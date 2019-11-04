DHA YURT BÜLTENİ - 14

04.11.2019 15:26

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen bölgelerde sadece güvenliği sağlamıyor, aynı zamanda hayatın normale dönmesi için, sivillerin yaşam alanlarını düzenlemek için de çalışmalar yürütüyor.

DHA'nın ulaştığı görüntülerde, SMO askerlerinin, Tel Abyad ve Resulayn'da sokak temizliğinden, halka yapılan yardımlara, insanların evlerine yeniden yerleşmesinden, terör örgütünün verdiği zararları gidermek için yapılan tadilata kadar birçok çalışmayı yürüttüğü görülüyor.

Halka yapılan yardımlar büyük memnuniyet yaratırken, şekerleme ve çikolataların hediye edildiği çocukların da psikolojileri düzeltilmeye çalışılıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Hilal ÖZTÜRK/, -

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Başkale'de PKK bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait el bombaları, antitank roketatar mühimmatı ve fişek ele geçirildi. Malzemeler uzman ekiplerce imha edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ileçesinin Aydemir Mahallesine bağlı Kevçikan Mezrası kırsalında 'Kıran1 -Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' operasyonu düzenledi. Operasyonda, 90 el bombası, 47 antitank roketatar mühimmatı ve 7 bin 546 fişek ele geçirildi. Malzemeler uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Görüntü Dökümü-------------Ele geçirilen el bombaları ve antitank mühammatının imha edilmesi-Yükselen dumanlar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -

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Cezaevine girmek için bankanın camını kırmış (2)'PİŞMANIM'

Adana'da, kapalı olan bankanın camını çekiçle kıran Osman B., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Osman B., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım, ailemle kavga ettim. İçki içmiştim, kredi kartı borcum vardı" dedi.

Görüntü Dökümü------------Zanlının adli tıp biriminden çıkarılması-Zanlının konuşması-Polis aracına bindirilmesi-Adli tıp birimi tabelası

SÜRE: 01'07" BOYUT: 125 MB

Haber-Kamera: ADANA,

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Zonguldak Ereğli'de toplu taşıma gerginliği

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 2010 yılında düzenlenen referandumla köy olmaktan çıkarılarak belediyeye katılan Ören Yeni Mahallesi'ne belediye halk otobüslerinin hizmet vereceği açıklanınca mahallenin taşımacılığını yapan minibüs sahipleri yolu kapattı. Polisin müdahalesiyle, minibüsçüler tarafından girişi engellenen halk otobüsleri mahalleye girdi.Ereğli ilçesinde köy statüsündeyken referandumla belediyeye bağlanarak mahalle olan Ören Yeni Mahallesi'ne belediye, halk otobüsleri seferi başlatmak istedi. Mahallenin toplu taşımasını sağlayan Deli Hakkı Subaşı Köy Birliği'ne bağlı minibüs sahipleri, karara itiraz ederek mahkemeye başvurdu. 2012 yılında Zonguldak İdari Mahkemesine açılan davada, yetkinin tamamen belediyede olduğu ve rotasyon çalışmasının belediye tarafından yapılmasına karar verildi. Ören Yeni Mahallesi'nin bugüne kadar toplu taşımacılığını yapan minibüs sahiplerine, belediye tarafından gönderilen yazıda bir daha bu mahalleden yolcu alamayacakları tebliğ edildi. Mahalle girişinde nöbet tutan belediyeye bağlı zabıta ekipleri, minibüslerin girişine izin vermedi. Minibüs sürücüleri de yolu kapatarak halk otobüslerinin mahalleye girmesine izin vermedi.SÜRÜCÜLER ARASINDA GERİLİM ARTTIEreğli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, minibüs ve özel halk otobüsü sürücüleri arasında gerilimin artması üzerine mahalle girişine gitti. Polis, yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Minibüs sahipleriyle konuşan Ferdi Kuyu, mahalleye girişlerinin yasak olduğunu söyleyerek, aksi bir durum halinde cezai işlem uygulayacaklarını ifade etti. Emniyet müdürü Ferdi Kuyu, konuşmasının ardından minibüs sahiplerinden dağılmalarını istedi. Ayrıca Kuyu, mahalle içerisinde servis yapan halk otobüsünün önünü kestiği ve servisine engel olduğu iddia edilen bir minibüs sürücüsü hakkında işlem yaptırdı. Bu sırada Deli Hakkı Subaşı Köy Birliği Başkanı Recep Günaydın, sinir krizi geçirdi. Günaydın, çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.BELEDİYE: 'KANUNU UYGULUYORUZ'Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş, belediye olarak ilgili kanunu uyguladıklarını ifade etti. Köyün, mahalle statüsünü kazanmasının ardından yasa gereği toplu taşımanın belediyenin anlaştığı özel halk otobüsleri tarafından yapılması gerektiğini anlatan Mendeş, "Mahalle olduktan sonra halk otobüslerinin bu bölgeye yolcu taşıyor olması gerekir ancak Deli Hakkı Subaşı Köy Birlik minibüsleri ısrarla kanuna aykırı davranarak mahallenin içerisine girip yolcu alıp tekrar şehir içine dönmekte ısrar ediyorlar. Bugün burada kanunun gereğini yerine getiriyoruz. Buna karşı gelerek Deli Hakkı Subaşı Köy Birlik minibüsleri eylem yaparak kanunu engellemeye çalışıyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü-Ören Yeni mahalle girişinde toplanan köy dolmuşları-Dolmuşçuların belediye yetkilileri ile konuşması-Önlemi alan polislerden görüntü-Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş'in görüşmeleri-Deli Hakkı Subaşı Köy Birlik minibüsleri birlik kooperatif başkanı Recep Günaydın'ın sinir krizi geçirmesi-Ambulansın gelmesi ve Recep Günaydın'ın ambulansa alınması-Mahalle içinde halk otobüsünün yolunu kesen minibüs sürücüsüne işlem yapılması-Emniyet müdürünün görüşmesi-Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş'in açıklamasıDosya Adı: ergdolmuscular/Süre: (7: 48) Boyut: (1,40 GB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Marmaris'te deniz kahverengi oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye döndü.Marmaris'te aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, dağ eteklerinden denize çamurlu su taşıdı. Marmaris Körfezi'nin kıyı kesiminde deniz, çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda yürüyüşe çıkanlar, denizin bu halini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan saat 10.45 ile 13.00 saatleri arası kentte, metrekareye 20 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi. Yağmur nedeniyle kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Görüntü Dökümü-----------Kordon Caddesi'nde kahverengiye dönen denizin genel ayrıntılı görüntüsüKahverengi denizi görenlerin öz çekim yapması Derelerin denizle buluştuğu yerden kahverengi görüntü

