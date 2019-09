Dha yurt bülteni - 14

16.09.2019 15:45

HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (2)

ÇOCUKLARI KAYIP İRANLI 5 AİLEDEN DESTEK

İran'da çocuklarının, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PJAK tarafından kaçırıldığını iddia eden 5 aile, Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylem yapan ailelere destek verdi. Ellerinde kayıp çocuklarının fotoğraflarıyla HDP önüne gelen aileler, bir süre oturma eylemi yaptı. İranlı Fehim Hakimi, 6 yıldır çocuğundan haber alamadıklarını belirterek, burada oturan ailelerin kendileri için de umut olduğunu söyledi.

Kardeşinden 9 yıldır haber alamadıklarını belirten Rustem Abduli ise aileleri televizyonda gördüklerini ve gelip, buradan seslerini duyurmak istediklerini dile getirdi.

İran'dan gelen Rustem, Hakimi, Vezir, Yakup ve Ahmet aileleri, akşam saatlerine kadar HDP önünde oturma eylemi yaptıktan sonra ülkelerine dönecek.

Kansere karşı 'taş suyu' çalışması

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Faruk Durukan tarafından 20 milyon dolar harcanarak geliştirilen özel bir teknik sayesinde bazı taşların suyu çıkarılıyor. Çıkarılan taş suyunun etkilerini inceleyen Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayhancı, "Taş suyu kanserin yayılmasını engelliyor ve bu taş suyunun farklı dokuları hem akciğer kanserinde hem de prostat kanseri hücrelerinde çok ciddi bir şekilde önleyici, azaltıcı ve giderici bir etkiye sahip. Projenin geliştirilmesi ve tıbbi anlamda kullanılabilir hale getirilmesiyle birlikte kanser oluşumunu önlenebilir. Gerekli destekler sağlanırsa 1-2 yıl içerisinde ürünü elde edebilirizö dedi.

Edremit'te faaliyet gösteren AR-GE firması sahibi Faruk Durukan tarafından 20 yıl önce başlayan ve 5 yıl süren çalışmalarla taştan su çıkarılması sağlanırken, farklı alanlarda etkileri test edilen taş suyu yangınlara karşı önleyici madde olarak da gündeme gelmişti. Balıkesir Üniversitesi tarafından kuvvetli bir 'antioksidan' özelliği olduğu tescillenen taş suyu, 1,5 ton lağım suyuna 6 litre karıştırılarak içerisindeki mikropları öldürecek güce sahip. Antioksidan özelliğinin ortaya çıkmasının ardından, kanser hastalığı üzerinde etkileri araştırılmaya başlandı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayhancı, taş suyunun akciğer ve prostat kanseri hücrelerini önleyici etkisi olduğunu tespit ettiklerini belirterek, gerekli kaynaklar sağlandığı takdirde 1-2 yıllık bir çalışmayla ürünün halka arz edilebileceğini söyledi.

"KANSER HÜCRESİNİ İNTİHARA SÜRÜKLÜYORö

Daha önce yapılan çalışmalarda taş suyunun hayvanlara verildiğini ve zararsız olduğunun saptandığını söyleyen Prof. Dr. Ayhancı, "Balıkesir Üniversitesi'nde anti bakteriyel etkilerinin olduğu saptandı. Biz de anti kanser etkisine baktık. Ülkemizde çok yaygın olan bir kanser türü prostat kanseri. Diğeri de akciğer kanseri. Çalışmaları hem Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi hem de Adapazarı'nda Sakarya Üniversitesi ile beraber yaptık. Kanada Ryerson Üniversitesi'nde görevli Doktor Sıla Apak da çalışmalara destek verdi. Taş suyu kanserin yayılmasını engelliyor ve bu taş suyunun farklı dokuları hem akciğer kanserinde hem de prostat kanseri hücrelerinde çok ciddi bir şekilde önleyici, azaltıcı ve giderici bir etkiye sahip. Apoptoz dediğimiz bir mekanizmayla öldürüyor. Bu bilimsel bir literatür. Bu su kanser hücresini intihara sürüklüyor. Kanser hücresinin bölünmesini durdurarak ortadan kaldırıyor. Dışarıdan belli dozlarda 5 farklı dilüsyon yaparak bunların hangi oranda kanser hücrelerini öldürdüğüne baktık. Kanser hücreleri üzerinde çok etkili bulduk. Normal hücrelere zararı olmadığını anlamak için normal insan göbek kordonu toplar damarının epiteryal hücrelerini kullandık kontrol olarak. Bunlara da zarar vermediğini gördük. Bu çok ciddi bir olayö dedi.

