DHA YURT BÜLTENİ - 14

18.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:41

Eruh'ta PKK'lı teröristlerin 4 mağarası, kullanılamaz hale getirildi

** Drone, telsiz, güneş paneli, el yapımı patlayıcıda kullanılan 2 kilo amonyum nitrat, patlayıcıda kullanılan 54 metre kablo ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

SİİRT'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı 4 mağara, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eruh ilçesinin Yassıdağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 13-15 Kasım'da 'Kıran- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019' operasyonunu düzenledi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan aramada, PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 mağara, bulundu. Mağaralarda yapılan aramalarda drone, telsiz, güneş paneli, el yapımı patlayıcıda kullanılan 2 kilo amonyum nitrat, patlayıcıda kullanılan 54 metre kablo ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelerin korumaya alındığı, teröristlerin mağaralarının kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü-------------Helikopterin gelişiPiste inen helikopterin askerleri almasıHelikopterin kalkışıOperasyondan görüntüTeröristlerin sığınağına roket atılmasıMağarada yapılan aramalarEle geçirilen droneGenel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet Yücel DURAK/Kamera: SİİRT,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 255 MB

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Otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilen muhtardan ilk açıklama AKSARAY'da otizmli öğrencilerin yuhalandığı Mehmetçik İlkokulu'nda velileri örgütlediği iddia edilen ve Otizm Dayanışma Derneği tarafından hakkında 'hakaret' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulan Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç sessizliğini koruyor. Genç, kendisine telefonla ulaşan DHA muhabirine hakkındaki iddialarla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, belediyedeki işinden yaklaşık 1 ay önce yıllık izne ayrıldığını, biriken izinlerini kullandığını söyledi.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizmli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Bir grup velinin de okul çıkışında otizmli öğrencileri yuhaladığı iddia edildi. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı.

TBMM KOMİSYONU İNCELEME YAPTI

Büyük tepki çeken olayın ardından TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu, Aksaray'a gelerek, okulda inceleme yaptı. Tüm taraflarla görüşen komisyon üyeleri, hazırlayacakları raporu Meclis'e sunacak.

MUHTAR ÖRGÜTLÜYOR

Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, ailelerin örgütlenmesinde muhtarın kendisini öne attığını söyledi. Çelik, "Biliyorsunuz muhtarlar aynı zamanda politikacı. Mahallenin muhtarı da, 'Merak etmeyin ben buradayım' diyerek, ailelerin örgütlenmesinde kendini öne atıyor. Diğer taraftan da gereksinimli çocukların aileleri çok hassas. Dolayısıyla aileler arasında bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışma sosyal medyaya yayılınca olay başka bir yere kayıyor, olayın aslı bu. Otizmli çocukların yuhalanması doğru değil" dedi.

MUHTAR GENÇ: KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Olayların ardından kendisine ulaşılamayan Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç ise, kendisine telefona ulaşan DHA muhabirine, konuşmak istemediğini söyledi. Genç, telefonda, "Yaklaşık 1 ay önce belediyedeki işimden yıllık izne ayrıldım. Birikmiş izinlerim var. Şu anda onları kullanıyorum. Hakkımdaki iddialar ile ilgili konuşmayacağım"dedi.

MAHALLELİ MUHTARI SAVUNDU

50 yıldır mahallede oturduğunu belirten Salih Başbuğ da muhtarın hakkındaki iddialar nedeniyle kimseyle görüşmediğini ifade ederek, öYaklaşık 50 yıldır bu mahallede oturuyorum. Muhtarımızda öyle bir şey yok. Ona iftira atıyorlar. Ben okula gidip, görmedim. Muhtar dediğin biraz sert olur. Duruşu da sert biraz. Başka bir şeyi yok. Ben kadınlara kötü söz söylediğine inanmıyorum. Muhtar ile ilgili çıkan olaylar kesinlikle yalan. Muhtar iftiraları götüremediği için kimseyle görüşmüyorö diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Leman Elçin ise "Muhtarımızı kötülüyorlar. Muhtarın bir sıkıntısı yok. Özürlülerin annesi gelip, bizim muhtarı kötülüyor. Bütün çocuklar bizim. Muhtar neden böyle bir şey yapsın ve engellesin. Biz de özürlü olabiliriz. Biz de engelli adayıyız "dedi.

