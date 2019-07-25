DHA YURT BÜLTENİ-14

1)CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETLE SUÇLANAN AVUKAT TUTUKLANDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Facebook sayfasından hakaret ettiği gerekçesiyle sevk edildiği adliyede, mahkeme tarafından adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakılan CHP üyesi avukat Mehmet Demirlek, savcının yaptığı itiraz üzerine aynı gün yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Facebook sayfasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a haraket içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle avukat Mehmet Demirlek hakkında dün Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, avukat Demirlek'i ifade vermeye davet etti. Avukat Demirlek de saat 17.00 sıralarında Turgutlu Adliyesi'ne gelip, nöbetçi savcıya ifade verdi. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Demirlek, adli kontrol şartı getirilerek, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Avukat Mehmet Demirlek, serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından, "Savcılık hakkımda tutuklama istedi, mahkemece serbest kaldım. Tutuklama için gerekli koşullar yok. Tutuklansaydım da hakime teşekkür ederdim. Aklımdan asla saygısızlık yapmak geçmedi. Hazırlamıştım kendimi. Cezaevi korkum yok, bilakis uzun zamandır okuyamıyordum biraz kitap okuma fırsatı bulurdum. Dostlara selam olsun" paylaşımında bulundu. Gece yarısı ise paylaşımı yaptığı Facebook hesabını kapattı.

Savcılık, avukat Demirlek'in serbest bırakılmasına bir üst mahkemede itiraz etti. Bunun üzerine aynı gece evinde gözaltına alınan Mehmet Demirlek, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

CHP, DİSİPLİN KURULUNA SEVK ETTİ

Öte yandan, CHP Turgutlu İlçe Başkanlığı, son yerel seçimlerde Turgutlu'da görevlendirdikleri 6 avukattan biri olan Demirlek'i 'devlet büyüğüne hakarette bulunduğu' gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk ettiklerini açıkladı.

TUTUKLANAN AVUKATA PROTESTO

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Facebook sayfasından hakarette bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP üyesi avukat Mehmet Demirlek, AK Partililer tarafından protesto edildi. Turgutlu Adliyesi önünde toplanan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, partinin diğer ilçe başkanları ve partililer, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan ve 'Cumhurbaşkanım yalnız değilsin', 'Reis yanındayız' ve 'Edepsizler hesap vermeli' yazılı dövizler taşıdı.

Burada bir açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti olduğunu belirtip, "Bir ülkenin cumhurbaşkanına veya herhangi bir vatandaşına küfür edemezsiniz. Bir ülkenin inancına, dinine, diyanetine, Allah'ına, kitabına ağzınıza alıp da küfür edemezsiniz. Bir hanımefendiye, size 'Terbiyenizi takının' dedi diye ağzınıza almadık lafları söyleyemezsiniz. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Bugün AK Parti'den seçilmiş bir Cumhurbaşkanı, yarın bir başka partiden olur. Biz, Cumhurbaşkanlarımızı kesinlikle ve kesinlikle bir tane müptezelin, bir kendini bilmezin açıklamalarına mahkum etmeyiz. CHP Turgutlu İlçe Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkanı gerekli şeyleri söylemiş. Biz CHP'den bu şahsa gerekli tepkinin konulmasını istiyoruz. Bu kişi, avukatlık mesleğini icra ediyor. Manisa Barosu eğer tarafsız ve bağımsız ise bir şekilde bu adamın mesleki hayatını bir kez daha gözden geçirmesi gerekir. Manisa Barosu başkanı bu işe duyarsız kalmamalıdır ve mesleki açıdan da gereğini yapması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da hiç kimsenin Cumhurbaşkanı'na veya bir başkasına hakaret ve küfür etme hakkı olmadığını belirtip, "Bu kişi, hukukçu olduğunu söylediği halde Cumhurbaşkanımız'a ve paylaşımının altına yorum yazanlara da ağır hakaretler etmiştir. Herkes bilsin ki her saldırı ve hakaret karşısında bundan sonra hukuk işleyecek ve karşılıksız kalmayacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tutuklanan avukat Mehmet Demirlek'in fotoğrafı

-AK Partililer'in Turgutlu Adliyesi önündeki potestosundan görüntü

-AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin açıklamasından görüntü

(Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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2)BODRUM'DA 5 YILDIZLI OTELDE SİLAHLI KAVGA: 3 YARALI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan tartışmada Hüseyin Ö., SPA merkezini işlettiği otelin müdürü Melih Alemdar ile kendisine engel olmaya çalışan satış pazarlamadan sorumlu müdür yardımcısı Fikret Dinler ve güvenlik müdürü Onur Pelit'i tabancayla yaraladı. Yaralanan 3 kişiyi hastaneye kaldırılırken, polis Hüseyin Ö.'yü gözaltına aldı.

Gümbet Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin SPA merkezini işleten Hüseyin Ö., iddiaya göre, sigortasız işçi çalıştırdığı ve işini iyi yapmadığı için otel müdürü Melih Alemdar tarafından uyarılıp, birkaç gün önce tesisten uzaklaştırıldı. Ancak Hüseyin Ö., bu sabah tekrar otele gelip, otel müdürü Alemdar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın uzaması üzerine Hüseyin Ö., belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşleyip, Alemdar'ı bacak ve kasığından yaraladı. Hüseyin Ö., ardından odada bulunan ve kendisini engellemeye çalışan otelin satış pazarlamadan sorumlu müdür yardımcısı Fikret Dinler'i de bacağından yaraladı. Hüseyin Ö., tabancasını, silah sesleri üzerine odaya gelen, otelin güvenlik müdürü Onur Pelit'i de doğrultup, bir kez daha ateşledi. Hüseyin Ö., Pelit'i de bacağından yaraladı. Otel personelinin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, Hüseyin Ö.'yü gözaltına alırken, yaralılardan Alemdar ve Dinler Bodrum'daki bir özel hastaneye, Pelit ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pelit, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Alemdar ve Dinler'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olayın otelin güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: BODRUM (Muğla),

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3)VALİ YILDIRIM: HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN HATTI TEKİRDAĞ EKONOMİSİNE KATKI YAPACAK

Tekirdağ'da Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesi'nin bilgilendirme toplantısında konuşan Vali Aziz Yıldırım, "Çerkezköy-Kapıkule kesiminin tamamlanmasıyla uluslararası yük kapasitesini taşıma artacağı gibi taşınan her yük Türkiye ve Tekirdağ ekonomisine katkılar yapacaktır" dedi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler başkanlığında bir araya gelen protokol ve STK temsilcileri, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy Kapıkule Kesiminin İnşası Projesinin bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler ve Tekirdağ'daki kurum müdürleri katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, "İstanbul'u Tekirdağ ve Kırklareli üzerinden Edirne'ye, Edirne'den de Bulgaristan hududundan Avrupa'ya yüksek hızlı tren hattıyla bağlayacak bir projeden söz ediyoruz. Hattın tamamlanmasıyla Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan tarihi bir İpekyolu'nun yeniden canlandırılması Halkalı-Kapıkule 3 etapta tamamlanması çalışması planlanmakta. Birinci etap Halkalı-Ispartakule, ikinci etap Ispartakule-Çerkezköy, üçüncü etap ise Çerkezköy-Kapıkule arasını kapsayacaktır. Her üç etabın tamamlanması akabinde üçüncü köprü bağlantısı da yapılacak ve Gebze üzerinden Anadolu'ya kesintisiz yolcu ve yük taşıma hizmeti sunabilecek hat tamamlanmış olacak. Proje ayrıca Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu 175 milyon Euro ile bir de dünya üzerinde finanse ettiği en büyük proje özelliğini taşımaktadır" dedi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye'nin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bu sebeple demiryolu ulaşımı da oldukça önemli. Demiryolu gerek yolcu, gerek yük taşıma kapasitesi bakımından, gerek ulaşım türlerine göre oldukça avantajlı. Dünyada demiryolu ulaşımın gelişmesi için bir takım projeler var. Bu projelerden bir tanesi ve çok önemlisi ismini de tarihten alan Demir İpkeyolu Projesi. Demir İpkeyolu Projesi, Asya, Orta Avrupa ve Uzak Asya'ya kadar dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyanın ulaşım ve lojistik hizmetleri açısından ihtiyaçları karşılayacak küresel ölçekli bir proje. Demir İpkeyolu Projesi ile geçmişte olduğu gibi Türkiye Orta Avrupa, Uzak Asya ile ticaret hacmini artıracak. Bu ülkeler arasında ticari, siyasi ve kültürel ilişkiler daha fazla gelişecek. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi Londra'dan, Pekin'e uzanan bir İpekyolu projesinin Türkiye'deki önemli bağlantılarından bir tanesidir. Bu küresel boyutta proje ile Türkiye ve Tekirdağ uluslararası ticaretin önemli bir merkezi haline gelecektir. Çerkezköy-Kapıkule kesiminin tamamlanmasıyla uluslararası yük kapasitesini taşıma artacağı gibi taşınan her yük Türkiye ve Tekirdağ ekonomisine katkılar yapacaktır. Bu proje ile halkımızı hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşıma kavuşacak ve karayollarımızdaki trafik yükü azalacaktır. Tekirdağ'da ticaretin gelişmesi için önemli fırsatlardan bir tanesi. Projenin tamamlanmasıyla Avrupa Birliği Yüksek Standartlı Demiryolu bağlantısı tamamlanacak. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde ulaştırma ve ticaret alanında önemli mesafeler kaydedilmiş olacaktır."

Toplantı daha sonra proje hakkında çeşitli sunumlarla devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıya katılanlar

-Vali Aziz Yıldırım'ın konuşması

-Direkler'in konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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4)CEZAEVİ FİRARİSİ VE UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hacıobası yol kontrol noktasında otobüste kimliksiz olarak yakalanan, cezaevi firarisi ve uyuşturucu satıcısı Doğan Coşkun tutuklandı.

Antalya Konya karayolunun Manavgat ilçe sınırında bulunan Hacıobası müşterek yol kontrol noktasında dün durdurulan bir otobüste görevliler tarafından kimlik kontrolü yapıldı. Kontrolde üzerinde kimliği bulunmayan şüphelinin parmak izi tespitinden Doğan Coşkun olduğu belirlendi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Doğan Coşkun jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Manavgat adliyesinden görüntü

-Doğan Coşkun'un adliyeden çıkarılması

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT

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5)ÇOCUKLAR DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDI

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen yerli ve yabancı turistler denizin tadını çıkardı. Denize giren çocuklar doyasıya eğlendi. Akdeniz'in incisi Antalya'da sıcaktan bunalanlar denize akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih eden turistler güneşli havanın tadını çıkardı. Antalya'da hava sıcaklığının 30.7, deniz suyu sıcaklığın ise 28.6'yı göstermesiyle turistler denize girerek serinlemeye çalıştı. Sahile gelen çocuklar doyasıya eğlendi. Konyaaltı Sahili'nde bulunan Antalya Yelken ve Deniz Sporları İhtisas Kulübü'ne gelen öğrenciler hafif rüzgarın etkisiyle yelkenlilerle antrenman yaptı.

Görüntü Dökümü:

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Konyaaltı Sahili'nden detay görüntü

Kayalıktan atlayanlardan görüntü

Denize girenlerden görüntü

Sahildeki vatandaşlardan görüntü

Denize giren çocuklardan görüntü

Denizdeki yelken çalışmalarından görüntü

Sahilden görüntü

Çocuklardan detay görüntü

Haber ve Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,

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6)BAŞKAN SEÇER: YENİ TARİHLER YAZMAMIZ LAZIM

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türk tarihi ile gurur duyulması gerektiğini belirterek, "Yeni tarihler yazmamız lazım" dedi.

Seçer, Lozan Barış Antlaşması'nın 96'ncı yıldönümü dolayısı ile düzenlenen Geleneksel Lozan Şöleni'ne katıldı. Yenişehir Kent Konseyi Alanı'ndaki törende Milletvekili Alpay Antmen, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Avukat Adnan Gündoğdu ile vatandaşlar da yer aldı.

Antlaşmasının önemini vurgulayan Seçer, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk kilometre taşlarının döşendiği, uzun bir müzakere sonucu elde edilmiş zafer olarak değerlendiriyorum Lozan'ı. Lozan öncesi ve Lozan'a gelene kadar çok farklı ve çok değerlı mücadeleler verildi. Bu toprakların özellikle o günkü koşullarda işgalcilerden kurtarılması ama bir yandan da yeni kurulacak devletin altyapısının oluşturulması, her olay kendi gününde değerlendirilecek olursa, son derece kıymetli olduğu anlaşılır. Bugün 96 yıl sonra başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun mücadele arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyoruz. Tarihi unutmayalım elbette. Oradan gurur duyalım. Şerefli tarihimizle, onurlu tarihimizle gurur duyalım ama bugünün koşullarında oralara takılı kalmadan, oraların yansıttığı ışıkla önümüzü görerek yeni tarihler yazmamız lazım" diye konuştu.

Konuşmanın Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası bir konser verdi.

Görüntü Dökümü

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Seçer'in alana gelişi ve karşılanması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Protokolün görüntüsü

Başkan Seçer'in konuşması

SÜRE: 01'59" BOYUT: 215 MB

Haber-Kamera: MERSİN,

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7)TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sosyal medyadan silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı iddia edilen Saim E. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda Kızılağaç'ta bir su sporları işletmesinde çalışan Saim E.'nin sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı tespit edildi. Şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen bir operasyonda çalıştığı su sporları istasyonunda yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada seri numarası ve markası olmayan kuru sıkı gaz tabancası ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Saim E. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Jandarma araçları

00: 41ö - 76 MB

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), -

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8)HALI SAHADA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvası, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Takımıyla finale kalan Burak Özdemir (23), maçı izlemeye gelen kız arkadaşı Gamze Evren'e (20) maç öncesi sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu. Gamze Evren'den, 'Evet' cevabını alan Burak Özdemir büyük mutluluk yaşadı.

Bayramiç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Burak Özdemir, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu Gıda Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gamze Evren'e sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmak için kolları sıvadı. Halı saha futbol turnuvasına katılan Burak Özdemir'e takım arkadaşları da yardım etti. Gamze Evren, takımıyla finale kalan Burak Özdemir'i izlemek için tribündeki yerini aldı. Karşılaşma öncesi Özdemir ve takım arkadaşları, ellerinde, 'Beyazlar içinde bir melek olup bana gelir misin?', 'Benimle evlenir misin?' yazılı, üzerinde Burak Özdemir ile Gamze Evren'in resminin yer aldığı pankart ile çıktı.

'Pankartta erkek arkadaşı Burak Özdemir ile kendi resmini ve evlenme teklifini gören Gamze Evren şaşkınlık yaşadı. Halı sahanın hoparlöründen kız arkadaşı Gamze Evren'e keman ve konfeti eşliğinde diz çökerek evlenme teklifinde bulunan Burak Özdemir, 'Evet' cevabı alınca büyük mutluluk yaşadı. Genç çiftin mutluluğuna maçı izlemeye gelen taraftarlar da ortak oldu.

Görüntü Dökümü

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-Evlenme teklifinden görüntüler.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

Kaynak: DHA