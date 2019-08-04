DHA YURT BÜLTENİ-14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul- İzmir Otoyolu ortak açılış töreni için Bursa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek, 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük projelerinden olan İstanbul- İzmir Otoyolu ve 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon euroluk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışlarını gerçekleştirmek için helikopterle saat 15.30 sıralarında Bursa'ya geldi. İlk olarak otoyolu açacak olan Erdoğan, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.00'de ise AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın yemeğine katıldıktan sonra Bursa'dan ayrılacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Berktuğ ÖNCÜ- Gürkan DURAL- Muammer İRTEM- Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN- Hasan BOZBEY/BURSA, -

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Bakan Soylu, Hatay'da 'Sınır Güvenliği Toplantısı'na katıldı (2)

BAŞKANLARLA BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antakya ilçesindeki bir otelde belediye başkanlarının katılımıyla basına kapalı düzenlenen toplantıya katıldı. Soylu'ya Hatay milletvekilleri de eşlik etti. Bakan Soylu, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı açılışlara katılmak üzere havayoluyla Bursa'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü:

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AFAD binası genel görüntü

Bakan Soylu'nun AFAD'tan çıkışı

Bakan Soylu'nun otelde vatandaşlarla fotoğraf çekimi

Belediye Başkanları ile toplantı öncesi görüntü

Bakan Soylu'nun otelden ayrılması

SÜRE: 00'45" BOYUT: 85 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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İZMİR'DE ORMAN YANGINI (1-GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)



İZMİR'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören bölge sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan alandan detaylar

Söndürme çalışmaları

İZMİR/DHA

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Otomobil, kamyona ve bariyerlere çarptı; anneanne öldü, dede- torun yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, önce kamyona ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Erol Gündüz (65) ile torunu Masal Lina Gülsu (2) yaralanırken, eşi Şefika Gündüz (61) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Orhangazi-İzmir yolu Mudanya kavşağında meydana geldi. Sabit Erol Gündüz yönetimindeki 41 VF 818 plakalı otomobil, önce aynı yöndeki Metin Güner'in (60) kullandığı 17 YH 989 plakalı kamyona ardından bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Sabit Erol Gündüz ve torunu Masal Lina Gülsu'nun yaralı olduğunu, eşi Şefika Gündüz'ün ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı dede-torun, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şefika Gündüz'ün cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Metin Güner, ekip otosuna bindirilirken, görüntü çeken basın mensuplarına, "Ben seyir halindeyken, kamyonun arka tarafından büyük bir ses duydum. Aynadan göremedim. Herhalde beni sollarken, birden çarptı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden detaylar

-Polis ekipleri inceleme yaparken

-Trafikten detaylar

-Kamyon şöförü gözaltına alınırken

-Kamyon şoförü röportaj

Süre: 02.55 Boyut: 327 MB

BURSA

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Sarıoğlan'da çıkan yangında, 6 küçükbaş hayvan telef oldu

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde saman balyalarında çıkıp, yandaki ev ve ahıra sıçrayan yangında 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi'ndeki Kümeevler Caddesi'nde Fahrettin Var'a(65) ait evin yanında bulunan saman balyaları, saat 13.00 sıralarında alev aldı. Alevler kısa sürede yayılarak yandaki ahıra ve eve sıçardı. Mahalle sakinleri, durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar mahalle sakinleri tarafından dışarı çıkarılırken, dumandan zehirlenen 6 koyun ve kuzu ise telef oldu. Yangında dumandan etkilenen vatandaşlara da olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri genel görüntü

-Yanan saman balyaları, ev ve ahırdan görüntü

-Yangınla ilgili görgü tanıklarıyla röportaj

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Özer KAYA- SARIOĞLAN/KAYSERİ,

Süre: 4.42 Boyut: 278 MB

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Alanya'da nemden bunalan sahile koştu

ANTALYA'nın Alanya İlçesinde artan hava sıcaklıkları ve nem oranından dolayı bunalan tatilciler soluğu sahilde aldı.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler plajları doldurdu. Yerli yabancı pek çok tatilci, Alanya'nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra başta olmak üzere sahillerde şemsiye açacak yer bırakmadı.

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulmasına bir de yüksek nemin bunaltıcı etkisi eklenince vatandaşlar kendini serin sulara bıraktı. Bazı tatilciler ise güneşlenmeyi tercih etti. Yetkililer sıcaklıkların hafta boyunca artarak devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahilden genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA