DHA YURT BÜLTENİ - 14

Cemre, avukatlık ruhsatı aldığı günün birinci yılında toprağa verildi (2)

HALK OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Eskişehir'de Enes Duman ve avukat Cemre Parmaksız'ın hayatını kaybettiği kazada, halk otobüsünü kullanan Mesut K., olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Geceyi Jandarma Komutanlığı'na geçiren ve ifadesi alınan otobüs sürücüsü Mesut K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Mesut K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR

İş insanı cinayetinde 4 kişi tutuklandı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın (38) yaklaşık 12 yıl önce öldürülmesiyle ilgili gözaltına alındıktan sonra mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itirazı sonucu tutuklandı.

İzmit'te bir inşaat şirketi sahibi olan iş insanı Aydın Koçaslan ve şirketinin muhasebecisi Ardahan Arda, 20 Nisan 2008 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Bahçecik mevkiindeki ormanlık alanda feci şekilde dövülmüş halde bulundu. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Ardahan Arda tedavisinin ardından taburcu olurken, Aydın Koçaslan ise 9 Kasım 2008 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ardahan Arda, tutuksuz yargılandığı davada 2013 yılında delil yetersizliğinden beraat etti.

Kocaeli'de kısa süre önce göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile dosyayı yeniden açan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu geçen 3 Ocak günü olay sırasında Aydın Koçaslan'ın yanında olan Ardahan Arda ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 5 kişi emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, emniyette işlemleri tamamlanan Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K. 6 Ocak günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine 4 kişi yeniden gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı

ADANA'da, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün devrilmesiyle 30 fabrika işçisi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde, Adana- Ceyhan yolunda meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan Bayram Kuru yönetimindeki 01 CPB 40 midibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarparak, yol kenarına devrildi. Kazada 30 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Tunceli'de çocuklara cinsel istismar iddiasında tutuklu sayısı 3 oldu

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde, çocuklara cinsel istismarda bulunup, uygunsuz görüntülerini kaydeden Harun Y. (42) ile bir şüphelinin tutuklanmasının ardından, bugün ifade işlemi tamamlanan diğer şüpheli de mahkemece tutuklandı. İsimleri açıklanmayan tutuklu 2 kişinin, önceki yıllarda Harun Y.'nin cinsel istismarına uğradıkları iddia edildi.

Pertek'te bilgisayar tamirciliği yapan Harun Y.'nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından Harun Y. ile ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Harun Y.'nin telefon ve bilgisayarında jandarma ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntülere ulaşıldı. Jandarmadaki sorgunun ardından Harun Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi. İsmi açıklanmayan diğer şüphelinin jandarmadaki sorgusu tamamlanmasıyla bugün çıkarıldığı adliyedeki mahkemede tutuklandı.

TUTUKLANAN 2 ŞÜPHELİYE DE İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında, isimleri açıklamayan tutuklanan 2 şüphelinin önceki yıllarda Harun Y.'nin istismarına uğradıkları iddia edildi. Jandarma ekipleri, Harun Y.'nin cep telefonunda yaptığı incelemede şu ana kadar 5 erkek çocuğunun mağdur olarak tespit etti.

KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMARDA TAKİPSİZLİK ALMIŞ

Ekipler, soruşturmayı sürdürürken, Harun Y.'nin 2018'de Pertek'te zihinsel engelli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla Pertek Cumhuriyet Savcılığı'nca hakkında takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. Harun Y.,hakkında verilen takipsizlik kararının, yeni başlatılan soruşturma kapsamına alınacağı bildirildi.

3 gün sonra kar esaretinden kurtarıldılar

Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde, kar kalınlığı 3 metreye geçerken, araçlar ve evler çatılarına kadar kar altında kaldı. Üç gün süren yağışların etkisini kaybetmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri ve köylüler seferber olup kapalı yolları açarak kar esaretinden kurtuldu.

Domaniç dağı eteklerindeki Safa köyünde 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı günlük yaşamı adeta felç etti. Yoğun yağışların ardından araçlar ve evler neredeyse tamamen karlar altında kaldı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, köyde kar temizliği yaptı. Kara teslim olan köyü, esaretten kurtarmak için il ve ilçe özel idare ekipleri araçları ile köylülerde traktör ve küreklerle yolları ve kar altında kalan evleri açmak için seferber oldu. Köy Muhtarı Seyit Ali Bayram, yoğun kar yağışının ardından evlerin bile kar altında kaldığını ifade ederek, "Araçlarımız ve evlerimiz kar altında kaldı. En son böyle bir kar 2013 yılında olmuştu. Köyümüzde kar kalınlığı yer yer 3 metreye kadar yükseldi. Evlerden çıkmak bile çok zor. Ahırlara gidilemiyor. Ekipler aralıksız çalışıyor ama hala yolun asfaltını görmüş değilizö dedi.

Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Özel İdare Müdürü Ramazan Çelikten ile birlikte karlar altındaki Sefa köyüne giderek çalışmaları yerinde inceleyerek, "Şu an bulunduğumuz Safa köyünde kar kalınlığı yer yer 3 metre ama genel itibariyle 1 metreyi aşmış durumda. Yoğun bir kar yağışının ardından çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızı günlük hayatlarını aksatmayacak şekilde devam ettirmeleri için çalışıyoruz. Buraya geleceklerden talebimiz bu duruma hazırlıklı olmaları, kış lastiği ve zincirleriyle birlikte seyahat etmeleridirö diye konuştu.

Katledilen orman alanına, limon ağaçları dikilmiş

MERSİN'in Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli Mahallesi'nde, 72 dönüm ormanlık alanda kamuoyu tepkisine rağmen kesilen çam ağaçlarının arasında limon fidanları dikildiği ortaya çıktı.

Eski Mezitli Mahallesi'nde kesilen alanı kontrol etmek amacıyla yeniden bölgeye gelen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan bölgeye limon ağaçlarının dikildiğini tespit etti. Kesilen çam ağaçları hala bölgede dururken, yerlerine limon fidanlarının dikildiğinin belirleyen Başkan Tarhan, "Deniz manzarası bulunan ve yeni yapılacak olan Mezitli Devlet Hastanesi'nin yanı başındaki arazide yaşanan katliamın ardından limon bahçesi yapılmaya başlanmış. Belki de daha ağaçlar kesilmeden bu limonlar dikildi ve ağaçlar kesilince ortaya çıktı. Mersin'in en güzel yeri ve yakın gelecekte en değerli alanı da olacak. Deniz ve vadi manzarasıyla ormanlar katlediliyor ve tüm tepkilere rağmen limon bahçesi yapılıyor. Yasal ya da yasal olmayan bir biçimde imara açıldığı zaman çok daha değerli bir alana sahip olacaklar" diye konuştu.

'YASAL DÜZENLEME YAPILMALI'

Daha önce de bölgede benzer olayların yaşandığına dikkat çeken Başkan Tarhan, "2017 yılında 50 dönümlük bir alanda da benzer bir katliam yaşandı. O zaman da benzer kamuoyu tepkisi oluştu ancak o alan limon bahçesi olmaktan kurtulamadı. Yasa dışı bir şekilde art niyetli kişiler alanı zapt etti. Maalesef önleyemedik. Bu bölgede görülen narenciye bahçelerinin tamamına yakını aynı şekilde talan edilen alanlardan oluşuyor. Orman arazisi ya da hazine arazisi hiçbir şekilde burasının talan edilmesine izin vermemek gerekiyor. Çünkü bu alanda 82 milyon vatandaşımızın hakkı var. Artık yaşanan sel olayları, afetler, daha temiz nefes ve çevre gibi olaylardan vazgeçtik. Bu Mersin'de de Türkiye'de de var. Elbette ki takipçisi olacağız ama yetkili kurumlar şimdi ve daha önce talan edilen ne kadar alan varsa hepsine el koyup art niyetli kişilerin kullanımının önüne geçmezlerse maalesef bu tür katliamlar devam edecek. Bundan ders almalarını gerektirecek gerekirse yasal düzenleme yapılmalı ve bu talanın önüne geçilmeli. Yoksa bir gerekçe bulunup katliama devam ediliyor" dedi.

'MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Başkan Tarhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben tüm Mersinlilerin gelip burayı görmesini istiyorum. Gerekirse muhtarımıza başvursunlar ya da belediyemizden talepte bulunsunlar biz otobüs verelim. Bir müze alanı gibi vahşet müzesi gibi herkese göstermemiz gerekiyor. Her vatandaşın her çocuğun bunu görmesi gerekiyor. Şu vahşeti görmedikçe bu cinayeti görmenin anlamının imkanı yok. Biz belediye olarak sadece kaldırımla yolla uğraşamayacağız orman arazisinin talanının önüne geçmek için her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz"