(Toplam: 1 dakika 43 saniye-125 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Kaçak tüketimi önleyen elektrik panolarını önce kırdılar sonra da yaktılar

Mardin'de kaçak tüketimi önlemek amacıyla kurulan elektrik panoları kimliği belirsiz kişilerce önce kırıldı, sonra da yakıldı. Olay anı ise cep telefonuna kaydedildi.Olay, Nusaybin 8 Mart Mahallesi'ndeki Yayla ve Özgür sokakta meydana geldi. Kaçak tüketimi önlemek için yeraltı şebekesiyle entegre biçimde kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panolarından 4'ü, kimliği belirsiz kişilerce önce kırıldı sonra da ateşe verildi. Kullanılamaz hale gelen panoların alev alev yandığı anlar ise bazı mahalle sakinlerince cep telefonları ile kaydedildi. Dicle Elektrik ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yaptı. Hasar tespitinin ardından kullanılmaz hale gelen panoların yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Polis, saldırı ile ilgili soruşturma başlatırken, Dicle Elektrik tarafından saldırganlar hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.

Görüntü Dökümü----------Ateşe verilen elektrik panolarıGenel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44 MB

Haber: Rihan ALP - Kamera: MARDİN,

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Şemsi Bayraktar'dan çiftçilerin borçlarının yapılandırılması talebi

Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bugünlerde en öncelikli konularının çiftçilerin borçlarının yapılandırılması olduğunu, hükümetten bunu talep ettiklerini söyledi.Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ziyaretlerde bulunmak için Sakarya'ya geldi. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i makamında ziyaret eden Şemsi Bayraktar açıklamalarda bulundu. Bayraktar, çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasına yönelik talepleri olduğunu ifade ederek, "Bugünlerde en öncelikli konumuz, çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması. Bu manada telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Hükümetimizle görüşmelerimiz devam ediyor, çünkü vadeler geldi. Dolayısıyla icra takipleri başlayabilir. Acil olarak özellikle doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin ve diğer üreticilerimizin taleplerinin karşılanması gerekir. Biz de bunu hükümetimizden talep ediyoruz, takip ediyoruz. En kısa zamanda inşallah bunu sağlamış oluruz" dedi.Bayraktar daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Görüntü Dökümü-----------Valilik ziyaretinden görüntü Bayraktar'ın açıklaması

Detay

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPZARI(Sakarya),

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Kaynak: DHA