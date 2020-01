DHA YURT BÜLTENİ - 14

02.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:05

Diş hekimi Betül, alkolle birlikte enerji içeceği de içmiş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı gecesi aşırı alkol nedeniyle komaya girip, hayatını kaybettiği öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26), yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Görev yaptığı Honaz F Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki infaz korma memurlarının son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Karaayvaz'ın geceyi birlikte geçirdiği arkadaşları polise, alkollün yanında enerji içeceği içtiklerini söyledi.Olay, Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde yılbaşı gecesi meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için arkadaşları diş hekimleri Betül Karaayvaz ve Kaan Y., plastik cerrah Süleyman Ali Y., harita mühendisleri Özgür Deniz A. ve Nurullah T.'yi evine davet etti. Grup, gece boyu alkol aldı. Dün sabah ise Betül Karaayvaz, Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaayvaz'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.3 ARKADAŞ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜSağlık durumları iyi olan diğer 3 arkadaş ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Arkadaşların ifadelerinde alkolle birlikte enerji içeceği tükettiklerini söyledikleri öğrenildi.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere evdeki yiyecekler ile içeceklerden numune aldı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü içeceklerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.UYUŞTURUCU ARAMASI YAPILDIİl Emniyet Müdürlüğü'nün özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri, evde uyuşturucu madde araması yaptı. Aramada herhangi bir uyuşturucu maddeya rastlanmadı. Karaayvaz ve komaya giren Süleyman Ali Y.'nin otomobilleri de incelenmek üzere çekiciyle emniyet müdürlüğüne götürüldü.GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDIPamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Karaayvaz'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından genç diş hekimi için Hilal Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede Karaayvaz'ın ablası Özlen Karaayvaz, tabutun başında gözyaşı döktü. Baba Halil Karaayvaz ise taziyeleri kabul etti. Honaz ilçesindeki F Tipi Kapalı Cezaevi'nde diş hekimliği yapan Betül Karaayvaz'ın cenazesine çok sayıda infaz koruma memuru da katıldı. Diş hekiminin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.BİRİ KOMADAN ÇIKTIÖte yandan diş hekimi Kaan Y. ve doktor Süleyman Ali Y.'nin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Süleyman Ali Y.'nin yoğun bakımda tutulduğu, Kaan Y.'nin ise hayati tehlikeyi atlattığı kaydedildi.KAN VE İDRAR ÖRNEKLERİ İNCELENİYORHayatını kaybeden Betül Karaayvaz, tedavileri süren Kaan Y. ve Süleyman Ali Y.'den alınan kan ve idrar tahlilleri incelenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na, evden alınan gıda ve içecek numuneleri ise İzmir'deki Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.

HABER: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

79 koyun çaldı, 509 gün sonra yakalandı Karaman'da, bir ağıldan 79 koyunu çalıp sattığı öne sürülen M.Y., 509 gün sonra jandarma tarafından yakalandı. M.Y., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 10 Ağustos 2018 tarihinde merkeze bağlı Taşkale köyünde oturan Mustafa Soytürk'e ait ağılda meydana geldi. Ağılından 79 koyunun çalındığını fark eden Soytürk, jandarmaya haber verdi. Jandarma, o dönem yaptığı araştırmada koyunları çalan şüphelinin izine rastlamadı. Hırsızlık olayının peşini bırakmayan jandarma, köy ve güzergahlardaki yaklaşık 400 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Bununla birlikte kent genelindeki plaka tanıma sistemine ait güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu hırsızlığın olduğu tarihte Taşkale köyünden çıkan bir kamyonetin Konya'ya gittiği belirlendi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, kamyoneti kullanan kişinin M.Y. olduğunu saptadı. Aradan geçen 509 günün ardından M.Y., dün jandarma tarafından gözaltına alındı. Çaldığı koyunları o tarihte Kurban Bayramı'nda sattığı öne sürülen M.Y., bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,

Ayakta duramayan kuzusuna oyuncak kamyonla destek verdi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 46 yaşındaki besici Kılıç Kaya, annesinin yeterince beslememesi nedeniyle doğumdan sonra ayağa kalkamayan kuzusunu yaşatmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Veterinerin sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için dik durması gerektiğini söylediği kuzusunu, üzerine sünger yerleştirdiği oyuncak kamyonun üzerine oturtup, bir bez yardımıyla bağlayrak, rahatça annesini emebilmesini sağladı.

Saruhanlı'nın kırsal Paşaköy Mahallesi'nde, 46 yaşındaki, evli, 2 çocuk babası Kılıç Kaya'nın çiftliğindeki koyunlardan biri geçen 20 Aralık'ta doğum yaptı. Dünyaya getirdiği yavrusu 2 gün ayağa kalkamadı. Bunun üzerine Kaya, 'Şans' ismini verdiği kuzusu için veterinerle görüştü. Veteriner, doğum yaptığı sıralarda hasta olan koyunun yavrusunu yeterince besleyememesi nedeniyle böyle bir sorun yaşandığını belirtip, kuzuların midelerinin farklı bölümlerden oluştuğundan hayvanın gelişimi için sütü ayaktayken alması gerektiğini söyledi. Veteriner, yavrunun oturarak ya da kucakta emdiği süt midesinin arka bölümlerine gitmediği için gelişemediğini de belirtti. Bunun üzerine Kaya, kuzunun dik durabilmesini sağlamak için kendince bir çözüm üretti. Çiftliğin bakıcısının oğluna ait oyuncak kamyonun üzerine kuzuyu yerleştiren Kaya, karnının acımaması için altına sünger destek koydu. Ardından bir bez yardımıyla kuzuyu oyuncak kamyona sarıp sabitleyerek, annesini daha rahat emebilmesini sağladı. Kuzusunu kurtarabilmek için böyle ilginç bir yöntem geliştiren Kılıç Kaya, "Doğduktan sonra ayağa kalkamayan kuzuyu, kesmek, ölmesini beklemek ya da kayıtsız kalmak en kolayıydı. Ancak kolayına kaçmadık, yaşatmaya çalışıyoruz. Nihayetinde hayvanları seviyoruz. Onlar bize maddi kazancın yanında manevi destek de sağlıyor. Hayvanların da bu dünyada bizim kadar yaşam hakları var. Hele bir de besiciysek onlara özel ihtimam göstermemiz gerekiyor. Hayvanlar bize Allah'ın emaneti, o yüzden elimizden geldiği kadar güzel bakmaya çalışıyoruz. 'Şans'ı yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

==================================6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatte indirilebildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, köpeklerden kaçarken tırmandığı ağaçta 6 saat mahsur kalan kedi, 3 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de dün akşam saatlerinde sokak köpeklerinin kovaladığı bir kedi, tırmandığı ağaçta mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak gelen itfaiye aracı, sokağın dar olması nedeniyle giremedi. Bunun üzerine belediyeden iş makinesi gönderildi. Kepçeye çıkan bir görevli ağaçtaki kediyi alıp, kurtardı.

Yaklaşık 6 saat mahsur kaldığı ağaçtan 3 saatlik çalışma ile kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

Kayseri'de 5 DEAŞ şüphelisi adliyede

Kayseri'de, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından, yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye ve Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü sorgularının ardından serbest bırakıldı. 5'i ise Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-DHA

Tapulu arazisinden geçen yolu ulaşıma kapattı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Abdullah Tatlı belediyenin yaptığı yolu, arazisinden geçtiği için demir çit çekerek trafiğe kapattı. İlçeye bağlı Kurugeçit Mahallesi'ne yaşayan Abdullah Tatlı, tapulu arazisine kendisinden habersiz olarak belediye tarafından yapılan araç yolunu demir çitlerle kapattı. Yolun geçtiği arazinin kendisine ait olduğunu ifade eden Tatlı, "Yolu trafiğe kapattığım şeklinde savcılığa şikayet edildim. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar veridi. Eski belediye başkanı haberim olmadan buraya yol açmış ve asfalt dökmüş. Mahallenin resmi yolu aşağıdan geçiyor. Resmi yollar kapanmıyor. Burası sadece bana ait olan tapulu bir arazi. Burayı ömür boyu açık koyamam. Ben bana ait olan bu yolu kapattımö dedi.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-

Girdiği markette kasiyere tabanca doğrultup, "Çabuk, paraları doldur" diye tehdit etti

