DHA YURT BÜLTENİ - 14

01.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:23

Soma'daki termik santral mühürlendi (3)

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU: TERMİK SANTRAL SUYUYLA 12 BİN HANE ISINIYORCHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, partisinin Soma İlçe Başkanlığı'nda konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Soma Termik Santrali'nin faaliyetini durdurma kararı verildiğini ve mühürlendiğini hatırlatan Bakırlıoğlu, şöyle konuştu:"Biz CHP olarak yıllar önce, bu termik santrallerin özelleştirilmesi sürecinde bu duruma karşı çıkmıştık. Bugün içerisinde bulunduğumuz durum, özelleştirmeler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi 'nin ne kadar yerinde ısrar ettiğinin göstergesidir. Soma'yı diğer kapanan termik santrallerden ayıran bir özellik var. Termik santralden çıkan sıcak suyla, Soma'da 12 bin hane ısınmaktadır. Ancak dün akşam itibariyle 12 bin hane, soğuğa mahkum olmuş durumda. Yarın okullar açılacak. Açılan okullar arasında 13'ü, bu ısınma yöntemiyle öğrencilerimizin sınıflarını sıcak tutuyor. Resmi daireler de aynı durumda."Vehbi Bakırlıoğlu, şu an büyük bir kafa karışıklığının olduğunu belirterek, "Bu işin sorumluları hakkında bence hukuki mücadele başlatılması lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Basın açıklamasıCHP Soma İlçe Başkanılğı görüntüHaber- Kamera: Cemil SEVAL- Şevket YILMAZ/ SOMA (Manisa),

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Van'da dünyaya gelen 490 gramlık bebeğin tedavisi sürüyor

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde dünyaya gelen 490 gram ağırlığındaki bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorlar, bebeğin kuvözde bakım ve tedavisini özenle yapıyor.Başkale ilçesinde yaşayan Yeliz Demir, doğum sancısının erken başlaması nedeniyle bir süre önce Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine sevk edildi. Burada doktorlar tarafından yapılan ilk müdahale sonucu, anne Demir'in henüz 23 haftalık olan kız bebeği, sezaryanla dünyaya geldi. 490 gram olarak dünyaya gelen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı. Doktor ve hemşireler tarafından tedavisi ve bakımı özenle yapılan bebek, normal kilosuna ulaşınca taburcu edileceği belirtildi.YYÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nde asistan doktor olarak görev yapan Mehmet Ertaş, bebeğin tedavisinin kuvözde devam ettiğini söyledi. Dr. Ertaş, "Başkale ilçesiden gelen Yeliz Demir'in bebeği 23'üncü haftada 490 gram olarak dünyaya geldi. Bebek ilk dünyaya geldiğinde solunum sıkıntısı vardı. Ciğerleri iyi gelişmemişti. Akciği geliştiren bir madde yaptık. Bir ilaç uyguladık. Şu an bebeğin olağan bakımları devam etmekte. Kilosuna ulaştıktan sonra taburcu edeceğiz. Şun an ciddi bir sağlık sıkıntısı yok. Cihaza bağlı tedavi görüyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yenidoğan servisi tabelası-Kövezde tedavi edilen bebekten genel ve detaylar-Doktor bebeği muayene ederken-Dr.Mehmet Ertaş ile röportaj-Detaylar

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Kangal Termik Santrali'ne 'filtre' mührü

Sivas'ın Kangal ilçesinde, özel bir şirket tarafından işletilen termik santral, tanınan süre içinde filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle mühürlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'den geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santraller için 1 Ocak 2020'ye kadar tanınan süre doldu. Sürenin dolmasıyla Sivas'ta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen ve Kangal ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan termik santrale giderek denetlemede bulundu. Yapılan denetim sonucu filtre takmadığı tespit edilen termik santrali mühürlerken, üretimin durduğu santraldeki işçilere izin verildi.

