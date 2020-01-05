DHA YURT BÜLTENİ-14

05.01.2020 23:01 | Son Güncelleme: 05.01.2020 23:01

Otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ta karla kaplı yolda kontrolden çıkarak ormanlık alanda uçuruma yuvarlanan otomobilden fırlayan Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Ayşe Kadirye Taşkara (20) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ulutan Barajı yolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 AC 719 plakalı otomobil, karla kaplı yolda virajı döndüğü sırada kontrolden çıktı. Takla atan otomobil, 40 metre yükseklikten ormanlık alana uçtu. Kazada, araçta bulunan Hasancan Açıkgöz (22), Oğuzhan Demirci (23), Emre Yankın (23) ve Ayşe Kadriye Taşkara yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri, AFAD ve jandarma yönlendirildi. Otomobilin yanına inen ekipler, kaza sırasında araçtan fırladığı anlaşılan Ayşe Kadriye Taşkara'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar Hasancan Açıkgöz, Oğuzhan Demirci ve Emre Yankın ise halata bağlanan sedyeyle yukarı çıkartıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Ayşe Kadriye Taşkara'nın BEÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Pataloji Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinden detay-Yaralını çıkarılamsı-Ekiplerin çalışması-Cesetin ambulansa taşınması-Otomobilden detay

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,=================================================

Hasta yakınının saldırısına uğrayan sağlık teknikerinin elmacık kemiği kırıldı KAHRAMANMARAŞ'ta, sağlık teknikeri Serhat İğci (41), hasta yakının saldırısına uğradı. Elmacık kemiği kırılan ve 10 gün iş göremez raporu verilen İğci, "Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim" dedi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin radyoloji bölümündeki MR odasında meydana geldi. Veli G., beli ağrıyan eşi Ü.G.'yi acil servise getirdi. Doktor, Ü.G.'nin MR'ının çekilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine radyoloji bölümüne giden Veli G., sağlık teknikeri Serhat İğci'den 'Randevulu hastaları alıyorum. Müsait olunca eşinizi alacağım' cevabını aldı. Israr etmesine rağmen aynı cevabı alan Veli G., MR odasında Serhat İğci'ye tekme tokat saldırdı. Daha sonra odadan çıkan saldırgan, güvenlikçiler tarafından yakalandıktan sonra polise teslim edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDISaldırgan gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. İğci'ye ilk müdahalesini arkadaşları yaptı. Yüzüne aldığı darbeler nedeniyle elmacık kemiği kırılan Serhat İğci genel cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınırken, 10 gün iş göremez raporu verildi.

İĞCİ: KAFAMI AŞAĞIYA EĞDİM, TEKMEYLE VURMAYA BAŞLADIOlayın şokunu hala yaşadığını belirten Serhat İğci, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"MR'da randevulu hastaları alıyoruz. Randevulu bir hastayı almak üzereyken acilden gelen bir hasta yakını eşinin bel ağrısı olduğunu ve bu nedenle acile başvurduğunu söyledi. Ben de 'Rutin olarak randevulu, planlanmış hastaları alıyorum. Müsait bir ara olduğun değerlendireceğim' dedim. Kendi de 'Benim babamın cenazesi vardı biz cenaze evinden kalkıp geldik' diyerek bağırmaya başladı. Randevulu yaşlı bir teyze hastamız vardı onu alacağım sırada birden saldırdı. Arka arkaya yumruklar vurmaya çalıştı. Gözümün önü bir anda karardı, gözümdeki gözlük fırladı. Kafamı aşağıya doğru eğdiğimde tekmeyle vurmaya başladı. Çıktıktan sonra da 'Dövdüm, rahatladım' diye bağırarak gitmeye başladı."

'HABERLERDE GÖRDÜKÇE KINIYORDUM, BAŞIMA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM'Saldırıya uğradıktan sonra beyaz kod için 111'i aradığını belirten Serhat İğci, "Güvenlikçi arkadaşlar da geldi. Şikayetçiyim hasta yakınında. Canla başla sağlık hizmeti vermeye çalışırken bu şekilde muamele görmemiz haksızlık oluyor. Ben ceza olarak bunların sağlık hakları geçici bir süre ellerinden alınmalı. 20 yıldır ilk defa başıma böyle bir şey geldi çünkü sakin birisiyimdir, hiç kimsele bugüne kadar kavga ettiğim yok. Haberlerde gördükçe kınıyordum, başıma geleceğini hiç düşünmedim" diye konuştu.

ÜMRAN İĞCİ: ÇOCUKLARIMA ANLATAMADIMSerhat İğci'nin en büyük destekçisi ise eşi Ümran İğci ile hastane çalışanları oldu. Olayı duyar duymaz hemen hastaneye geldiğini belirten Ümran İği, "Evden çıkarken çocuklarıma açıklama yapamadım, nasıl açıklama yapacağım onu da bilmiyorum ruhsal olarak etkilenmesinler diye. Bu olay da bir haber olarak gelip geçin istemiyoruz, sağlık çalışanlarına koruma gelsin istiyoruz. Ciddi yaptırımlar gelsin istiyoruz. Böyle insanlar sağlık hizmeti alamasın" dedi.

DEMİRCİ: ŞİDDETLE KINIYORUZSaldırıya kentteki sağlık çalışanlarından da büyük tepki geldi. Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Bünyamin Demirci, "Serhat arkadaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Konuyla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğiz ve bu olayın takipçisi olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Serhat İğci yatakta-İğci'nin yüzünden detay-İğci ile röp.-İğci'nin gözüne buz koyması-Serhat İğci'nin yanındaki eşi Ümran İğci-Ümran İğci ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)===========================

Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı BARTIN'da, bipolar bozukluk sorunu olduğu öne sürülen Fikret K. (47), geldiği hastanede otomobiliyle ambulansa çarptı. Tutanak tutulmasının ardından otomobille akaryakıt istasyonuna giden Fikret K. burada park halindeki TIR'ı çaldı. TIR'la yolda başka bir otomobile çarpan Fikret K., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara'da bir kurumda memur olarak çalışan ve bipolar bozukluk sorunu olduğu öne sürülen Fikret K., Bartın'da akrabalarını ziyarete geldi. Rahatsızlanan Fikret K., otomobiliyle Bartın Devlet Hastanesi'ne gitti. Hastanenin acil girişinde Fikret K. yönetimindeki 06 ADB 539 plakalı otomobil, ambulansa çarptı. Kazada yaralanan olmazken, bölgeye gelen trafik polislerince işlem yapılmasının ardından Fikret K., otomobiliyle 200 metre mesafedeki akaryakıt istasyonuna gitti.

Fikret K., burada kendi otomobilini bırakıp, park halindeki 74 BN 681 plakalı TIR'ı çaldı. Durumu fark eden akaryakıt istasyonu çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edilirken, Fikret K. yönetimindeki TIR, başka bir otomobile çarptı. Polis ekiplerince Fikret K. takibe alınırken, kazanın ardından olay yerinden kaçan şüpheli, Yıldız köyüne gitti. Köyde bir sokağa giren Fikret K., polis ekiplerince burada yakalandı. Polis, Fikret K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Fikret K.'nın bağırışları mahallelinin dikkatini çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Çalınan tırın görüntüsü -Tırı çalanın yakalanması-Polislerle kelepçeli halde konuşması-Tır sahibinin tepkisi-Tırı çalanın karakola götürülmesi

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,===============================

4'üncü hırsızlık için keşif yaparken, yakalanan şüpheli tutuklandı KAHRAMANMARAŞ'ta, hastanelerde 3 kadının çantasını çalan Şerafettin Bağbozan (29), 4'üncü hırsızlık için keşif yaparken, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bağbozan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yılbaşı akşamı Kahramanmaraş'taki özel hastanede hasta yakınının, içinde kimlik ve banka kartları olan çantası çalındı. İhbar üzerine hastaneye giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadının verdiği eşkal bilgileri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, her yerde hırsızlık şüphelisini ararken, dün akşam 2 özel hastanede hasta yakınlarının, içinde ziynet eşyaları olan çantalarının çalındığı ihbarı alındı. Eşkal bilgilerinin, yılbaşında hırsızlık yapan kişiyle aynı olması üzerine ekipler, şehirdeki tüm hastanelerde araştırma yaptı. Şüpheli, bu kez farklı özel hastanede hırsızlık için keşif yaparken, ekipler tarafından yakalandı.Gözaltına alınarak, emniyete götürülen şüphelinin, kimlik kontrolünde, hırsızlıktan kaydı olan Şerafettin Bağbozan olduğu belirlendi. Suçunu itiraf eden Bağbozan'ın adresinde yapılan aramada; içinde ziynet eşyası olan çalıntı çanta ele geçirilirken, içini boşalttığı diğer 2 çanta ise attığı yerde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şerafettin Bağbozan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Şerafettin Bağbozan polisler arasında-Hastaneye alınması-Acil servis önü-Şerafettin Bağbozan'ın hastaneden çıkarılması-Gazetecilere tepki göstermesi-Polis otosuna bindirilmesi-Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)==============================