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bere ve atkıyla yüzünü gizleyen şüpheli, girdiği bir zincir market şubesinde, kasiyere tabanca doğrultarak, "Çabuk, paraları doldur" diye tehdit etti. Kasiyerin reddetmesi üzerine, "5'e kadar sayacağım, sonra sıkacağım" diye bağıran şüpheli, marketteki telefonun çalması sonrası koşarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.Bir zincir marketin Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki şubesinde geçen hafta meydana gelen olayda, iş yerinin kapanmasına kısa süre kala içeri giren, kafasında bere ve yüzünde de atkı bulunan şüpheli, üzerindeki tabancayı çıkarıp, kasadaki görevli kadına doğrulttu. Elindeki poşeti kasiyer kadına doğru fırlatan şüpheli, "Çabuk paraları doldur" dedi. Kadın kasiyer ise kasayı kapattığını söyledi. Tabancayı diğer 2 çalışana da doğrultan şüpheli, "Çabuk olun. 5'e kadar sayacağım, sonra sıkacağım" diye bağırdı. Mağaza çalışanlarının isteklerini reddetmesi üzerine tabancasının kurma kolunu çeken şüpheli, bir eliyle de parmaklarını göstererek saymaya başladı. Bu sırada içerideki telefonlardan biri çaldı. Çalışanlardan birinin telefonu açarak, sıkıntılı bir durum olduğunu söylemesi üzerine şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı.JANDARMA ARIYORİhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Mağazanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin, şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışmaları titizlikle yürüttüğü kaydedildi.SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADADiğer yandan, soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde market çalışanları iş yerini kapatmaya hazırlanırken, içeri giren başında bere ve yüzünde atkı bulunan şüphelinin, bir süre içeride oyalandığı yer aldı. Daha sonra kasaya doğru yaklaşan şüphelinin elindeki poşeti kasiyere doğru fırlattığı, ardından da tabancayı doğrulttuğu görüldü.

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Tarihi rekoru, vali duyurdu: Antalya'ya 15 milyon 644 bin 108 turist geldi

Turizmin başkenti Antalya, tarihinde ilk defa 15 milyon turist sayısını aştığı 2019'da hem gün, hem aylık, hem de yıl rekoru kırmayı başardı. Vali Münir Karaloğlu, 2019 yılında Antalya'ya iki havalimanı, deniz limanları ve başka şehirlerden transfer olmak üzere toplam 15 milyon 644 bin 108 turist geldiğini açıkladı.Dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında olan Antalya, 2019 yılında rekor üstüne rekor kırdı. Bir günde gelen turist sayısı yaz aylarında 100 bini bulan kent, 2018 yılında 13 milyon 642 bin turist ağırladı. 2019'da ise tarihinde ilk kez 15 milyon rakamını aşan Antalya'ya, başta Antalya Havalimanı olmak üzere Gazipaşa Havalimanı, hem merkez hem ilçelerdeki deniz limanları ve ağırlıklı İstanbul üzerinden olmak üzere diğer kentler üzerinden transferle gelen yabancı turist sayıları belli oldu.Türkiye'nin en çok turist ağırlayan kenti olmayı da başaran Antalya'ya 2019 yılında gelen turist sayılarını açıklayan Vali Münir Karaloğlu, iki havalimanı, deniz yolu ve transfer ziyaretçi sayıları toplamının 15 milyon 644 bin 108 olduğunu açıkladı. Antalya turizminin 2020'de de büyümeye devam edeceğini belirten Vali Karaloğlu, "2019 hedefimize ulaştık. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum" dedi.

DENİZDEN 55 BİN, TRANSFER 363 BİNAntalya'ya gelen toplam 15 milyon 644 bin 108 turistin, 15 milyon 225 bin 763'ü Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına indi. Antalya'da bulunan Konyaaltı, Alanya, Kemer, Kaş, Finike gibi ilçelerdeki kruvaziyer limanlar aracılığıyla da yaklaşık 55 bin turist giriş yaptı. 363 bin 345 turist ise ağırlıklı İstanbul olmak üzere, başka şehirler üzerinden Antalya'ya transfer gelenler oldu.

RUSLAR 5.5 MİLYONU AŞTIAntalya'ya gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında, 2019 yılında en çok turist gelen ülke Rusya Federasyonu oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 16 artışın olduğu Rusya'dan toplam 5 milyon 582 bin 763 turist geldi. Rusların toplam turist sayısı içindeki payı yüzde 38 olarak gerçekleşti.

ALMANLAR GERİ DÖNÜYORSon yıllarda ciddi oranda kaybın yaşandığı Antalya'nın en büyük ikinci pazarı Almanya'dan ise 2019'da ciddi geri dönüş sağlandı. 12 ayda Alman turist sayısı 2018'e göre yüzde 16'ya yakın artışla, 2 milyon 673 bin 545 oldu. Almanların toplamdaki payı ise yüzde 18.2.

UKRAYNA VE İNGİLTEREEn çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında üçüncü Ukrayna'dan ise 2018'e göre yüzde 12'lik artışla 803 bin turist geldi. Ukrayna'nın toplamdaki payı ise yüzde 5.7 oldu. Dördüncü sırada ise yüzde 12.7'lik artışla 719 bin turistin geldiği İngiltere yer alıyor. İngiltere ise toplamda yüzde 5.1'lik paya sahip oldu.

100 BİNİ AŞAN ÜLKELERSıralamada en çok turistin geldiği ve 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle: "Polonya yüzde 39 artış, 554 bin kişi. Hollanda yüzde 11 artış, 434 bin kişi. Romanya yüzde 30 artış, 253 bin kişi. Kazakistan yüzde 4 düşüş, 234 bin kişi. Çek Cumhuriyeti yüzde 38 artış, 228 bin kişi. İsveç yüzde 32 artış, 208 bin kişi. Belçika yüzde 7 artış, 199 bin kişi. İsrail yüzde 12 artış, 191 bin kişi. Danimarka yüzde 4 artış, 191 bin kişi. Litvanya yüzde 16 artış, 175 bin kişi. Slovakya yüzde 40 artış, 170 bin kişi. Beyaz Rusya yüzde 2 artış, 169 bin kişi. Norveç yüzde 56 artış, 145 bin kişi. Fransa yüzde 42 artış, 132 bin kişi. İsviçre yüzde 20 artış, 129 bin kişi. Avusturya yüzde 37 artış, 118 bin kişi.

Haber: Mehmet ÇINAR-

Adıyaman'da yağmurda evin tavanı çöktü

Adıyaman'da, etkili olan sağanak nedeniyle tek katlı evin bir odasının tavanında çökme meydana geldi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde Mahmut ve Gülten Erdil çiftinin yaşadığı tek katlı toprak evin bir odasının tavanı çöktü. Çökme sırasında evde olan aile panikleyerek evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı çökme sonrası Adıyaman Belediyesi ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Aile ise komşuların evine sığındı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

Çırağa palangayla işkenceyle suçlanan iki kardeş tutuklandı

Konya'da, çırağı E.A.Y.'yi (15), halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan iş yeri sahibi Murat C. ve ağabeyi Mehmet C., Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa eziyet' suçundan tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesinde H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., eylül ayında araç yedek parça satışı yapan Murat C. ve ağabeyi Mehmet C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi Murat C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp, sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü.

İş yeri sahibi Murat C., iddiaya göre vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra Murat C. tarafından, 'caraskal kırılabilir' düşüncesiyle indirildi. İki kardeş, korktukları için durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y. ise olayın ardından iş yerine gitmedi.

Ağabey H.H.Y. de 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle Murat C. tarafından tekme- tokat dövüldü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y., hastaneye gidip rapor aldı. Ardından polise gidip Murat C. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine Murat C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. E.A.Y. de Murat C. tarafından gördüğü saldırıyı ailesine anlattı. Aile, avukatları aracılığıyla, geçen cuma günü işkence anına ait fotoğrafları da delil olarak sunarak Murat C. ve o anda orada bulunan Mehmet C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Hemen harekete geçen savcılık, iş yeri sahibi Murat C. ve kardeşi Mehmet C. hakkında gözaltı kararı verdi. 'Çocuğa eziyet' suçundan gözaltına alınan iki kardeş, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Murat C., ifadesinde işe yeni başlayan iki kardeşin, aralarındaki iddia sonucu kendilerini palangaya astığını öne sürdü.

Murat C., "Ağabeyi ve kardeş işe yeni başladığı zamanlarda, kendilerini sırayla palangaya bağlayıp, hangisi en uzun süre havada kalacak diye birbirleriyle iddiaya girmişler. Ben onları o halde görünce ağabeyimle birlikte yanlarına gidip bir daha böyle yapmamaları konusunda kendilerini uyardım. Kumandayı alarak E.A.Y.'yi palangadan ben indirdim. O sırada ağabeyi fotoğraf çekiyordu. Sorduğumda, 'Hatıra kalsın diye fotoğraf çekiyorum' dedi"

diye konuştu.

Kendisine iftira atıldığını öne süren Murat C., "Benden para istediler. Vermediğim için bana iftira atıyorlar. Ben asla böyle bir şey yapmam. İddia edildiği gibi H.H.Y.'yi de darbetmedim. Benden para alabilmek için bilerek gözünü yaralamışlardır. Benim hakkımda şikayetçi oldular. Tüm suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Adli kontrolle serbest bırakılan Murat C. ve Mehmet C., Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. İki kardeş, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa eziyet' suçundan tutuklandı.

Tolga YANIK/KONYA,

