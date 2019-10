DHA YURT BÜLTENİ - 14

18.10.2019 14:47

Erzurum'da FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasında gözaltına alınanlar adliyede

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Esra Ö.'nün de bulunduğu 10 zanlı adliyeye çıkarıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere 15 Ekim günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu Esra Ö. ve eşi Osman Ö. ile 8 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, terör örgütünün kriptolu haberleşme programlarının yüklü olduğu bir telefon ile örgütsel doküman ve bir miktar para ele geçildi. Zanlıların, hücre evlerindeki kişlerin yanı sıra cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yardımda bulunduğu, toplantılar düzenleyerek güncel yapılanmayı ayakta tutmaya çalıştığı belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 10 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün adliyeye çıkarıldı. Adliyeye getirilirken bazı şüphelilerin, kameraları görünce güldüğü gözlendi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

Türk taş işlemeciliği, hünerli ellerle geleceğe köprü oluyor

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde faaliyet gösteren işletmede geleneksel Türk taş işlemeciliğinin ışığında büyük bir özen ile işlenen taşlar, konut ve işyerlerinin dış mekan kaplamalarının yanı sıra iç mekanlar için de zarif bir aksesuar ürününe dönüşüyor.1993 yılında kurulan ve kuruluşundan itibaren Nevşehir ve Kayseri'deki doğal taş ocaklarından elde edilen Tüf, Diabaz ve Bazalt türü taşlar, geleneksel Türk taş işçiliği ile eşsiz eserlere dönüşüyor. 80 kişinin istihdam edildiği tesiste Kapadokya bölgesinden elde edilen doğal taşlar, bir dizi işlemden geçirilip, işlenerek her türlü konut ve işyerinde dış cephe ve iç mekan süslemelerinde kullanılıyor. Ülke içinde ve ülke dışında bir çok mekanı süsleyen taşların üretildiği işletmenin yöneticisi Ahmet Tombak, Selçuklular dönemi ile birlikte doğal korunaklı yapı elemanı olmanın yanı sıra sanatsal bir değere de dönüşen taşların, geçmişten günümüze kadar yapıların en temel malzemesi olarak kullanıldığını söyledi.Tombak, ürünlerinin binaların dış cephe kaplamaları, bina iç dekorasyonu, bahçe düzenlemeleri, AVM dizaynlarında ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşların dış mekan süslemeleriyle otellerde yoğun şekilde kullanıldığını anlatarak şöyle konuştu: "Doğada bulunan bir çok materyalin ömürleri sınırlı, örneğin demirin 50 yıl bir ömrü var; ancak taş böyle değil. İklim koşullarına uygun anlamda kullanılan bir taş,herhangi bir yıkım olmaması durumunda sonsuza kadar ulaşabilen bir ürün niteliğinde. Taşlar oldukça da yaygın bir kullanım alanına sahip. Kapadokya bölgesindeki doğal taş ocaklarından çıkartılan ve işletmemizde bir dizi işlemlerden geçirilerek işlenen taşlar, her türlü konut ve işyerinin dış cephe kaplamalarının yanı sıra restaurant, gazino, bar, bahçe dekorasyonlarında ideal bir süsleme aksesuarı haline geliyor. Doğal taşlar yardımıyla ayrıca büro malzemeleri, sehpa, kanepe, heykel, rölyef, şömine, mezar taşı, barbekü yapılabiliyor. Taşların doğal yapısında bulunan gözenekli oluşumu ile hava sirkülasyonunu çok rahat bir şekilde sağlayarak, ısı yalıtımı sağlıyor. Üstelik kullanıcılarını da başta sıva olmak üzere boya ve badana derdinden kurtardığı gibi yapılara da nostaljik bir görünüm sağlıyor."İhracata dayalı da bir dizi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Tombak, Kapadokya doğal taş işlemeciliğinin Japonya, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bazı Arap ülkelerinde büyük bir ilgi gördüğünü ifade etti.

Kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde kayalıklarda bir haftadır mahsur olan keçi, AFAD ve güvenlik korucularının 7 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.Sason ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde oturan Kadir Demir'in bir hafta önce keçilerinden biri kayboldu. Keçinin, 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerindeki sarp kayalıklarda mahsur kaldığını fark eden Demir, hayvanı kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Güvenlik korucularıyla birlikte bölgeye giden ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Sarp kayalıklara halat yardımıyla inen AFAD ekipleri, 7 saatlik çalışmanın ardından keçiyi bir haftadır mahsur olduğu yerden kurtardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen keçiye su verildi.Kurtarma çalışmasına destek veren güvenlik korucularından Fikret Demir, AFAD ekiplerine teşekkür etti. Keçi, Kayabaşı köyüne getirilerek Kadir Demir'e teslim edildi.

Mehmetçiklerin 'Komando Andı'na halktan ilgi

Sivas'ın Divriği ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için düzenlenen programda Mehmetçiklerin seslendirdiği, 'Komando Andı' ilgiyle izlendi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla Demiryolu Makinistleri Divriği Şubesi tarafından program düzenlendi. Divriği Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilen programa Divriği Kaymakam Vekili Hasan Meşeli, Belediye Başkanı Hakan Gök, vatandaşlar ve askerler katıldı. Programda Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi. Daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerin isimleri okundu.Programda konuşan Demiryolu Makinistleri Divriği Şube Başkanı Ömer Uyanık,"Türkiye'de yerleri kalmayan terör unsurları Suriye'de tünel açmaya başladı. Allah'ın izniyle orayı da başlarına yıkacağız. Bölücü örgütün bozmaya çalıştığı demografik yapıyı iç savaş öncesi haline getirilip, kendi evlerine dönmeleri sağlanacaktır. Burada dış devletlerin işgal laflarının aksine 3 milyon 600 bin Suriyelinin kendi topraklarında huzur ve esenlikle yaşamalarını sağlayacağız" dedi.Programda ilçede görevli askerler hep birlikte Komando Andı'nı okudu. Bu anlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi ve coşkuyla izlendi.

