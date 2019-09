Dha yurt bülteni-14

08.09.2019 17:42

Zonguldak'ta çatı yangını korkuttu

Zonguldak'ta 5 katlı binanın çatısında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Saat 15.30 sıralarında Tepebaşı Mahallesi 46 Küme Evler Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Zonguldak ve Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangında binanın çatısı tamamen yandı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-Yanan çatı

-İtfaiye ekiplerinin söndürmesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

=============================

Antalya'da orman yangını

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi yakınlarındaki ormanlıkta, saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı ve ekiplerle yangına müdahale edildi. Alevler, yerleşim yerleri ile turistik tesislere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık orman alanı zarar görürken, 15 arı kovanının da yandığı belirtildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

=============================

Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü



Balıkesir'de 11'incisi düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'na katılan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Ali Demir, parkurun son metrelerinde fenalaşıp, yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Binbaşı Demir, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merkez Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen '11. İsmail Akçay Yol Koşusu'na, 80'i kadın, 383 atlet katıldı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda başlayan 12,5 kilometrelik koşunun sonunda erkeklerde Etiyopyalı atlet Kefyalew Deja Buruse birinci olurken, Ramazan Özdemir ikinci, Bekirhan Kabadayı üçüncü oldu. Kadınlarda ise Elif Dağdelen birinci, Sümeyye Erol ikinci, Demet Dinç ise üçüncü oldu.

Yarışmanın son metrelerine gelen ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Ali Demir ise bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği düşünülen Demir, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma Binbaşı Ali Demir, ağustos ayında geçici olarak Ayvalık İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı görevinde bulunmuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Binbaşı'nın ARŞİV görüntüsü

Fatih Emrah ERDOĞAN- Hüsnü EVREN/BALIKESİR,

===============================================

Ünlü oyuncunun babası, kalp krizi geçirdi

Yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın babası, emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), memleketi Çorum'da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Saçıntı'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Yönetmenliğini yaptığı 'Mandıra Filozofu', 'Babamın Ceketi' ve 'Yaşamak Güzel Şey' filmlerinde rol de alan Müfit Can Saçıntı'nın, emekli astsubay olan babası Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde kalp krizi geçirdi. Kentteki özel hastaneye kaldırılan Saçıntı'nın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Muhittin Saçıntı'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Babasının sağlık durumuyla ilgili hastane önünde açıklama yapan Müfit Can Saçıntı, "Babam köyünü çok seviyor. Her yıl doğup büyüdüğü köyüne gelir, gider. Bu sene de o çok sevdiği köyüne geldi. Köydeyken kalp krizi geçirmiş, kalbi durmuş, hastaneye kaldırmışlar. Şimdi solunum cihazına bağlı yaşatılıyor. Biz de bir ümit bekliyoruz. Bu vesileyle ben de bir şey söylemek istiyorum. Bizim toplumumuz özellikle erkekler, babalarını sevseler; ancak pek fazla babalarını sevdiklerini ifade edemezler. Babalar da çocuklarını çok sever, onlar da pek ifade edemezler. Benim babam da her ne kadar sevgi dolu bir insan olsa da biz de bunu ona kolay kolay ifade edemiyoruz. Ben bunu ifade edebilmek için, onu ne kadar çok sevdiğimi ifade edebilmek için 2 film çektim. Lütfen, vakit varken, babalarını sevdiklerini söylemeye çekinmesinler" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Ünlü sanatçı ile röp.

-Hastane görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

Kaynak: DHA