DHA YURT BÜLTENİ-14

27.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:28

Muhtarlık binasına ateş açıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ndeki muhtarlık binasına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle 8 el ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akçapınar Mahallesi muhtarlık binasına, bugün saat 01.30 sıralarında, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle 8 el ateş edildi. Silahlı saldırının ardından muhtar ve mahalle sakinleri durumu, jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Olay yerinden görüntüHaber-Kamera: Tuncel YILMAZ/ TURGUTLU (Manisa),

=======================

'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 5 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu (86), Bursa'da toprağa verildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Cenaze namazının kılınacağı cami ve toprağa verileceği mezarlık, son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.

ABD'nin Virgina Eyaleti Norfolk kentinde, tedavi gördüğü hastanede, solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak bilinen, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı (MİHR) Başkanlığını yapan İskender Erol Evrenesoğlu, memleketi Bursa'da toprağa verildi. Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alındı.

3 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI CENAZEDE, YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Evrenesoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden saat 11.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracının mezarlığa girmesiyle, bazı kişilerin feryat ettiği duyuldu.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu. Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1933 yılında Bursa'da doğan İskender Erol Evrenosoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve 'Risalet Nurları' isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanınıyordu. 90'lı yılların sonunda ABD'ye göç eden Evrenosoğlu, vakıf kurarak, televizyon ve çeşitli yayınlarla Türkiye'de faaliyetlerine devam etti. 2019 yılında, mahkeme tarafından kapatılan Medeniyet İrfan Hayır Refah Vakfı'nın (MİHR) kurucusu olan Evrenosoğlu'nun Kur'anı Kerim meali ve tefsir yayını yapan 5 internet sitesi de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca sakıncalı olduğu gerekçesiyle 2019 yılı ocak ayında kapatılmıştı. Evrenosoğlu, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınıyordu.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: -Cenazeden görüntüler-Tabuttan görüntüler-Kalabalıktan görüntüler-Tabutun taşınmasıHaber: Berktuğ ÖNCÜ- Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,=======================

Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler

Adana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H., örgütün dikkat çekmemesi için mini elbise, mayo, topuklu ayakkabı giymesi ve geçici dövme yaptırması yönünde talimat verdiğini söyledi.

Suriye'den bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye giriş yapan ve geçen temmuz ayında polis tarafından yakalanarak, tutuklanan Miray H. (20), Kadriye O. (40) ve Cevher H. (41) hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda iddianame hazırlandı.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Miray H. hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kadriye O. ve Cevher H. hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, itirafçı olan Miray H.'nin, terör örgütü ile ilgili verdiği bilgiler de yer aldı.

Örgütün dağ kadrosunda yer alan 2 teröristin telkinleriyle kandırıldığını ve 2014 yılında terör örgütü PKK/YPG'ye katıldığını anlatan Miray H., silah ve patlayıcılar üzerine eğitim aldığını söyledi. Miray H., 5 farklı şifreli bomba düzeneği yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Örgütün kırsaldaki operasyonlarla köşeye sıkıştığını söyleyen kadın bombacı, "Örgüt üzerinde her an operasyon baskısı var. Bana eylem yapmam için talimat verildi. Ayrıca benden kiralık ev bulmam, bu evi ayda bir değiştirmem, kendimi Şamlı Arap bir turist olarak tanıtmam istendi. Dikkat çekmemek için kısa elbise ve mayo giymem, bahar aylarında topuklu ayakkabı giymem, yaz aylarında açık ayakkabı tercih etmem ve geçici dövme yaptırmam gerektiği söylendi" dedi.

TESPİTLERİ WHATSAPP'TA PAYLAŞMIŞ

Miray H., 2019 yılında, eğitimleri tamamladıktan sonra sahte kimlik ve yol izin belgesi ile kuryeler aracılığıyla Akçakale'den Türkiye'ye geçtiğini ifade ederek, keşif yaptığı yerlerle ilgili bilgi aktarması amacıyla kentte aktif hale getireceği bir telefon verildiğini de bildirdi. Terörist kadın, "Bu telefona daha önceden yüklenilmiş, dikkat çekmemek için arkadaşlarımızla sevgili gibi göründüğümüz fotoğraflar mevcuttu" dedi.

Eylem yapacağı kentte kiralık ev tutarak, keşif yapmaya başladığını anlatan Miray H., keşif tespitlerini, Suriye'deki örgüt mensuplarının görmesi için telefonundaki WhatsApp uygulamasının durum kısmında paylaştığını söyledi.

KİMLİK ÇIKARMAK İSTERKEN YAKALANMIŞ

Yaklaşık 3 ay boyunca örgütün verdiği talimatlar doğrultusunda keşif yaptığını kaydeden Miray H., şunları söyledi:

"Örgüt mensubuna, 'Muhammed bana şeker gönder' şeklinde sesli WhatsApp mesajı gönderdim. Keşif çalışmaları yaptığım esnada, örgütün amacının sivil insanlara zarar vermek olduğunu ve kandırıldığımı anladım. Bu nedenle bana verilen bombalı eylem talimatını yapmamak için, takip edildiğim hissine kapıldığım yalanını şifreli görüşme yaptığım örgüt mensuplarına söyledim. Bunu bahane ederek, kaçtım. Kendime yeni bir hayat kurmak için kimlik çıkartmak istediğim sırada yakalandım."

EMOJİ LİSTESİ HAZIRLANMIŞ

Örgütün 2 tür şifreleme taktiği bulunduğunu, bunları metropollerde sansasyonel nitelikteki eylemler için kullandığını anlatan Miray H., ifadesine şöyle devam etti:

"Genel şifrelemeyi tüm örgüt mensupları bilir. Örgüt eylem yapılacak yerleri, sanatçı isimleri üzerinden şifrelemiştir. Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştır. Özel şifreleme yönteminde ise eylem yapacak teröriste özel olarak emojiler gönderilir. Bana da eylemde kullanacağım özel emoji listesi hazırlanmıştı. Bu özel emoji listesi şu şekildeydi; 'Ağlayan adam: Keşfe devam et. Gitar: Eylem zamanı akşam saat 20.00. Ters parmak: Eylem yapabilirsin. Kalp: sivil vatandaş. Pasta: paraya ihtiyacım var. Üzgün adam: Eylem zor. Düşünen Adam: Neredesin'. Tüm bu şifreli görüşmeleri, benimle irtibatlı olan örgüt mensubuna gönderiyordum. Şifreli konuşma taktiğini öğrenen bir örgüt mensubunun telefonla açıktan konuşması kesinlikle yasaktır."

Miray H., bir sanatçının adının merkez, diğerinin sahil, bir başkasının da bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri ifade ettiğini kaydetti.

Görüntü Dökümü-------------------------Adli arşiv görüntüleriEmniyet müdürlüğü tabelalarıHaber-Kamera: ADANA,

=======================

Tekirdağ'da dev ağaç otomobilin üzerine devrildi(2)

SANİYELERLE KURTULDUTekirdağ'da, kökü çürüyen dev ağacın park halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ağaç düşmeden 20 saniye önce bir vatandaşın ağacın düştüğü bölgeden geçtiği görülüyor. Görüntülerde ağaç otomobilin üzerine devrilirken, bölgeden geçen vatandaş ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Güvenlik kamerası görüntüsü-Ağacın devrilme anı-Yoldan geçen kişi-Hasar gören Otomobil

Haber: Ruhan YALÇIN /TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA