DHA YURT BÜLTENİ - 14

11.11.2019 15:00

Siyanürden zehirlenen ailenin yakınlarına validen ziyaret

Erzurum Valisi Okay Memiş, Antalya'da siyanür zehirlenmesi sonucu olan Şimşek ailesinin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Baba Canip Şimşek'i teselli eden Vali Memiş, taziye dileklerini iletti.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde oturan Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) çiftiyle çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) evlerinde ölü olarak bulundu. Yapılan inceleme sonucunda Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Şimşek ailesinin cenazeleri dün Erzurum'a getirilerek özel kıyafetli ekipler tarafından yıkanıp, toprağa verildi.

Vali Okay Memiş, siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden Selim Şimşek'in babası Canip Şimşek'e taziye ziyaretinde bulundu. Vali Memiş, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve bazı bürokratlarla merkez Palandöken İlçesi Yıldızkent semtinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan taziye çadırında baba Canip Şimşek'le görüştü. Müftü Sula'nın ettiği duanın ardından babayı teselli eden Vali Memiş, taziye dileklerini iletti. Yaklaşık 20 dakika taziye çadırında kalan Vali Memiş, Şimşek ailesinin her zaman yanında olacağını bildirdi.

Çavuşoğlu: Fransa o acıyı unutamadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra gürültü koptuğunu ve dengelerin değiştiğini belirterek, "Orada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bunun da başını İsrail ve Fransa çekiyordu. Fransa onun acısını hiçbir zaman unutamadı. 29 Ekim resepsiyonlarımıza da tüm dünyada büyükelçilerini göndermedi. İçlerinde öyle bir acı var ki bu nefreti, bu hayal kırıklığını devam ettiriyor. Sen gelsen ne olur gelmesen ne olur Cumhuriyet Bayramımıza ya da törenlerimize" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin 2019-2020 akademik yılı açılış töreninde ilk dersi verdi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi kampüsündeki törene Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, üniversite rektörleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İKİ KARDEŞ ÜNİVERSİTEİki kardeş üniversitenin akademik açılış yıldönümü törenini birlikte kutlamalarının çok önemli olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, iki üniversitenin el ele gelecek hedeflere ve Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için birlikte çalıştıklarını söyledi. Her iki üniversitenin de kısa süreler içerisinde önemli mesafe katettiğini anlatan Çavuşoğlu, iki üniversitenin, rekabet yerine el ele verince birbirini tamamlayıcı unsurlarla, birlikte büyümeye devam edeceklerini kaydetti.ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYAÜniversite öğrencilerine ilk derste konu olarak 'Sahada ve Masada Güçlü Türkiye' başlığıyla Türkiye'nin dış politikası ile ilgili bilgiler veren Bakan Çavuşoğlu, dünyanın çok hızlı değişim sürecinde olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizi ve iç politikalarımızı nasıl değişime adapte etmek gerekiyorsa, dünyadaki gelişmelere göre de dış politikamızı oluşturmamız, yönlendirmemiz lazım. Bildiğimiz tüm anlayışlar yıkılmaya başladı. Bugün batı zayıflamaya başlayınca Çin, Hindistan, Brezilya gibi yeni güçler ortaya çıkmaya başladı ve çok kutuplu bir dünya ve ittifakların yavaş yavaş çatırdamaya başladığını görmeye başladık" dedi.TİCARET SAVAŞLARI TEKRAR ALEVLENDİDünyada ticaret savaşlarının tekrar alevlendiğini belirten, bölgemizdeki çatışmalar ve iç savaş sorunlarına dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, "Bölgemizde çatışmalar, iç savaşlar var. Bunlara nasıl çare bulmak gerekiyor. Dünyadaki çatışma ve iç savaşların yüzde 60'ı bizim bölgemizde ve bunlara nasıl çözüm bulacağız. Böylesine değişen, gelişen bir dünyada neler yapmamız gerekiyor. Ekonomik olarak batı güç kaybederken, Asya, Latin Amerika yükseliyor. Oralarda nasıl açılımlar yapmamız gerekiyor. Tüm bunları değerlendiren bir dış politika yapmamız gerekiyor" diye konuştu.'ABD, İTİRAF ETTİ'Bugün terörizmin çok farklı boyutlara ulaştığını belirten Bakan Çavuşoğlu, terör örgütlerine destek veren güçlerin bu desteği gizlemediğini belirterek, "Açık açık destek verdiklerini söylüyorlar. En son ABD, Suriye'deki, Suriye halkının sahip olduğu petrol rezervlerini PKK'yı, YPG'yi güçlendirmek için kullandıklarını itiraf etti. Yani bugün savaşlarda en çok kullanılanlar kimdir, terör örgütleridir, teröristlerdir. Birisi bitiyor, başkası geliyor. O isim ölüyor, eskiden El Kaide'yi konuşuyorduk, sonra DAEŞ ortaya çıktı, sonra El Nusra dediler, Taliban gibi birçok terör örgütü büyüyor, gelişiyor, evrim geçiriyor ama değişmeyen bir şey var ki bu terör örgütleri birileri tarafından kullanılıyor" dedi.FETÖ'NÜN MERKEZİ ABD'DEFETÖ'nün merkezinin ABD'de olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Değişik ülkelerde farklı ülkelerin istihbaratlarını çok açık ve net bir şekilde kullanıyorlar. Ne zaman bir FETÖ'cüyü ülkemize istediğimiz zaman hemen o ülkenin yetkilileri diyor ki, 'Bizi Amerika aradı, Fransa aradı, Almanya, İngiltere aradı vermeyin diyorlar.' Bir bakıyoruz ki bizim alacağımız FETÖ teröristine o ülke vatandaşlık veriyor ya da kapattıracağımız FETÖ okulunu o ülkeye bağlı bir şirket devralıyor. Yani terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz" diye konuştu.FRANSA'YA TEPKİ: GELSEN NE OLUR GELMESEN NE OLURBarış Pınarı Harekatı'nda önce sahada, sonra masada elde edilen kazanımlar sonrasında gürültü koptuğunu ve dengelerin değiştiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: "Orada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Bunun da başını İsrail ve Fransa çekiyordu. Fransa onun acısını hiçbir zaman unutamadı. 29 Ekim resepsiyonlarımıza da tüm dünyada büyükelçilerini göndermedi. İçlerinde öyle bir acı var ki, bu nefretini, bu hayal kırıklığını devam ettiriyor. Sen gelsen ne olur gelmesen ne olur, Cumhuriyet Bayramımıza ya da törenlerimize. Ne önemi var yani, gelsen ne olur gelmesen ne olur. Bunlar işte o hayal kırıklığının neticesinde çocukça davranışlardır. Ama biz işimize bakacağız. ve o dengeler değiştikten sonra 5 gün içinde dünyanın iki süper gücüyle masaya oturarak istediklerimizi alarak mutabakat sağlamakla masada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü olduğumuzun göstergesidir. İnşallah bunu devam ettireceğiz."ACUN ILICALI SÜRPRİZİBakan Mevlüt Çavuşoğlu, ilk ders sunumunu yaptıktan sonra öğrencilere bir sürprizi olduğunu belirterek, salondan ayrılmamalarını istedi. Ardından sahneye Acun Ilıcalı çıktı. Acun Ilıcalı, öğrencilere Bakan Çavuşoğlu'yla bazı anılarını anlattı. "Bakanımız Allah razı olsun davet etti, ben de koşa koşa geldim. Burada olmaktan çok mutluyum" diyen Acun Ilıcalı, Bakan Çavuşoğlu ile güzel bir gönül birlikteliği olduğunu söyledi. Ilıcalı, "Öyle kritik yerlerde bize dokunuşları oldu ki o farkını hisseden biri olarak kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok şanslısınız şehrinizden böyle bir bakan çıktığı için" dedi. Ilıcalı, Bakan Çavuşoğlu'nun Dominik ve Miami ziyaretlerinde evinde kaldığını ve birlikte futbol maçı yaptıklarını anlattı. 'BU ARALAR ZATEN HER TÜRLÜ KAZA GELİYOR BAŞIMA'Sahnede barkovizyondan video görüntüleri izlettireceğini belirterek, kimsenin video kaydı almamasını isteyen Acun Ilıcalı, "Video kaydı istemiyorum rica ediyorum. Bana özel görüntüleri sizinle paylaşacağım. Bunların görünmemesi lazım, video kaydı istemiyoruz. Onu rica ediyorum. İnternette gezmek istemiyorum videolarımla çok teşekkür ediyorum. Bu aralar zaten her türlü kaza geliyor başıma biliyorsunuz. Yeteri kadar gündemdeyim yani" dedi. CANLI YAYINLA AĞAÇ DİKİMİArdından Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri, kampüste Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kurulan canlı yayın bağlantısıyla selvi fidanı dikimi yaptı. Canlı yayın bağlantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Geleceğe nefes diyerek gençlerimizle beraber valimiz, milletvekillerimiz üç üniversitemizin rektörü, Alanya belediye başkanımız ve tüm yetkililerle beraber ağaç dikiyoruz. Bugün Antalya'da toplam 203 bin ağaç dikilecek. Fakat şu an itibarıyla vatandaşlarımızın da destekleriyle 240 bine ulaştık. Öyle görünüyor ki yıl sonuna kadar 400 bin civarında ağacı geleceğe nefes olmak için Antalya'da arkadaşlarımızla beraber dikmiş olacağız" dedi. 'ANTALYA'YA MİLYONLARI KONUŞMAMIZ LAZIM'Canlı yayın bağlantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Antalya'ya tabi 400 bin ağaç yakışmaz. Antalya'ya şöyle milyonları konuşmamız lazım. Antalya burası ve çok ağaç kaybettiğimiz bir yer. Burada fidanlarımızı, ağaçlarımızı biliyorsunuz bu zalimler yaktılar. Onun için yeniden buraları bizim yeşile inşallah bürümemiz lazım. Boyamamız lazım demiyorum, dikkat et. CHP'li belediyeler çıkışı nerede buldular? Evleri, bu yanan yerleri boyamakla buldular. Biz ise doğal neyse bunu yapıyoruz, bunu yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun" dedi. Canlı yayın bağlantısının ardından Bakan Çavuşoğlu adına üniversite girişinde bir zeytin fidanı dikimi töreni yapıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu futbolcularla selamlaşmasıProtokolün görüntüsüSalondan öğrencilerden görüntüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Eskişehir'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu (KSPK) Prof. Dr. İskender Pala başkanlığında Eskişehir'de toplandı. Kurulun başkan vekili Pala, kültür ve sanatın sadece İstanbul'a bağımlı olmadığını ifade ederek, "Amacımız sadece İstanbul'a bağımlı bir kültür sanat dünyası değil, kültür sanatın Anadolu'daki zenginliklerini Anadolu'ya uzanan kısımlarını, belki dünya ve Türkiye gerçeği içinde Anadolu'da var olan bir takım sanat aktörlerini, sanat kurumlarını, etkinliklerini yaşatabilmekö dedi.Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Hakkari ve Hatay'ın ardından üçüncü il ziyaretini Eskişehir'e yaptı. Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek amacıyla yapılan il ziyaretlerinde, yerel yönetimler ve kültür sanat kurumları ile bir araya gelen kurul üyeleri fikir alışverişinde bulunuyor. Eskişehir'deki Sazova Kültür Sanat Bilim Merkezi'nde, Eskişehir Valiliği ev sahipliğinde bir toplantıya Prof. Dr. İskender Pala başkanlık ederken, oyuncu Hülya Koçyiğit, Fecir Alptekin, Havva Hümeyra Şahin, Mehmed Özçay ve Prof. Dr. Ümit Meriç kurul üyesi olarak yer aldı. Ayrıca toplantıya Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi rektörü Şafak Ertan Çomaklı da katıldı. Kurul üyeleri Kültür, Sanat ve Bilim Merkezzi'nde bulunan Musiki Tarihi salonu gezerek incelemelerde bulundu. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kurulun Eskişehir'de toplanmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Bu toplantıyı Eskişehir'de yapmalarından dolayı, biz huzurlarınızda teşekkür etmek isteriz. Sayın Prof. Dr. İskender Pala'ya ve değerli kurul üyelerine Eskişehir'e tekrar hoş geldiniz diyorum" dedi.'KÜLTÜR SANAT SADECE İSTANBUL'A BAĞIMLI DEĞİL'Kurulun başkan vekili Prof. Dr. İskender Pala ise haftada bir 6 saat kadar süren toplantılar yaptıklarını söyledi. Kültür ve sanatın sadece İstanbul'a bağımlı olmadığını kaydeden Pala şunları söyledi: "Biz Kültür Sanat Politikaları Kurulu olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı çalışmalarımızı haftada bir 6 saat kadar süren toplantılar halinde devam ettiriyoruz. Ayda bir ise bu toplantıları farklı bir şehirde yapıyoruz. Bu bizim 40'ıncı toplantımız. Gündemimiz Eskişehir ile alakalı. Değerli arkadaşlarımızla birlikte valimizin ev sahipliğinde bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Bizim bu toplantıyı yapmaktaki amacımız sadece İstanbul'a bağımlı bir kültür sanat dünyası değil, kültür sanatın Anadolu'daki zenginliklerini Anadolu'ya uzanan kısımlarını, belki dünya ve Türkiye gerçeği içinde Anadolu'da var olan bir takım sanat aktörlerini, sanat kurumlarını, etkinliklerini yaşatabilmek, geliştirebilmek ve tanıtabilmek maksatlıdır. Bu vesileyle ben valimize ve hepinize çok teşekkür ederimöAçılışın konuşmalarının ardından 2 gün sürecek olan kurul toplantısı basına kapalı olarak başlatıldı.

'Simülasyon Merkezi' törenle hizmete açıldı

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne kazandırılan 'Simülasyon Merkezi' törenle açıldı.İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi destekleriyle İSTE Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi'ne kazandırılan 'Simülasyon Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Meclis Başkanı Adnan Yener, İskenderun Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir, Denizcilik Fakültesi öğrencileri ve aileleri katıldı.İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, İSTE bünyesinde Simülasyon Merkezi'nin kurulmasına şube olarak destek vererek, öğrencilerin diplomalarının akredite edilmesine vesile olduklarını vurguladı.İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da denizcilik eğitiminin uluslararası standartlarına dikkat çekerek, bu eğitimin özelliği sebebiyle laboratuvar, simülatör gibi pahalı yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Türkiye'de, denizcilik alanında 17 fakültede eğitim verildiğine değinen Kıran "Özellikle simülatör konusunda bir başka sıkıntımız daha var. O da tedarikçi sayısının az olması. Bununla ilgili de ülke olarak yatırım yapmamız gerekiyor. Bunu da yerli ve milli bir yazılım haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü bu yazılım ve donanımdan oluşuyor. Yazılım işini çözmemiz gerekiyor. Yoksa ciddi anlamda bir kaynak israfı söz konusu" diye konuştu. 'Simülatör Merkezi' katılımcıların açılış kurdelesini kesmesiyle hizmete girdi. Konuklar merkezi gezerek inceleyip, bilgiler aldı. Ayrıca İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, merkezde sürüş denemesi yaptığı konuklara simülatörü tanıttı. Tören sonrası İMEAK DTO İskenderun Şubesi'ne geçen Tamer Kıran, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Mersin'de, 251 bin fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası çerçevesinde Mersin'de 48 noktada 251 bin fidan toprakla buluşturuldu.Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki etkinliğe Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Su, ormanların tüm dünyada vazgeçilmez bir unsur olduğunu söyledi. Mersin'de ağaçlandırma çalışmaları sonucunda orman alanının 835 bin hektar alana yükseltildiğini dile getiren Vali Su, "Bizim toplam arazimizin Mersin olarak yüzde 53'ü orman arazisidir. Bu süreçte 100 bin hektara yakın alanda da rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yüzde 53 oranla, ilk 3'e girmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bunları çalışmayla gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarda hem sivil toplum kuruluşlarımız hem yerel yöneticilerimiz hem genel idariye bağlı kurum ve kuruluşlar olarak hepsinin emek ve gayretleriyle bunları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz" dedi. Orman Bölge Müdürü Akduman da, Mersin'in orman zenginliğiyle Türkiye ortalamasının üzerinde bir varlığa sahip olup olduğunu kaydederek, "Bugün ilimiz genelinde toplam 22 bin 500 katılımcıyla 251 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah bu başlangıç, bundan sonraki süreçte, ülkemizin daha nitelikli daha sürdürülebilir ormancılık çalışmalarını toplum tarafından fark edilmesinin bir vesilesi olacağını temenni ediyorumö diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Su ilk fidanı toprakla buluşturarak, etkinliğin startını verdi. Hazırlanan arazide binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

'Bingöl, fidan sahiplenme seferberliğinde Türkiye 3'üncüsü'

Bingöl'de '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında 103 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Ekinci, Bingöl'ün fidan sahiplenme seferberliğinde Türkiye genelinde 3'üncü kent olduğunu söyledi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Bingöl'de 103 bin fidan toprakla buluşturuldu. Kent merkezindeki Şeyh Ahmed mesire alanındaki etkinliğe Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Ekinci, Bingöl'ün fidan sahiplenme seferberliğinde Türkiye genelinde 3'üncü kent olduğunu söyledi. Kampanya kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Bingöl'de 6 noktada 65 bin fidanın dikilmesi hedeflendiğini hatırlatan Ekinci, artan taleple birlikte bu oranın 103 bine ulaştığını söyledi. Vali Ekinci, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın ilimiz için belirlemiş olduğu 65 bin fidan kapasitesi artan taleple beraber 103 bine çıkmıştır. Yüzde 158'lik sahiplenme oranıyla da Türkiye'de üçüncüsü il olmuştur. Bingöl halkına duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gazipaşa'da 820 fidan toprakla buluştu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında 820 fidan dikildi.Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Gazipaşa İlçe Orman Müdürlüğü tarafından Demirliçeşme fidan ekim sahasında program düzenlendi. Programa Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tan Doğan, Gazipaşa Belediye Başkan yardımcıları Durmuş Ali Toker, Ahmet Kalaycı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve halk katıldı. Saat 11.11'de tüm Türkiye'de olduğu gibi Gazipaşa'da da fidan dikimi yapıldı. Gazipaşa Orman İşletme Şefi Ahmet Dönmez, "İlçemizde 820 adet fidanı toprakla buluşturduk. Tüm Türkiye'de yaklaşık 14 milyon fidan aynı anda toprakla buluşturuldu. Dünyada başka bir örneği yok" dedi.Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kalaycı ise "Ülkemiz genelinde 81 ilde uygulanan bu fidan dikme etkinliğinin çok mutlu olduk, geç kalınmış bir proje. Şimdi yapılması yeşil bir dokunun ülkemize, gençlerimize, geleceğimize kazandırılması çok güzel. Devamını diliyorum" dedi.Fidan diken vatandaşlardan Zeynep Karayel ise, "Çocuklarımızla birlikte ağaç dikme programına katıldık, çok mutluyuz" dedi.Türk Hava Kurumu adına fidan diken Nevzat Mavi de emeği geçenlere teşekkür etti.

Van'da halaylı fidan dikimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) halaylarla fidan dikimi gerçekleştirildi. 1111 ceviz fidanının toprakla buluşturulduğu fidan dikiminde YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, öğrencilerle kol kola girerek halay çekti.

Fidan dikimi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, akademisyen, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 'Bir ağaç bin nefes' fidan dikiminde, üniversitenin kampüs yerleşkesine 1111 ceviz ağacı fidanı dikilirken, öğrencilerle birlikte fidan diken Rektör Şevli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı milli ağaçlandırma günü ilan ettiğini belirtti. Rektör Şevli, şöyle konuştu: "Tarım Bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanya çerçevesinde biz de Van YYÜ olarak Yeşil Alan Müdürlüğümüz ve Ziraat Fakültemizin destekleriyle 1111 aşılı ceviz fidanını üniversitemizin kampüs yerleşkesine toprakla buluşturduk. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, güvenlik personelimiz, vatandaşlarımız aileleriyle birlikte bu etkinliğimize katıldılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Van YYÜ zaten Türkiye'nin en güzel kampüslerinden biri. Van Gölü kıyısında. Biz kampüsümüze mavi ile yeşili buluşturacağız. Yani hem mavi hem yeşil olacak. Bu anlamda başta sayın Cumhurbaşkanlığımıza, Tarım Bakanlığımıza bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tabi ki 1111 ceviz fidanı dışında öğrencilerimiz de kendi imkanlarıyla hem çam hem badem fidanı getirdiler. Onları da başka bir alanda dikimini yapacağız. Onların da sayısı 3 bin civarında. İnşallah yeşil ve doğa ile iç içe olan bir kampüs alanımız olacak. Aşılı ceviz fidanlarını Prof. Dr. Ahmet Kazankaya'nın kontrolünde bugün toprakla buluşturduk. Daha yeşil bir Türkiye için hakikaten sayın Cumhurbaşkanımızın bu direktifiyle yapılması çok önemli. Bu kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum."FİDAN DİKİMİNDE HALAYLAR ÇEKİLDİFidan dikimine katılan YYÜ öğrencisi Hakan Güleryüz ise Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan kampanyanın çok anlamlı olduğunu, bu kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiklerini söyledi.Fidan dikiminin ardından, Rektör Şevli, çalınan müzik eşliğinde öğrencilerle kol kola girerek halay çekti.