'2 YIL İÇİNDE HALKA ARZ EDİLEBİLİR'

Kanserin dünyada çok büyük bir hızla yayılarak etkilenen insan sayısının arttığını belirten Prof. Dr. Ayhancı, her yıl kanser ilaçlarına milyarlarca dolar para harcandığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde elde edilmiş bir suyla önleyici olarak bunu insanlarımıza verirsek, insanlığa sunarsak bu dışarı giden paralar çok daha iyi yerlerde kullanılacak. Tabi bu konuda desteğe ve fonlara ihtiyacımız var. Bir maddenin ilaç olması aşamasında hipotez, teori, hayvan deneyleri, akabinde insan çalışması yer alıyor. Biz çok hızlı bir şekilde insan çalışmasına geçebiliriz. Çünkü bizim suyumuz taş suyu, zararlı hiçbir maddeyi içermiyor. İnsan vücudunda bulunan mineralleri içeriyor. Bu suyun içerisinde iyonlar, iyon kanallarını belli şekilde kanser hücrelerini etkileyerek ortadan kaldırıyor. Bu nedenle çok hızlı bir şekilde insan üzerinde çalışmalara geçeceğiz. Ama bir anti kanser ilacının gelişmesi için 10 yıllık bir süreç gerekiyor. Bizim çalışmalarımız hızlanırsa çok çabuk bir şekilde 1-2 yıl içerisinde zannedersem insan aşamasına geçeceğiz ve insanlara bunu verebileceğiz.ö

6 LİTRESİ 1,5 TON LAĞIM SUYUNU TEMİZLİYOR

Taşın suyunu çıkarmayla ilgili projeye 20 yıl önce başladığını belirten Faruk Durukan, çalışmaların 5 yıl sürdüğünü söyledi. Proje için 20 milyon dolar harcadığını söyleyen Durukan, "Amerikalıların yoğun çalışmalarından bir tanesi taşı suya çevirmekti fakat başaramadılar. Dünyada bizden başka yapabilen yok. Balıkesir Üniversitesi tarafından yapılan çalışma ile çok güçlü bir antioksidan olduğu kanıtlanmış. Hatta 1,5 ton lağım suyuna 6 litre atıldığı zaman içilecek hale geldiğini, tüm bakterileri öldürdüğü raporlarda var. İnsan ve çevre sağlığı açısından zararsız. Daha önce de birkaç üniversitede kansere karşı kullanılması için ön çalışmalar yapmıştı ve sonuçlar umut vericiydi. Adnan hocam ve ekibi bunu daha derinlemesine inerek anti kanserojen çalışmasına ağırlık verildi. İleri faz çalışmaları için destek gerekiyor. Bu desteklerin de çıkacağını düşünüyorum. Çıkmasa da biz bunları yapacağız ama süreç oldukça uzar. Dünyaya, Türk bilimine, dünya bilimine bu gelişme hayırlı olsunö dedi.

Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle su taşınıyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyündeki, bilinçsiz sulama ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruma noktasına gelen ve balık ölümlerinin yaşandığı Oruçlu Göleti'nde tankerle su taşınmaya başlandı.