Çukurova'da imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldı ADANA'nın Çukurova ilçesinde yapılan imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi, düzenlenen törenle tapularını aldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Harika bir plan hazırlayarak, kesintisiz yeşil aks ve donatıları, sosyal tesisleri, meydanıyla modern bir projeye imza attık" dedi.

Çukurova Belediyesi'nin ilçedeki 25 yıllık imar sorununun çözülmesi için Şambayat, Kabasakal bölgesinde başlatılan imar çalışmasının ardından 16 bin hak sahibi tapularını aldı. Belediyenin bahçesinde düzenlenen toplu tapu teslim törenine çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, uzun süredir imara açılamayan bölgede 16 bin hak sahibinin tapularını alarak modern bir kent ortamında yaşayacaklarını belirterek, "Belediye başkanımız 2.4, 3 ya da 5 oranlı yoğunluk istemedi. Hem yeşili koruyacak hem de sosyal tesisleriyle insanca yaşamaya gerek ne varsa, o yoğunluğun olmasını istedi. Ciddi bir çabayla dört şerit gidiş, dört şerit geliş olmak üzere yol, yürüme yolları, otoparklar, yeşil alanların olduğu bir yer haline getireceğiz. Bu çabaya destek veren tüm kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

'2014'TEN BERİ İMAR SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise tapu teslim töreninin çok speküle edildiğini belirtip, 2014 yılında göreve geldikten sonra ilçenin imar sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyledi. 1995 yılından bu yana yaşanan bir mağduriyetin olduğunu ve yerel yönetimlerle iş birliğiyle hazineye 900 bin metrekare konut arazisi kazandırdıklarını dile getiren Çetin, "Adana'nın geleceği için harika bir plan hazırlayarak, kesintisiz yeşil aks ve donatıları, sosyal tesisleri, meydanıyla modern bir projeye imza attık. Tapu ve kadastro çok büyük özveriyle çalıştı. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 16 bin parselin hak sahibinin tapusunu sizlere vekaleten asıllarını teslim aldım. Biz burada kimseyi kandırmıyoruz. Yaptığımız işin ciddiyetini, haddimizi, sınırımızı, yetkimizi de biliyoruz" diye konuştu.

'PROJE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK'Başkan Karalar ile birlikte baretlerini takıp, ara sokaklarda el ele, omuz omuza sağlam bir altyapı ve 4'er şeritli yollar, kaldırımlarda yeşil bant, bisiklet ve yaya yolu yapacaklarını kaydeden Çetin, "Bu bölge Türkiye'ye örnek olacak. Burada sadece hak kaybının önüne geçmiyor, 251 bin kişinin yaşayacağı, idealimizdeki engelsiz ve her anlamda yeşille donatılmış, tertemiz pırıl pırıl bir kent yaratacağız. Belirli bir yükseklikte binaya izin vereceğiz ve hepsinin çatısı olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından temsili olarak 20 hak sahibi, sahneye çıkarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve CHP Adana milletvekillerinden tapularını teslim aldı. Toplu tapu teslim töreninde 16 bin hak sahibi tapularını aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın halkı selamlamasıBaşkan Karalar'ın konuşmasıÇukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in halkı selamlamasıBaşkan Çetin'in konuşmasıTapu sahiplerinin sahneye çıkmasıBaşkan Soner Çetin ve CHP'li Milletvekillerinin hak sahiplerine tapu töreni

Haber: Rüşan Anıl ATAR-Kamera: Ceren BEGEÇ/ADANA,

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Kaynak: DHA