DHA YURT BÜLTENİ - 14

17.12.2019 15:26

Şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı eşi tarafından sürekli tehdit edilen Zeliha Erdemir (32), 46 kez şikayette bulunmasına rağmen sonuç alamadı. Yardım çağrısında bulunan Erdemir, çocuğunun kendisine, "Evden çıkarken bana 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' diyor" dediğini aktardı.

Didim'de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, bir arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. (36) ile 4 yıllık arkadaşlıklarını nikah masasına taşıdı. Çiftin, bu evlilikten şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. İlk zamanlar iyi giden evlilikleri, iddiaya göre, Murat Cem K.'nin eşine şiddet uygulamasıyla kabusa döndü. Erdemir, kendisine şiddet uygulayan eşine 7 Kasım 2014 tarihinde Didim 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava, 26 Aralık 2016 tarihinde sonuçlandı, çift boşandı. Ancak boşanmalarına rağmen Murat Cem K.'nin kendisini tehdit ettiğini ileri süren Zeliha Erdemir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çocuğumun da, ailemin de, benim de can güvenliğimiz yok. 2011'den beri bana sistematik olarak fiziksel şiddet, hakaret ve tehditlerde bulunuyor. Didim Adliyesi'ne yaptığım 46 şikayetime soruşturma açıldı, ancak herhangi bir sonuç alamadık. 2016'dan beri süren şiddet davam ediyor. Hayatım altüst oldu. En son çocuğumun okulunun önünde otomobilim yumruklandı, ölüm tehditleri aldım. Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Her ay düzenli olarak koruma tedbiri alabilmek için adliye koridorlarında sürünmekten yoruldum. Sesimi ölmeden önce duyun. Yardım istiyorum. Özgecan ve Emine Bulut gibi olmak istemiyorum. Oğlum ilkokula gidiyor, pedagog yardımı alıyor. Evden çıkarken bana 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' diyor. Girdiğim işlerden tehditler yüzünden çıkmak zorunda kalıyorum. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Lütfen, sesimi duyun" dedi.

Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 24 yaralı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yabancı plakalı TIR'ın yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 4'ü ağır 24 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun istikametine giden Gürcistan plakalı TIR, aynı yöne seyreden sürücüsü öğrenilmeyen 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 23 yolcu ve TIR sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların bulundukları yerden çıkarılması için ekipler çalışma başlattı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yaralılar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Takla atan otomobil direği yıktı: Ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra taklalar atıp, aydınlatma direğini yıktı. Kazada, ehliyetsiz olduğu belirtilen sürücü Nuri Berke Başkaya (18), ağır yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Zonguldak-Ankara karayolu çıkışı, Üzülmez Tünelleri önünde meydana geldi. Ankara yönüne giden Nuri Berke Başkaya yönetimindeki 67 AAV 251 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, takla atarak aydınlatma direğini yıktı. Kazada, otomobilin sürücüsü Nuri Berke Başkaya yaralandı. Ters dönen otomobilde sıkışan Başkaya, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Ağır yaralanan Başkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Kaza sonrası duble yolun bir bölümü trafiğe kapandı. Trafik akışı polis tarafından kontrollü olarak sağlanırken yol, otomobilin kaldırmasının ardından trafiğe açıldı.

Eş cinayeti sanığı: Cesedi testereyle parçaladım, 4 çuvala koyup araziye gömdüm BURDUR'da dini nikahlı eşi Afgan Masoudeh Hashemi'yi (26) başına çekiçle vurup öldüren ve cesedini parçalayarak toprağa gömen Afgan Sayed Aghel Razavi'nin (42) ömür boyu hapis istemiyle yargılandığı dava başladı. İfadesinde olay günü eşinin kendisini istemediğini ve 'defol git' dediğini anlatan Razavi, "Eşim uyuduktan sonra yastığın altında çocuklarıma oynamaları için yaptığım çekici çıkarıp kafasına bir defa vurdum. Banyoya götürdüm. Cesedi testereyle parçaladım, 4 çuvala koyup araziye gömdüm" dedi.

Burdur merkez Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak'taki boş arazide, 8 Şubat günü saat 18.00 sıralarında, toprağa gömülü ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, parçalanarak çuvallara konulmuş kadın cesedi bulundu. Ceset, ekiplerin çalışması sonrası Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 9 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan Afgan Masoudeh Hashemi'ye ait olduğu tespit edildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, o dönem yaklaşık 1,5 yıldır sığınmacı olarak Burdur'da olduğu belirtilen 2 çocuk annesi Masoudeh Hashemi'nin dini nikahlı eşi Sayed Aghel Razavi ile onun kardeşi Seyyed Rahman Razavi (25) gözaltına alındı. Savcıya ifade veren Seyyed Rahman Razavi serbest bırakılırken, eşini tek başına öldürdüğünü itiraf eden Sayed Aghel Razavi 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderildi. Çiftin biri 5, diğeri 8 yaşındaki 2 kızı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

'DEFOL BAŞIMDAN, SENİ SEVMİYORUM'

Hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Sayed Aghel Razavi'nin yargılandığı dava başladı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tercüman eşliğinde zaman zaman ağlayarak ifade veren Razavi, "Büyük ümitlerle Türkiye'ye geldim. Eşime 'canım, cicim' derdim. Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım. Olaydan bir ay öncesinde eşimle kavgalıydık. Olay günü uyuyordum. 23.30'da uyandım. Baktım eşim yok. Telefonla aradım telefonu evdeydi. Saat 01.30'da geldi. 'Neredeydin' dedim. 'Seni ilgilendirmez. Burası Afganistan değil Türkiye. Senden izin alacak değilim. Hava almaya çıktım. Seni sevmiyorum, senin yüzünde kırışıklıklar var, ben seni ne yapacağım, defol başımdan, seni sevmiyorum. Sen benim hayat erkeğim değilsin' dedi. 'Bunlar nasıl laf, 9 yıldır birlikte yaşıyoruz' dedim. Bana küfretti" dedi.

'TESTEREYLE PARÇALAMAYA KARAR VERDİM VE CESEDİ PARÇALADIM'

Afganistan'daki ilk eşinin de 2 çocuğunu alarak kendisini terk ettiğini kaydeden Razavi, "Bana 'Sen 41 yaşındasın ben 25 yaşındayım. Seni terk etmek istiyorum' deyince ayaklarına kapandım. 'Beş yaşında babam şehit oldu, benim senden başka kimsem yok' dedim. Yalvarmaya başladım. 'Ben kararımı verdim defol git' diye konuştu. Eşim uyuduktan sonra yastığın altında çocuklarıma oynamaları için yaptığım çekici çıkarıp kafasına bir defa vurdum. Burnundan ve kulağından kan geliyordu. Banyoya götürdüm. Orada hırıldıyordu. Ne yapacağımı şaşırdım. Aklım başımda değildi. Öldüğünü anlayınca yarım saat kadar ne yapacağımı düşündüm. Depodaki testere aklıma geldi ve testereyle parçalamaya karar verdim ve cesedi parçaladım. 4 çuvala katıp el arabasıyla Bağlar Mahallesi'ndeki araziye götürüp, gömdüm. Böyle bir şey olsun istemiyordum. Eşimi çok seviyordum. Bunların yaşanmasını istemezdim. Bu yaşıma kadar kimseye zarar vermedim. Çok pişmanım" diye konuştu. Duruşma ertelendi.

İzmir'deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest ŞİLİ'de kadınların başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestonun benzerini pazar günü İzmir'de yapan gruptan haklarında gözaltına kararı verilen 25 kadın, emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

Şili'de kadın örgütünün kadına yönelik şiddete tepki göstermek için başlattığı ve sonrasında dünyanın birçok noktasına yayılan danslı gösteri, İstanbul ve Ankara gibi şehirler ile birlikte Pazar günü İzmir'de de yapıldı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde düzenlenen danslı gösteriye katılan 25 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Kadınlar, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir kısmı gösteri günü bir kısmı da daha sonra adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 20 kadının, daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi. İzmir Emniyeti'nden yapılan açıklamada, gözaltı kararı verilen birçok kadın hakkında, PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle daha önceden soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Çanakkale'de 34 kaçak göçmen yakalandı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapma hazırlığında olan 34 kaçak göçmen, yakalandı.Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülpınar köyüne bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında, Afganistan uyruklu 34 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Edremit Körfezi'nde bahar havası

BALIKESİR'in Edremit Körfezi'nde, kış aylarının başlamasına rağmen bahar havası var. Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarırken, kordon ve plajlardaki çay bahçelerinde de yoğunluk yaşanıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesine kadar olan yaklaşık 145 kilometre sahil bandına ve Kazdağları'nı içinde barındıran Kuzey Ege'de, bahardan kalma günler yaşanıyor. 20 dereceye yaklaşan güneşli havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar ise, özellikle Edremit'e bağlı Akçay, Altınkum ve Altınoluk mahallelerinin kordonları ve Burhaniye'nin Ören Mahallesi ile Ayvalık'ın Cunda Adası'nda deniz kenarlarını tercih ediyor. Aileler, güzel havaları fırsat bilerek, çocuklarını parklarda oynatıyor,

Üniversite eğitimi için Burhaniye'ye geldiğini söyleyen Dilara Yıldırım, "Mayıs ve haziran başlarında yaşanacak havaları şu an burada yaşıyoruz. Hava serindir diye kaban giyip çıktım ama aralık ayında böyle sıcak olacağını tahmin etmemiştimö dedi.

Ders çıkışı ev yerine deniz kenarına gelerek güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyleyen Ecem Nur Sarıoğlu ise, "Aralık ayındayız ama şu an sadece ceket ile bile gezilebilecek durumda. Ören gibi şanslı bir yerde yaşıyoruzö diye konuştu.