Babaeski ilçesine bağlı Oruçlu köyünde ve köy ile aynı adı taşıyan üreticilerin tarlalarını sulama ve hayvanlarını su ihtiyacını karşılığı gölette, su yetersizliği nedeniyle 3 gün önce balık ölümleri yaşanmaya başladı. Tarım arazilerini sulamak için kullanılan ve yağış almayan gölet bilinçsiz tarım sulaması ve kurak geçen mevsim nedeniyle kuruyan gölette yaşayan binlerce balık telef olurken çok sayıda diğer balıklarda az kalan suda yaşam mücadelesi verdi.

Kırklareli Valiliği kuruyan gölette oksijensiz kalıp yaşam mücadelesi veren balıkları kurtarmak için devreye girdi. Vali Osman Bilgin'in talimatıyla İl Özel İdaresi, 15'er tonluk tankerlerle gölete su taşımaya başladı. Toprağın kuru olması nedeniyle bırakılan suların çekmesiyle suyun yükselmediği gölette, su bırakma çalışmaları devam ediyor. Gölete barajdan suyu bırakılıp kalan balıkların kurtarılacağı belirtildi. Yaklaşık 150 ton su bırakıldığı gölete akşama kadar bırakılın suyun 300 tonu bulması hedefleniyor.

Oruç Köyü Muhtarı Şevket Filiz, göletteki su seviyesinin yükseltilmesi için çalışma başlatılmasından memnun olduğunu belirterek, "Balıkları kurtarıncaya kadar gölete su dolduracağı söylendi" dedi.

Minik Yıldız, böbrek nakli bekliyor (2)

'BU ÇOCUĞUMUZU DA KAYBETMEK İSTEMİYORUZ'

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'nefrotik sendrom' (böbrek kaynaklı protein kaçağı) hastası olan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Yıldız'ın (3) babası Kasım Lale, inşaatlarda çalışarak, ailesinin geçimini sağladığını; ancak son 3 yıldır çocuğunun hastalığı yüzünden çalışamaz duruma geldiğini söyledi. Yoğun bakımdaki kızına böbrek bulunmasını isteyen baba Lale, "Biz 3 yıldır hastane hastane dolaşıyoruz. Daha önce 7 ay Ankara'da kaldık sonra Siverek'e geldik. Yıldız, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle 15 gündür Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatıyor. Kızımın her iki böbreği iflas etmiş durumdadır. Şu an diyalize bağlı olarak yaşama çalışıyor. Daha önceden 2 çocuğumu aynı hastalıktan dolayı kaybettik. Şu an bir sağlam çocuğum var. Onu babamlara bıraktık, hiç göremiyoruz. O bizi, biz de onu merak ediyoruz. Maddi durumumuz iyi olmadığı için ailece çok zor durumdayız. Kızımın bu hastalığı yüzünden inşaat işinde bile çalışamıyorum. Bu çocuğumuzu da kaybetmek istemiyoruz. Böbrek nakli bekliyoruz" dedi.

Kızının böbrek nakli beklediğini anlatan anne Hacer Lale ise "Şu anda elimiz kollumuz bağlı, böbrek bekliyoruz. Şimdiye kadar uygun böbrek bulunmadı. Bunun için Sağlık Bakanlığı'mızdan yardım bekliyoruz. Artık bir çocuk daha kaybetmek istemiyorum. Daha önce aynı hastalıktan dolayı 2 çocuğumu toprağa verdim. Bu hastalık akraba evliliği yüzünden oldu. Günlerimiz hep hastanelerde geçiyor. Bir an önce kızıma uygun böbrek bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Park kavgasında ölen 3 kardeş ve eniştelerinden geriye bu fotoğraf kaldı

Gaziantep'te araç park nedeni ile çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren 5 kişiden 3 kardeşin, olay günü kız kardeşlerini ziyarete geldiği öğrenildi. Kavgada ölen Faik (26), Mehmet (30) ve Metin Korkmaz (28) ile enişteleri Hüseyin Yıldız'dan (36) geriye ise birlikte çekilen fotoğrafları kaldı.

Pazartesi akşamı araç parkı nedeni ile komşu Yıldız ve Demir aileleri arasında araç parkı nedeni ile başlayan tartışma, tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız (27) yaşamını yitirdi Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz ve Metin Korkmaz ise yaralandı. Yaralılardan Metin Korkmaz olaydan 3 gün sonra, ağabeyi Mehmet Korkmaz ise 6 gün sonra tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

KIZ KARDEŞLERİNİ ZİYARETE GELMİŞLERDİ

Olay günü yaşamını yitiren Adem ve Hüseyin Yıldız'ın kardeş olduğu, Faik, Mehmet ve Metin Korkmaz'ın ise olay günü kız kardeşleri Necla ile eniştesi Hüseyin Yıldız'ı ziyarete geldiği öğrenildi. Eniştelerinin kavga ettiğini gören 3 kardeşin kavgayı ayırmaya çalışırken ateşlenen silahlardan çıkan mermilere hedef olarak öldüğü belirlendi. Faik, Mehmet ve Metin Korkmaz ile enişteleri Hüseyin Yıldız'dan geriye ise beraber çekilen fotoğrafları kaldı. Mehmet Korkmaz'ın kardeşleri ve eniştesi ile çekilen bir fotoğrafı, 'Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız biz ise yere göğe sığdıramıyoruz. Kardeşlik öyle bir denizdir ki dibi bulunmaz, öyle bir sırdır ki her gönül kaldırmaz, öyle özeldir ki vicdanı olmayan anlamaz' notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı görüldü.

Kavga sonrası kaçan ve polis operasyonu ile yakalanan 5 şüpheliden 2'sinin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Elektrik akımına kapılıp ölen Hakan'sız ilk ders buruk geçti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, ineklerinin neden telef olduğunu araştırmak için girdiği ahırda, elektrik kablosundan akıma kapılıp hayatını kaybeden Hakan Yeşiltaş'ın (12), eğitim gördüğü Çayvar Ortaokulu'ndaki sınıf arkadaşları ve öğretmenleri, yeni öğretim haftasındaki derse buruk girdi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Yenikışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yeşiltaş, annesiyle birlikte ineklerinin telef olduğu ahıra girdi. Anne ve çocuk, ineklerin neden telef olduğunu araştırmaya başladı. Ancak bu sırada Hakan, kopmuş elektrik kablosuna dokundu. Akıma kapılan Hakan Yeşiltaş yere yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri geldi. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Yeşiltaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede ineğin de elektrik akımına kapılarak, telef olduğu belirlendi. Yeşiltaş, ilçede düzenlene törenle toprağa verildi.

'ONSUZ İLK DERS BURUK GEÇTİ'

Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Yeşiltaş'ın eğitim-öğretim gördüğü ilçedeki Çayvar Ortaokulu'nda ise yeni eğitim öğretim yılının 2'inci haftasındaki ilk ders buruk başladı. Yeşiltaş'ın sınıf arkadaşları ile beden eğitim dersi esnasında çekilmiş son görüntüleri ise paylaşıldığı sosyal medyada yürek burktu. Hakan Yeşiltaş'ın Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayhan Türkoğlu, Hakan'ın ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Haber geldiğinde inanamadım. Haberin doğruluğunu muhtardan öğrendim. Ailesinin ve bizlerin gözbebeğiydi. Ne yazık ki küçük yaşta yetim kalmış bir öğrencimizdi. Her bakımdan bizim için dört dörtlük bir öğrenciydi. Efendiliği, saygısı ve hayvan sevgisi ile ön plana çıkıyordu. Ne arkadaşlarını ne öğretmenlerini üzmeyen bir öğrencimizdi. Onu asla unutmayacağız, mezarını sık sık ziyaret edeceğiz. Her öğrenci bizim için değerlidir fakat onun bu özel durumundan dolayı ayrıca üzerine titrediğimiz bir öğrenciydi. Ne yazık ki onu kaybettik" dedi.

