Dha yurt bülteni - 14

Azez'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (2)

HAVAN SALDIRISINDA YARALANAN 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üssüne yapılan havanlı saldırıda yaralanan 5 askerden 2'si şehit oldu. Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Burada tedaviye alınan askerlerden Uzman Onbaşı Yunus Mermer (25) ile Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Rıfat bölgesindeki sahada görev yapan askerlerimiz Piyade Uzman Onbaşı Abdulhamit Bilgen ve Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer havan saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

Şehit askerlerin cenazeleri karayolu ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından Şehit Yunus Mermer'in cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya götürüleceği öğrenildi. DOĞUM GÜNÜNDE ŞEHİT OLDUAslen Diyarbakır Ergani nüfusuna kayıtlı olan Abdülhamit Bilgen'in ise bugün doğum günü olduğu ve cenazesinin ise ailesinin yaşadığı Bilecik'in Bozüyük ilçesine gönderileceği öğrenildi.

'Barış Pınarı Harekatı'nda 3'üncü gün (6)AYN EL ARAB'A TOP ATIŞI

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, bugün sabah saatlerinde, Akçakale ve Ceylanpınar'da konuşlu obüslerle Resulayn ve Tel Abyad'daki terör hedefleri vurulurken, gün içinde de Suruç'a yakın birliklerden Ayn el Arab kırsalındaki terör hedeflerine top atışı yapıldı. Öğleden sonra başlayan ve belirli aralıklarla yapılan top atışları sonrası bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Kalabalığı görüp geldi, otomobilin ırmağa düştüğünü gördü

Bartın'da, bir restoranda garson olarak çalışan Sedat Bayrak'ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Sedat Bayrak aracının ırmağa düşmesinin şokunu yaşadı. Olay saat 14.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi Yalı mevkiinde meydana geldi. Yalı mevkiindeki bir restoranda garson olarak çalışan Sedat Bayrak, 74 AAC 806 plakalı otomobilini ırmak kenarındaki restoranın yan tarafına park ederek işyerine gitti. Bartın Irmağı kenarındaki otomobil hareket ederek ırmağa düştü.Otomobilin ırmağa düştüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil, AFAD ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin otomobilin nasıl uçtuğunu araştırdıkları sırada kalabalığı görerek olay yerine gelen Sedat Bayrak, otomobilinin yerinde olmadığını ırmağa devrilen otomobilin kendisine ait olduğunu söyledi.Büyük şok yaşayan Sedat Bayrak, "Ben sabah işe geldim. Arabayı buraya park etmiştim. Sonra bir ara geldim otomobil buradaydı. Sonra işyerine gittim. Kalabalığı gördüm. Tekrar ne oluyor diye bakmaya geldim. Bir otomobilin ırmağa devrildiğini duydum. Baktım benim otomobil yok. Benden nasıl olduğunu anlayamadım. Sanırım kendi kendine gitti." dedi.Irmağa düşen otomobil dalgıçların halatları bağlamasının ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Otomobilin ırmağa düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü oldu

Tokat'ta özel firmada çalışan Büşra Babacan (24) Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatına katılmak isteyen üniversite mezunu Büşra Babacan askerlik şubesine giderek dilekçe verdi. Dilekçelerini görevlilere teslim eden Büşra Babacan, "Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Herkes gibi Türkiye'nin her taşını toprağını her yerini seviyorum. Gönüllü olarak başvurdum belki alınmayacağım ama ben vatanperver insanım. Ziya Gökalp'in de dediği gibi 'Vatan ne Türklerindir Ne Türkistan, Vatan Büyük Bir Müebbettir Türklere Turan" yani demek istiyor ki, bir yerde kanayan yara varsa, Türkler için önem arz ediyorsa sizindir. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız. Ben kendim tarihçiyim. Sürekli bu bilgilerle yoğruldum. Ondan dolayı vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum. Başımı her yastığa koyduğumda Mehmetçiklerimizi düşünüyorum. Ben de vatanım için bu şekilde fedakarlık gösterebileceğimi düşündüm. Çok seviyorum Türkiye'yi, Mehmetçik için Türkiye için her şeyi yaparım" dedi.

3 günlük gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan Adem Teslim (59), 3 günlük kazancını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı için Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi meydanında gıda işletmesi bulunan evli ve 3 çocuk babası Adem Teslim, 3 günlük kazancını TSK'nın Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı için Mehmetçik Vakfı'na bağışlama kararı aldı. Teslim, bunu iş yerine astığı pankartı ile duyurdu. Adem Teslim, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyunca ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Elimdeki imkanlar ancak buna elveriyordu. Bu yazıyı okuyup da gelip yiyenler var. Destek oluyorlar, bizimde bir katkımız olsun diyerek. Bazıları soruyor kazancınımı vereceksin diye. Ben kasama giren paranın tamamını vereceğim. Halkımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yoğun ilgi var. Benim elimden gelen bu. Bunu yapabiliyorum. Keşke daha fazla yapsak ama, elimizden gelen bu" dedi.

Edirne'de 'Barış Pınarı'na katılan askerler için dua okundu

Edirne'de kılıçlı hutbe geleneğinin sürdüğü Eski Cami'de imam elinde kılıçla, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dualar okudu.Osmanlı İmparatorluğu'na 88 yıl başkentlik yapan ve şehzadelerin tahtı çıkma törenlerinin yapıldığı Edirne'deki Eski Cami'de 1361 yılında padişahların ilk hutbeyi kılıçla okumasının ardından başlatılan gelenek her Cuma tekrarlanarak sürdürülüyor. Eski Camii imamı Hasan Cerrah, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD, DEAŞ terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı katılan Mehmetçikler için elinde kılıçla minbere çıkan Cerrah, askerler için kılıcı sol eliyle yukarı kaldırıp dualar okudu. Cerrah, millet olarak nice badirelerden geçildiğini belirterek, "Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenler hiçbir zaman bu emellerinden vazgeçmedi. Ancak her karış toprağı şehitlerimizin mübarek kanıyla sulanan vatanımıza göz dikenler, milletimizi parçalamak isteyenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdur. Zira bizleri düşmanlarımıza karşı muvaffak kılan muazzam bir gücümüz vardır. Bu gücümüz, Allah'a olan sarsılmaz imanımız, din-i mübin-i İslam'a olan gönülden bağlılığımız, vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza ve bağımsızlığımıza olan sevdamızdır. Hiç kimsenin toprağına göz dikmemiş, ancak kendi vatanına göz dikenlere, iman dolu göğsünü siper etmiştir. Vatanını çiğnetmemiş, bayrağını indirtmemiş ve ezanlarını dindirtmemiştir" dedi.Cerrah, hutbede Türk milletinin aç susuz kalıp düşmana bir karış toprağını teslim etmeyeceğini belirterek, "Türlü hile ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varlık ve bekamız, istiklal ve istikbalimiz hedef alınmıştır. Bizler, gerektiğinde aç ve susuz kalırız, ancak hürriyet ve bağımsızlığımızdan, izzet ve şerefimizden asla taviz vermeyiz. Vatanımıza ve mukaddesatımıza, birliğimize ve beraberliğimize yönelik saldırılara her türlü fedakarlığı göstererek karşı dururuz. Bu cennet vatanımızın bir karış toprağını bile asla düşmana teslim etmeyiz" dedi.

Mehmetçik için pişi dağıttılar

AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığı tarafından cuma namazı sonrasında Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için pişi dağıtıldı.Yeni Pazar Camiinde cuma namazı sonrası yapılan pişi dağıtımına Burdur Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile partililer katıldı.AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatına destek olmak için pişi dağıtımı yaptık. İnşallah ordumuz Suriye sınırındaki terör koridorunu temizleyerek muzaffer olacaktır" dedi.AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de Ankara'da yapılan AK Parti İl Başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünyaya mesajını verdiğini söyledi. Başkan Mengi, "Devletimiz, hükümetimiz terör koridorunu kaldırma, sınırlarımızı koruma amaçlı bir operasyona girişti. İnşallah ordumuz muzaffer olur. Duamız onun için. Bugün cuma namazında da hep beraber ordumuz için dua ettik. Rabbimizden duamız, ordumuzun muzaffer olması ve ülkemizin sınırlarının korunması. Hiçbir şekilde Suriye topraklarını işgal etme durumu söz konusu değildir. Amaç, tamamen Suriye'deki mültecileri korumak, terörden arındırmak ve tekrar sınırlarımıza geri dönmektir. İnşallah ordumuz galip gelecek ve terör örgütü unsurlarından sınırımız tamamen arındırılacaktır" diye konuştu.Başkan Mengi, şunları söyledi: "Bugüne kadar ne Avrupa Birliği ne de batılı ülkeler Suriye'deki iç karışıklığa barışçıl yönde müdahale etti. Bizim mültecilere olan yaklaşımımıza maalesef tam anlamıyla destek olamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ülke sınırımızı tamamen koruma amaçlı bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Kimse bu konudaki haklılığımızı sorgulayamaz. Devletimiz, ordumuz sınırlarını tamamen güvence altına aldıktan sonra geri çekilecek. Suriye'ye barış ve demokrasi gelmesini arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da bunu dile getirdi." İl Müftüsü Enver Türkmen'in dua etmesiyle etkinlik sona erdi.

Sivas'ta fırın işletmecisi gelirini Mehmetçiğe bağışlayacak

Sivas'ta, pide fırını işletmecisi Cemil Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek olmak için harekat bitene kadar işletmesinin gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlama kararı aldı.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na vatandaşların destekleri sürüyor. Sivas'ta fırın işletmecisi Cemil Yıldırım harekat bitene kadar fırınının gelirini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağışlamaya karar verdi. Yıldırım, bağışladığı gelirin makbuzunun sosyal medya hesabından paylaşıyor. Fırın işletmecisinin duyarlılığı sosyal medyada da büyük ilgi gördü.Yiyecek Maddesi Yapanlar ve Satanlar Odası Esnaf Başkanı Mehmet Akgül duyarlı davranışında dolayı fırın işletmecisi Cemil Yıldırım'a teşekkür ederek, "Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Fırat'ın Doğusu'nda başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda, ülkemizin refahını sağlamak için mücadeleye başlayan vatanımızın çok kıymetli gözbebeği evlatlarımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Rabbim ordumuza zafer nasip etsin. Rabbim bizleri vatansız, bayraksız ve ezansız bırakmasın. Şuna İnanıyoruz ki bu aziz milletimiz bir ve beraber olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Odamız fırıncı üyelerinden Cemil Yıldırım, örnek davranışıyla bizleri gururlandırdı. Kendisi kazancının karını Mehmetçik adına bağışlayacağını bildirdi. Biz de bu örnek davranışından dolayı kendisini kutluyoruz" dedi.Fırın işletmecisi Cemil Yıldırım ise, "Türk askeri bir seferde Allah'ın izniyle seferden galip geleceğiz. Türk askeri seferdeyken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu bu şehirde bizlerde malıyla, canıyla, kanıyla Türk askerinin arkasında durmak düşer. Biz bize düşeni yaptık. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istedik. İnşallah 81 vilayette bir duyarlılık yapar. En azından kenetlenmemizi, birliğimizi ve beraberliğimizi sağlar diye umut ediyoruz. Kimsenin aklında şüphe kalmasın diye de her gün kendi sayfamızda dekontlarımızı paylaşacağız" diye konuştu.

Suriye'deki öğrencilere 'Seyyar Müze' etkinliği

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin Azez kenti ve Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Elbab ve Mare'de çocuklar için 'Seyyar Müze' etkinliği düzenledi.Türkiye'nin operasyonlarıyla temizlenen Fırat Kalkanı Bölgesi'ne yerleşen yüz binlerce insan, hayatlarını mülteci kamplarında geçiriyor. Bu bölgede okul çağında 350 bini aşkın çocuk bulunuyor. Genç İHH Suriye'de 9 yıldır süren savaş sebebiyle müze ve bilimden uzak kalmış çocukların için 4 gün boyunca farklı okullarda "Seyyar Müzeö etkinliği düzenledi. Etkinlikte 3 binden fazla çocuk katılım sağlarken 2 bin 500 çocuğa kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca kamplarda yaşayan çocuklar için uzayla alakalı bilgilendirme, kimya deneyleri, çeşitli yarışmalar ve oyunlar düzenlendi. Çocukların eğitim hayatlarını destekleyici nitelikte bir çalışmayla beraber savaşın sebep olduğu psikolojik etkilerden çıkmaları ve eğitimde imkan eşitliğinin sağlanması hedeflendi.Çocukların dünyaya bakışlarına yeni bir pencere açarak, kalıcı bir çalışmanın başlangıcını yapmayı hedeflediğini söyleyen Genç İHH saha sorumlusu Hasan Demir, "Aynı zamanda bu çalışma ile bilimin ve öğrenmenin sadece rahat koşullarda değil her zaman ve her yerde yapılabileceğini göstermeye çalıştık. 2019-2020 Eğitim Öğretim döneminin başlangıcında bölgedeki okulların müfredatlarında özellikle gezegenlerle ilgili yer alan konuyu görsel nitelikte destekleyici modelleme çalışmaları yapıldı. Bu şekilde çocuklar derslerde tek boyutlu olarak işledikleri bilgileri pekiştirdi" dedi.

Van'da mahsur kedi ve keçiler kurtarıldı

Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi ile Muradiye ilçesinde 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kalan keçiler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nin Fevzi Çakmak Caddesi'nde park halindeki otomobilin motoruna giren kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.Caddeden geçen vatandaşlar, motor kısmından gelen kedi sesini fark edince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi daha sonra Belediye Veterinerlik Hizmeti yetkililerine teslim edildi.3 KEÇİ DE KURTARILDIÖte yandan Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Görecek Mahallesi'nde 100 metre yüksekliğindeki kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Harekata katılmak isteyen Mustafa dede için 'En büyük asker bizim asker' sloganı attılar

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Dörtyollu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvuru yaptı. Mustafa dedeyi örnek davranışı nedeniyle omuzlayan mahalle sakinleri, "En büyük asker bizim asker" sloganı attı. Milas'ın kırsal Damlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan evli, 3 çocuk babası Mustafa Dörtyollu, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle CİMER'e askere gitmek istediğini yazdı. Çiftçi emeklisi Dörtyollu, evi ile traktörünü de bağışlamak için dün Milas Kaymakamı Eren Arslan'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Eren, sosyal medya hesabından, "Atatürk der ki, 'Biz Türkler, ordusu olan bir millet değil, milleti olan bir orduyuz' İşte bunun kanıtı. Yanıma gelen bir amcamızın yüreği ile yazdığı ve bana verdiği dilekçe. Allah milletimizin ve ordumuzun yardımcısı olsun inşallah" paylaşımında bulundu. Mustafa Dörtyollu'nun vatan sevgisiyle dolu bu davranışı ilçe genelinde destek gördü. Ovakışlacık Mahallesi'nin Aktaş mevkisinde Cuma namazını kıldıktan sonra camiden dışarıya çıkan Dörtyollu, bir anda vatandaşlar tarafından omuzlara alındı. Mustafa dede, 'En büyük asker bizim asker' sloganları karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Dörtyollu, "Cumhurbaşkanımız azimli ve memleket için uğraşıyor. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptığı açıklamalardan etkilendim. Sabah saatlerine kadar haberleri izledim. 3 evladımın mal paylaşımını daha önceden yapmıştım. Askere gitmek için CİMER'e başvuru yaptım. Geriye kalan evimi ve traktörümü de bağışlamak için Milas Kaymakamlığı'na gittim. Düşüncemi Kaymakam Bey'e anlattım. Kendisi bana sarılarak yarım saat ağladı ve 'Süper bir insansın' dedi. Maaşım bana yetiyor. Durumu iyi olan herkesi destek olmaya davet ediyorum. Ülkemiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor" diye konuştu. Aktaş mevkisinde oturan Hamza Çoban (71) isimli vatandaş ise, "Mustafa Bey'in davranışının herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.

'Türkiye'nin yüzde 65'i obez'

Trakya Üniversitesi (TÜ) Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Güldiken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin yüzde 65'inin kilolu sınıfına girdiğini ve bu tabloya göre normal kiloda olan kesimin yüzde 35'te kaldığını belirtti. Prof. Dr. Güldiken, "Bu tabloya baktığımızda normal dediğimiz kesim yüzde 35'te kaldığı için Türkiye obez bir ülke olarak kabul edilebilir" dedi. TÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğrul Demirel ise obezitede cerrahinin hiçbir zaman ideal bir tedavi olmadığını söyledi.Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 11 Ekim Dünya Obezite ile Mücadele Günü kapsamında bilgilendirme ve farkındalık toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Sibel Güldiken ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğrul Demirel'in katıldığı toplantıda obezite ile mücadelenin önemine dikkat çekildi. Prof. Dr. Sibel Güldiken, Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin yüzde 65'inin vücut kitle endeksi rakamlarına göre kilolu sınıfına girdiğini ifade etti. Obezitenin görsel bozukluk ve psikolojik rahatsızlığı dışında metabolik rahatsızlıkların da temelini oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Güldiken, "Obezite görselliğin ve kişinin psikolojik yapısının ötesinde kişinin metabolik hastalıklarının da temelini oluşturuyor. Bunlar, diyabet, hipertansiyon, mekanik bazı yürüme problemleri, astım gibi hastalıklar, safra kesesi taşı gibi sorunlar, hatta günümüzde yapılan çalışmalar bazı kanser türlerinin dahi temelinde obezitenin yattığını göstermekte" dedi. 'OBEZİTE SIKLIĞI GİDEREK ARTIYOR'Obezite ile mücadele programlarının önemine değinen Prof. Dr. Güldiken, "Obezite ile mücadele programları önemli. Neden bu noktaya geldiğimiz noktasında aslında sebebi sıklığının artıyor olması. Sadece Türkiye'de değil dünyada sıklık giderek artıyor ve yarattığı sorunlar hem maliyet hem de maneviyat açısından hem hastalarımızı, hem de sağlık ideallerini zorlamaya başladı. Bu nedenden dolayı çocukluk zamanından itibaren aslında obezitenin gelişmemesi ve bu konuda aile ve çocuklarının ortamlarının sağlanması ve ona göre de eğitim planlamalarının yapılması gerekiyor" diye konuştu. "3 YETİŞKİNDEN 1'İ OBEZ"Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün obezite ile ilgili güncel rakamlarını paylaşan Güldiken, "Türkiye'de 'Sıklık çok yüksek mi?' diye baktığımızda çok çarpıcı sonuçlarımız var. Özellikle güncel rakamları paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün sayfasında olan rakamlar bunlar. Erkeklerde Türkiye'deki sıklık yaklaşık yüzde 20 yani 5 erkekten 1 tanesinde, kadınlarda yüzde 40 yaklaşık 2-3 kadından bir tanesinde toplamda da baktığınızda yüzde 30'larda olan bir rakam var. Yani kabaca bir değerlendirme yaptığınızda, 3 yetişkinden 1 tanesinin obezite hastalığına yakalandığını ifade etmek durumunda kalıyoruz" dedi.'TÜRKİYE OBEZ BİR ÜLKEDİR DİYEBİLİRİZ'İnsanların küçük yaşlardan itibaren obezite ile ilgili bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Sibel Güldiken, "Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde şöyle bir rakam var. Türkiye'de 6 ile 18 yaş arası oran yüzde 10'larda. Yani 10 çocuktan bir tanesinde obezite hastalığı mevcuttur diye söyleyebiliriz. Yani Türkiye obez bir ülke kabul edilebilir çünkü kilo ve boy üzerinden bir hesabımız var. En temelden kullandığımız rakam bu. Kiloyu boyun karesine böldüğünüzde 25 ile 18 arasındaki rakamları normal kabul ediyoruz, 25 ile 30 arasındaki rakamları kilolu grubun içine sokuyoruz, 30'un üzerindeki rakamları obez kabul ediyoruz. 40'ın üzerindekiler ise 'ölümcül obez' dediğimiz grubun içerisine giriyor. Kilolu gibi kabul ettiğimiz 25'in üzerinde gruba baktığımızda Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yüzde 65 olarak gözüküyor. Normal dediğimiz kesim yüzde 35'te kaldığı için Türkiye obez bir ülke olarak kabul edilebilir" dedi. 'OBEZİTEDE CERRAHİ MÜDAHALE İDEAL BİR TEDAVİ DEĞİL'TÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tuğrul Demirel de obezitede cerrahinin hiçbir zaman ideal bir tedavi olmadığını söyledi. Demirel, "Tabii ki obezitenin kontrolünde cerrahi çok etkili, kısa sürede çok büyük bir sonuç alınıyor ama arada çok büyük bir ama var. Asla ideal bir tedavi değil, çünkü cerrahi dediğimiz şey bir ameliyat. En hafifinden bir mide ameliyatı yapıyoruz. Daha farklı hasta gruplarında ince bağırsağı da içine alan ameliyatlar yapıyoruz ve bunlar çok büyük risk taşıyan işler. Burada işin temelini kaçırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bir kere obezitenin önlenebilir bir hastalık olduğu tam olarak anlatabilmiş değiliz. Obezite çocukluk çağında eğer önlem alınırsa, eğitim programlarında buna öncelik verilirse, erişkin çağında çok ciddi anlamda önlem alabileceğimiz bir sorun" diye konuştu.