RAHATSIZ OLAN DA VAR

Hava sıcaklıklarının yüksek olması bazı vatandaşları da rahatsız ediyor. Mevsim normallerinin üstünde olan sıcaklıklar nedeniyle, kimi vatandaşlar da doğanın dengesinin bozularak, hastalıkların artabileceği endişeni yaşıyor. Akçay Mahallesi'nde esnaf olan Fehim Üstüner, "Çevremde yaşayanlar hava sıcaklıklarının bu şekilde yüksek olmasında memnunlar ama bu durumu pek de iyi değerlendirmiyorum. Şu an kış aylarındayız ve tabiat olarak, iklim olarak mevsimini yaşamamız lazım. Şu an her tarafta karasinek ve sivrisinek var. Mevsim normale dönmedikten sonra bunları hiçbir zamanında ölmez, mikroplar ölmez. Normal olarak mevsimi yaşamamız gerektiğini düşündüğüm için bana göre sevinilebilecek bir olay değilö diye konuştu.

Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası başladı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışları, dün gece düzenlenen renkli açılışla başladı. Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup müsabakasının, bu yıl Palandöken'de yapılarak Murat Dedeman adının verilmesinden dolayı büyük bir onur duyduklarını belirtti.Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışmaları öncesi deniz seviyesinden 3 bin 176 rakımlı Palandöken'in 2 bin 400 metresine konuşlandırılan Dedeman Oteli'nde kokteyl düzenlendi. Kokteyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, daire müdürleri çok sayıda davetli katıldı.BABAM PALANDÖKEN'İN MARKALAŞMASINI BAŞLATTIGecede bir konuşma yapan Dedeman Turizm Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Banu Dedeman, "Murat Dedeman'ın 1993 yılında bölgeye ilk otel yatırımı başlatması Palandökenin bugün kış turizminde markalaşmasını başlatan en önemli adım olmuştur. Bu yatırım ile Türkiye yeni bir destinasyon kazandı. Bölgenin bir kayak merkezine dönüşümü sağlandı. Hem ulusal hem de uluslararası pazarda yer bulmaya başladı. O dönemler Türkiye'nin dünyada tanıtımına yönelik faaliyetlerini olmadığı günlerdi. Babamın girişimi ile önce Erzurum'un ardından Palandökenin dünyada tanıtılmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Rusya'dan, Hollanda'dan turistlerin merkeze gelmesi sağlandı. O yıllarda bu zorlukları Dedeman markası tek başına üstlendi. Otelimizin hizmete girmesinden yaklaşık 5 yıl sonra diğer yatırımlarda geldi. Dedeman grubu bu süre zarfında zorlukların aşılması için iyileştirici çalıştırıcılar gerçekleşti. Zoru başarmanın haklı gururunu bugün hep birlikte yaşıyoruz. Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup müsabakasının, bu sene Palandöken'de yapılarak Murat Dedeman adının verilmesinden dolayı büyük bir onur duyduk" diye konuştu.BAŞKAN SEKMEN, SPORCURALARA BAŞARILAR DİLEDİBüyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de yatığı konuşmasında merhum Murat Dedeman ile övgüyle bahsetti. Sekmen, "Palandöken Kayak Merkezi'nin dünyada tanınır hale gelmesinde büyük pay sahibi olan Murat Dedeman'ın aziz hatırası anısına düzenlenen FIS Cup yarışmalarına katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.PASTA KESİLDİKonuşmaların ardından davetliler dışarı çıkarak ellerinde meşalelerle Palandöken'in zirvesinden inen kayakçıları izledi. Kayacıların yaktığı Dedeman yazısının ardından havai fişek gösterisi başladı. Renkli görüntülerin sahnelendiği gece Dedeman Otelinin aşçıları tarafından hazırlanan geleneksel pasta Türk bayrakları eşliğinde tören alanına getirilip kesilmesiyle sona erdi.MURAT DEDEMAN'I UNUTMAYACAĞIZBugün sabah saatlerinde Palandöken'de başlayan Alp Disiplini Uluslararası Murat Dedeman FIS Kupası yarışmalarında sporcuların pistte kıyasıya yarışması zevkli ve heyecanlı dakikalara neden oldu. Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yarışmalara 8 ülkenin 70 sporcunun katıldığını söyledi. Yarışmanın başarılı ve çok güzel bir ambiyansı olduğunu söyleyen Oto, "Çok başarılı bir yarışa başladık. Öğleden sonra sonuçlar belli olacak. Sezonun ilk yarışması olan ve daha önce Anatolian Cup FIS yarışı olarak geçiyordu. Bu sene dostumuz olan Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar versin kayak sporuna kayak turizmine çok emek veren sonuçta bizim Federasyon Başkanlığını da yapan Murat Dedeman ismini koyduk. Çok da güzel oldu. Duygulandık. Murat Dedeman'ı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

