DHA YURT BÜLTENİ - 14

Polisten kaçarken attığı çuvaldan Kalaşnikof çıkan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen, otomobille kaçmaya çalışan Sercan Erbey, yakalandı. Kovalamaca sırasında attığı çuvaldan Kalaşnikof silah çıkan Erbey, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmada Sercan Erbey'in ruhsatsız silah ticareti yaptığını tespit etti. Polis, Erbey'in kullandığı 43 RL 986 plakalı otomobili takibe aldı. Dumlupınar Mahallesi'nde polisin 'Dur' ihtarına uymayan Sercan Erbey, Taberi Sokak üzerinde seyir halindeyken otomobilden bir evin bahçesine beyaz çuval atarak kaçtı. Kısa süreli kovalamaca sonucu Erbey, Afyonkarahisar yolu üzerindeki bir sitenin bahçesinde yakalandı. Sercan Erbey'in attığı çuvalda ise Kalaşnikof silah, 2 şarjör ve 36 mermi ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sercan Erbey, buradaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin yakalanması

-Polisin otomobilde arama yapması

-Tüfeğin bulunması ve polis aracına götürülmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-DHA

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Leylek yavrusu sandılar, nesli tükenmekte olan balaban çıktı

Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonunda lokantaya giren balaban kuşu, yakalanıp, hayvan barınağı yetkililerine teslim edildi. İşletme sahipi Adar Bayrak, kuşu önce leylek yavrusu sandıklarını, internetten yaptıkları araştırmada ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balaban olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki akaryakıt istasyonu çalışanları, işletmedeki lokantada bir kuş fark etti. Çalışanlar, yakaladıkları kuşu, leylek yavrusu zannetti. Ancak internetten araştırma yaptıklarında kuşun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan, bataklıklarda yaşayıp, balıkla beslenen balaban kuşu olduğunu gördüler. İşletme sahibi Adar Bayrak, kuşa balık verip besledi.

Bayrak, kuşu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağına teslim ettiklerini ifade ederek, "İşletmemize gelen kuşu önce leylek yavrusu sandık. İnternetten araştırdık ve balaban kuşu olduğunu öğrendik. Nesli tükenmek üzereymiş. Bataklık alanlarda yaşıyormuş. Balıkla beslendiğini öğrendikten sonra balıkla besledik. Daha sonra hayvan barınağını arayıp, balabanı onlara teslim ettik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Balaban kuşundan detay

Barınak görevlisine teslim edilmesi

Adar Bayrak'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 202 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Rixos Sungate'ten muhteşem 10. yıl kutlaması

TÜRK turizminin en önemli turizm işletmelerinden olan Rixos grubun Kemer ilçesinde bulunan 5 yıldızlı oteli Rixos Sungate, açılışının 10'uncu yılını düzenlenen muhteşem partiler ve konserlerle kutluyor.

Beldibi Mahallesi'nde bulunan Rixos Sungate Otel faaliyete geçişinin 10'uncu yılını bir hafta sürecek konserler ve partilerle kutlamaya devam ediyor. Ukraynalı sanatçı Svitlana Loboda konseriyle başlayan kutlamalar 'Policeman' adlı şarkısıyla Türkiye'de de birçok hayran kitlesi edinen ünlü şarkıcı Eva Simons konseriyle devam etti.

10'uncu yıl kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Amazing Pool Party' ise oteli dolduran yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Düzenlenen partide canlı heykeller, kostümlü animasyon grupları, dansçıların şovları ve havai fişek şovunu ilgiyle takip eden turistler ardından havuzda DJ'lerin performanslarıyla gecenin geç saatlerine kadar eğlenmeye devam etti.

Rixos Sungate Otel Genel Müdürü Derya Billur, işletmenin 10'uncu yılını dolu dolu kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Billur, "Spor ve eğlence temasıyla Türk turizmi için çalışmalarına devam eden işletmemizin 10'uncu yılını kutlamak için bir haftalık eğlence programı düzenledik. Yaptığımız organizasyonları bugüne kadar her zaman marka değerimize göre planladık. Rixos Sungate bu 10 yıllık dönemde bölgesinde her zaman söz sahibi olarak gösterilen bir işletme oldu. Bu nedenle de hem ben hem de çalışma arkadaşlarım çok mutluyuz" dedi.

Rixos Sungate Otel'deki kutlamalar Rusların ünlü şarkıcısı Timati konseriyle devam edecek.

Görüntü Dökümü

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Alandan genel detaylar

Eva Simons'dan detay

Kostümlü animasyonlardan detay

Eva Simons konseri detay

Havai fişek gösterisi detay

Eva Simons konseri

Havuz partisi detay

Eva Simons konseri

242 MB/// 02.11"

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER,

Kaynak: DHA