Hasan Erdoğan da öBen bu mahallede çalışıyorum. Annemde sosyal hizmetlerde çalışıyor. Bu konunun yalan olduğu düşünülüyor. Mahalle muhtarını tanıyorum. Muhtarın kötü bir huyunu görmedim" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: ---------------------------Mahalleden ve okuldan detaylarMahalle sakinlerinden röportajlar

haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Ayvacık'ta 2 günde 385 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 2 günde düzenlenen operasyonlarla, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 385 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık sahillerinde, 2 günde gerçekleştirdiği operasyonlarda, 385 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda; 2 minibüs, 1 kamyonet, 1 kamyon ve 198 can yeleği ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca adli makamların talimatıyla insan kaçakçılığı şüphesiyle Y.K., D.Y., Y.C., Y.Ş. ve C.Z., gözaltına alındı. Kaçan N.K. ve M.K.'nin yakalanması için de çalışma yürütüldüğü belirtildi. Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Mert'in mayın bulan drone'u Vietnam'da

İki yıl önce terör örgütlerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle askerlerin şehit olması haberinden etkilenen Mert Delibalta (13), 1 metre yükseklikten uçarak yer altındaki mayınları lazerle tespit edebilen drone üretti. Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü de alan Mert'in drone'undan dördü, Vietnam'da savaş döneminden kalan mayınların tespiti için kullanılıyor.Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP) ve Antalya AKEV Üniversitesi işbirliğiyle, üstün yetenekli ve dahi öğrencilerin Antalya'daki kampına katılan İstanbul Alparslan Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mert Delibalta, yer altındaki mayın ve patlayıcıları bulabilen drone ve Türkiye haritası şeklindeki prototip projelerini anlattı.İki yıl önce terör örgütlerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle şehit düşen askerlerin haberlerini izleyen Mert Delibalta, o dönem Muş 2071 Melikşah Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisiyken, 1 metre yüksekten yer altındaki patlayıcı ve mayınları lazerle tespit edebilen drone geliştirdi. Bu projesiyle Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü alan Mert Delibalta'nın drone'u, Vietnam'da savaş döneminden kalan mayınların temizlenmesi için Vietnam Konsolosluğu'nun girişimiyle dört adet üretilerek bu ülkeye gönderildi.CUMHURBAŞKANLIĞI ÖZEL ÖDÜLÜ ALDITasarladığı drone hakkında bilgi veren Mert Delibalta, "Mantığı, yerin 1 metre üstünden yer altındaki patlayıcıları bulmasıydı. Bir gün haber izliyordum, askerlerimiz patlayıcıların tuzaklanması sonucu şehit olmuştu. Bir sonraki gün de aynı şekilde şehit oldukları haberi gördüm ve çözüm bulmak istedim. Yapılan projelere baktım, karadan robotlar var ama çok uzun süre dayanmadığını öğrendim. Ben de neden bunları havadan yapmamayım diye düşündüm. Böyle bir drone tasarladım ve Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldüm" dedi.LAZERLE TESPİT EDİYORDrone'da lazer kullanıldığını, yerin üstündeki patlayıcıları 'görüntü işleme' diye tabir edilen şekilde bulduğunu anlatan Delibalta, "Drone üzerine görüntü işleme cihazını yerleştirdim. Bu cihaza barutun elementlerini bilgisayar ortamında java yazılımı desteğiyle kodladım. Kodlanmış görüntü işleme cihazına bağlı kamera, bu elementleri dedektör sistemi sayesinde gördüğünde hemen uyarı sinyali vermeye başlıyor. Barutun nerede olduğunu tespit ediyor. Drone 1 metre derinliğindeki barutu bulabiliyor. Barutun tiplerini tanıtmak için 1107 satır kod yazdım. Bu kodlama işlemi 3 ay sürdü. Drone yerin altındaki patlayıcıları lazerle bulabiliyor" diye konuştu.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALAN MAYINLARI BULUYORDrone projesiyle ilgili Vietnam Konsolosluğu'nun kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Delibalta, "Benden bilgi istediler ve Vietnam'a 4 tane drone gönderdim. Orada savaştan kalmış mayınları buluyor. Türkiye'de ise Jandarma Özel Harekat ile görüşmelerimiz oldu ve çalışmalar devam ediyor. Drone yapmaya karar verdiğimde sıfır bilgiye sahiptim. Türkiye'de drone hakkında bilgiler 2015'te çok azdı. Ben de İngilizce kaynaklardan araştırmalar yaptım. Oralarda da bir şey bulamadık. Deneme yanılma yoluyla aslında buraya kadar geldim" dedi.TÜRKİYE HARİTALI PROTOTİPDrone projesi dışında çalışmalar da gerçekleştiren Mert Delibalta, Türkiye haritası şeklinde bir prototip tasarladı. Prototipin üzerinde Türk bayrağı bulunuyor. 'TürkDuino UNO' olarak isimlendirdiği prototip ile istenilen her şeyin yapılabileceğini belirten Delibalta, "Mesela pinine bir tuş atıyoruz ve ışık yakabiliyoruz. İstediğimiz şekilde programlayıp örneğin 'Saat 10.00'a gelince ışığı aç' diyebiliyoruz. Bütün evlerde, iş yerlerinde otomasyon projeleri gibi her şey yapılabilir" dedi.

Görüntü Dökümü--------------Çocukların toplu resim çekiminden görüntüÖğrencilerin görüntüsüRÖP: Mert DelibaltaDRONE görüntüsüTasarlanan prototip'in görüntüsü

357 MB -- 03.14/// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Yabancılara özel altyazılı tiyatro

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yerleşik yabancılar ve turistlerin de tiyatro oyunu izleyebilmesi için altyazılı tiyatro uygulaması hayata geçirildi. Türkçe oynanan oyunun replikleri, sahnenin iki yanına konulan projeksiyon cihazları sayesinde İngilizceye çevrildi. Uygulama yabancılardan yoğun ilgi gördü.

Alanya'da yerleşik yabancıların ve turistlerin sanat etkinliklerine daha çok katılmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatan Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), oyun sırasında projeksiyon sistemiyle perde etrafındaki alanlara oyunun birebir çevrilmiş İngilizce metinlerini altyazı olarak vermeyi planladı. ABT ekibi, son olarak perdeye koyduğu ünlü Fransız oyun yazarı Molière'in yazdığı 3 perdelik komedi oyunu Scapin'in Dolapları'nda projeyi hayata geçirdi. Sahnenin yanındaki 2 özel alana yerleştirilen projeksiyon cihazlarıyla Türkçe oynanan oyunun diyalogları sırasına göre İngilizce olarak altyazı şeklinde verildi. Oyunu izleyen yabancılar uygulamayı ve oyunu ayakta alkışladı. 'BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRMEDİM'Tiyatro oyununa gelen Polonya uyruklu yerleşik yabancı Anna Maria Bielecka, altyazı uygulamasının çok önemli olduğu söyledi. Bielecka, "Alanya Belediye Tiyatrosu'nun oyununu izleyeceğiz ve bizim için çok önemli. Türkçe bilmeyen yerleşik yabancılar anlayabilecek. Oyun İngilizce altyazılı olacak, bu yüzden de çok heyecanlıyız. Kendi ülkemde de tiyatroya gittiğimde kendi dilimde oyunu izledim ancak yabancılar için böyle bir uygulama görmedim" dedi.'ÇOK MEMNUNUZ'İlçede 5 yıldır yerleşik olarak yaşadığını belirten Rus uyruklu Luiza Gititashvili, "İlk defa Alanya Belediyesi tarafından İngilizce çeviri olan tiyatro oyunu izleyeceğim. Çok memnunuz. İlk kez Türkiye'de böyle bir uygulama gördük. Burada yalnız yaşamıyorum. Annem ve kız kardeşim de var. Onlar benim gibi Türkçe bilmiyor ve anlamıyorlar. Çok şükür artık bu oyunları dil bilemeyen yabancılar da izleyebilecek ve anlayabilecek" diye konuştu. TÜM OYUNLARDA UYGULANMASI PLANLANIYORUygulama hakkında bilgi veren Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal da şöyle dedi: "10 yıllık genç bir tiyatroyuz ama şu an çok güzel bir seyirci kitlesine ulaştık. Devlet tiyatrosu tadında iyi oyuncularla, izleyicilerle iyi bir iletişim yakaladık. Sadece yerli değil yerleşik yabancılar da ilçemizde yaşıyor. Yazın çok hareketli, kentte kışın özellikle yerleşik yabancılar değişik aktivitelere gelmek istiyor. Sanatla çok daha ilgililer. Biz de daha önce böyle bir şey yapılmadığını gördük. Oyunun anlaşılması tamamen dile bağlı olduğu için zor. Biz de yerleşik yabacılar için neler yapabiliriz diye düşündük. Molière'in Scapin'in Dolapları adlı oyunu sahnelerken de İngilizce altyazıyla bu işe soyunmak istedik ve çok da güzel oldu. Prömiyerine 40'a yakın yabancı geldi. Her oyunu da en 30'a yakın Türkçe bilmeyen yabancı seyretmeye geldi. Yerleşik yabancılar için tüm oyunlarımızı altyazılı vermeye çalışacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Oyundan genel ve detay görüntüler Anna Maria Bielecka röportaj Luiza Gititashvili röportaj Hüseyin Çinal röportaj

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA