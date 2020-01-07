DHA YURT BÜLTENİ- 14

07.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:08

İki günlük yağış Antalya'yı vurdu (2)

ÖĞRENCİLERİ İTFAİYE KURTARDI

Serik'te iki gündür devam eden yağışlar nedeniyle Karadayı Mahallesi yolunu su basarken, Belek ve Boğazkent mahallelerinden Serik'e öğrenci taşıyan servis minibüsü Karadayı yolunda mahsur kaldı. Suyun içerisinde kalan ve ilerleyemeyen minibüsün sürücüsü itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, itfaiye aracıyla minibüsün yanına ulaşarak, öğrencileri tahliye etti. Daha sonra suyun içerisinden çıkarılan minibüsle öğrenciler geri gönderildi.

OTOMOBİLDEKİ İKİ KADIN MAHSUR KALDIAynı güzergah üzerinden Serik'e gelen bir otomobil de taşan su nedeniyle yolda kaldı. Otomobilde mahsur kalan iki kadın yine itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.SAHİLDE AT ÖLÜSÜ Aşırı yağışlar nedeniyle Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde deniz çamura bulandı, dev dalgalar oluştu. Kentte yaşayan bazı vatandaşların yazın kurdukları çardaklar, dev dalgaların getirdiği yosun ve bitki artıklarıyla kaplandı. Ayrıca nereden geldiği ve neden öldüğü belil olmayan bir at ile bir jet-ski'nin kıyıya vurduğu görüldü.SERİK'TE İNCELEME YAPTILARAşırı yağışların etkili olduğu Serik'te DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, DSİ Etüt Planlama ve Tahsisler Daire Başkanı Nazmi Kağnıcıoğlu, Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Abdullah Ekin, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Uğur Yıldırım, DSİ Antalya bölge müdür yardımcıları Özhan Erdanışman, Tuncay Aykan ve Yüksel Tazegül'den oluşan heyet incelemelerde bulundu. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, aşırı yağışların ardından seviyesi ciddi anlamda yükselen Acısu Deresi için 7 iş makinesinin acil olarak sevk edilmesi talimatı verdiğini söyledi. Dağdeviren, Acısu Deresi ile Aksu ilçesindeki Tekke Deresi'nin tamamını kapsayacak şekilde belediyeler tarafından yer tesliminin ardından 60- 120 metre genişliğinde sağ ve sol taş tahkimat yapılacağını da sözlerine ekledi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Bütün arkadaşlarla birlikteyiz. Yapılması gereken ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak yapmaya hazırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (SERİK)--------------Muhittin Böcek'ten detayİncelemelerden detay(ANTALYA)Sahilden görüntüAt leşiSahildeki jet skiDalgalardan görüntüSahildeki çardaklardan görüntüDHA Muhaberi Alparslan Çınar'In anonsuDetaylarHaber - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA,

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TIR devrilmesiyle kapanan Bursa- Ankara karayolu, ulaşıma açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezitler mevkiinde gece yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ın devrilmesiyle ulaşıma kapanan Bursa-Ankara karayolu, 4 saatlik çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.İnegöl ilçesindeki Bursa- Ankara karayolu üzerinide bulunan Mezitler mevkiinde saat 00.30 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kayganlaşan yolda seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 PU 760 plakalı TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada devrilerek yan yatan TIR nedeniyle karayolu kapandı. Yol, İnegöl- Ankara istikametinde ulaşıma tamamen kapandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolda önlem alan trafik ekipleri, oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle ilçe girişinde bulunan Mobilya Sanayi Kavşağı'ndan TIR'ları geri çevirerek karayoluna girişlerine izin vermedi. Ankara istikametine gidecek araçlar da İnegöl'ün girişindeki Ahmet Türkel Çevre Yolu'na yönlendirilmeye başlandı. TIR'ın çekilmesi için kaza yerine çekici talep edildi. 4 saat süren çalışma sonucunda TIR yoldan kaldırılırken, trafik normal akışına döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Karayolları ekiplerinin çalışmaları-Açılan karayolundan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Gaziantep'te eşini sokak ortasında döven kişi tahliye edildi Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun yanında eşi Büşra Çilo'yu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Emrah Çilo, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Çilo, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 15 Kasım'da 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Çilo kaldırımda kucağında çocuğu ile oturan eşi Büşra Çilo'yu tekme tokat dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki topladı. Polis tarafından gözaltına alınan Emrah Çilo, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çilo, yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Çilo hakkında 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'KENDİ İNSANLIĞIMDAN UTANDIM'

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Çilo ve avukatı ile şiddet gören eşi Büşra Çilo katıldı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Emrah Çilo, eşini çok kıskandığı için olayın yaşandığını söyleyerek, "Kendi gözümden bile kıskanıyorum. Olay günü de kıskançlık yüzünden tartıştık. Gitmeye karar verince peşinden gittim, özür diledim 'çocuklarını düşünmüyor musun?' dedim. Kendisini ikna etmeye çalıştım ancak ağza alınmayacak bir söz söyleyince şuurumu kaybedip vurdum. Yaptığım çirkin davranışımdan dolayı çok pişmanım. Kendi insanlığımdan utandım. Sizlerin huzurunda eşimden özür diliyorum" dedi.

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Mahkeme heyetinin söz verdiği Büşra Çilo ise eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Eşim bana çok iyi davranır, ben de ona aynı şekilde. Bu kadarını hak etmedi. Şikayetçi değilim, en başından beri değildim. Beni çok sevdiği için kıskanırdı. Eşimi seviyorum, onun da beni sevdiğini biliyorum. Bana karşı tehdit ve hakaret eylemi olmadı, can güvenliğimden endişe etmiyorum. Eşimin tahliye olmasını ve çocuklarımın yanına dönmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ Konuşmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Emrah Çilo'ya 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezanın paraya çevrilmesine ya da ertelenmesine yer olmadığına hükmeden hakim, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak, tahliyesine karar verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

GAZİANTEP,

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Eski eşinin satırla öldürdüğü kadının avukatlarından 56 sayfalık rapor Eskişehir'de, boşandığı Yalçın Özalpay'ın (52) satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ayşe Tuba AArslan'ın (44) ailesinin 7 avukatı, takipsizlik ve uzaklaştırma kararlarını tek tek inceleyip, 56 sayfalık rapor hazırladı.

Eskişehir'deki anaokulunda aşçı olarak çalışan, 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay'ın 11 Ekim'de, Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Bulvarı'nda saldırısına uğradı. Arkasından gelen Özalpay, Ayşe Tuba Arslan'ın başına satırla vurduktan sonra çevredekilerin tepkisi üzerine kaçtı. Polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan Özalpay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Eski eşinin satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan, tedavi gördüğü Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 44 gün sonra hayatını kaybetti. Ayşe Tuba Arslan'ın, ölmeden önce eski eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve 1, 2, 6 aylık uzaklaştırma kararları aldırdığı belirlendi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Arslan'ın başvurusu üzerine Yalçın Özalpay hakkında 10 iddianame hazırlanarak, dava açıldığı açıklandı.

7 AVUKAT RAPOR HAZIRLADIÖldürülen Ayşe Tuba Arslan ve ailesinin avukatlığını üstlenen Eskişehir Barosu üyesi Pınar Çelik Arpacı, Betül Duman, Neriman Ersin, Fatma Girgin, Funda Güney, Heval Yıldız Karasu ve Ceren Koçak tarafından 56 sayfalık rapor hazırlandı. Kentteki kültür merkezinde basın toplantısı düzenleyen avukatlardan Neriman Ersin, Arslan'ın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' iddialarıyla 23 kez müracaat ettiğini belirtti. Avukat Ersin, şunları söyledi: "Ayşe Tuba Arslan'ın defalarca adli makamlara başvuru yapmasına ve hakkında önleyici tedbir kararı bulunmasına rağmen Eskişehir'in en merkezi caddelerinden birinde öldürülmüş olması, adli süreçlerde birtakım ihmaller olduğu konusunda şüphe oluşturmuştur. Raporumuzun amacı, Ayşe Tuba Arslan'ın adli makamlara başvurularının, bu başvurular neticesinde görevliler tarafından yapılan işlemlerin varsa ihmal ve yanlış uygulamaların ortaya konulması, bu olaydan sonraki olaylarda aynı ihmal ve yanlış uygulamaların yaşanmaması için çözüm odaklı öneriler sunulmasıdır. Raporda Ayşe Tuba Arslan'ın taraf olduğu dosyalar incelenmiş, ilgili bölümlerde bu dosyaların özetlerine ve değerlendirmelerine yer verilmiştir. Rapor, sürecin kronolojik özeti, Ayşe Tuba Arslan ile Yalçın Özalpay arasındaki boşanma davası, ceza dava dosyaları, takipsizlikle sonuçlanan soruşturma dosyaları, uzlaştırmaya sevk edilen soruşturma dosyaları, 6284 sayılı kanundan doğan önleyici tedbir dosyası, sonuç ve öneriler olmak üzere 8 bölümden oluşmaktadır."

'MAHKEME TEDBİRE HÜKMETMEDİ'Avukatların hazırladığı raporda iddia ettikleri ihmaller, şöyle sıralandı: "Ayşe Tuba Arslan hakkında verilen önleyici tedbir kararları gereği gibi uygulanmamış, Ayşe Tuba Arslan'ın 1 yıl gibi süreçte 23 kadar çok başvuruda bulunmuş olması adli makamlarca dikkate alınmamıştır. Hakim, etkili önleme yollarına hükmetmemiş, bu kararların ilgili makamlara süresinde bildirimini sağlamamış, kararın infazı için gerekli işlemleri yapmamıştır. Ayşe Tuba Arslan'ın defalarca başvurması ve hakkındaki tedbir kararının bir işe yaramadığını neredeyse her ifadesinde, her dilekçesinde belirtmesine rağmen mahkeme başkaca bir tedbire hükmetmemiştir."Elektronik takip sistemiyle ilgili değerlendirmelerin yer aldığı bölümde ise "Elektronik takip sistemi ile mağdurun ve şiddet uygulayanın ayrı ayrı takibi söz konusudur. Ayşe Tuba hakkında bu koruma mekanizması işleyebilseydi, mahkeme tarafından yeterli olmadığı defalarca anlaşılmasına rağmen aynı matbu kararlar uzatılması yerine bu yöntemler denenebilseydi, Ayşe Tuba Arslan bugün yaşıyor olabilirdi. Ayşe Tuba Arslan'ın korum kararı defalarca ihlal edilmiş, bu ihlallerin ikisi Aile Mahkemesi tarafından tebligatın yapılmadığı gerekçesi ile ceza verilmesine yer olmadığı kararı ile kapatılmıştır. Bir kurum kendi ihmali ile neden olduğu gecikmenin bedelini bir insanın canına mal etmiştir" denildi.

'SORUŞTURMA ÖZENLE YÜRÜTÜLMEDİ' Avukatların raporunda, soruşturmalarla ilgili de şunlar kaydedildi: "Yine Ayşe Tuba Arslan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının infazı ile ilgili Eskişehir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'ne (ŞÖNİM) bir başvuru yaptığımızda, ŞÖNİM'de koruma kararlarının ve bunların infazına ilişkin şahsi bir dosya tutulmadığı, bu takibin tek dosya üzerinde yürütülmediğini öğrendik. Nitekim Ayşe Tuba Arslan'ın 1. Aile Mahkemesindeki 2018/512 D. İş dosyasında da ŞÖNİM'e gönderilen bildirim evrakı dışında ŞÖNİM'e dair hiçbir evrak bulunmamaktadır. Bu durum ŞÖNİM'in kadına yönelik şiddetin önlenmesinde çok önemli bir yeri olmasına rağmen görevini gereği gibi yerine getirmediğini göstermektedir. Uygulamadaki bu aksaklık ve ihmal Ayşe Tuba Arslan'ın hayatına mal olmuştur.

Ayşe Tuba Arslan'ın başvurularından 10 tanesi kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile kapatılmıştır. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca söz konusu dosyaları incelememize ve örnek almamıza izin verilmemiştir. Ancak dava aşamasına taşınan dosyalar içerisinde yer alan 2 adet ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ve 10 adet başvurunun kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile sonlandırılması, savcılık makamınca soruşturmanın yeterli özenle yürütülmediği kanaatini uyandırmaktadır."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

ESKİŞEHİR

Kaynak: DHA