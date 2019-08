DHA YURT BÜLTENİ-14

09.08.2019 20:17

Suriye'de bombalı eylem hazırlığında 5 terörist yakalandı

Kilis'e sınır komşusu olan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde Kurban Bayramı'nda bombalı eylem yapmayı planlayan 2'si kadın 5 PKK/YPG'li terörist canlı bomba düzeneği ile yakalandı.

Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ve Türk Danışman Polisleri, ilçede terör örgütü PKK/YPG mensuplarının olduğunu belirledi. Azez otogarında düzenlenen operasyon ile 2 kadın teröristi gözaltına alan polis yaptığı aramada canlı bomba düzeneği ele geçirdi. Teröristler yapılan sorgularında kendilerine yardım eden 3 teröristin ismini verdi. Polisler belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek PKK/YPG mensubu 3 teröristi daha gözaltına aldı. Teröristlerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda otomatik tüfeklerle mühimmat ele geçirildi. Teröristlerin yakalanmama halinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bölgelerinde (Cerablus, El Bab, Afrin) bayram günü bombalı eylem yapmayı planladıkları öğrenildi. Yakalanan 5 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Operasyon yapılması

Gözaltına alınan şüpheliler

Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat

Şüphelilerin götürülmesi

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB

==============

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ankara-Sivas YHT hattını 2020'de tamamlamayı arzu ediyoruz ediyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı şantiyesinde inceleme yaptı. Oktay, "Kısmet olursa 2020 yılında bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz. Burada şu andaki konvansiyonel hattımıza baktığımızda Ankara'dan çıkan bir trenin Sivas'a ulaşma süresi 12 saat. YHT tamamlandığında bu 2 saate düşmüş olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı AK Parti'li Celal Köse'ye 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu. Cuma namazını Çapanoğlu Büyük Camii'nde kılan Oktay, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası ile AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. Oktay, ardından Ankara-Sivas YHT şantiyesinde inceleme yaptı.

ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE İNECEK

Oktay, Ankara-Sivas YHT hattında çalışmaları, 2020 yılında tamamlamayı arzu ettiklerini belirterek, "YHT projemiz Ankara-Sivas arası 810 kilometrelik bir hat. 405 gidiş, 405 geliş. Çalışmalar oldukça iyi. Yerinde de tespit ettik, detaylı bir de brifing aldık. Kısmet olursa bu yıl sonu itibarıyla artık test çalışmalarına, test sürüşlerine de başlıyor olacağız. Kısmet olursa 2020 yılında bu hattı tamamlamayı arzu ediyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız, Devlet Demir Yollarımız tüm çalışmalarını bu programa göre yürütüyor. Buna göre de kaynak aktarımları devam ediyor. Burada şuandaki konvansiyonel hattımıza baktığımızda yaklaşık 12 saat, yani Ankara'dan çıkan bir trenin Sivas'a ulaşma süresi 12 saat. YHT tamamlandığında bu 2 saate düşmüş olacak" dedi.

Oktay, konvansiyonel hatları özellikle sinyalizasyonlarla ve bir takım teknik güncellemelerle hızlı tren hattına da dönüştürmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Öyle olduğu zaman da zaten lojistik merkezler olarak Türkiye kara, hava ve deniz ulaşımında elde ettiği güçlü alt yapıyı, lojistik merkezlerle birçok ilimizde de entegre etmiş olacak. Onun da ekonomiye ve yatırımlara katkısı olacak. Türkiye'de hiçbir şey durmuş değil. Yatırımlarımız Türkiye'nin her tarafında bütün hızıyla devam ediyor. Tüm yatırımlarımızda çalışmalar belirlenen takvime göre tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

Oktay, daha sonar inşaatı devam eden Yozgat Havaalanı şantiyesine geçerek, burada da incelemelerde bulundu.

Görüntü Dökümü:

-YHT şantiyesinde inceleme

-Oktay açıklamaları

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -

======================

Yolcu otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç (56), şehirlerarası yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Abdulhakim G. gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Diyarbakır yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. GAP Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a, Abdulhakim G. yönetimindeki 05 AL 004 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kırmızısaç'ı ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kırmızısaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri otobüs şoförünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Kırmızsaç'ın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Kaza yapan yolcu otobüsü

Yerde yatan yaralı

Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4.8 MB

==============================

Bursa- Ankara yolunda trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı nedeniyle yola çıkanlar Bursa- Ankara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilinin ?9 gün olmasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55'inci kilometresinde araçlar, kuyruk oluşturdu. Ankara yönüne giden yolda araçlar ağır ilerlerken, İnegöl ilçesinin çıkışında trafik zaman zaman duraksadı.

Görüntü dökümü;

-Otoyoldan detaylar

-Araçlardan detaylar

-Trafikten detaylar

Süre: 1.02 dakika, Boyut: 8 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

======================

Bakan Pakdemirli: Sokak aralarında kesim yapmayın



AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın Balçova'daki bir otelde düzenlediği bayramlaşma törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Kurban keseceklere uyarılarda da bulunan Pakdemirli, "Kurbanlarınızı, belirlenen yerlerde kesin. Sokak aralarında kesim yapmayın" dedi.

AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın bayramlaşma töreni, Balçova'daki bir otelde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, eşi Ahu Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Milli Savunma eski Bakanı Vecdi Gönül, AK Partili milletvekilleri ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Bakan Bekir Pakdemirli, eşi ile arasında geçen bir diyaloğu paylaştı. Eşi Ahu Pakdemirli'nin İzmir'de olduğunu anlatan Pakdemirli, "Eşime İzmir'e geleceğimi söylediğimde, eve gelip gelmeyeceğimi sordu. Eve gelmeyeceğimi öğrendiğinde, 'Nereye gidiyorsun?' dedi. Dedim ki 'Aileme gidiyorum.' Seninle 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 evladım var. Ama sen de geleceksin, asıl ailemle bayramlaşacağız' dedim" ifadelerini kullandı. Daha sonra geçen pazar günü açılışı yapılan İzmir-İstanbul Otoyolu'nu hatırlatan Pakdemirli, şunları söyledi:

"İzmir'de geçen hafta yol açılışı yaptık. İzmir artık eski İzmir olmayacak. İzmir'in önündeki engeller kalktı. En büyük otoyolunun açılışını yaptık. Dünyanın en büyük projelerine hep AK Parti imza atıyor. İzmir-Çeşme otoyolu rahmetli Turgut Özal ve rahmetli babamın eseridir. Pek çok insanın dua ettiğini görüyorum. Bu İzmir-İstanbul otoyolu için de insanlar dua edecek. Seçimlerde almış olduğumuz başarıdan, yüzde 39'luk teveccühten dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

'BİRÇOK BELEDİYEYİ 300-500'LÜK FARKLARLA KAYBETTİK'

İzmir'de AK Partili belediye sayısının az olduğunu kaydeden Pakdemirli, "Belki belediye sayımız az ama çoğu belediyede 300-500'lük farklarla kaybettik. Aynı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi bir oyun bile önemi var. 4 belediyemizin örnek bir anlayışla çalışması lazım. İzmir'deki 30 belediyeyi almanın yolu bu 4 belediye. Biz bakanlık olarak 4 belediyemizin arkasındayız, destek olmaya gayret ediyoruz. Teşkilat arı gibi çalışacak, hükümet çalışması gereken konularda çalışacak. Bu ak sevdayı devam ettireceğiz. Tüm Türkiye'yi dolaştım. İzmir teşkilatı tüm Türkiye teşkilatı arasında örnektir. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah İzmir gibi teşkilatlarımız sayesinde bu dava 2023'e de, 2053'e de, 2071'e de gider" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin konuşması zaman zaman "Teşkilatın bakanı İzmir'in evladı" sloganları ile bölündü.

MISIR ÜRETİCİSİNE DESTEK

Bakan Bekir Pakdemirli mısır üreticisine verilecek destekten de bahsetti. Pakdemirli, "Çiftçinin en önemli problemi nedir? Mazot. Elektrikli traktör için bir örnek yaptırdık. Bunu seri üretimle gerçekleştirdiğimizde dünyada öncü olacağımız bir konu daha var. Ülkemize en iyi şekilde hizmet etmenin yollarını bulacağız. Mısırla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. 950 TL olan mısırı bu sene yüzde 21 artışla bin 150 TL olarak belirledik. Kabaca hesaplarsak çiftçimizin eline 1210 TL para geçecek. Çiftçimizin maliyetini düşündüğümüzde yüzde 48 oranında kar sağlanmış olacak. Tarım şuramız var. En yakın zamanda tarım şuramızı topluyoruz. Ekim ayında toplamış olacağız. 15 yıldır toplanmayan şurayı topluyoruz. Önümüzdeki 5 yılın planını ve 25 yılına damga vuracak bir plan hazırlayacağız" dedi.

Kurban Bayramı için çeşitli uyarılarda da bulunan Pakdemirli, her türlü tedbiri aldıklarını, vatandaşların da sokak aralarında kurban kesmemesi gerektiğini, belirlenen kesim noktalarında veterinerlerin gözetiminde kurban kesimlerinin yapılmasının uygun olacağını açıkladı. Pakdemirli, vatandaşların kurbanlıkları hakkında detaylı bilgiyi kulak küpe numarası sayesinde öğrenebileceğini de belirtti.

'AVUCUNUZU YALAYACAKSINIZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, programda konuşma yaptı. AK Parti kadrolarının 2001'de nasıl heyecanlıysa 2019'da da aynı heyecan içerisinde olduğunu anlatan Dağ, şunları söyledi:

"Birileri bir şeyi adet haline getirdi. Her seçimde biz biraz oy kaybı yaşasak, birkaç belediye kaybetsek hemen bir şeye atıfta bulunuyorlar. 2009'da elimizde olan bazı belediyeleri kaybettiğimizde hemen bir tabela gösterdiler. Haziran seçimlerinde de yaptılar. Bunu şimdi de, 23 Haziran seçimlerinden sonra o tabelayı gösterenler oldu. Biraz sendeleme yaşasak buna atıfta bulundular. Bu ülkeye çok önemli hizmetler yaptık. 'AK Parti ANAP gibi oldu, olacak' dediler. 18 yıl sonra yine iktidarız, 18 yıl sonra yine iktidar olacağız. Avucunuzu yalayacaksınız. İçimizden birine parti kurdursanız da beklediğiniz, umduğunuz hiçbir şey olmayacak. İşte İzmir teşkilatı tüm kademeleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındadır ve arkasında durmaya devam edecektir. Bu salonda bundan şüphesi olan var mı? Biz inandık. İzmir teşkilatı nasıl böyle canlı ise 81 ilde de aynı coşku var."

'KİMSE AĞAÇLA, YEŞİLLE BİZİ SINAVA TABİ TUTAMAZ'

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam yukarıya giderken birileri yine operasyon içine girdiler. AK Parti iktidarları 4,5 milyar ağaç dikti, yeşillendirdi Türkiye'yi. Şu anda orman yangınları yaşıyoruz. Orman teşkilatımız canla başla mücadele ediyor. Terör örgütü bunların bazılarını sahipleniyor. Buna karşı açıklama yapmayanlar böyle bir durumda neresinden bakarsanız bakın iyi niyetli olmayan, çözüm odaklı olmayan şeyler yapıyor. Bu iktidarın zarar görmesini isteyen bir takım girişimleri önce de gördük bugün de görüyoruz. Bu oyunu görüyoruz, Allah'ın izniyle bozacağız. Kimse ağaçla, yeşille bizi sınava tabi tutamaz."

BİNALİ YILDIRIM: İZMİR'DE HER ŞEY ÇOK ÇOK GÜZEL OLACAK

Konuşmaların ardından AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, cep telefonu ile yapılan canlı yayınla programa katılanların bayramını kutladı. İzmir'de her şeyin çok ama çok daha güzel olacağını söyleyen Yıldırım, "Bildiğiniz gibi ayın 4'ünde tarihi bir projeyi İzmir-İstanbul Otoyolu'nu açtık. Bu dünyanın en büyük projesi. İzmir'den gelirken bu yolu kullandım. Bir hayal daha gerçeğe dönüştü. Yolları böldük gönülleri birleştirdik" dedi.

Program, AK Parti'nin kuruluşunun 18'inci yılı nedeniyle hazırlanan pasta kesimi ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi

-Pakdemirli'nin vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-Bakan Pakdemirli'nin konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,

========================

Vali trafik denetimine çıktı ehliyet ve ruhsat sordu

ARDAHAN İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün Trafik Şube ekiplerinin ortaklığında gerçekleştirilen yol kontrolleri havadan da drone ile takip edildi. Kontrollere eşlik eden Vali Mustafa Masatlı sürücülerden ehliyet ve ruhsat sordu.

Vali Mustafa Masatlı Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte karayollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere, ilin giriş ve çıkış noktalarında konuşlu polis ve jandarma uygulama noktalarına giderek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı. Ekiplerle birlikte araçları durdurarak, sürücülerden ehliyet ve ruhsatlarını isteyen Vali Masatlı sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Masatlı yaptığı açıklamada, "Karayolları Trafik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde 2019 yılı İçişleri Bakanlığımızca 'yaya öncelikli trafik yılı' olarak ilan edildi. Bu çerçevede 'hayati öncelik yayanın' sloganı ile yurdumuzda çeşitli uygulamalar ve etkinlikler yapıldı. Özellikle bayramlarda trafik güvenliği konusunda bir farkındalık oluşturmak ve trafik kazalarını en aza indirmek gibi bakanlığımız uhdesinde geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Bugün de ilimiz sınırları içerisinde jandarma ve emniyet ile birlikte ortak bir uygulama yaptık. Ortak uygulama ile birlikte vatandaşlarımızın bayramını huzurlu, güvenli ve mutlu sevinçli bir şekilde geçmesi için her tür tedbir alındı. Burada uygulanan trafik uygulamaları ile birlikte başta trafik kazalarının ve trafik ile ilgili can kayıplarının en aza indirilmesi, emniyet kemerlerinin takılması ve onun dışında trafikte cep telefonuyla konuşulmaması dahil trafikte uyulması gereken kurallar vatandaşlarımıza duyurularak hem denetim yapıldı, hem de hatırlatıldı. Bayram tatili süresinde Ardahan Valiliği olarak, her türlü güvenlik ve asayiş tedbirlerinin alındığını, polis ve jandarma teşkilatının bayram süresi ve tüm zamanlarda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevde olacaktır" diye konuştu.

Trafik denetimlerine Vali Mustafa Masatlı ile birlikte İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jardarma Komutanı Jandarma Albay Selçuk Özdem'de katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vali Mustafa Masatlı'nın araçları durdurması

-Dronndan görüntü

-Vali Mustafa Masatlının konuşması

-Vali Masatlı'nın yolcularla sohpet etmesi ve uyarması

-Vali Mustafa Masatlının denetim defterinin imzalaması

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,

=============

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde bayram yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Mesai saatinin bitmesiyle birlikte TEM Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk yaşanmaya başladı. TEM Otoyolu'nun Derince ile İzmit arasındaki Korutepe ve Gültepe tünelleri ile Bekirdere rampaları ile viyadüklerde trafik yoğunlaştı. Bu bölgelerde araçlar yavaş ilerlemek zorunda kalırken, zaman zaman arızalanan araçlar ise trafiği aksattı. Trafik yoğunluğunun bu gece boyunca ve yarın devam etmesi bekleniyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü yetkilileri bayram tatili için yola çıkan sürücüleri yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyararak, yolculukları sırasında molalar vererek dinlenmeleri tavsiyesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Trafik akışı

-Trafikten detaylar

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

=========================



Kaynak: DHA