7 YIL ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ

Öte yandan Yeşiltaş'ın babası Harun Yeşiltaş'ın ise 7 yıl önce Antalya'da çalıştığı inşaattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Serkan Çağrı: Bazı rap parçalarının hiçbir anlamı yok

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, sosyal medyada son günlerde sıkça paylaşılan 'Susamam' isimli parçaya karşılık yapılan şarkıyı paylaşmasının ardından kendisinin rap müzik karşıtı gibi lanse edildiğini söyledi. Çağrı, rap müziğe karşı olmadığını fakat bazı parçaların hiçbir anlamlı taşımadığını ifade ederek, "Bir anlamı olmayan, tekerlemelerle devam eden, kafa meşgul eden şeylere karşı hayır diyorum" dedi.

Sanatçı Çağrı, yeni kurulan Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) çatısı altında Edirne'de ilk kez gerçekleştirilecek 1'inci Uluslararası Balkan Müzik Festivali ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Meriç Nehri kenarında bir restoranda gerçekleştirdiği toplantıda son günlerde sıkça paylaşılan 'Susamam' isimli rap parçasına yönelik soruyu yanıtlayan Çağrı, söz konusu parçaya karşılık yapılan 'Demek Susamam' isimli şarkıyı paylaşmasının ardından kendisinin sosyal medyada rap müzik karşıtı gibi lanse edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili yapılan haberleri 'komik' olarak nitelendiren Çağrı, rap müziğe karşı olmadığını dile getirdi. Çağrı, "Rap müzik hakkında düşündüğüm şey şu; bir baba olarak iki tane oğlum var, onların bu müzikten ne aldığını gözlemleyen biri olarak seslendim geçtiğimiz günlerde rap müzikle ilgili. Rap müziğe ve onun türlerine karşı olmam mümkün değil, ben müzisyenim ve bütün müzik türlerini incelemek zorunda olan biriyim, benim işim bu. Ama rap müzikteki her çalışmayı körü körüne desteklemediğimi söylemek isterim" dedi.

'BAZILARININ HİÇBİR ANLAMI YOK'

Rap müziğini aşıkların atışmalarına benzeten Çağrı, "Rap müzik aslında eskiden bizim aşıklarımızın atışmalarına benzer ama o eski ozanların, aşıkların atışmaları çok doludur, insana çok şey katar, o sözleri düşündükçe bir şey öğrenirsiniz. Bugünlerde yapılan bazıları, hepsi demiyorum, bazıları gerçekten sözleri itibariyle çocuklarımızın kafasında hiçbir şey düşündürtmeyen, hiçbir anlamı olmayan sözleri içerdiğini görüyorum. Tabi bunun yanı sıra rapçilerin birbirleriyle karşılıklı atışmaları var 'diss' diye tabir edilen, bu mesela çok fazla ilgilendiriyor gündemi. Biri bir şey yapıyor, Youtube'da milyonlar tıklanıyor, ertesi gün başkası Youtube'da yayınlıyor. Her gün böyle bir haber geliyor. Yani her gün bunları görüyorum ve soruyorum, kim kimi orada neden yenmiş ya da birbirlerinin üstüne çıkıyorlar. Aslında tamamen birbirlerine atmasyon, karşılıklı cevap vererek olayın seyrine bizleri de katıyorlar. İnsanların hoşuna giden bir şey var burada, magazin var aslında burada. Herkes o ona müzik aracılığıyla ne demiş diye takip etmeye başlıyor. Şimdi böyle bir müzik kültürünün bizim açımızdan bir faydası olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

'ALTINDA FARKLI ANLAMLAR ARANMAMALI'

Susamam parçasına karşılık olarak yapılan parçayı paylaşmasının altında da farklı anlamlar aranmaması gerektiğini söyleyen Çağrı, "Protest yapılanlara da saygım var. Geçtiğimiz günlerde benim paylaştığım bir şey vardı, mesela bir tane Susamam çalışması yapılmıştı, ona da karşılık veren 'Demek Susamam' diye bir şey çıkmış. Videoyu paylaştığımda demiştim ki; 'şimdi de böyle bir şey var' yani rap müzik savaşları mı bu, ne diyoruz bunun adına? Yani orada bir yorumum yok benim, böyle de bir şey var demek istedim. Tamamen ortaya konulmuş, çok da altında bir şey aranmayacak bir paylaşım" ifadelerini kullandı.

'SÖZLER BU KADAR BOŞ OLMAMALI'

Serkan Çağrı, müzikteki sözlerin boş olmaması gerektiğini belirterek, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' parçasını da örnek gösterdi. Çağrı, "Rap müziğin bu kadar trend olması iyi mi, kötü mü bilmiyorum ama kötü olan şu benim oğlum evde 'gibi gibi'den sonra 'bigi bigi' de diyor. Bigi bigi ne? Bir anlamı olmayan, tekerlemelerle devam eden, kafa meşgul eden şeylere karşı hayır diyorum. Adamın biri tutup orada 'Uzun ince bir yoldayım' diyor, yıllarca söylüyorsun, dilinden düşmüyor, baktığında topluma bir şey hissettirmiş. Baktığında bu sözler o kadar boş olmamalı, bir söz hayatımızı topyekun değiştirebilir. Zayıflıyoruz düşünce olarak gün geçtikçe" dedi.

Hababam Sınıfı, Çanakkale'de

Türk sinemasının önemli yapıtlarından Hababam Sınıfı filminin oyuncuları, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan İlköğretim Haftası kapsamında Çanakkale'ye gelerek, 18 Mart İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanından sinemaya uyarlanan ve yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul, Halit Akçatepe ve Tarık Akan gibi birçok ünlü ismi buluşturan Hababam Sınıfı'nın hayattaki oyuncularından Bülent İdiroğlu, Ergun Sözen, Yılmaz Kaya gibi isimler İlköğretim Haftası kapsamında Çanakkale Folklor Araştırma Derneği (ÇAFAD) ve Çanakkale 18 Mart İlkokulu işbirliğiyle Çanakkale'ye gelerek, öğrencilerle buluştu.

Düzenlenen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından okul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Yine okul öğrencileri tarafından hazırlanan dans gösterileri, Hababam Sınıfı oyuncularına duygu dolu anlar yaşattı.

MAHMUT HOCA'YA VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM

Hababam Sınıfı filminde 'Boncuk' karakterini canlandıran Ergün Sözen, duygu ve düşüncelerini aktararak "Bizler 1975 senesinde bu filmi yaparken inanın nesilden nesile gideceğini hiç düşünmedik. Hababam Sınıfı hep hayta, kopyacı bilindi ama bu sınıfta bir de sizler gibi çalışkan bir öğrenci vardı. Adı da 'Boncuk'tu. Hep çalışır, hep doğruyu söyler ama öğretmenleri onu yanlış anlardı. Çünkü Hababam Sınıfı zaten doğruyu söyleyemezdi. Sadece Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ezbere okurdu. İşte o Boncuk benim. Mahmut Hoca'ya verdiğim sözü tuttum. Büyüdüm, hukukçu oldum, askeri hakim oldum. Görevimi tamamladım. Hepinize de inşallah böyle güzel gelecekler diliyorumö ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Hababam Sınıfı oyuncularına çiçek takdim edilirken öğrencilere de futbol topu dağıtıldı. Program öğrenciler ve öğretmenlerin Hababam Sınıfı oyuncularıyla toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

