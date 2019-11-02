DHA YURT BÜLTENİ - 14

02.11.2019 15:27

Dağları aşıp, sulardan geçerek çocuklarını servise ulaştırıyor -

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu (55), öğrenim gören 2 çocuğunu her gün servis aracına ulaştırmak için 4 kilometre yol gidiyor. Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları aşıp, çaylardan geçen Okuyucu, okul çıkışı da onları alıp, aynı yoldan geri dönüyor. Servisin mezraya ulaşabilmesi için Peri Çayı üzerine köprü kurulmasını isteyen Okuyucu, yolda zaman zaman tehlike atlattıklarını söyledi.

Kaynarpınar köyüne bağlı 20 nüfuslu, 7 haneli Aktaş mezrasında oturan Kemal Okuyucu, köydeki okulun 3 yıl önce öğrenci yetersizliği nedeniyle kapanmasının ardından oğlu Serhat (12) ile kızı Ruken'i (10), 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yedisu ilçesindeki okullara kaydettirdi. Mezraya ulaşımın sağlandığı köprünün yolu uzatması ve bu yolun heyelan ve çamur nedeniyle sık sık kapanması nedeniyle servis aracı köye gelemiyor. Okuyucu, 6'ncı sınıf öğrencisi oğlu Serhat ile 3'üncü sınıf öğrencisi olan kızı Ruken'i her gün 4 kilometre yol gidip, yolda belirli bir noktada bekleyen servis aracına ulaştırıyor. Dönüşte de yine aynı noktaya giden Kemal Okuyucu, çocuklarını alıp yeniden evine dönüyor. Okuyucu, güzergah üzerinde bulunan Peri Çayı'na geldiklerinde çocuklarını tek tek sırtına alıp, karşıya geçiriyor.

'KIZIMLA BİRLİKTE BİRÇOK KEZ ÖLÜM TEHLİKESİ YAŞADIK'

Yol güzergahındaki Peri Çayı'nı çocuklarını sırtına alarak geçtiğini anlatan Okuyucu, yıllardır sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Okuyucu, "Muhtarımız defalarca çay üzerine köprü yapılması için çaba sarf etti ama maalesef herhangi bir sonuç alamadı. Köprü yapılırsa, biz bu sıkıntıları yaşamayız. Kış aylarında daha büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Kızımla birlikte kaç kere ölüm tehlikesi yaşadık. Geçen yıl ikimiz sudan karşıya geçerken düştük. Su bizi 30 metre sürükledi. Tam umudumu kestim, boğuluyoruz dediğimde köylüler yardımımıza koşarak bizi sudan çıkardı. Yetkililer sesimizi duysun, bize köprü yapsınlar. Köprü yapılırsa araçlar mezraya kadar gelecek. Ayrıca bu yıl taşımalı sistem kalktı. Öğrencilerimizin çoğu ilçeye ve ile gitti, tek biz kaldık" dedi.

'KÖPRÜYE GİDEN YOL HEYELAN NEDENİYLE KAPALI OLUYOR'

Mezraya ulaşımın sağlandığı araç köprüsünün 8 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade eden Kaynarpınar Köyü Muhtarı Özbek Abaylı ise, "Eski bir araç köprüsü var. Bu köprüyle yol 8 kilometre uzuyor. O yol genelde heyelan ve çamurdan dolayı kapalı oluyor. Mezramızın sakinleri ise yolu kısaltarak tehlikeli bölgelerden yolculuk yapıyor. Daha önceleri birkaç kez yetkililere durumu anlattım, fakat bir çözüm bulunamadı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Çocuklarını suda taşıması

-Çocuklarıyla birlikte dağlık alanda

-Bölgeden görüntü

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),

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Bağ evi bahçesinde gömülü bulunan işletmecinin eşi ve sevgilisi, tutuklandı

Tekirdağ'da, 8 aydır kayıp olan ve cesedi Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki bir bağ evinin bahçesine gömülü halde bulunan kafeterya işletmecisi Bülent Gören'in (45), dini nikahı eşi Esra Gençoğlu ile ilişki yaşadığı Hasan Remzi Demiralp tutuklandı.