Görüntü Dökümü:

-Fabrikadan genel görüntüler

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Afşin- Elbistan A Termik Santrali, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyeti durduruldu.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, saat 09.30 sıralarında Afşin'in Çoğulhan Mahallesi'ndeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ne gitti. Kül tutucu filtreleri ve baca gazı artıma tesis olmadan çalışan santral, ekipler tarafından mühürlenerek enerji üretimine son verildi. Santralin, kazanlardaki kömürün bitene kadar çalışacağı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIKahramanmaraş Valiliği'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi: "Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu çerçevede; Afşin-Elbistan Elektrik Üretim A.Ş.'nin çalışmaları 'Geçici faaliyet belgesi' alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir."

35 YILDIR ÇALIŞIYORDU2018'de Çelikler Holding'e devredilen santralın temeli 1975'te, dönemin başbakanı Süleyman Demirel tarafından atıldı. İnşaatı 9 yıl süren santral, 21 Ekim 1984'te Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde ilk ünitesinin devreye alınmasıyla enerji üretmeye başladı. Santral, Çelikler Holding'e devredildiği Kasım 2018'e kadar 34 yılda 120 milyar 499 milyon 910 bin kw/h saat elektrik üreterek ülke ekonomisine büyük katkı sağladı, ancak ekonomiye katkıdan çok kirlilikle gündeme geldi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş),

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Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu(2)

BELDEDE SESSİZLİK HAKİMZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretimin durdurulması sonrası beldede sessizlik hakim. Yaklaşık 400 işçinin çalıştığı belirtilen santralle ilgili gelişmeleri yakından takip eden belde halkı, gazetecilerin sorularını cevaplamaktan kaçındı. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün, gelişmeleri takip ettiğini söyledi.TEMA İl Temsilcisi Berran Aydan ise sabah saatlerinde santraldeki üretimin durdurulduğu haberini aldıklarını belirterek, "Daha önceki gelişmiler ışığnda eğer baca filtrelerini mevzuata uygun şekilde takmazlarsa 15 santralde üretimin durdurulması söz konusuydu. Daha önceleri 3 kere uzatıldı süre. 6 yıl geçti üzerinden. Keşke şimdiye kadar hiç olmazsa bir adım atsalardı filteleri taksalardı bir şekilde bu şekilde kapatma kararı alınmazdı. Biz için güzel bir gelişme ama nihai bir sonuç değil bana göre. Mevzuata uygun filterleri mutlaka takmaları gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Drone ile santralden görüntü-Santralden detaylar-Berran Aydan'ın açıklaması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Yeni yılı Uludağ'da geçiren tatilciler pistleri doldurdu

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışıyla birlikte yoğunluk başladı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli yabancı turistler, pistlere akın etti.Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, yeni yıl itibarıyla ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yılı Uludağ'da geçiren yerli- yabancı turistler ve günübirlikçiler, pistlere akın etti. Yoğun kar yağışı ve fırtınaya rağmen pistleri dolduran ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uludağ'daki kar kalınlığını 35 santimetre olarak açıkladı. Hava sıcaklığı ise bugün itibarıyla sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.'DÜKKANIMI KAPATTIM ULUDAĞ'A GELDİM'Tatil için Eskişehir'den Uludağ'a geldiğini belirten Kıymet Berber, "Uludağ'a bir kez daha gelmiştim ama kayak pistine ilk kez geliyorum. Kayak öğrenmeye çalışıyorum. Tatili değerlendirmek için dükkanımı kapatıp Uludağ'a geldim" dedi.Kayak öğrenmeye çalıştığını belirten Yasemin Yıldırım "Eskişehir'den geliyorum. İlk defa geldim. Burası çok güzel. Düşe kalka kayak öğrenmeye çalışıyorum. 2020'nin ilk günü burada çok güzel" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------------------Uludağ'dan detaylar-Kayak yapan tatilcilerden detaylar-Pistlerden detaylar

-Genel detaylar

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA