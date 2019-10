Dha yurt bülteni - 14

12.10.2019 17:21

Kızını tacizle suçladığı kişiyi aracında öldürdü

Konya'nın Karapınar ilçesinde, bir aracın içerisinden av tüfeği ile ateş açılan hafif ticari araçta bulunan Mustafa Yıldırımel (27) öldü, yanındaki Sezgin Yılmazer (26) yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Mehmet A.'nın (48) kızını taciz ettiği iddiasıyla Mustafa Yıldırımel'i öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sezgin Yılmazer, 33 ET 271 plakalı hafif ticari aracı ile gezdiği sırada başka bir araç içerisinden aracına av tüfeği ile ateş açıldı. Açılan ateşte Yılmazel ile birlikte araçta bulunan Mustafa Yıldırımel yaralandı. Karapınar Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Mustafa Yıldırımel, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sezgin Yılmazer'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelinin Mehmet A. olduğunu tespit etti. Mehmet A., suç aleti tüfekle birlikte kısa sürede evinde yakalanarak gözaltına aldı.

SÖZLÜ TACİZ İDDİASIMehmet A.'nın jandarmadaki ilk ifadesinde, Mustafa Yıldırımel'in kızını sürekli olarak sözlü ve telefonla arayarak taciz ettiğini, olaydan hemen önce de Yıldırımel ve Yılmazer'in evinin önüne gelerek yine sözlü tacizde bulunduklarını, bunun üzerine ise kendi aracı ile takip edip, araçlarına ateş açtığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İş yerini basıp, çalışanları dövdüler

Malatya'da, bir elektronik eşya satan iş yerine gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen 8 kişi, dükkan içerisinde bulunanları döverek yaraladı. Olay iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, sabah saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. 8 kişilik bir grup, elektronik eşya satan mağazaya girdi. Şüpheliler henüz bilinmeyen bir nedenle önce iş yeri sahibi ardından da çalışanlara saldırdı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren kadın çalışan da saldırganların hedefi oldu. Yüzüne darbe alan kadın çalışan başka bir bölüme geçerek camın arkasından olanları korkulu gözlerle izledi. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran saldırganlardan biri tehditler savurarak, silahın kabzası ile iş yeri sahibinin kafasına vurdu. Saldırganlar olay sonrası iş yerinden hızlıca uzaklaşırken, iş yeri sahibi ise kanlar içerisinde yere yığıldı. 5 kişinin yaralandığı olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eski sevgilisini iş yerinde vuran saldırganı patron yakaladı TRABZON'un Ortahisar ilçesinde, eski sevgilisi S.D.'Yİ (40) çalıştığı kafeteryada tabancayla vurup, yaralayan A.Y. (39), işletme sahibi Şener Yavuz'un (49), müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kafeteryada doğum gününü kutlayan doktor Kürşat Türker, S.D.'ye ilk müdahalesini yaparken, A.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay anı anbean iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde, Ortahisar ilçesinde meydana geldi. 2 çocuk annesi S.D. bir süre önce bir kafeteryada aşçı yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Kafeteryada bir doğum günü kutlaması yapıldığı sırada S.D. 2'nci katta çalışırken, eski sevgilisi olduğu iddia edilen A.Y., bir anda iş yerini basıp, mutfağa girdi. A.Y. elindeki tabancayla S.D'ye 3 el ateş etti. O sırada yabancı birinin içeri girdiğini gören işletme sahibi Şener Yavuz, silah seslerini duyunca hızla mutfağa girdi. Mutfak kapısının önünde kaçmaya çalışan A.Y., Yavuz'a tabancayı doğrulttu. Yavuz, kendisine doğrultulan tabancaya hamle yapıp A.Y'nin elinden aldı. Yaşanan arbedenin ardından Yavuz, A.Y.'yi etkisiz hale getirdi.Doğum günü kutlaması yapılan Dr. Kürşat Türker de silah seslerinin ardından arbede sürerken mutfak bölümüne girip, yaralanan S.D.'ye ilk müdahalesini yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan S.D. tedaviye alındı.İşletme sahibi tarafından etkisiz hale getirilen A.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.'İÇERİ HIZLA BİRİNİN GİRDİĞİNİ FARK ETTİM'Olay anını anlatan işletme sahibi Şener Yavuz, "Bu ay itibariyle işe başlamıştı arkadaşımız. Çalışmasından memnun olduğumuz sessiz, sakin, iş bölgesi dışına çıkmayan bir arkadaşımız. Bir doğum günü partisi vardı iş yerimizde. Yakın bir arkadaşımızın doğum günü olduğu için ben de masalarına gitmiştim. Dükkanımızın üst katında olan bir bölgedeydi doğum günü partisi. Merdivenlerden, mutfağın kapısından içeri hızla birinin girdiğini fark ettim. İş yerimizde mutfak elemanlarının haricinde hiç kimsenin buraya girmesi mümkün değil. 'Adam yanlışlıkla girdi' diye düşündüm. 'Çıkar' diye beklerken 3 el silah sesi duydum. Müdahale etmek amacıyla masamdan kalktım, adam çıkarken karşılaştık ve göz göze geldik. 'Ne yapıyorsun?' diye bağırdığımda silahı bana doğrulttu. Muhtemelen korkutmak amaçlıydı. Ama ben elindeki silaha dalıp kendisini yere yatırdım. O boğuşma sırasında bizde de ufak tefek çizikler oldu. Şükür ki elindeki silah patlamadan olayı bertaraf etmeyi başardık. Sonrasında şahsa gerekli müdahaleyi yapınca bayıldı" dedi. 'SİLAH TUTUKLUK YAPMIŞ'Adamın daha önce de iş yeri çevresine gelip S.D.'yi çalışanlara sorduğunu söyleyen Yavuz, "Kadının kolundan giren bir mermi diğer taraftan çıkıp karnına saplandı. Bacak ve karın bölgesinde yine giriş çıkışlı iki mermi daha var. Toplamda 7 tane delik var. İki mermi giriş çıkışlı, bir mermi de koldan girip çıkıyor ve karna saplanıyor. Kadına sorduğumda 'Abi bu adam beni bir haftadır sorup duruyor garson ve elemanlara' dedi. Bu olayın planlı olduğunu gösteriyor. Geçmişte neler yaşadığını bilmiyoruz. Sonradan öğrendiğime göre galiba aralarında bir gönül ilişkisi olmuş. Ama nasıl bir ilişki olursa olsun bu bir insanın ve bir kadının hayatına kastetmeyi gerektirmez. Elinden silahı alıp polise teslim ettim. Silahı bana doğrultunca ben eline dalmak durumunda kaldım. Parmağı tetikte olduğu için muhtemelen ateş etmiştir. Daha sonra polis kayıtlarından öğreniyoruz ki silah tutukluk yapmış. Muhtemelen daha kötü olaylar olabilirdi. Allah korudu. Müşterilerimiz çok korktu. Kalkıp gittiler. Kendilerinden özür diliyoruz ama bizim dışımızda gelişen bir olaydır. İnsanlar bıçakla, silahla her yere dalabiliyorlar. Bu toplumsal problemimiz" diye konuştu.'TOPLUM OLARAK DUYARLILIĞIMIZI GÖSTERMELİYİZ'Kadınlara yapılan şiddeti kınayan Yavuz, "Trabzon'da az rastlanıyor olmasına rağmen kadınlara şiddeti çok sık görüyoruz. Kadına elle şiddeti dahi hoş görmüyoruz, geliyorsun silahla öldürmeye yönelik teşebbüste bulunuyorsun. Şükür ki arkadaşımızın sağlık durumu iyiye gidiyor, hayati tehlikesi geçti. Kadına şiddet toplumuzun kanayan yarısı. Elinde silah var diye adam eylemi yaptı gidiyor, bırakmamamız gerekiyor. Elinden silah dahi olsa bir kadına, kime olursa olsun o şiddetin karşılığında toplum olarak duyarlılığımızı göstermemiz gerekiyor. Ben de elimden geldiğince bunu yapmaya çalıştım. Umarım örnek olur. Artık hiç kimse kadınlarımıza, çocuklarımıza bu şekilde tacizde bulunamaz" dedi.'İLK MÜDAHALEYİ OLAY YERİNDE OLAN DOKTOR YAPTI'O sırada doğum günü kutlaması yapılan Kürşat Türker, silah seslerinden sonra içeriden bir kadının çığlıklarının geldiğini bunun üzerine hemen mutfak bölümüne girdiğini söyleyerek "3 silah sesinden sonra Şener dışarı kaçan kişiye müdahale için gitti. Gittiği an biz geri döndük. İçeride kadın bağırıyordu, acı duyuyordu. Onların yanından geçip müdahale etmeye gittim. İlk müdahale aşamasında kolunda ve karın bölgesinde kanamayı gördüm. Kanamayı durdurmak için turnike yaptım. Çok acılıydı. Zaten sağlık ekipleri 3-4 dakika sonra geldi. İlk müdahalede hayati bir durum görmedim kadında. Biraz hızlı gelişti. Elinde silahla çıkarken Şener'in müdahale etmeye gitmesi belki riskti ama personelle birlikte 3 kişi onu yere kapattı. Onlar yerdeyken içeriden ses geliyordu ben de müdahale etmeye gittim. İki taraf için de hayati durum yoktu" diye konuştu.

Mardin'de esnaf caddelere Türk bayrakları astı

MARDİN'de esnaf, TSK tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na cadde ve iş yerlerine Türk bayrakları asarak, destek verdi.Türk Silah Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'na Mardinli esnaf, Türk bayraklarıyla destek verdi. Kentte çok sayıda cadde ile iş yerine Türk bayrağı asıldı. Esnaf, Mehmetçik için dua eti. 'ALLAH ONLARI GALİP VE MUZAFFER EYLESİN'Merkez Artuklu ilçesinde esnaf olan Hakan Turan, "Şu anda Suriye'ye giren askerlerimize Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Allah onları galip ve muzaffer eylesin. Her zaman askerimizin arkasındayız. Dualarımızla olsun, maddi manevi her türlü desteğimizle askerimizin arkasındayız" dedi. Esnaf Mehmet Besim Akım da Barış Pınarı Harekatı'ndaki güvenlik güçlerine sürekli dua ettiklerini ifade ederek, "Bayrağımız için, devletimiz için her şeyimiz feda olsun. Çocuklarımızda, ailemizde, her şeyimizde feda olsun. Şimdi ben de gitmek istiyorum. Gece gündüz onlara dua ediyoruz" diye konuştu.

Sivas'ta, Kangal köpeği güzellik yarışması düzenlendi

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Kangal Köpeği Güzellik Yarışması' renkli görüntülere sahne oldu.Sivas Valiliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen 'Kangal Köpeği Güzellik Yarışması'na; Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Kangal köpeği yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı. Güzellik yarışmasına 8 kategoride 103 Kangal köpeği katıldı. Yavru, genç, erişkin, veteran kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmada Kangal köpekleri sahipleriyle birlikte jürinin karşısına çıktı. Jüri üyeleri Kangal köpeklerinin; baş, gövde, boyun, bacak ve renk gibi özelliklerine baktı. Bazı kangal köpekleri jüri karşısına çıkarken sahiplerine zor anlar yaşattı. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada yavru Kangal köpekleri ilgi gördü. Yarışmanın sonunda dereceye giren Kangal köpeklerinin sahiplerine çeşitli ödüller verildi.'KANGAL IRKINA SAHİP ÇIKMALIYIZ'Yarışmanın temel gayesinin Kangal ırkına sahip çıkmak ve kamu otoritesinde gözetimini ve denetimini sağlamak olduğunu belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "Burada temel maksadımız, gayemiz de Kangal ırkımıza sahip çıkmak, bir kamu otoritesinin gözetimi ve denetiminde bu tür faaliyetler yapmak. Yanlış iş yapanlara ve yaptıranlara müdahale etmek, kendi öz değerimizi, markamızı muhafaza etmek. Temel gayemiz bunun görünürlüğünü, bilinilirliğini, tanınırlığını göstermektir. Kongrenin 100'üncü yılı olması hasebiyle bütün kurumlarımız yük aldı. Tarım İl Müdürlüğümüz de bu manada çalışma yaptı. amacımız Sivasımızda nitelikli üretim yapan, bu konunda gayret gösteren, işi bilen, tecrübeli, ehil insanları bir araya getirmekti" diye konuştu.

Otomobilde tehlikeli yolculuk

SİVAS'ta bir otomobilin arka cam bölümünde yatarak yolculuk yapan çocuğun görüntüleri dikkat çekti.Olay, kent merkezinde 4 Eylül Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Hareket halindeki bir otomobilin arka koltuğu ve camı arasındaki kısmında bir çocuğun yatarak yolculuk yaptığı görüldü. Trafik ışıklarında duran araçtaki şaşırtan görüntü, arkasından takip eden bir başka otomobildeki kişilerce görüntülendi. Yoluna bu şekilde devam eden otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

