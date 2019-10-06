Dha yurt bülteni - 14

06.10.2019 23:42

TIR ŞARAMPOLDEN YUVARLANDI, PROFİLLERİN ALTINDA KALAN ŞOFÖR ÖLDÜ



DÜZCE'de, TEM yolunda metal profil yüklü TIR, 2 otomobile çarpıp, şarampolden yuvarlandı. Kazada TIR şoförü Orhan Avcı, saçılan profillerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM yolu Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Orhan Avcı yönetimindeki 55 EJ 049 plakalı metal profil yüklü TIR, 2 otomobile çarptıktan sonra bariyerleri aşıp, şarampolden yuvarlandı. Kazada, TIR'dan fırlayan Avcı, saçılan metal profillerin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince profillerin altından çıkarılan Avcı'nın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve itfaiye ardından TIR'ın altında başka bir kişinin kalıp kalmadığını kontrol etti. Çalışma sonunda başka birinin olmadığı anlaşıldı. Orhan Avcı'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Devrilen TIR'ın görüntüsü

İtfaiye ve polis ekiplerinin TIR'ın altında arama yaparken görüntüsü

Ceset üzerinde torba varken görüntü

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

Parçalanan bariyerlerin görüntüsü

TEM otoyolundan görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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KÖTÜ KOKU YAYILINCA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

ANTALYA'da tek başına yaşayan ve bir haftadır kendisinden haber alınamayan Şeref Erpolat (53), evinden kötü kokular gelmesi üzerine çağrılan tarafından ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 2274 Sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Şeref Erpolat'ı 1 haftadır görmeyen komşuları, dairesinden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri dairenin kapısını uzun süre çaldı ancak açan olmadı.

Bunun üzerine itfaiye ekipleri, balkon kapısını açarak eve girdi. Eve giren ekipler, Erpolat'ı balkon kapısına doğru hareketsiz şekilde dizlerinin üzerinde otururken gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erpolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan giren polis ekipleri, evde ve Erpolat'ın cansız bedeni üzerinde incelemelerde bulundu.

Erpolat'ın 1 hafta önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Evdeki ağır koku nedeniyle ekipler, çalışmalarını maske takarak sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiye ve sağlık ekibinin görüntüsü

Polis aracının görüntüsü

Vatandaşlardan görüntü

İtfaiye erinin merdivenle eve girmek istemesi

Çilingirin gelmesi

Sağlık ve polis ekiplerini eve girmesi

Olay yeri inceleme ekibinin maske ile çalışırken görüntüsü

Cenaze aracının görüntüsü

Ölen şansın vesikalık resmi

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

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ŞOFÖRLERİN YENİ BAŞKANI ÖZÇELİK



ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı seçimlerinde ipi, rakibine 500 oy fark atan Niyazi Özçelik göğüsledi.

Antalya'da 5 bin üyesi bulunan Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın seçimli olağanüstü genel kurulu, Turgut Özal Spor Salonu'nda tamamlandı. Polis, olumsuzluklara karşı spor salonu etrafında geniş güvenlik önlemi aldı, oy kullanmak isteyenleri üst aramasından geçirdi.

Antalya Motosiklet, Bisiklet, Oto Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacılar Odası Başkanı Bayram Dal'ın divan başkanlığını yaptığı seçimlerde 'rüşvet ve yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Alkan, Niyazi Özçelik ve Hüseyin Aksoy yarıştı. Saat 10.00'da başlayan seçimlerde adayların isimleri tek tek açıklandığında eşi cezaevinde bulunan Ayşe Alkan gözyaşlarını tutamadı.

Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı. Oyların sayımı esnasında kalabalık gruplar heyecanla sonucu bekledi. Seçim sonuçlarına göre 3 dönemdir rakibi Mehmet Ali Alkan'a karşı seçim kaybeden Niyazi Özçelik 1749 oy aldı. Mehmet Ali Alkan ise 1249 oy alabildi. Özçelik, seçimleri en yakın rakibine karşı 500 oy farkıyla kazandı. Üçüncü aday Hüseyin Aksoy ise 356 oy alabildi. Seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından salon önünde bekleyen kalabalık Özçelik'i omuzlara aldı.

ALKAN İLK KEZ KAYBETTİ

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 Temmuz'da eski başkan Mehmet Ali Alkan ve yönetim kurulundan 2 isim 'rüşvet ve yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ticaret Bakanlığı, 3'ü tutuklu 19 sanık hakkında dava açılmasının ardından odanın seçime gitmesi yönünde karar verdi. Eski başkan Mehmet Ali Alkan 4 dönem, odanın başkanlığını yürüttü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Salondan görüntü

Üyelerin görüntüsü

Salon dışından görüntü

Oy kullanılmasından görüntü

Oyların sayımından görüntü

Yeni başkan Niyazi Özçelik tebrikleri kabul ederken görüntüsü

Niyazi Özçelik taraftarlarının salon içinde oynarlarken görüntüleri

Yeni başkanın omuzlara alınması

Detaylar

Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

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TIR ANİ FREN YAPINCA TURŞU BİDONLARI YOLA SAÇILDI



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre sürücüsünün ani fren yaptığı TIR'ın dorsesindeki turşu bidonları yola saçıldı.

Olay, bugün saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Bayraklı Tünelleri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen turşu yüklü 35 ELF 34 plakalı TIR, Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, ani fren yapılması sonucu sarsıldı. Bu sırada TIR'ın dorsesinde yüklü olan turşu bidonları yola saçıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve karayolları ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen karayolu ekipleri, güvenlik önlemi alarak olası bir kazayı önledi.

Bu arada, firma sahipleri meydana gelen kazayı haber yapmak isteyen gazetecilere tepki göstererek görüntü ve fotoğraf alınmasını engelledi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, yola saçılan turşuların temizlenmesi sonucu trafik akışı normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Otomobil devrildi: anne yaralandı, kızı öldü



KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, Ümmügülsüm Cindere (13) yaşamını yitirdi, annesi sürücü Gülay Cindere yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Seydişehr- Bozkır yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Gülay Cindere yönetimindeki 42 ZN 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atıp, devrildi. Kazada sürücü Cindere ile otomobildeki kızı Ümmügülsüm Cindere yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ümmügülsüm Cindere, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Haber: Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR(Konya),

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Elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü



BURSA'da, virajda kontrolden çıkan motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü Umut Uslu (18), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Demirdere Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Umut Uslu'nun kullandığı plakasız motosiklet, virajda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan Uslu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Uslu, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uslu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Haber: Hayrettin GÖK/ MUSTAFAKEMALPAŞA(Bursa),

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Afyonkarahisar'da kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu



AFYONKARAHİSAR'da mesire alanını temizleyen işçi, 35- 40 yaşlarında kadın cesedi buldu. Kimliği henüz tespit edilemeyen cesedin ölüm sebebi ve kime ait olduğu araştırılıyor.

Afyonkarahisar'ın merkez Kanlıca Mahallesi'ndeki Hıdırlık Mesire Alanı'nı temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçi, saat 15.00 sıralarında yerde bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Temizlik işçisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadın cesediyle karşılaştı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cesedin etrafına kimseyi yaklaştırmadı. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de cesedin bulunduğu yerde ve etrafında inceleme yaptı. Kimliği henüz tespit edilemeyen, 35- 40 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Afyonkarahisar Belediyesi cenaze nakil aracıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin ölüm sebebi ve kimliği araştırılıyor.

Haber: Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR,

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Kaynak: DHA