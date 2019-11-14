DHA YURT BÜLTENİ- 14

14.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:37

Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (2)

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Giresun Valiliği, Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ve 3 şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, baba Şaban Vatan ve beraberindeki şüpheliler K.K., T.D. ve C.C.'nin, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü verip, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'e baskı ve tehditte bulunup, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alındıkları kaydedildi.

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süren soruşturmada tanık olan Mürsel Küçükal'in, baba Şaban Vatan ve yanındaki 3 şüpheli tarafından atölyeye kapatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Komisyonun faaliyetlerini tamamlayıp ilimizden ayrılmasından sonra baba Şaban Vatan tarafından tanık Mürsel Küçükal'a yönelik gerek sosyal medya üzerinden, gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edilmiştir. 13.11.2019 günü Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan E.K. 'Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini' ihbar etmesi üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etmiş, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Şaban Vatan'ın Rabia Naz olayı ile ilgili ifade veren Mürsel Küçükal isimli şahsı atölyeye kapattığını, atölyeden bağırma sesleri geldiğini bildirilmesi üzerine görevli ekip Küçükal'ın ikametine gitti. Şahısla yapılan görüşmede; 'tanımadığı ince uzun boylu bayan bir şahsın yanına gelerek Şaban Vatan'ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söyleyerek, Rabia Naz hadisesinin vuku bulduğu yere eşi ile beraber getirdiğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü, burada şahısların kendisine Rabia Naz'ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediklerini, kendisinin korkudan yere yatarak defalarca süründürüldüğünü, akabinde Şaban Vatan ve yanında bulananların (kendisini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtan C.C., yanında bulunan K.K. ve T.D.) kendisini pimapen atölyesine soktuklarını tehdit ve gözdağında bulunduklarını beyan etmiştir. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş ve adli tahkikat başlamıştır"Baba Şaban Vatan ve diğer şüphelilerin gözaltına alınması gerekçesinin de yer aldığı açıklamada "C.C. isimli şahıs konu ile ilgili olarak olayın tanığı Mürsel Küçükal'ı TBMM Meclis Araştırma Komisyonundaki bir üye milletvekilinin yardımcısı olduğunu ve komisyon üyelerinin olay yerinde kendisini beklediğini söyleyerek kandırmak suretiyle, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır" ifadelerinde yer verildi.

Haber: Nedim KOVAN-Hakan KABAHASANOĞLU/EYNESİL(Giresun),

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1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tedavi olmak için gittiği hastanede doktorların kendisinden şüphelendiği 35 yaşındaki Z. Y.'nin, evde dünyaya getirdiği bebeğini poşete sarıp boş bir arazideki arsaya bıraktığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, kadının söylediği adrese gittiğinde ise 1 günlük bebeğin poşete sarılmış cenazesiyle karşılaştı.Eşinden bir süre önce boşanan 2 çocuk annesi Z. Y., dün evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre, evlilik dışı dünyaya gelen bebeğini bir poşete saran Z. Y., Turgutlu ilçesindeki boş arsada taşların arasına bıraktı. Ardından da kendi tedavisi için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne gitti. Burada doktorlar şüphelenip, durumu hastane polisine bildirdi. Z. Y., hastane polisine dünyaya getirdiği erkek bebeğini boş bir araziye bıraktığını itiraf etti. Bunun üzerine durum Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Söz konusu adrese giden polis, 1 günlük olduğu belirlenen bebeğin cansız bedenini bulup, Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na götürdü. Bebeğin cenazesi buradaki ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bebeğin annesi Z. Y.'nin hastanede, polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü------------Olay yerinden görüntüBebeğin cesedinin küçük tabut içinde hastane morgundan götürülürken görüntüBebeğin tabutunun cenaze aracına konulmasından görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Bankadan çektiği 50 bin lira aracından çalındı

KONYA'da bankadan çektiği 50 bin lirayı aracının torpido gözüne koyan Barış Çanlıdağ, sigara almak için bir büfeye girdi. Çanlıdağ'ı takip eden bir kişi, parayı alıp, kaçtı. Bu anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.Olay, saat 12.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde meydana geldi. Kadınhanı ilçesinde bulunan Atlantı Taşıyıcılar Kooperatifi'nin başkanlığını yapan Barış Çanlıdağ (55), kooperatif için gerekli olan 50 bin lirayı bankadan çekip, 42 S 7900 plakalı hafif ticari aracına bindi. Parayı torpidoya koyan Çanlıdağ, yola çıktı. Bir süre sonra da sigara almak için cadde üzerindeki bir büfenin önünde durdu. Çanlıdağ, indiği aracın kapılarını kilitlemeden büfeye girdi. Barış Çanlıdağ'ı otomobiliyle takip eden kimliği belirsiz bir kişi ise torpidodaki parayı alıp, kaçtı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Geri döndüğünde paranın çalındığını fark eden Çanlıdağ ise polisi aradı.'BÜFEYE GİRDİM, PARAYI ÇALMIŞLAR'Barış Çanlıdağ, "Kooperatif için gerekli olan 50 bin lirayı bankadan çektim. Sigara almak için büfeye girdim. Arabaya geri döndüğümde paranın çalındığını gördüm. Bir şey olmaz diye, kapıları kilitlememiştim. Beni takip etmişler" dedi.Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü-------------Hırsızlık anını gösteren güvenlik kamera görüntüleriBarış Çanlıdağ röportajPolisin araçta inceleme şfpkfmrGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA-DHA

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Suriyeli ünlü şarkıcı, Akçakale'da fırın açtı

Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman, Urfa'nın Akçakale ilçesinde fırın açtı. Dabke müziğinin kralı olarak bilinen Süleyman, 'Warni Warni' şarkısıyla dünyaca üne kavuşması nedeniyle açtığı fırında dul, yetim ve parası olmayanlara bedava ekmek dağıtıyor.Suriye'nin Resulayn bölgesinde doğan ve iç savaşın ardından Türkiye'ye yerleşen Omer Süleyman, Akçakale'de günlük 2 bin ekmek imal edilen bir fırın açtı. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen, iki eşinden 9 çocuğu bulunan Süleyman, fırınında DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Akçakale'ye yerleşen dul, fakir ve yetim ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyor. 1994 yılında düğünlerde şarkı söyleyen ve ardından dünya çapında üne sahip olan Omer Süleyman, açtığı fırın sayesinde yoksulların yüzünü güldürüyor. Sabah saatlerinden itibaren fırının önünde toplanan kalabalık, ekmeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor. Omer Süleyman, her hafta sonu Avrupa ve çeşitli ülkelerde konserlerine devam ediyor.Fırında her gün 200 aileye ekmek dağıttıklarını söyleyen Omer Süleyman, "Biz böyle bir işletme açarak ilk önce insanlar için bir çalışma ortamı hazırladık. Bununla beraber Akçakale'de yaşayan fakir ve muhtaç Suriyeli ve Türk ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Bu işletmemizde günlük 2 bin ekmek üretiyoruz. Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz, diğerlerini de normal şekilde satıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü------Fırından üretilen ekmeklerEkmek almaya gelen yoksullarÖmer Süleymanla yapılan röp.Fırının önünde bekleyen SuriyelilerFırında ekmek yapılmasıFırından ekmek alan SuriyelilerGenel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99-522 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer SULUL-Hadi KURT-ŞANLIURFA - DHA)

