Dha yurt bülteni - 14

09.10.2019 15:44

Namlular Resulayn'a çevrildi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon nedeni ile Suriye'nin Haseke iline bağlı terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Resulayn'a çevrildi.

Ceylanpınar ilçe sınırında teyakkuz durumuna geçen askeri birlikler, Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyon için gelecek emri bekliyor. Sınır hattında konuşlu tank ve Fırtına obüslerinin namluları ise Resulayn'a çevrilmiş durumda. Olası harekat emrinde bölgenin ilk olarak obüs ve tanklarla top atışına tutulması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Hazır bekleyen tank ve obüsler

Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekatta Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Araçların tugaydan çıkışı

Askeri konvoy

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA

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Gizli çekim yapan fotoğrafçının serbest kalmasına tepki (2)

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Yalova'da kadın çalışanları ve müşterilerinin giyinip, soyundukları bölüme gizli kamera yerleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan fotoğraf stüdyosu sahibi İsmail K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına, mağdurlar bir üst mahkemede itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme İsmail K. hakkında yakalama kararı verdi. Polis tarafından yeniden gözaltına alınan İsmail K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Zanlının adliyeye çıkarılması

Dosya Adı: 0910ylvsapikfotocu

Süre: 1.48 Boyut: 201 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

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Çanakkale'de 190 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 190 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram, Bademli ve Koyunevi köylerinin sahil bandına düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 190 kaçak göçmen yakaladı. Suriye, Afganistan, Irak, Somali ve Filistin uyruklu kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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HDP önündeki eylemde 37'nci gün (2)

ZİYARETÇİLERE OĞLUNU ANLATIRKEN FENALIK GEÇİRDİ

İstanbul'da çalışırken, 2014 yılında, askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak, Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer için 17 Eylül'den beri HDP önünde oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, Bitlis'in Tatvan ilçesinde gelen bir grubun destek ziyaretinde oğlundan söz ettiği sırada fenalaşıp bayıldı. Gökçe'ye HDP önünde bekleyen sağlık görevlilerince müdahale edildi. Bir süre sonra kendine gelen Gökçe, oturma eylemini sürdürdü.

TATVANLI GÖNÜLLÜLERDEN DESTEK

Tatvan'dan gelen grup adına açıklamada bulunan Rıdvan Kökel, HDP önündeki ailelere destek olmak için geldiklerini ifade ederek, "Zulüm, acı, gözyaşı, nereden ve kimlerden gelirse gelsin siyasi görüşüne, mezhebine, meşrebine ve inancına bakılmaksızın tepkimizi vermek, sonuna kadar mağdurun ve mazlumun yanında olacağımızı göstermek için buradayız. Bugün burada bulunan annelerin arşa yükselen feryatları ve yürekleri dağlayan gözyaşları, aslında uzun yıllardır bu vatanın aynı kahrı ve aynı çileyi çekmiş tün annelerin feryadıdır. Yüreği yanan bu annelerin haklı feryatlarına sonuna kadar katılıyor, Tatvan'dan gelen gönüllüler olarak, hem bayrağımızı hem de annelerimizin yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-HDP Önü

-Eylem yapan aileler

-Baba Salih Gökçe' nin fenalaşması

-Tatvan gönüllülerin eylem yapan ailelere ziyareti

-Rıdvan Kökel'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Tartıştığı eşini öldürüp, polisi aradı

Kayseri'de Mehmet Dik (32), evde tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) başından tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyleyerek ortadan kaybolan Mehmet Dik her yerde aranıyor.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'nda meydana geldi. Klima tamircisi Mehmet Dik 4 yıllık eşi, 1 çocuk annesi eşi Gizem Vural Dik ile 3'üncü kattaki evlerinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Mehmet Dik, kısa sürede kavgaya dönen olayda, ruhsatsız tabancasını çıkarıp, eşine ateş ederek otomobiliyle kaçtı. Mehmet Dik, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Çeçenistan Parkı'nda aracını bırakıp, 155 Polis İmdat hattını aradı. "Eşimi vurdum" diyerek olay yeri adresini veren Mehmet Dik, daha sonra kaçtı.

ÇİLİNGİR İLE EVE GİRDİLER

Eve gelen polis ekipleri, kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeriye girdi. Gizem Vural Dik, oturma odasında yerde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, başından vurulan Gizem Vural Dik'in öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kadının cesedi, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, parkta terk edilen otomobilde inceleme yaparken, kayıplara karışa Mehmet Dik'i yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Cenaze aracına bindirilen Gizem Vural Dik'in cansız bedeni

-Şüphelinin aracından görüntü

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Yasin DALKILIÇ

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Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (2) - (GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

Antalya'nın Serik ilçesinde sebze ve meyvelerin istiflendiği soğuk hava deposunda çıkan yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Çoğunluğu nar olmak üzere çeşitli meyve ve sebzelerin bulunduğu tesiste ve içerisindeki ürünlerde büyük çapta hasar oluştu.

D-400 karayolunun Serik'e çıkışındaki Mustafa Yıldırım'a ait soğuk hava deposunda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, sebze ve meyvelerin bulunduğu depoyu sardı. Yaklaşık 50 metre ilerisinde akaryakıt istasyonu bulunan depodaki alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 12 itfaiye aracı, Serik Belediyesi'ne ait su tankerleriyle alevlere müdahale edildi. Yoğun duman nedeniyle karayolunun Antalya'ya geliş istikameti ulaşıma kapatılırken, diğer şeritte de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınabildi. Çoğunluğu nar olmak üzere çeşitli meyve ve sebzelerin bulunduğu tesisteki yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken, tesiste ve içerisindeki ürünlerde büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü - 1

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Olay yerinden görüntüler

İtfaiyenin müdahalesi

Kapanan yoldan görüntü

Kopan elektrik tellerinden detay

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ- Alparslan ÇINAR/SERİK (Antalya),

Görüntü Dökümü - 2

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DHA Muhabiri Alparslan Çınar'ın 3 anonsu

Yanan tesisten görüntü

İtfaiye araçlarından görüntü

Soğutma yapan itfaiye erlerinden detay

HABER- Namık Kemal KILINÇ- Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/SERİK (Antalya), -

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Çanakkale'de 190 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 190 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behram, Bademli ve Koyunevi köylerinin sahil bandına düzenlediği operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 190 kaçak göçmen yakaladı. Suriye, Afganistan, Irak, Somali ve Filistin uyruklu kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Köyde hırsızlık olaylarına karşı kameralı önlem

Kırşehir merkeze bağlı Güzler köyünde 2 yıldır aralıklarla meydana gelen hayvan hırsızlığı ve ev soygunlarının ardından güvenlik kameralarıyla önlem alındı. Köy muhtarı Ramazan Seyfi'nin girişimi ile kente 16 kilometre uzaklıkta bulunan 100 haneli 270 nüfuslu köyde 6 ayrı noktaya güvenlik kameraları yerleştirildi. Köy, kameralar ile 24 saat izleniyor. Kameraların takılmasının ardından hırsızlık olaylarının sona erdiği belirtildi.

Güzler köyü sakinleri, 2 yıldır meydana gelen hayvan ve ev hırsızlıklarına karşı güvenlik kamerası kurulması talebinde bulundu. Köy muhtarı Ramazan Seyfi, kendisine iletilen talep üzerine, köye güvenlik kamerası kurulmasına karar verdi. Bunun üzerine köyde 6 ayrı noktaya güvenlik kameraları yerleştirildi. 24 saat izlenilen köyde, alınan bu önlem sonrası hırsızlık olayı yaşanmadı.

Muhtar Ramazan Seyfi, köyde yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı çareyi güvenlik kamerası taktırarak bulduklarını belirterek, "Hırsızlar, köyün boğalarını ve tosunlarını kestiler. Kimseyi yakalayamadık. Şahit yok, ispat yok. Başka komşunun 10 tane koyununu, diğer bir komşunun 10 tane koçunu ve 10 tane de danasını çaldılar. Güvenlik kamerasını taktırdıktan sonra artık hırsızlık diye bir olay kalmadı. Güvenlik kamerası takmadan önce 2 yıl içerisinde 6 hırsızlık olayı yaşadık. Kamera taktıktan sonra da böyle bir olay yaşamadık. Kameralarımız 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapıyor. 1 aylık kayıtlar burada saklanıyor. Bu yüzden hiçbir kimse hırsızlığa cesaret edemiyor. İzleme merkezimiz ise köy muhtarlığı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhtar Ramazan Seyfi ile röportaj

-Kamera sisteminden genel görüntü

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR - KIRŞEHİR

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Çocukların telsizle konuşma heyecanı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Nenehatun İlkokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Polis şapkası takan, telsizle konuşan ve polis aracına binen çocukların heyecanı ve mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Nenehatun İlkokulu'nun özel eğitim sınıfı öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Polisler, 12 öğrenci ile yakından ilgilendi. Polis şapkaları takıp polis merkezini gezen, telsizle konuşan çocuklar büyük heyecan yaşadı. Polisler, çocuklara polis merkezi hakkında bilgiler verirken, mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Öğretmenler, çocukların uzun zamandan bu yana polisleri görmek istediklerini söyledi ve kendilerine bu konuda yardımcı olan polislere teşekkür ederek, çiçek verdi. Ziyaretin ardından çocuklar, polis araçlarına bindirilerek okullarına götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin nöbet tutan polisle tokalaşıp sohbet etmesi

-Telsizle konuşmaları

-Polis merkezini gezmeleri

-Polis şapkası takmaları

-Çocukların polis araçlarına binmeleri

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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Kalp krizi geçiren başkomiser yaşamını yitirdi



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası başkomiser Oğuz Kaya (44), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi araca taşındıktan sonra eşi Serpil Kaya ve 2 çocuğu, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde müdür yardımcısı olan Oğuz Kaya, akşam Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan başkomiser Oğuz Kaya, acil olarak ameliyata alındı. Ardından yoğun bakım ünitesine alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Başkomiser Oğuz Kaya için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni yapıldı. Buradaki törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, eşi Serpil Kaya, 2 çocuğu ve meslektaşları katıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, hayatını kaybeden Oğuz Kaya'nın meslek hayatı boyunca özveri ile görevini yaptığını belirterek, "44 yıllık ömrünün 24 yılını, vatanın bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması için harcamıştır. İki yıldır beraber çalıştığımız Oğuz başkomiserimiz, gece gündüz demeden görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan bir teşkilat mensubumuzdu. Eskişehir halkının huzur içinde yaşaması için kendisinden ve aile hayatından fedakarlık yapan özverili bir polisti. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dilerim. Allah mekanını cennet eylesinö dedi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önündeki tören sırasında meslektaşları gözyaşlarını tutamazken, Kaya'nın cenazesi araca taşındıktan sonra Serpil Kaya ve 2 çocuğu Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Başkomiser Oğzu Kaya'nın cenazesi Reşadiye Camii'nde ikindi namazının ardından memleketi Elazığ'a gönderilecek.

Haber: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,

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Sertifikalar soyer'den, mantarlı pilav ise kursiyerlerden

İzmir'in Foça ilçesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatif üyeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin istiridye mantarı üretimi kursunu tamamladı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından verilen istiridye mantarı üretimi kursuna katıldı. Eğitimin tamamlanmasıyla kursiyerlere sertifika verildi. Foça Demokrasi Meydanı'ndaki sertifika törenine; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi olan Köy- Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ziraat Mühendisi Aysel Özkan, Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Ercanlıoğlu, kooperatif üyeleri, aileler ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 75 kursiyere, gruplar halinde sertifikaları verildi. Kursiyerlerin yetiştirdiği mantarlardan yapılan pilav ikramıyla tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tören alanı ve katılımcılardan görüntü

Yetiştirilen mantarlardan görüntü

Neptün Soyer'in konuşmasından bölüm

Sertifikaların verilmesinden görüntü

Mantar Pilav ikramından görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Kaynak: DHA