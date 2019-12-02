DHA YURT BÜLTENİ-14

02.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:00

Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu

ULUDAĞ'da dün akşam zirveye çıkmak için tırmanış yapan 2 dağcı kayboldu. Kar yağışı ile soğuk havanın etkili olduğu zirvede, jandarma ve AFAD ekipleri, 2 dağcıyı arıyor.

Dün sabah saatlerinde İstanbul'dan Uludağ'a gelen Mert Alparslan ve Efe Sarp, zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 100 metre ilerisine, 34 SK 2280 plakalı araçlarını park etti. Daha sonra zirve tırmanışına geçen 2 dağcı, akşam saatlerinde havanın kararmasının ardından, sisin de etkili olması nedeniyle yollarını kaybetti.

Aileleri dağcılara ulaşamayınca gece saatlerinde durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, jandarma ve AFAD ekipleri, dün gece arama çalışması başlattı. Ancak bir süre sonra olumsuz hava şartları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgeye gelen AFAD ve jandarma ekipleri, arama çalışmalarına yeniden başladı. Sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa'dan Uludağ'a yola çıktığı öğrenildi. 2 dağcıyı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -

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Pompalı tüfekle öldürülen ev sahibi toprağa verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, tartıştığı kiracısı Ali R. D. (64) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen Necim Ökmen (64), toprağa verildi. Saldırgan kiracı ise adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Altınordu Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları ileri sürülen kiracı Ali R.D. ile ev sahibi Necim Ökmen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali R.D., evde bulunan pompalı tüfeği alıp, Ökmen'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ökmen, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ökmen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Necim Ökmen'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaydan sonra kaçan kiracı Ali R.D., suç aleti ile birlikte yakalandı.Otopsisi tamamlanan Ökmen'in cenazesi bu sabah yakınlarına teslim edildi. Necim Ökmen, Basmane Çorakkapı Camisi'nde öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökdere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Ökmen'in çocukları ve yakınları gözyaşı döktü.Öte yandan polisteki sorgusu tamamlanan Ali R.D.'nin, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tabuttan görüntüCenaze namazından görüntüTabut taşınırken görüntüHaber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

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Kaza kurbanı gurbetçi aileye son görev

İsviçre'nin Basel Kenti'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı araç içerisinde hayatlarını kaybeden Erdem çifti ile eniştelerinin cenazeleri Erzincan'a getirildi.

Geçen 28 Kasım günü İsviçre'nin Basel Kenti yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Ekici Erdem'in kullandığı otomobil, kimliği bilinmeyen yabancı uyruklu bir şahsın kullandığı lüks otomobil ile çarpıştı. Kazada, Türk ailenin içerisinde bulunduğu aracın sürücüsünün kontrolünden çıkarak TIR'ın altına girmesi sonucu Mehmet Ekici Erdem (64), Eşi Naciye Ekici Erdem (55) ve enişteleri olduğu öğrenilen Bülent Kılıç (42) hayatlarını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan lüks otomobilin sürücüsü yol işçileri tarafından yakalanarak alıkonulurken, hayatlarını kaybeden üç kişinin cenazeleri Erzincan'a getirildi. Erzincan Merkez Cemevi'nde kılınan cenaze namazına gurbetçi ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler toprağa verilmek üzere karayoluyla Tunceli'nin Pülümür ilçesine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Cenazelerin getirilişi ve yakınlarının görüntüsü-Namazın kılınması-Tabutların taşınmasıHaber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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HDP'li belediyenin işten çıkardığı 17 işçi, hukuk mücadelesini kazandı Şırnak'ın Silopi İlçesinde HDP'li belediye yönetiminin göreve gelmesiyle işten çıkarılan 17 işçi, hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, işçilerin işe iadelerine karar verdi.

HDP'lilerin yönetime geldiği Silopi Belediyesi'nde çalışan 17 işçi, geçen ağustos ayında işten çıkarıldı. Belediyede farklı birimlerde çalışan 17 işçi de işe iade talebiyle dava açtı. Silopi Adliyesi'nde bugün görülen duruşmadan işçiler zaferle çıktı. Mahkeme, işçilerin işe iadesine karar verdi.

Duruşma sonrası adliye önünde, işçiler adına açıklama yapan avukat Kürşat Kaya, Silopi Belediyesi'nin asılsız iddialar üzerine işçilerin iş sözleşmelerini feshettiğini ifade ederek, mahkeme kararına rağmen işçilerin işlerine başlatılmaması halinde hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Avukat Kaya, "Silopi Belediyesi'nde yerel seçimler sonrası, bazı asılsız iddialarla arkadaşlarımızın iş sözleşmeleri feshedildi. Hizmet İş Sendikası'na üye arkadaşlarımız için bir hukuki süreç başlattık. Eylül'de başlattığımız hukuki süreç, 4 ay gibi kısa bir sürede sonuçlandı. Mahkeme, arkadaşlarımızın iş sözleşmelerinin haklı ve geçerli bir neden olmadan feshedildiğine karar vererek, işe iade edilmeleri gerektiğine hükmetti. Sürecin takipçisiyiz. Eğer belediye işe dönüşleri kabul etmezse, çok büyük bir maddi yükümlülük içerisinde kalacak" dedi.

Görüntü Dökümü---------- Silopi Adliyesinden çıkan işçilerBasın açıklaması için toplanılmasıBasın açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA