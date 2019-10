DHA YURT BÜLTENİ - 14

19.10.2019 16:56

Bakan Akar: Şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu anda harekata 5 gün ara verdik. Bu süre zarfında teröristler güvenli bölgeden çıkacaklar. Ağır silahları toplanacak, tahkimatları, mevzileri tahrip edilecek. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir" dedi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Kayseri'deki toplu açılış töreninde, alanda toplanan kalabalığa hitap etti. Bakan Akar, küresel ve bölge düzeyinde risklerin arttığı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Bu hassas dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta FETÖ, DEAŞ, PKK/ YPG gibi terör örgütleri, 82 milyon vatandaşımızın huzuru ve refahına yönelecek tehdide karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Mücadelemiz ülkemiz içinde ve sınırlarımız dışında en son terörist yok edilinceye kadar devam edecektir. Ülkemizi terör belasından kurtarmak için karalıyız. Terör bitmeden durmayacağız. Bu tehdinin ortadan kaldırılması için çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

'SİVİL VATANDAŞLARIMIZI KATLETTİLER'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlattıklarını vurgulayan Bakan Akar, bölgedeki masum ve mazlum insanların yanında olduklarını, olmaya devam edeceklerini bildirdi. Bakan Akar, Kürtlere saldırıldığı ve sivillere zarar verildiği şeklinde asılsız iddialarla dezenformasyon yapıldığına dikkat çekerek, "Defalarca söyledik; hedefimizde adı değişse de birbirinden farklı olmayan ve bölgeyi istikrarsızlığa kadar sürüklemeyi amaç edinen PKK, YGP ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri bulunmaktadır. PKK/YPG Kürtlerin, DEAŞ da Müslümanların, İslam'ın temsilcisi değildir, olamaz. Bunun en açık göstergesi sahada Mehmetçiğin karşısında duramayan alçak aşağılık teröristlerin Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizde sivil halkımızı hedef almasıdır. Harekat başladığı andan itibaren bu alçakların havan ve roket saldırılarıyla aralarında bebek ve çocuklar olmak üzere 20 vatandaşımızı katlettiler, 180 vatandaşımız da yaralanmıştır" diye konuştu.

'SAHTEKARLIKLARINI ORTAYA ÇIKARDIK'

Bakan Akar, teröristlerin masumların kanı ve canı üzerinden propaganda üretmek için saldırılarını sivil halkın bulunduğu park, hastane, ibadethane gibi yerlerden yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Amaçları Silahlı Kuvvetlerimizin bunlara karşılık vermesi ve sivil kayıpların yaşanmasıydı. Ama biz bu oyuna gelmedik, bunu gördük, dünyanın da bu namertlerin gerçek yüzünü görmesini bekliyoruz. Bu alçaklar aynı şekilde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanmış olaylara ait fotoğrafları harekat sırasında olmuş gibi sosyal medyada yayımladılar. Bunlara karşı müteyakkız olmanız lazım. Hatta 'kimyasal silah kullanıldı' iftirasıyla kara propaganda yaptılar, silahlı kuvvetlerimize, milletimize iftirada bulundular. Ancak arkadaşlarımız burada da çok iyi çalışarak bu alçakların sahtekarlıklarını ortaya çıkardılar. Biz uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık kullanmayız. Zaten bu tür mühimmat TSK envanterinde bulunmamaktadır. Gururla ifade ediyorum ki bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tüm operasyonlarda masum insanların zarar görmemesi için hiçbir ülkenin göstermediği kadar hassasiyet gösterdik. 7 iklim 3 kıtada at koşturan ve buralara barışı, huzuru, istikrarı ve adaleti götüren atalarımızdan ilham alan Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatını da aynı hassasiyetle icra ediyor."

'BÖLGE HALKI MEHMETÇİĞİ BEKLİYOR'

Bakan Akar, "Binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli-manevi değerlerimiz, sivil, masum insanlar, tarihi eserler, kültürel ve dini yapılar ile çevre bizim için dokunulmazdır. Operasyonlardan sonra Cerablus, el Bab, Afrin'in hali bunun en güzel kanıtıdır. Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatıyla bölge halkını zalim, cani terör örgütünün zulmünden kurtaran kahraman ve fedakar Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerimizin yanında terör örgütlerinin karşısındadır. Mehmetçik milli ve manevi değerleriyle bölge halkının gönüllerini fethediyor, terör belasından muzdarip bölge halkı da hasretle Mehmetçiği bekliyor" dedi.

'HAREKATA HAZIRIZ'

Bakan Akar, ABD ile varılan mutabakat gereği harekata ara verildiğini hatırlatarak, "Şu anda harekata 5 gün ara verdik. Bu süre zarfında teröristler güvenli bölgeden çıkacaklar, ağır silahları toplanacak, tahkimatları, mevzileri tahrip edilecek. Şayet bunlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir. Bu konuda birliklerimizin hazırlığı tamdır, moral motivasyonu yüksektir, emir verildiğinde, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her istikamette harekata hazırız. Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de mazlum ve mağdurların umudu, zalimlerin, alçakların korkusu olmaya devam ediyor. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla çıktığımız bu yolda 82 milyon vatandaşımızın desteğine ve duasına layık olmaya çalışıyoruz. TSK'nın kahraman ve fedakar evlatları, bir kahramanlık destanını daha şanlı tarihimize altın harflerle yazmışlardır" şeklinde konuştu.

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,

Hacire ana, PKK'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi

DİYARBAKIR'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle engel olan ve çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Yaptığı oturma eyleminin 3'üncü gününde anne Akar, oğlu Mehmet'e kavuştu. Anne Akar'ın yaptığı bu eylemin ardından Türkiye'nin dört bir yanından çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, HDP önüne gelerek 47 gündür eylemlerini sürdürüyor.

HDP önündeki 55 ailenin oturma eylemi sürerken, anne Akar, dağa kaçırılmasına engel olduğu oğlu Mehmet'in düğününü gerçekleştirdi. Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Soğanlı mahallesinde yapılan düğünle Kader Akar ile hayatını birleştiren Mehmet Akar'ın bu mutlu gününde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu yalnız bırakmadı.

İzmir'de sis etkili oldu

Sis İzmir'de sabah saatlerinde başlayarak gün boyu etkili oldu. Şehrin simge yapıları, sis bulutlarının arasında adeta kayboldu.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan sis, gün boyu İzmir'i etkisini altına aldı. Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı kentin yüksek noktalarında sis etkili oldu. Sis sebebiyle şehrin simge yapıları görülmekte bir hayli güçlük çekildiği gözlendi. Konak'taki vatandaşlar çıplak gözle Kadifekale'yi görmekte zorlandı. Bazı kesimlerde görüş mesafesi 10 - 15 metreye kadar düştü. Deniz ulaşımında ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Diyarbakır'da tefecilik örgütüne operasyon

Diyarbakır'da tefecilik yaptıkları tespit edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında örgüt lideri olduğu öğrenilen A.T.'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'ekonomik düzenin ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla' organize suç örgütü mensuplarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü bünyesindeki Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, A.T. liderliğindeki tefecilik yapan organize suç örgütü tespit edildi.36 MİLYON TL TESPİT EDİLDİEkipler, organize suç örgütünün mali kaynak hesap hareketlerine yönelik yaptıkları çalışmalarda da şüphelilere ve örgütün kullanımında bulunan üçüncü şahıslara ait banka hesaplarında 36 milyon lira para transferinin yapıldığını tespit etti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, yaptıkları 7 aylık teknik takibinin ardından A.T. liderliğindeki suç örgütü mensuplarına yönelik Diyarbakır'da 15 Ekim günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün lideri A.T. ile G.T., D.T., Ş.T., C.G., M.Ö., T.Y., ve R.T., gözaltına alındı. Örgütün, borç verdiği kişileri tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı öne sürüldü. TEKNİK TAKİPTEN KURTULMAK İÇİN SAHTE PLAKALAR ELE GEÇİRİLDİGözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 70 adet tabanca fişeği ile 100 adet toplam değeri 15 milyon TL değerinde senet ve çek ele geçirildi. Şüphelilerin fiziki takipten kurtulmak için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda plaka ele geçirildi.2 KİŞİ TUTUKLANDIMahkemeye sevkedilen şüphelilerden suç örgütü lideri A.T.'nin de aralarında bulunduğu 2 kişi tutuklandı. 1 kişiye ev hapsi verilirken diğer 5 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yavru köpeği başına plastik bidon geçirip, ölüme terk ettiler (2)"İNSANLAR BU HAYVANLARA HİÇ ACIMIYOR MU?"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tafafından başına plastik bidon geçirilip ölüme terk edilen yavru köpeği fark ederek kurtarılmasına sebep olan 10 yaşındaki Ilımnaz İsmail, "Sabaha karşı dışarıdan hayvan sesleri geldiğini duydum anacak kuş zannettim. Bir süre sonra başka bir hayvan olduğunu düşünerek aileme haber verdim" dedi. Ilımnaz İsmail, Balkondan baktığımda daha öncede mahallemize gelen siyah yavru bir köpeğin başına plastik bidon geçirildiğini gördüm. Yakalamaya çalıştık ama kaçtı. Belediye ekiplerine haber verdik hemen gelip köpeği kurtardılar. Çok sevimli bir köpekti. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bu hayvanların kime zararı var. İnsanlar sıcak evlerinde yataklarında yatarken o hayvanlar sokaklarda yaşıyor. İnsanlar bu hayvanlara hiç acımıyor mu ? Onlar size ne yapıyor. Yetkililerden yardım isityoruz, bu işkenceleri yapan kişilere ağır cezaların verilmesi gerek" diye konuştu.

Üniversiteli öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç yandı

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) öğrencileri tarafından tasarlanan 'EKARTE' isimli elektrikli otomobil, kampus içerisinde test sürüşü sırasında yandı.

OKÜ IARES Kulübü öğrencileri tarafından yapılan araç, Karacaoğlan yerleşkesi içerisindeki sürüş sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde alev topuna dönen araç, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, OKÜ IARES Kulübü danışmanı Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir, aracı kullanan iki öğrenciye bir şey olmamasının en büyük sevinçleri olduğunu belirterek, yangının araç üzerindeki aküden kaynaklandığını ve 'Li-ion pillerin' bu tur güvenlik problemlerinin var olduğunu söyledi.

Demir, aracın, TÜBİTAK'ın Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde 14-22 Eylül'de 15'incisi düzenlenen "Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda Tanıtım ve Yaygınlaştırma Teşvik Ödülü'ne layık görüldüğünü kaydetti.

Karaman'da, Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali

KARAMAN'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde bu yıl ilk kez Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali düzenlendi.

Doğal soğuk hava deposu görevi gören 36 metre derinlikte ve 250 metre uzunluğunda, halkın 'obruk' adını verdiği mağarada 5 ay boyunca bekletilen obruk peyniri, dünya markası olma yolunda ilerliyor. Koyun ve keçi sütünden yapılan peynirler, kuzu ve oğlak derilerine basıldıktan sonra mağaralara konuluyor. İçerdiği bakteri nedeniyle kırmızı renge bürünen obruk peynirinin, bu yıl 'Coğrafi İşaret Belgesi' de alınarak kalitesi tescillendi.İlk kez düzenlenen Obruk Peyniri Mağara Açılış Festivali, sabahın erken saatlerinde başladı. Festivale gelen misafirlere ilk önce yöresel kahvaltı ikramında bulunuldu. Geleneksel deve oyunu gösterisinin ardından Obruk Mağarası'ndaki açılış törenine geçildi. Mağaralardan çıkartılan peynirlerin tadımı yapıldı. Mağaralara her yıl yaklaşık olarak 35 ton peynir konulduğu öğrenilirken, peynirin kilosu 100 TL'den satışa sunuldu.

