır, demir, kurşun, civa, nikel, selenyum, gümüş ve çinko gibi ağır metalleri incelediklerini kaydeden Gönülalan, "Kayseri iç sularında yetişen balıklarda ağır metal varlıkları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limitlerin oldukça altında. Araştırma bize, ülkemizde özellikle İç Anadolu ve İç Anadolu'yu temsilen Kayseri'de, su kirliliğinin az olmasının balıkların organik şartlarda yetiştirilmesine olanak sağladığını ve bu yönüyle bu bölgede elde edilen balıkların güvenli bir şekilde tüketilebileceğini gösterdi" dedi.

'KAYSERİ ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİP'

Kayseri'nin deniz kenarında olmamasına rağmen, balık yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyeli olduğunun altını çizen Gönülalan, "Kayseri, iç sularının zenginliği ve Yamula Barajı çevresinde yapılan yetiştiricilik itibarıyla iç su balık yetiştiriciliğinde zaman zaman ikinci, zaman zaman üçüncü sırada yer alıyor. Pınarbaşı ve Bünyan ilçeleri de alabalık ve somon yetiştiriciliğinde önemli bir merkez ve buralardan dünyaya ihracat da yapılıyor. Araştırmamızın sonuçlarına göre, buradaki balıkların yılın 12 ayında güvenilir bir şekilde tüketileceğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: -Prof. Dr. Zafer Gönülalan röportajı-Detaylar

Süre: 245 MB

Haber-Kamera: Selma KARA-KAYSERI-DHA

===================

Lüks araçtaki 70 bin liralık 3 pırlanta yüzük çalındı

SİVAS'ta, lüks bir cipin içindeki 70 bin lira değerinde 3 pırlanta yüzük çalındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Olay, saat 13.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre A.K. sitede park halindeki 58 BM 886 plakalı halindeki cipinin içinde bulunan 70 bin lira değerindeki 3 pırlanta yüzüğün kaybolduğunu fark etti. Bir süre aracın içinde yüzükleri arayan A.K., bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis, hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için harekete geçti.

Görüntü Dökümü: -Olay yerinden görüntüler-Polisin cip üzerindeki çalışması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

========================

Kamyonun altında kalan kadın esnaf öldü

ISPARTA'da çalıştığı toptancı halinde meyve kasalarını toplarken, manevra yapan kamyonun altında kalan kadın esnaf Dursun Akbaş (60), yaşamını yitirdi.Kaza, saat 12.00 sıralarında Isparta Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Halde eşiyle esnaflık yapan Dursun Akbaş, 32 numaralı iş yerinin önünde bulunan boş meyve kasalarını toplarken, geri manevra yapan Musa K. yönetimindeki 32 AAE 904 plakalı kamyon çarptı. Dursun Akbaş kamyonun sol ön tekerinin altında kalırken, durumu fark eden Musa K. aracı durdurdu. Hal esnafı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Musa K.'yi gözaltına alan polis, kaza mahallinde detaylı araştırma yaptı. Akbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarılarak otopsi için SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yerinden görüntülerDetaylar37.8 MB/// 01.11"

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

===================

Akdeniz'deki kayak merkezleri sömestire hazır

BATI Akdeniz bölgesinde bulunan Saklıkent, Davraz ve Salda kayak merkezlerinde sömestir hazırlıkları tamamlandı. Karla kaplı zirvelerde kaymanın keyfini yaşamak isteyenlerin her sömestirde tercih ettiği kayak merkezlerinin bu yıl da ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

Antalya kent merkezine 55 kilometre mesafede, 1850 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi 17 Ocak- 3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan sömestir tatili hazırlıklarını tamamladı. Zirvede kar kalındığı 1.5 metrenin üzerine çıktı. Zirvede farklı zorluk seviyelerine sahip 4 pist, sömestir tatilinde de aktif olarak kullanılacak. Kayak merkezinde dağın zirvesinden başlayan, sert viraj ve dik yokuşları barındıran kırmızı pist, profesyonel kayakçılar kullanacak. 4 kilometre uzunluğundaki piste ulaşım Karakaya telesiyejiyle sağlanıyor. 1500 metre uzunluğundaki siyah pist ara istasyon olarak adlandırılıyor. Dik yamaçları barından pist, orta dereceli kayakçılara hitap ediyor. Kayak ve snowboard yapanların ayakta lift desteği alarak başlama noktasına ulaştığı, yumuşak bir eğime sahip pist, genelde profesyonel piste geçmeden önceki eğitim aşamasında kullanılıyor. 300 metre uzunluğundaki sarı pist ise eğitim amaçlı kullanılıyor.'TAM KAPASİTEYLE HİZMET EDECEĞİZ'Zirvede bulunan biri 50 yatak kapasiteli diğeri ise 250 yatak kapasiteli otel de, tatilciler için hazırlıklarını tamamladı. Saklıkent Kayak Evi sahibi Cuma Özaydın, sömestir tatilinde günübirlik tatilcilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılamak için hazırlıkların tamamlandığını anlattı. Özellikle öğrencilerin kızak talep ettiğini aktaran Özaydın, "Günlük kullanım ihtiyacına yönelik 200'ün üzerinde kızağımız bulunuyor. Sömestir tatiline özel 100 kızak takviyesi yaptık. Tam kapasiteyle Antalyalılara ve öğrencilere hizmet edeceğiz. Saklıkent'te çok güzel bir gün geçirmelerini sağlayacağız" dedi.DAVRAZ SÖMESTİR TATİLİNE HAZIRIsparta'nın kış turizm merkezi Davraz Kayak Merkezi 17 Ocak'ta başlayacak olan sömestir tatilinde kayak severleri ağırlamaya hazır. 400 yatak kapasitesi bulunan konaklama tesisleri şimdiden yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Sömestir tatilini değerlendirmek isteyen kayak severlerin şimdiden rezervasyonlarını yaptırdıklarını belirten konaklama tesisi yetkilileri, her şeyin hazır olduğunu kaydetti. Isparta merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan 1650 rakımlı Davraz Kış Sporları Merkezi'ne Antalya, Burdur, Konya, Afyonkarahisar ve Denizli gibi çevre illerin yanı sıra birçok şehirden ziyaretçilerin gelmesi bekleniyor.EN YOĞUN GÜNLERİNİ YAŞIYORDavraz Kayak Merkezi, son dönemde ise en yoğun günlerini yaşıyor. Davraz Kayak Merkezi'ne katalog çekimi, piknik ve gezmek için gelenlerin yanı sıra, kızakla, poşetle ve otomobil koltuğuyla kayanlar dikkat çekiyor. Her kategoriye uygun kayak pistleriyle kayakçıların ilgi odağı olan Davraz Kayak Merkezi'nde, kalabalık fazla olunca telesiyej tesislerinde metrelerce kuyruk oluştu.Moda çekimleri için Davraz'a gelen modellerden Ceyda Özdemir, "Davraz doğal güzelliği olan bir yer. Biz düğün organizasyonları yapan bir ekibiz ve katalog çekimlerimiz için özellikle burayı tercih ettik" dedi.4 arkadaşıyla Antalya'dan Davraz'a gelen Tayfun Nisan, "Buraya ikinci gelişimiz ve çok beğeniyoruz. Antalya'da Saklıkent Kayak Merkezi var ama bu kadar imkan yok. Burada pistler ve imkanlar çok daha iyi. Herkesin bu heyecanı yaşaması gerektiğini ve mutlaka Davraz'a gelmesi gerektiğini söyleyebilirim" diye konuştu.'ÇOK GÜZEL, ÇOK EĞLENCELİ'İstanbul'dan Davraz Kayak Merkezi'ne ailesiyle gelen Gamze Erkuş, "İstanbul'da oturuyorum. Aslen Burdurluyum. Geçen sene ilk kez gelmiştim buraya. Çok beğendik ve çok eğlendik. 'Bu sene tekrarlayalım' dedik. Çok güzel, çok eğlenceli. Önce piknik yaparak başladık ardından semaverde çayımızı içip, burada kızakla kaydık. Eğlenmeye de devam ediyoruz" dedi.'BİZ HAZIRIZ'Isperia Davraz Konaklama Tesisi Sorumlusu İdris Tercüman, kayak merkezinde faaliyet gösteren tesislerde 400 yatak kapasitesi olduğunu ve sömestir tatili için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Bizler hazırız misafirlerimizi bekliyoruz" mesajını verdi.ULAŞIMI EN KOLAY KAYAK MERKEZİDavraz'da 300 yatak kapasitesi bulunan ve kayak merkezinin en büyük işletmesi olan Davraz Sirene Otel Müdürü Mustafa Özbey de bu yıl Davraz Kayak Merkezi'nde sezonun 25 Aralık tarihinde açıldığını ve o günden bu yana yüzde 90 doluluk oranıyla iyi bir sezon geçirdiklerini anlattı. 17 Ocak'ta başlayacak sömestir tatiline hazır olduklarını kaydeden Özbey, 31 kilometreyi bulan kayak pisti uzunluğuyla Davraz'ın kayak severler için ideal bir yer olduğundan söz etti. Özbey, "Davraz Kayak Merkezi, ulaşılması en kolay kayak merkezidir. Sezon boyunca ben hiç yolunun kapalı olduğunu görmedim. Kamu kurumları özellikle İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışarak ulaşımı sağlamaktadır" dedi.SALDA'DA SÖMESTİR HAZIRLIKLARI TAMAMBurdur'un Yeşilova ilçesi Tınaztepe mevkisinde bulunan Salda Kayak Merkezi de sömestir tatiline hazır. İki hafta önce sezon açılışı yapılan Salda Kayak Merkezi'ndeki kafeterya, restoran, otopark, teleski hizmetleri Yeşilova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 8 personel tarafından yürütülüyor. Salda Kayak Merkezi, bu yıl yaz sezonunda yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne 17 kilometre uzaklıkta bulunuyor. En uzunu 1600, en kısası 500 metre olan 3 piste sahip tesiste iki teleski bulunuyor. Tesiste ayrıca 5- 10 ve 15- 20 kilometre kayakçı koşu ve biatlon yapmaya müsait arazi de yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Davraz Kayak Merkezi'nden görüntülerKızak yapan çocuklar ve ailelerden detaylarRÖP 1: Snowboard yapan Rus kadın Alexandra RÖP 2: Tayfun NisanDetaylarRÖP 3: Gamze ErkuşRÖP 4: Isperia Davraz Konaklama Tesisi Sorumlusu İdris TercümanxRÖP 5: Davraz Sirene Otel Müdürü Mustafa ÖzbeySalda Kayak Merkezi'nden görüntülerKayak ve kızak yapanlardan detaylar578 MB/// 05.10"

HABER- KAMERA: İbrahim LALELİ- Nurettin ARKAN- Mesut MADAN/ANTALYA, ISPARTA, BURDUR,

=============================

2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2)

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTIKocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

===========================

Maskeli hırsızlardan 2'si yakalandı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, bir telefon bayisinden 16 cep telefonu çalan maskeli 4 şüpheliden 2'si, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Olay, Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında Karacabey ilçesi Heykel Meydanı'nda meydana geldi. Çalıntı plakalı bir araçla gelen kar maskeli 4 kişi, kaldırım taşıyla telefon bayisinin camını kırdı. Üzerlerine kırılan camın çerçevesi düşen şüpheliler, içeri girip 50 saniyede, 16 cep telefonunu alarak geldikleri araçla kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden ikisinin Ahmet K. (23) ve Murat Ö. (38) olduğunu tespit etti. Ahmet K. ve Murat Ö., İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.Şüpheliler, Karacabey'e getirilirken, diğer iki kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü dökümü;-Hırsızların adliyeye getirilmesi-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

===========================

Kaynak: DHA