Tekirdağ sahilinde kafeteryası bulunan Bülent Gören, 8 ay önce kayboldu. Ailesi ve yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı Gören, tüm aramalara rağmen bulunamadı. Polis, Bülent Gören'in yakınlarının bilgisine başvurdu. Gören'in dini nikahlı eşi Esra Gençoğlu ile Gören'in sevgilisi Gülhan D. ve sevgilisinin kardeşi Hasan Remzi Demiral çelişkili ifadeler verdi.

3 AY TAKİBE ALINDILAR

Bunun üzerine Asiyiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarının belirlenmesi üzerine de Esra Gençoğlu, Gülhan D. ve Hasan Remzi Demiralp gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Esra Gençoğlu ile Hasan Remzi Demiralp, Bülent Gören'i, evde yaşanan tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüklerini cesedini de Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Narlı köyünde bir yakınlarına ait bağ evinin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Gençoğlu ve Demiralp'in ilişkisi olduğu, tartışmanın da bu yüzden yaşandığı ortaya çıktı. Bağ evi bahçesinde yapılan kazıda Bülent Gören'in cesedi bulundu. Polis, şüphelilere yardım ettiği belirlenen E.B.'yi de yaşadığı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgularının ardından Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Esra Gençoğlu ve Hasan Remzi Demirlap tutuklandı. Gülhan D. ve E.B. ise yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

-Şüphelilerden detaylar

-Polisin aldığı önlemler

-Şüpheliler

-Detaylar

Haber-Kamera: TEKİRDAĞ,

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Kıyıya vuran balon balıklarını yiyen kediler telef oldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kıyıya vuran balon balıklarını yiyen çok sayıda kedi telef oldu.

Kızıldeniz, Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşamalarına rağmen, iklim değişikliğinin etkisiyle Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz kıyılarına gelen göçmen türlerden balon balıklarının ölüsü de tehdit oluşturmaya başladı. Yaklaşık 3 ay önce ailesiyle Anamur ilçesine bağlı Kaledran Mahallesi'ne tatil için gelen 8 yaşındaki E.B.D.'nin sol el yüzük parmağını son boğumdan koparan balon balığı, şimdi de etini yiyen kedilerin ölümüne neden oldu.

Olayı, kedilere yiyecek veren Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Hüsnü Ortaç fark etti. Kusanların kendilerini kurtardığını kaydeden Ortaç, etkilenen diğer kedilere de ilaç tedavisiyle müdahale etti. İlk belirlemelere göre 3'ü yavru, 5 kedinin telef olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Ortaç, hayvanların yedikleri balon balıklarından zehirlendiğini söyledi. Gördükleri karşısında oldukça etkilendiğini ifade eden balıkçılara da seslenen Ortaç, "Onlar bizim can dostlarımız. Balon balığının çöpe atılması hem çevre hem de hayvanlar için tehlikelidir. Bu nedenle balıkçılar bu konuda duyarlı olsun" dedi.

Olayın takibi sırasında bir kedinin yavrularını beslemek için ağzında bir balon balığı daha getirdiği gözlendi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Ölen kediler

-Hayvanları Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ortaç ile röp.

-Kedilerden görüntüler

-Bir kediye iğne vururken

-Candan Aslan ile röp.

-Balon balığı taşıyan bir kedi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI,(Mersin),

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Ordu'da, barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma (2)

YENİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Ordu'nun Ünye ilçesinde geçici kurulan hayvan barınağındaki köpeklerin yağmur altındaki görüntülerinin tepki çekmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan soruşturma sürüyor. Hayvanlar, Altınordu ilçesi ile Samsun'un Bafra ilçesindeki barınaklara gönderildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan 80'e yakın köpek, yeni barınaklarında, veteriner kontrollerinin ardından kulübelere yerleştirildi.

Görüntü Dökümü

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-Köpeklerin nakledildiği yeni barınak görüntüsü

-Köpeklerden detay görüntüler

HABER KAMERA: Mustafa KIRLAK/ALTINORDU, (Ordu),

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Artık yemekler sokak hayvanlarına mama olacak

Osmaniye Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü Kız Yurdu yemekhanesindeki kazan artığı yemekler ve unlu mamuller, sokak hayvanlarına mama yapılması için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilciliğine verilecek.

Bu kapsamda, HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ve Yurdun Kantin İşletmeci Vekili Ece Şen arasında imza altına alınan protokol kapsamında, belirli aralıklarla alınacak olan atık unlu mamuller, kent merkezindeki besleme noktalarında sokak hayvanları için bırakılacak.

