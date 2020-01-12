DHA YURT BÜLTENİ-14

12.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:55

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, AFAD binayı boşalttı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, L.A. (27) internetten aldığı kimyasal maddeyi ilaçla içerek intihara kalkıştı. Durumu fark eden ablasının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince L.A. hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri, apartman sakinlerinin kimyasal maddeden etkilenmemesi için binada dezenfekte işlemi yaptı.

Olay, öğlen saatlerinde Tuşba ilçesindeki sitede meydana geldi. Öğretmen ablasıyla oturan L.A., iddiaya göre internetten aldığı kimyasal maddeyi ilaçla içerek intihara kalkıştı. L.A.'nın hareketsiz yattığını fark eden ablası, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde L.A.'nın aldığı kimyasal maddenin tehlike oluşturabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine AFAD ekiplerine durum bildirildi. İlk müdahalesi yapılan L.A. hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri dairede ve binada inceleme yaptı. Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlileri, bina sakinlerini tahliye edip, ölçüm cihazıyla yaptığı kontroller sonrası dezenfekte yaptı.

İşlemlerin ardından bina sakinleri evlerine dönerken, L.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------İntihar girişiminin olduğu bina-AFAD ekiplerinin çalışması-Siyanür katkılı ilaç kutusu-Evden ve binadan detaylarOrhan AŞAN/VAN,

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Kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı JAK Timi kurtardı

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da pistten çıkıp ormanlık alanda kaybolan 3 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma timleri Kartalkaya bölgesinde 3 kişinin kaybolduğu yönünde ihbar yapılmasıyla arama kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, kar motorlarıyla araziyi taradı. Kaybolan 3 kişi yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kayak merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Kar motoruna bindirilen 3 kişi otellerine bırakıldı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya'da kayak yaptıkları esnada, pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 vatandaşımız, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunmuştur." denildi. Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, kayakçıların kurtarılma anlarının yer aldığı görüntülere yer verildi.

Görüntü Dökümü---------------------------Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaştığı görüntüler-Kayakçıların kurtarılması

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Destici: ABD'nin Irak'ta ne işi var

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD'nin 10 bin kilometre uzaktaki Afganistan'da, Irak'ta ne işi var? Irak parçalanma noktasına geldi. Orada bulunan Türkmen kardeşlerimiz, bugüne kadar hep Irak'ın toprak bütünlüğünü savundu. Eğer Irak bölünecekse Türkmenlerin de orada mutlaka bölgesi olmalı ve Türkiye sonuna kadar buna sahip çıkmalı" dedi.

BBP lideri Destici, 'Türkiye Kucaklaşıyor Birlikte Buluşuyor' programı kapsamında Samsun'a geldi. Terme'de düzenlenen programa; Karadeniz il teşkilatları ve kadın kolları üyeleri, Alperen Ocakları temsilcileri ve partililer katıldı. Programda hitap eden Destici, "Nerede işgal edilmiş, zulme uğrayan, baskı altında kalan Müslüman Türk topluluğu varsa biz onların sesi, soluğu olmaya devam edeceğiz. Bazı belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkan başta CHP olmak üzere tüm partilere diyoruz ki 'Gidin, bölgeye bakın ve bu kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu görün'. Bizim bu konudaki tavsiyemiz, hiç beklemeden HDP'nin elindeki bütün belediyelere kayyum atanmasıdır. Devletin ve milletin kaynakları yine millete harcanmalıdır. Türkiye'nin tek mücadelesi, terörle değildir. Başka sıkıntılarımız da var. Türkiye'yi baskı altına almaya çalışıyorlar. Çünkü bizim güçlenmemiz, birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Doğu Akdeniz'de çok zengin enerji kaynakları var ve ülkemizi buradan mahrum bırakmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

'DIŞ POLİTİKA, MİLLİ MESELEDİR'

Türkiye'nin, Akdeniz'deki haklarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Destici, "Haklarımızı korumak adına gerekirse Libya'ya asker göndermeyip de ne yapacağız? Biz Kore'ye haklarımız için mi asker gönderdik? Hayır, NATO kapsamında asker gönderdik ve o kadar şehit verdik. Uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve NATO, 'Asker gönder' dediğinde göndereceksin ama kendi devletinin çıkarları söz konusu olduğunda asker göndermeyeceksin. Dış politika milli bir meseledir ve biz her dış politikada olduğu gibi devletimizin ve milletimizin yanındayız. Diyorlar ki 'Bizim 2 bin kilometre uzaklıktaki yerde ne işimiz var?' Ben de soruyorum; ABD'nin 10 bin kilometre uzaktaki Afganistan'da, Irak'ta ne işi var? ABD, ne İran'dan ne de Irak'tan vazgeçmiyor. Şu anda Irak parçalanma noktasına geldi. Orada bulunan Türkmen kardeşlerimiz, bugüne kadar hep Irak'ın toprak bütünlüğünü savundu. Ama eğer Irak bölünecekse Türkmenlerin de orada mutlaka bir bölgesi olmalı ve Türkiye de sonuna kadar buna sahip çıkmalıdır" dedi.

