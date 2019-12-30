DHA YURT BÜLTENİ - 14

30.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:02

Denizli'de doğal gaz kaynaklı patlama: 6 yaralı (2)- Yeniden

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 3 katlı bir binanın 2'nci katındaki dairede, doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.Zeytinköy Mahallesi'nde 4095 Sokak'taki, 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında, doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama sonucu, dairenin duvarları yıkıldı, evdeki eşyalar caddeye fırladı. Patlama sonrası daireyi alevler sardı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk olarak yetkili personeller tarafından binanın doğal gaz ve elektriği kesildi. Daha sonra ise binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Yaşadıkları şok nedeniyle binadan çıkamayıp, çatı katında mahsur kalan 2 kişi, elektrik dağıtım şirketinin kullandığı sepetli vinç ile aşağı indirildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından dairedeki yangın söndürüldü.DEPREM OLUYOR ZANNETTİLERPatlamada, dumandan etkilenen İran uyruklu Nastan Mohammad, Yousef Ranamae Sedıghazar ile Melike Hoşgören, Funda Bürüç, Şekip Karakuş ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Patlamada yaralanan ve kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 1 kişinin de kimlik bilgilerinin tespitine çalışıldığı bildirildi. Patlama ile ilgi soruşturma başlatıldı.Görgü tanığı Ramazan Karahan, "Patlama bizi çok korkuttu. Önce deprem oldu zannettik. Doğal gaz sıkışması sonucu patlama yaşanmış. Biz de panik içerisinde yardıma koştuk. Can kaybının yaşanmaması sevindirici" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------Patlamanın yaşandığı apartmandan görüntü-İtfaiye ekiplerinden görüntü-Ambulansta yaılalara ilk müdahalenin yaılmasından görüntü-Ekiplerin dumandan etkilenen bir kişiyi binadan çıkarması-Görgü tanığı Ramazan Karahan ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Tunceli'de kar 1 metreyi aştı, 150 köy yolu kapandı

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı. Karın 1 metreyi geçtiği kentte yolların açılması için çalışma başlatıldı.Tunceli'nin Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Pertek ilçelerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hozat, Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Tunceli genelinde 150 köy yolu kardan kapandı.Karayolları ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekipleri, gece- gündüz çalışarak, kardan kapanan köy yolların ulaşıma açılmasını sağlıyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle Hozat-Ovacık ilçeleri arasındaki karayolu kapanırken, Tunceli-Erzincan karayolundaki Cankurtaran Tepesi bölgesinde aşırı sis ve tipi nedeniyle yolda kalan yüksek tonajlı araçlardan dolayı trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor. Ekiplerin, bölgede kar temizleme çalışmaları sürerken, Tunceli genelinde bu gece de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Görüntü Dökümü-------------Tunceli-Hozat karayolundaki kar temizleme çalışmasıYoldan görüntülerRöportajlarBölgeden kar görüntüleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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'Kadınların yüzde 44'ü yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamıyor' Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen, ülke genelinde hayatının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz bırakıldığını belirten kadınların oranının yüzde 36, duygusal şiddete maruz kalanların ise yüzde 44 olduğunu ifade etti. Ergönen, fiziksel şiddete uğrayan kadınların yüzde 47'sinin de tedavi gerektirecek düzeyde yaralandığını kaydetti.Adli Tıp Uzmanları Derneği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nce 5 yıl boyunca yürütülen 'Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet' konulu araştırmanın sonuçlarını paylaştı. İzmir Tabip Odası'ndaki basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen, Türkiye'de adli tıp hizmeti veren üniversitelerin, Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimler ile Adli Tıp Kurumu'nun ilgili birimlerinin değerlendirdikleri adli olguların dağılımı göz önüne alındığında, aile içi şiddete maruz bırakılan kadın hasta oranının çok önemli sayılara ulaştığını söyledi. Yapılan çalışmalara göre aile içi şiddete maruz bırakılan kadın hastaların oranının yüzde 3-12 arasında değiştiğini açıklayan Ergönen, bu sayının sadece hastanelere başvuran kadınları yansıttığını, birçok kadının yaşadığı şiddeti dile getiremediğini savundu.'MAĞDURLARIN YÜZDE 47'Sİ TEDAVİ GEREKTİRECEK DÜZEYDE YARALANIYOR'Prof. Dr. Ergönen, Bakanlık tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, şiddet gören kadınların yüzde 44'ünün, yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamadığını belirterek, "Sağlık kurumlarına ve adli birimlere başvurmayan, başvuramayan çok ciddi sayıda aile içinde şiddete maruz bırakılan sessiz bir grup var" dedi. Yine 2014 yılında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nce yürütülen araştırmaya göre ülke genelinde hayatının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalan kadınların oranının yüzde 36, duygusal şiddete maruz kalanların ise yüzde 44 olduğunu ifade eden Ergönen, fiziksel şiddete uğrayan kadınların yüzde 47'sinin de tedavi gerektirecek düzeyde yaralandığını kaydetti. Prof. Dr. Ergönen, şöyle dedi: "Bu çalışmanın ortaya koyduğu bir gerçek de 18 yaşından önce evlenen çocukların 18 yaşından sonra evlenen yetişkinlere göre fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete daha fazla maruz bırakılmasıdır. Bu nedenlerle kadına yönelik şiddet bütün dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Aile içinde şiddete maruz bırakılan kadın hastaların başvurabilecekleri kurumlar olan karakol, jandarma gibi güvenlik güçleri, aile sağlığı birimleri, hastaneler gibi sağlık kurumları, savcılıklar, avukatlar gibi hukuk mekanizmalarının da bu konuda özellikle eğitim alması çok değerlidir."Bilimsel çalışmaların; toplumsal cinsiyetçi önyargıların yüklediği rollerin, kadını ve erkeği baskı altında tuttuğunu ve şiddete varan olumsuz davranışların temel nedeni olduğunu gösterdiğinin altını çizen Ergönen, dernek olarak, şiddet konusunda yapılacak çalışmalarda işbirliğine hazır olduklarını açıkladı.

Görüntü Dökümü-------------Toplantıdan görüntüKatılımcılardan görüntüAdli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen açıklamasıGenel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Şırnaklı başkan, 73'üncü yerli otomobile talip

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobilin 73'üncüsüne talip olduklarını söyledi.Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a, Silopi ilçesinde bulunan Cudi Dağı eteklerindeki Görümlü beldesinden talip çıktı. 2022 yılında seri üretimi başlayacak olan yerli otomobilin Şırnak'ın plakası olan 73'üncüsüne talip olduklarını söyleyen Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, yerli otomobili kullanmaktan gurur duyacaklarını kaydetti. Tellioğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilimize, Cudi Dağı eteklerinden talibim. 73'üncü sıradaki siparişin 2 katı değerinden bana verilmesini talep ediyorum. Belediye olarak artık ihtiyaç duyacağımız araçları yerli ve milli araçlarla tercih edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü------------Görümlü Belediyesi-Belediyeden detay-Ruşen Tellioğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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Kaynak: DHA