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Bostanlı'daki eğik binaların tahliyesi başladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, 40 yılı aşkın süredir yatık halde bulunan ve depreme dayanıklı olmadığı raporlanan binalar için Valiliğin tahliye tebligatı göndermesi üzerine, 5 binadaki bazı mülk sahipleri evlerini boşaltmaya başladı. Bazı mülk sahipleri ise, tekrar yapılacak bina analiz sonucuna göre hareket edeceklerini belirtti. Bostanlı semtinde 40 yılı aşkın süredir eğik halde bulunan binaların depreme dayanıklı olmadığının raporlanması üzerine İzmir Valiliği, 15 Kasım günü bir tahliye tebligatı gönderip, 5 binanın bir hafta içinde boşaltılmasını istedi. Sürenin kısa olması nedeniyle, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay ve mülk sahiplerinin İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşmesi üzerine, bina analizlerinin yeniden yapılması ve bu süreçte vatandaşların bina içinde ikamet etmemesi kararına varılmıştı. Karardan yaklaşık bir ay sonra, 5 binadaki dairelerin birçoğu boşaltılırken, bazı daireler kendi apartmanlarının analizlerini beklemeye devam ediyor. Bir kısım daireler mühürlenirken, bir kısmında ise vatandaşların kapıya astığı 'Eşyalarımız içeride, taşınmadık' yazıları görülüyor. Karşıyaka Belediyesi, henüz yıkılma kararının çıkmadığını, vatandaşların yavaş yavaş evlerini boşalttığını ve binalar için imar planını Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde yürütecekleri açıklamasını yaptı.'BİRKAÇ GÜNE DAİRELERİ BOŞALTACAĞIZ'Söz konusu binaların birinde güzellik salonu işleten kiracı Arif Öztürk, "Ağustos ayında bu daireyi tuttum, yeni tanışmıştık. Tadilat, masraf yaptık burada. Ben geldiğimde tahliye kararı yoktu. Şimdi de boşaltma kararı çıktı, artık başka bir dükkan bakıyoruz kendimize. Ne kadar süre verdiklerini ben de bilmiyorum, bir aydan fazla süreye uzatıldığını söylüyorlar. Bizim apartmanımızda iki iş yeri ve 3 daire kaldı. Kısa zamanda her dairenin boşalacağını tahmin ediyorum. Biz de mecbur olarak boşaltacağız daireyi" diye konuştu.'EV KİRALARI YÜKSELDİ'Mülk sahiplerinden Sedef Şengül ise 5 binadan 3'ünün birlik olup, haklarını korumak adına avukat tuttuklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben de daireyi boşaltacağım birkaç güne kadar. Bulduğum evde bir sıkıntı oldu, onu bekliyorum. Vali bey ilk etapta evleri boşaltmamız gerektiğini söyledi. Diğer birkaç binanın müteahhitleri katot testi ve sağlamlık belgesi almaya çalışıyor. Sorunu çözmek yerine öteliyorlar. Bu insanlar aynı zamanda aşağıdaki dükkanların da sahipleri. Hepimiz mağdur olduk ama bunun çözümü için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Onlar test sonuçlarını bekliyor. Bizim binamız için vali katot testi yaptırmaya gerek bile duymadı, göz var nizam var. Onlarda da durum böyle olmasına rağmen hala geçici çözümler bulmaya çalışıyorlar. Onlar ticaret de yapıyorlar, maddi kayıp içerisindeler ama biz de hem malımız hem de canımızı kaybetmemek için uğraşıyoruz. Tahliye süresinin sonucunda çıkmazsak, 28 bin lira para cezası, kolluk kuvvetleri ile çıkarılma, elektrik ve su kesintisi gibi sorunlar yaşayacağımızı biliyoruz. Ben de bir an önce çıkmak istiyorum, boş bir apartmanda oturmak da zevkli bir şey değil. Boş bulup apartmana girerler mi diye korkuyorum. Daireleri boşaltıp yeni dairelere çıkanlara da henüz belediyeden bir kira yardımı gitmiş değil. Herkes kendi imkanlarıyla taşınıyor. Kış günü birden toplu halde ev aramaya çıktığımız için bizim için sıkıntı oldu. Bostanlı'da da ev kiraları da yükseldi." Etüt raporunu beklediğini ve binadan henüz çıkmadığını söyleyen mülk sahibi Nihal Arıkan ise, "Bizim binamız çok sağlam çıktı. Şimdi de zemin etüdü raporunu bekliyoruz. O da sağlam çıkarsa bizim için bir problem olmayacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü--------------5 binanın akşam görüntüleri-Binaların sabah dıştan görüntüleri-Drone görüntüleri-Anons-Binalardan detay görüntüler-Mühürlenmiş ve not asılmış dairelerin kapılarından görüntüler-Mülk sahipleri ile röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Kadir ÖZEN/İZMİR,

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu İzmir'de yapımı süren statları gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile birlikte İzmir'de yapımı süren Alsancak ve Göztepe statlarını inceleyip, "Statlar İzmir'e hayırlı olsun" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'le birlikte önce Alsancak Stadı'na gelen Yıldırım ve Kasapoğlu'nun ziyaretinde Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge ve Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da hazır bulundu. Alsancak Stadı'nı gezen Yıldırım ve Bakan Kasapoğlu, inşaatla ilgili bilgi aldı. İnşaatı sürdüren firma yetkilileri, stadın son durumuyla ilgili bilgiler vererek tesisi Ağustos 2020'ye yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Spor Bakanı Kasapoğlu, burada stadın yeni sezona bitirilmesi konusunda talimat verdi. Alsancak Stadı'ndaki incelemelerinin ardından ocak ayının sonunda açılıp, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alacak İzmir'in Süper Lig'deki temsilcisi Göztepe'nin yeni stadına gelen Eski Başbakan Yıldırım, Spor Bakanı Kasapoğlu ve beraberlerindeki heyeti sarı-kırmızılıların alt yapı sporcuları, mevcut kadrosu ve eski efsane futbolcuları karşıladı. Stadı gezen heyet, ardından tesisin Türkiye'de ilk olacak, Avrupa'da örneği bulunmayan üzerinde yürüyüş parkuru olan çatısına çıktı. Çatıya ilk adım ayak izlerini bırakan Yıldırım ve Kasapoğlu, Göztepeli futbolcularla fotoğraf çektirdi.BAKAN KASAPOĞLU: TÜRKİYE TESİS ZENGİNİGöztepe'nin yeni stadında basın mensuplarına açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yalnız futbolda değil pek çok branşta Türkiye'nin her yerinde tesis atılımı yapıldığını belirtti. Kasapoğlu, "Dünyayla yarışır bu tesisleri spordaki başarıyı yukarı taşıyıp taçlandırıyoruz. Bu akşam A Milli futbolda İzlanda'yı yenerek 2020 Avrupa Şampiyonası'nı hep beraber kutlayacağız. İzmir'de önce Alsancak sonra Göztepe Stadı'nı gezdik. Takımlarımız çok şanslı. Statlar sona yaklaşıyor. İzmir'e hayırlı olsun" dedi.BİNALİ YILDIRIM: İZMİR'E YAKIŞIR ESERLERAlsancak ve Göztepe Stadı'nın temellerini başbakanlığı döneminde 9 Eylül 2017'de atan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Güzel İzmirimiz yeni ve güzel eserler kazanıyor. Göztepe'nin stadı yeni bir anlayış ve bambaşka proje. Staddan daha fazlasına sahip bir yaşam merkezi. Sosyal ve ticari bir alan. Göztepe kuytu köşelerden çıkıp Süper Lig'e döndü, şimdi de evine dönüyor. Sırası geldiğinde Karşıyaka Stadı da hükümetimiz tarafından plan içinde gerçekleşecek. İzmir takımları cumhuriyetten önce kurulan takımlar. Süper Lig'de Göztepe'nin olması bizi mutlu ediyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i de Kulüpler Birliği başkanlığından dolayı da tebrik ediyorum." AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'de yapımı ilk olarak gündeme gelip temelleri Göztepe ve Alsancak Stadı'yla birlikte atılan ancak açılan davalar nedeniyle ihalesi ikinci kez iptal edilip inşaatı başlayamayan Karşıyaka Stadı'nın da yapılacağını söyledi. Alsancak Stadı'na yaptığı ziyarette Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'yla da görüşen Yıldırım, hükümetin stadı yapma kararlılığını sürdürdüğünü, gelecek süreçte Karşıyaka'nın mutlaka stadına kavuşacağını belirtti.Bu akşam İzlanda maçında A Milli Takım'a başarılar dileyen Yıldırım, "Eminim ki yüzümüzü güldürecekler. İzmir'in birçok alanda ülkemizin gelişmesinde kalkınmasında yeri artmaya devam ediyor. Bir düre önce açtığımız İstanbul- İzmir Otoyol'u, yapımı süren Ankara- İzmir Demiryolu, Çanakkale Köprüsü'yle İzmir ve Ege Bölgesi, Türkiye'nin refahına katkı sağlamayı sürdürecek. Bunlar istikrarla başarılır. 17 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olarak ay-yıldızlı bayrağımız altında, 80 milyon birlikte gelişmeye,büyümeye devam edeceğiz. Statlarda emeği olan bakanlarımız, kulüp başkanlarımız, milletvekilleri, yüklenici firmalar, bu eserleri meydana getiren teşekkür. 26 Ocak'ta Beşiktaş maçında görüşmek üzere" diye konuştu.MEHMET SEPİL: BÜYÜK BİR HAYALGöztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, kulübün yeni statla 94 yıllık tarihinde büyük bir hayale kavuşacağını söyledi. 2,5 yıl önce Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde kendisine projeyi sunup stadın çatısında planladıkları yürüyüş yolu ve sosyal imkanlarını anlattığında heyecanlandığını söyleyen Sepil, "Çok kısa zamanda büyük bir yol aldık. İnşaat firmasına da teşekkür ediyoruz. Stadımıza Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş'la 26 Ocak 2020 hafta sonunda oynayacağımız devrenin ilk iç saha maçında kavuşacağız. İlk etapta stat açılışını yapacağız. Stadın ticari alanları ise daha sonra hizmete girecek" dedi.

Görüntü Dökümü-------------Binali Yıldırım ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun Alsancak Stadı'nda karşılanması-Heyetin Alsancak Stadı'nı gezmesi-Yıldırım ve Kasapoğlu'nun Göztepe Stadı'na yaptığı inceleme-Kasapoğlu'nun açıklamaları-Yıldırım'ın açıklamaları

Haber: Ergin KARATAŞ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, ===================

Ürdünlü çocuğa 'tokat' olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Mersin'de bir sitede Ürdünlü çocuğa yönelik tokat olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde camları kırılan Ürdünlü ailenin evinin önünde bir grubun beklediği görüldü.Mezitli'deki bir sitede 5 Ekim'de Ürdünlü ailenin çocukları ile diğer ailelerin çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya aileler de dahil oldu. Bu sırada kalabalığın yanına gelen Nadir Kızılbulut, Ürdünlü A.T.O.A.K. isimli çocuğa sert bir tokat attı. Aldığı darbeyle çocuk yere yığılırken, bu kez aileler arasında kavga çıktı. İhbar üzerine siteye polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları ayırdı. Bu sırada bir site sakini, Kızılbulut'un küçük çocuğa tokat attığı anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla Kızılbulut'un küçük çocuğa tokat atması tepki çekti. Ürdünlü çocuğa tokat atıp, babası ve ablasını darp ettiği, evlerinin camını kırdığı gerekçesiyle Nadir Kızılbulut gözaltına alınıp, tutuklandı. 'Nitelikli yaralama', 'Tehdit', 'Çocuğa karşı yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Nadir Kızılbulut, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mersin 21'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Kızılbulut, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTIBu arada olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Evi taşlanarak camları kırılan Ürdünlü ailenin çektiği video, olayın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, camları kırılan evin önünde çoğu erkek yaklaşık 10 kişilik bir grup bekliyor. Havanın karanlık olması nedeniyle görüntülerde Ürdünlü küçük çocuğa tokat atan sanık Nadir Kızılbulut'un yer alıp almadığı ise anlaşılmıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Nadir Kızılbulut, Ürdünlü çocuğa tokat atarken -Ürdünlü aile tarafından evde çekilen kırık camların görüntüsü

-Ürdünlü aile tarafından çekilen evin önünde bekleyenlerin görüntüsü

SÜRE: 00'52" BOYUT: 97,5 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Kaynak: DHA