Yurdun Lokanta - Kantin İşletmesi olarak öğrencilere sunmuş oldukları yemeklerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla unlu mamul ve susuz yemeklerin kazan artığını sokak hayvanlarına mama yapmaları için HAYTAP ile protokol imzaladıklarını söyleyen Ece Şen, "Kurumumuz geri dönüşüm konusunda çok hassas davranmaktadır. Yurdumuzda cam plastik ve kağıt gibi ürünlerin geri dönüşüm üniteleri mevcuttur. Yurdumuzun gösterdiği bu hassasiyete bir katkı sağlamak istedik ve işlenebilecek tüm kazan artığı yemekler ve unlu mamullerimizi sokak hayvanlarına mama yapılması için HAYTAP'a vereceğiz" dedi.

HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise Osmaniye KYK Kız Yurdu ile yapılan protokolle yemekhanedeki taze bayatların sokak hayvanlarına mama üretiminde kullanılmak üzere teslim alınacağını belirterek şunları söyledi:

"Tüketilmemiş unlu mamuller ile susuz yemeklerin kazan artıkların öğütücü ve yoğurucu makine parkurumuzdan geçirdikten sonra şehrimizde sahipsiz sokak hayvanı popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere mama olarak dağıtacağız. Bu projemize destek veren ve geri dönüşüme önem veren KYK yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Günlük çıkan taze bayatların transferini doğaya karbon salınımı yapmamak adına römorklu bisikletlerimiz ile yapacağız."

Görüntü Dökümü

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-Yemekhanedeki yemeklerden detay

-Atık yemeklerin poşette taşınması

-Yemeklerin teslim alınması

-Sepetli bisiklet ile artık yemeklerin taşınması

-Yemekhane işletmecisi Ece Şen röportaj

-Haytap temsilcisi Ali Laçibala konuşması

BOYUT: 58.5 MB SÜRE: 01'52"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Öğrenciler atıklarla çöplüğe dönen nehir kıyısını temizledi

Edirne'de Yunanistan ile Türkiye sınırını belirleyen Meriç Nehri kıyısında piknikçiler tarafından bırakılan çöpler, ilkokul ve lise öğrencileri tarafından temizlendi. Öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte farkındalık yaratmak için temizlediği alandan 1 kamyon çöp toplandı. Öğrenciler temizlik öncesi ve sonrasını fotoğrafladı.

Özel bir okulda öğrenim gören ilkokul ve lise öğrencileri Meriç Nehri'nin NATO Köprüsü mevkisinde çevre temizliği yaptı. Aileleri ve öğretmenleriyle bölgeye gelen öğrenciler, çoğunluğu piknikçiler tarafından bırakılan çöpleri temizledi. Alandan 1 kamyon dolusu pet ve cam şişe ile atık toplandı. Ellerindeki pankartlarda taşıyan öğrenciler, alanın öncesi ile sonrasını fotoğraflayarak kirliğe dikkat çektiler.

Öğrencilerden İrem Nur Karakoyun, "Çöp toplamaya geldik. Kıyılarımızı temizleyip, geleceğe daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Buraya gelenler çöplerini atıyor. Ben de ailemle buraya geliyorum. Burada piknik yaptıktan sonra çöplerimizi toplayıp gidiyoruz. Burada daha güzel vakit geçirmek için çöplerimizi buraya atmamamız gerekir" dedi.

İlkokul öğrencisi Alp Üstün de "Doğanın kirlenmesi, kutup ayılarının ölmesi demektir. Bu da dünya dengelerinin değişmesine neden oluyor. Çevreye çöp atmak doğaya, insana ve tüm canlıların yaşamlarını tehlikeye atmak demektir" diye konuştu.

Öğrencileri ile birlikte çöp toplayan öğretmenlerden İldem Yeltekin ise "Yunanistan sınırında, kentin simgelerinden biri olan Meriç Nehri kıyısının kirlenmesi bizleri çok üzüyor. Farkındalık yaratmak için bu etkinliği düzenledik" dedi.

Etkinlik yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin toplanması

-Çöp toplayan çocuklar

-Çöplerden detay

-Alanlardan detay

-Öğrenciler ile röp.

-Nehirden detay

-Nehirde çöp detayı

-Farklı açılardan detay

-Toplanan çöplerin kamyona atılması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Kaynak: DHA