Barış Pınarı Harekatı'na 100 sivil toplum kuruluşundan destek

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren 100 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle bir araya geldi. Başkan Kocaispir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı sayesinde toplumun tüm kesiminin bir araya geldiğini belirterek, terörden temizlenen bölgeye Suriyelilerin yerleştirileceğini söyledi.Başkan Kocaispir, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren 100 sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle Yüreğir ilçesindeki Hayme Ana Konağı'nda düzenlenen kahvaltıda konuştu. TSK'nın Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapan Kocaispir, harekat sayesinde toplumun tüm kesiminin bir araya gelerek tek vücut haline geldiğini söyledi. Millet olarak hiçbir zaman kan dökülmesini, sivillerin ölmesini istemediklerini kaydeden Kocaispir, "Fakat hepimiz biliyoruz ki burada esas konu devletimizin ve milletimizin bekasıdır. Burada hedef PKK/PYD, DEAŞ adı her neyse ne olduğu belirsiz terör örgütlerini tasfiye etmek, burada barış, güven ortamını oluşturmak ve 7 yıldan beri misafir ettiğimiz Suriyeli dostlarımızı buralara yerleştirmektirö diye konuştu.Görevi boyunca hiçbir sivil toplum kuruluşunu dışlamadığını da sözlerine ekleyen Kocaispir, Yüreğir Kültür Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının randevu alarak faaliyet gösterebileceği bir alan oluşturacaklarını kaydetti.

Kayseri Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

Kayseri Üniversitesi'nde akademisyen ve öğrenciler, Fırat'ın doğusunda başlatılan ve dün ABD ile yapılan anlaşma sonucu ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nda elde edilen başarıyı, asker selamı ile destekledi.Üniversite rektörlüğü önünde toplanan akademisyenler ve öğrenciler, Türk bayrağı açarak, asker selamı verdi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtulmuş Karamustafa, sahada kazanılan başarının masada diplomatik başarı ile perçinleştirildiğine vurgu yaparak, şöyle dedi: "Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü tüm dünya görmüş ve bu gücün test edilemeyeceğini en iyi şekilde anlamışlardır. Bu, tarih boyunca sayısız zafer kazanan Türk milleti için yeni bir zafer ve büyük bir başarıdır. Güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve silahlı kuvvetlerimizin kararlılığı ile Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan, Zeytin Dalı Harekatıyla süren, Barış Pınarı Harekatı ile de zirve yapan terörle mücadeledeki kararlılığımız, gücümüz, terör yuvası haline gelen Suriye'nin kuzeyine ve tüm bölgeye barış getirmeye başlamıştır."

Burdur Belediyesi şehitler için helva dağıttı

Burdur Belediyesi, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için cuma namazı sonrasında helva dağıttı.Burdur Belediyesi tarafından cuma namazı sonrasında Ulucami avlusunda, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla helva dağıtıldı. İl Müftü Yardımcısı Yüksel Güzel'in dua okuduğu helva dağıtımında konuşan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türk milletinin her türlü iç ve dış tehditte karşı her zaman bir araya geldiğini söyledi.Başkan Ercengiz, "Ordusu millet olan bir devletiz. Barış Pınarı Harekatı'nda şehitlerimizi ebediyete uğurladık. Dileğimiz, arzumuz kahraman Mehmetçiğimizin burnu kanamadan yurduna, yuvasına dönmesi. Bugün hem şehitlerimiz hem kahraman Mehmetçiğimizin zaferle dönebilmesi için helva dağıtımı yaptık" dedi.Başkan Ercengiz, "Allah kabul etsin. vatandaşımızın duaları her zaman kahraman mehmetçiğimizle, devletimizle, Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın diye iyi günde kötü günde hep bir arada olabilmek umuduyla bu tip etkinlikleri Burdur Belediyesi olarak yapmaya gayret ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu ülkenin bayrağına, bu ülkenin sınırlarına kimse kastedemeyeceğini bir kez daha öğrenmiş oldu" diye konuştu.

Dansöz oynatılan sünnet düğünüyle ilgili iddianame hazır

İzmir'in Menderes ilçesinde, çocukların sünnet düğününde dansöz oynatılmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma, tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; anne, baba ve amcanın 'aile hukukundan kaynaklı sorumlulukları yerine getirmeme' suçundan, 3 dansözün ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hayasızca hareket' suçlarından cezalandırılması istendi.Sosyal medyada, sünnet düğününde, çocuğun önünde dansöz oynatılmasıyla ilgili görüntülerin paylaşılması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntülerin Konya'daki sünnet düğününden çekildiği yönündeki ihbarları değerlendiren ekipler, olayın İzmir'in Menderes ilçesindeki köyde meydana geldiğini belirledi. Araştırma sonucu sünnet düğünü yapılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K., amcası H.K. ve 3 dansöz gözaltına alındı. Aile bireyleri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 dansöz de adliyeye sevk edildi. Dansçılar, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma da tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; anne, baba ve amcanın 'aile hukukundan kaynaklı sorumlulukları yerine getirmeme' suçundan, 3 dansözün ise 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hayasızca hareket' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