BBP lideri Destici, 2020 yılında Türkiye'nin büyüme hedefinin yüzde 5 olduğunu belirterek, "Eğer bu başarılırsa gayri safi milli gelir artacak. İnşallah bütün bu hedefler tutturulur. Bu konuda hükümetin olumlu yönde attığı bütün adımları destekliyoruz. Ama yanlış veya eksik gördüğümüz her şeyi yapıcı bir muhalefet olarak söyleyeceğiz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza bir an önce haklarının iade edilmesini istiyoruz. 2020 yılında bu sözün yerine getirilmesinin de takipçisi olacağız. Asgari ücreti, Büyük Birlik Partisi olarak düşük bulduk. Gelir dağılımında adalet önemlidir. Bunun için de asgari ücrete yüzde 22,5 zam yapılarak, 2 bin 475 TL olmasını teklif etmiştik. Şayet bu teklifimiz kabul edilseydi, ben inanıyorum ki herkes memnun olacaktı" diye konuştu.

Görüntü dökümü--------------------------görüntüler ftp adresine geçildi

Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/Samsun,

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Otomobil takla attı: 5 yaralı

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Aksaray- Ankara karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Tahir Kurt (21) yönetimindeki 06 HH 567 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkıp takla atıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Tahir Kurt, ve yakınları Nizamettin Kurt (34), Halise Kurt (50), Safiye Kurt (51) ve Tahir Kurt (66) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmek üzere olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruştorma sürüyor.

Görüntü Dökümü ------------------------Kaza yapan aracın görüntüsü-Jandarma ekiplerinin aracı incelemesi-Aracın çekiciye yüklenmesi

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

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Domaniç dağlarında karın keyfini çıkardılar

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki Kocayayla geçidine gidenler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Topuk Yayla Tabiat parkında piknik yapıp, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardılar.

Domaniç-İnegöl ilçeleri arasında her kar yağdığında ulaşımda yaşanan aksamalar ve buzlanmayla tanınan Kocayayla geçidi, bu kez hafta sonu eğlencesine ev sahipliği yaptı. Otomobillerle gelen yüzlerce kişi Domaniç dağları eteklerindeki Kocayayla geçidi Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Çatalalıç mevkilerinde piknik yapıp, kızakla kayarak gönüllerince eğlendi. Park, yer yer 2 metreyi bulan karın altında fotoğraf çekilenlerin yanı sıra Off-Road araçlarıyla sürüşe çıkanlarla doldu.

Hafta sonunu farklı bir eğlenceyle geçirmek için parka geldiklerini ifade eden Faruk Bozbey, "Bizler İnegöl'de mobilya işi yapıyoruz. Ne yazık ki İnegöl'e kar düşmedi. Bu sebepten dolayı arkadaşlarımızın sosyal medya paylaşımları ve haberlerde gördüğümüz üzere Domaniç dağlarına çok güzel kar yağmış. Zaten yazları hatta her mevsim ilgi çeker. Özellikle bu aylarda kış manzarası ayrı bir ilgi çekiyor. İnsanlar, zor şartlarda dahi olsa şu an eğlenmeye gelmiş. Bizlerde bu güzel yerleri görmeye geldik. Burada manzara harika, çocuklar eğleniyor. Bizlerde bu karın tadını çıkarmaya geldikö diye konuştu. Domaniç dağlarına ailesiyle piknik yapmak için gelen İlker Bağdemir, kar manzarasını çok beğendiklerini belirterek, "Ailem ve arkadaşlarım ile Domaniç dağlarına piknik yapmaya geldik. Güzel bir kar var yaklaşık 1 metrenin üzerinde. Evden odun getirerek ateşimizi yaktık, yiyeceklerimizi hazırladık. Çoluk çocuk buraya eğlenmeye geldik. Güzel bir gün geçiriyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü: -Parka gelenlerin araç kuyruğu-Karda piknik yapanlar-Kar manzarasında eğlenenler-Parka gelenlerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),

Kaynak: DHA