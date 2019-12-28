DHA YURT BÜLTENİ - 14

28.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:22

Bakan Çavuşoğlu: Somali'deki saldırıda 2 vatandaşımız şehit oldu (1)

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, Somali'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının şehit olduğunu belirterek, "Somali'deki terör saldırısında 80'den fazla şehit var. Orada çalışan 2 vatandaşımız da şehit oldu. Ailelerini aradık. Somali'ye doktorlarımızı ve uçaklarımızı gönderiyoruz. Orada 2 hastanemiz var. Uçaklar yola çıkmak üzere, önce orada tedavi olacak. İhtiyaç olanları Türkiye'ye getireceğiz. Terörün her türlüsü ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,

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Bedava halı almak isteyenler birbirini ezdi

ANTALYA'da bir mağazanın açılışında 'İlk 50 kişiye bedava halı ve paspas' kampanyasına katılmak isteyenler birbirlerini ezdi.

Kepez ilçesinde açılışı yapılan bir halı mağazası açılışa özel ilk 50 müşterisine halı, paspas, çarşaf hediye edileceğini duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, saat 10.00'da açılacak mağazanın önünde saatler öncesinde kuyruk oluşturdu. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık, kapıların açılmasıyla koşarak içeri girmeye çalıştı. Yoğunluk nedeniyle mağazanın otomatik kapıları kırıldı. Yoğunluk nedeniyle bazıları ezilme tehlikesi geçirdi. Ücretsiz halı almak isteyenler arasında tartışma çıktı.

Bedava halılara ilk ulaşan kadınlar, arkadan gelen grubunun bastırmasıyla ezilme tehlikesi atlattı. Altta kalan kadınlar güçlükle çıkarıldı. Birbirlerinin elindeki ürünleri çeken vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ise aldıkları ürünün üzerine kapanarak, uzun süre yerinden kıpırdamadı. Bu sırada bazı müşteriler arasında arbede yaşandı. Mağaza görevlilerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden engellendi.

Mağaza sorumlusu Enes Satılmış, bu kadar yoğunluğu beklemediklerine söyledi. Satılmış, "Fabrikadan halka direkt satış imkanı var. O nedenle ilgi olduğunu tahmin ediyorum. Bedava ürünlerin yanı sıra 10 ile 400 lira arasında satışını yaptığımız ihtiyaç malzemeleri var. Bir anda 250 kişi izdihama neden oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Kapının açılmasıKalabalığın içeri dalmasıDüşenlerGörevlilerdenİçerdeki koşuşturmaYaşana izdiham

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: ANTALYA-DHA)

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Tuğba Kaya'yı öldüren babası: Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu öldürdüm

OSMANİYE'de, babası İsmail Kaya'nın (65) tabancayla vurarak öldürdüğü 2 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın (23) cenazesi, toprağa verildi. Tutuklanan İsmail Kaya'nın ifadesinde, "Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu üzerimdeki tabancayla ateş edip öldürdüm" dedi.Yunus Emre Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde, 2 çocuk annesi Tuğba Kaya'nın oturduğu evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekipleri, zili çaldı ancak açan olmayınca çilingir yardımı ile eve girdi. Ekipler, Tuğba Kaya'yı kanlar içinde yerde buldu. Tabancayla vurulduğu tespit edilen Tuğba Kaya, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan ağır yaralı Tuğba, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.TUĞBA'YI BABASININ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTIPolis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, Tuğba'yı, besicilik yapan babası İsmail Kaya'nın öldürdüğü tespit edildi. İsmail Kaya için yakalama kararı çıkarıldığı sırada, şüpheli polis merkezine gidip, teslim oldu ve cinayeti itiraf etti. 'SÖZÜMÜ DİNLEMEDİ, VURDUM' İsmail Kaya'nın polis ekiplerine verdiği ifadede Tuğba ile tartıştıklarını söylediği, "Sözümü dinlemedi, bir anlık öfke sunucu üzerimdeki tabancayla ateş edip öldürdüm" dediği öğrenildi. İsmail Kaya, polis merkezideki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.TUĞBA'NIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİOtopsinin ardından Tuğba Kaya'nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Tuğba, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Osmaniye Adliye Sarayı yazısı yakın detay-Adliye binasından genel görüntü-İl Emniyet Müdürlüğü tabelası-Osmaniye Devlet Hastanesi yazısı -Acil Servis yazısı-Hastane acil girişi genel görüntü-Ambulansın gelişi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 15.15 sıralarında giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Ross' adlı savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 16.40 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağından bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Güvertesinde çok sayıda askerin bulunduğu ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne yol aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Tunceli'de yeni yıl öncesi 'Gağan' kutlaması

TUNCELİ'deki Alevilerce, 'Gağan' olarak adlandırılan yeni yıl etkinlikleri sokak gösterileri ve lokma dağıtılarak kutlandı.Alevi geleneklerine göre yeni yılın gelişi olarak kutlanan 'Gağan' etkinlikleri, Tunceli'de başladı. Her yıl 28 Aralık- 13 Ocak arasında kutlanan Gağan için bir araya gelen yüzlerce kişi sokak gösterileri ve çeşitli oyunlar sergileyerek kutlamaya başladı. Aleviler arasında 'Hak lokması' diye adlandırılan lokma dağıtıldığı kutlamalarda renkli anlar yaşandı. Etkinlikte konuşan ses sanatçısı Metin Kahraman, 'Gağan'ın yoksullara sahip çıkılmanın anlamı taşıdığını söyledi. Gağan etkinliğinde toplanan eşyalar yiyecekler o yörede bulunan yoksul ailelere dağıtıldığını anlatan Kahraman,"Gağan'ın bir başka özelliği de kutlamalar sonunda herkes baharda toprakların bereketli olması, nehirlerin ve ırmakların coşkulu akması ve bereketli bir yıl geçmesi için dua eder. Gağan, Aleviler için çok eski bir kültürel gelenektir. Unutulmaya yüz tutmuştu biz bunu yaşatmak için çabalıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü------------Etkinliğe katılanlar-Sokakta yapılan gösteriler-Lokma dağıtılması-Dua okunması-Röportajlar-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Kampa giden Sivas Belediyespor takımı yolda kaldı DEVRE arası kamp çalışmaları için Antalya'ya giden Sivas Belediyespor takımının otobüsü buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Otobüs, ekiplerin yardımı ile zincir takılmasının ardından yola devam etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket etti. Ancak, içerisinde teknik heyet ve futbolcuların bulunduğu takım otobüsü Konya-Antalya yolu üzerinde yer alan Alacabel geçidinde kar yağışı ve buzlanma nedeni ile yolda kaldı. Kafilenin yardım çağrısı üzerine Karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saat bölgede bekleyen takım otobüsü, Karayolları ekiplerinin yoldaki tuzlama çalışmaları sonrasında, tekerlere zincir takılarak yoluna devam etti. Bu anları otobüste bulunan futbolcular cep telefonları ile kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Otobüsün görüntüsüKurtarma çalışmaları

Tekerlere zincir takılması

Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Kaynak: DHA