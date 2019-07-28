DHA YURT BÜLTENİ 14

Genç kızı yumruklayıp, tekmeleyen saldırgan tutuklandı (3)

TERK EDİLDİĞİ İÇİN SALDIRMIŞ

Rize'de, yolda yürüyen R.T. adlı genç kızı tekmeleyip yumruklayan, dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrollere serbest bırakıldıktan sonra, savcının talimatıyla bugün yeniden gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Besim Güngör (24), polis sorgusunda saldırıyı anlattı, üzgün olduğunu söyledi. Darp ettiği kızla bir süre arkadaş olduklarını ve kendisini terk etmesiyle öfkesine yenik düştüğünü ifade eden Güngör, "R.T. ile birlikteliğimiz oldu. Beni terk etti. Bunu kabullenemedim. Telefonla aramızda görüşme oldu, tartıştık. Beni terk etmesi guruma dokundu. İş yerine gittim, o anki öfkeyle saldırdım. Üzgünüm" dedi.

'BİR ANDA SALDIRDI'

Saldırıya maruz kalan genç kız R.T. de, polise verdiği ifadede, saldırganı uyuşturucu kullandığını öne sürerek, "Bir süre arkadaştık. Uyuşturucu kullandığı öğrenince ondan ayrıldım. Beni tehdit etti. En son telefonla görüşmemizde tartışma yaşadık. İş yeri önünde beni bir anda darp etti. Neye uğradığımı şaşırdım. Aldığım darbelerle baygınlık geçirdim" diyerek davacı ve şikayetçi olduğunu belirtti. Bu arada tutuklanan u şüphelinin uyuşturucu kullanma suçundan poliste kaydı bulunmadığı öğrenildi.

SERBEST BIRAKAN DA, TUTUKLAYAN DA KADIN HAKİM

Bu arada, dün Rize Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Besim Güngör'ün kadın hakim tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Polisin hazırladığı dosyada, olaya ilişkin görüntülerin de yer aldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan Güngör'ün yine aynı mahkemeye çıkarıldığı, bu kez başka bir kadın hakim tarafından tutuklanmasına karar verildiği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

HABER KAMERA: RİZE-DHA

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3 yaşındaki Yasin'in yuttuğu çengelli iğne çıkarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yasin Yıldırım'ın (3) yuttuğu çengelli iğne hastanede cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Nimet ve Seher Yıldırım çiftinin çocukları Yasin Yıldırım, yerde bulduğu çengelli iğneyi, iddiaya göre, şeker zannederek ağzına attı. Çocuğunun nefes almakta güçlük çektiğini gören anne Seher Yıldırım, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yasin Yıldırım, çengelli iğnenin bağırsağında takılı kalmasının tespit edilmesiyle cerrahi müdahale için Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan operasyonla küçük çocuğunun bağırsağına takılan çengelli iğne çıkarıldı. Yasin Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane içinden çocuğun görüntüleri

-Çocuğun Bursa'ya sevk edilmesi

Süre: 00.52 Boyut: 97 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

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Uyuşturucu kullanan genci yaraladı, evi kundaklandı



ADANA'da, metruk binada uyuşturucu kullanmaları nedeniyle tartıştığı bir grup gençten Nevzat Uğurludoğan'ı bıçakla yaralayan İlhami Uğur (65), olayın ardından kaçtı. Uğur'un evi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotof kokteyliyle kundaklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Denizli Mahallesi 57188 Sokak'ta meydana geldi. İlhami Uğur, evinin yakınlarındaki metruk binada uyuşturucu kullandıkları öne sürülen bir grup genci, maddeyi kullanmamaları için uyardı. Bu sırada gençlerle Uğur arasında tartışma başlatı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine İlhami Uğur, gençlerden Nevzat Uğurludoğan'ı bıçakladı. Yaralanan Uğurludoğan kanlar içinde yere yığılırken, İlhami Uğur ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Uğurludoğan ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğurludoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri ise firari İlhami Uğur'u yakalamak için çalışma başlattı.

Aynı gün gece saatlerinde, İlhami Uğur'un evi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pencereden atılan molotof kokteyliyle kundaklandı. Evde bu sırada kimsenin olmaması olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken evin bir odası kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Firari İlhami Uğur'un kızı Hatice Uğur, babasının tartıştığı madde bağımlılarının birkaç kez kardeşini gasbettiğini ileri sürerek, "Babam metruk binadaki uyuşturucu kullananlara sürekli karşı çıkıyordu. Kardeşimi işten döndüğü sırada yine gasbettiler. Babama söylememişti. Bir süre sonra babama söyleyince babam da gençleri uyarmaya gitti. Bu sırada babama küfür etmişler. O da bir kişiyi yaralamış" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kundaklanan evin içenden ve dışından genel ve detaylar

Röportaj

Süre: 01'21" Boyut: 150 MB

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Tamir etmeye çalıştığı midibüs üzerinden geçen sürücü ağır yaralı

Malkara ilçesinde arızalanan yolcu midibüsünü tamir etmek için aracın altına giren sürücü Sadettin Durmuş, birden hareket eden aracın üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Sualtı Sporları Kulübü (BÜSAS) üyesi 20 kişilik öğrenci grubu, Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi kıyısındaki İbrice Limanı'na dalış yaptı. İstanbul'a dönüşe geçen öğrencileri taşıyan Sadettin Durmuş, yönetimindeki 34 LDC 25 plakalı midibüs, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi girişine geldiğinde arıza yaptı. Sürücü Durmuş, midibüsü yolun sağına çekerek, arızayı gidermek için altına girdi. Ancak yokuşta bulunan midibüs birden hareket ederek Durmuş'un üzerinden geçti. Olayı gören öğrencilerin haber vermesiyle birlikte gelen sağlık ekipleri Durmuş'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada öğrenciler de yaralı Durmuş'un güneşten etkilenmemesi için şemsiye açtı.

Sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Durmuş, buradaki müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Minibüste bulunan öğrencilerden Onur Ozkan Uzun, araçta bir sıkıntının meydana geldiğini ve sürücünün de midibüsün altına girdiğini belirterek, "Araçla uğraşırken tekerleğe taş koyduğunu düşünüyorum. Sonrasında araç taştan kurtulup geri geri gelmesiyle tahminim el freni çalışmıyordu, onunla ilgili bir sorun vardı sanırım. Araba üzerinden geçmiş. Biz İbrice'de dalış merkezinden İstanbul'a gidiyorduk. Geçmiş olsun, üzgünüz. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Ambulans ve sağlık ekiplerinin gelişi

-Yaralıya müdahalesi

-Öğrencilerin yaralıya şemsiye tutması

-Yaralının ambulansa alınması

-Öğrenci Uzun'un konuşması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ), -

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İmalatçılardan topladığı 30 kilo altında kaçtığı öne sürülen kuyumcu yakalandı (2)

KUYUMCU HAKKINDA 40 KİŞİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Konya'da kurduğu indirim çadırında vatandaşlara ucuz altın satacağını söyleyerek altın toptancısı ve imalatçısı 15 iş yerinden topladığı yaklaşık 30 kilo altınla kaçtığı öne sürülen kuyumcu Musa G. (38), hakkında aralarında toptancı ve imalatçılarının da bulunduğu yaklaşık 40 kişinin şikayette bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA EV KİRALAMIŞ

Musa G.'nin 23 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında iki valizle birlikte kuyumcu dükkanından ayrıldıktan sonra daha önce eğlence merkezinde şarkı söyleyen sevgilisi Ö. Y. ile birlikte İstanbul'a gittiği ve Beşiktaş'ta kendi adına bir ev kiraladığı ortaya çıktı. Kiraladığı evde yapılan aramada yanında götürdüğü iki valizde yaklaşık 100 bin lira, bin euro, çok sayıda saat, küpe ve kolye, bilezik ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen takıların kilo ve değeri hakkında da inceleme yapıldığı öğrenildi. Ö.Y. 'ye ait çantada ise yine kendine ait olduğu öne sürülen kolye ve küpe bulunduğu belirtildi.

'KİMSEYİ DOLANDIRMADIM'

'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınan Musa G. ve sevgilisi Ö.Y., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen ve kimseyi dolandırmadığını öne süren Musa G.'nin ifadesinde, "Benim indirim çadırı kuracağımı herkes biliyordu. İndirim çadırıyla ilgili reklamlar yaptım. Kampanya dahilinde ucuza da altın sattım. Ben, kimseyi dolandırmadım. Valizdekiler, kendi malım, kimsenin malı değil. Ben daha öncede esnaftan, müşterilerden altınlar aldım. Hepsinin de parasını ödedim. Son dönemlerde piyasa çok borcum olduğu için dükkanımı kapatıp İstanbul'a gittim. Bir süre sonra tekrar geri dönüp, iş yerimi açacaktım. Öyle 30 kilo 50 kilo altını alıp kaçmadım. Bana niye iftira atıyorlar anladım. Herkese parasını er ya da geç ödeyen birisiyim "dediği öğrenildi.

Haber: Tolga YANIK/ KONYA

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Teslim olan PKK'lı: Teröristler arasında güven sorunu had safhaya ulaştı

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalından kaçarak silahsız ve teçhizatsız jandarma ekiplerine teslim olan PKK'lı teröristin ifadesinde, teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığı, halk desteğinin azaldığı ve bitme noktasına geldiği düşüncesinin tüm teröristlerde hakim olduğunu söylediği öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, PKK'lı 1 terörist, Başkale ilçesi kırsalında, kaçıp, silahsız ve teçhizatsız Van Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

PKK'lı teröristin ifadesinde, teröristler arasında güven sorununun had safhaya ulaştığını, halk desteğinin azaldığı ve bitme noktasına geldiği düşüncesinin tüm teröristlerde hakim olduğunu, ideolojik anlamda inançlarını büyük oranda yitirdiklerini, sözde Başkale Gücü grubundan 2 teröristin geçen hafta güvenlik güçlerine teslim olmasının kendisini cesaretlendirdiğini söylediği öğrenildi.

Teröristin, örgütte moralsizlik, tükenmişlik, çaresizliğin dayanılmaz boyuta ulaştığını, BTÖ mensuplarının kaçmak için uygun zaman ve zemini kolladıklarını, teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmelerinin ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156'yı aramalarının kendileri için faydalı olacağını söylediği bildiridi.

BÖLGEDEN ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Behçet DALMAZ/VAN,

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Kaynak: DHA