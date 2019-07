DHA YURT BÜLTENİ - 14

Komşusu, Sena'nın gebe olan terapi köpeğini öldürdü

Bursa'da Mustafa Ö., komşularının kızı 10 yaşındaki Sena Aylar'ın terapisi için alınan Dogo Argentino cinsi gebe köpeği 'Mandalina'yı tüfekle vurarak öldürdü. Hacı Ali Aylar, 'Mandalina'nın öldüğünü kızı Sena'ya henüz söyleyemediğini belirtti.

Olay, dün sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Hacı Ali Aylar, kızı Sena'nın psikolojik tedavisi için 7 yıl önce alıp, besledikleri Dogo Argentino cinsi köpekleri, 'Mandalina'nın vurulduğunu gördü. Can çekişen gebe köpek, kısa süre sonra telef oldu.

Köpeğin karşı komşusu Mustafa Ö. tarafından vurulduğunu öğrenen Haci Ali Aylar, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın ifadesine başvurduğu Mustafa Ö., rahatsız olup vurduğunu söyledi. Mustafa Ö.'nün, bugün de savcılık tarafından ifadeye çağrıldığı belirtildi.

'KIZIMIN TERAPİSİ İÇİN ALMIŞTIK'

'Mandalina'nın kızının köpeği olduğunu belirten Hacı Ali Aylar, "Kızım astım hastasıydı. Psikolog evcil hayvan almamızı önerdiğinde 'Mandalina'yı almıştık. Aldığımızda henüz 35- 40 günlüktü. Kızımla beraber büyüdüler. Kızımın psikoloji düzeldi. Dün saat 06.00'da vurmuşlar. Ben gördüğümde can çekişiyordu. Veterinere yetiştiremeden öldü. Gebeydi. Çok uysal bir hayvandı. Çocuklara karşı çok sevecendi, zaten bebeklerle, çocuklarla büyüdü. Bugüne kadar kimsenin şikayet ettiğini görmemiştik. Mandalina öldürüleli 2 gün oldu. Hala kızıma söyleyemedim. En çok üzücü kısmı da bu. İlk karşılaştığımda yıkıldım. İlk düşündüğüm şey 'Kızıma ne diyeceğim?' oldu. Köpeğini görmek istediğini söyledi. 'Çok işim var' diyerek kızımı geçiştirmek zorunda kaldım. 18 yaşındaki oğlum bile dün oturdu, hüngür hüngür ağladı" dedi.

'VURANIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM'

Köpeği vuranın en ağır cezayı almasını istediğini vurgulayan Aylar, "Komşumuz vurdu. 'Rahatsız oldum, vurdum' dedi. Havlamasından rahatsız olmuş. Kendileri de daha önce burada köpek, koyun gibi hayvanlar baktılar. Biz hiç şikayet etmemiştik. Onlar da bana gelip hiç 'Rahatsız oluyoruz' demedi. İnsanlar onlara hayvan gözüyle bakıyor, ama o bizim canımızdı. Çocuklarımız onu elleriyle besliyorlardı. Kimseye bir zararı olmamıştı. En ağır cezayı almasını isterim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------

-Köpekten amatör görüntüler

-Kız ile köpeğin fotoğrafları

-Köpeğin ölmüş fotoğrafı

-Evden detaylar

-Hacı Ali Aylar ile röportaj

Süre: 4.34 Boyut: 511 MB

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,

==================

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Hatay'dan Suriye sınır hattındaki Şanlıurfa'ya sevk edilen 35 araçlık askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan Şanlıurfa'ya sevk edilen aralarında zırhlı araçların da olduğu 35 araçlık konvoy, öğleden sonra İslahiye'ye ulaştı. Burada bir süre mola veren konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa'ya hareket etti. Konvoyda yer alan araç ve personellerin Şanlıurfa'nın Suriye sınırında belirlenen karakollarda konuşlanacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------

-İslahiye Çevre yolu

-Askeri konvoyun geçişi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU : 124 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

==================

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama

Edirne'de düzenlenen 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz, memleketi Antalya'da coşkuyla karşıladı. Üstü açık otobüsle araç kortejiyle kalabalığı selamlayan Ali Gürbüz, "Altın kemeri Antalya'ya getirdiğim için mutluyum" dedi.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanarak, Antalya'nın gururu olan Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ali Gürbüz ile belediye adına güreşlere katılan diğer pehlivanlar, Döşemealtı ilçesinde karşılandı. Kalabalıktakiler, altın kemer sahibi Ali Gürbüz'ü tebrik edip, fotoğraf çektirdi. Kent girişinde üstü açık otobüsle araç korteji yapan Ali Gürbüz'e hemşerileri sevgi gösterisinde bulundu. Türk bayrağıyla donatılmış çok sayıda aracın yer aldığı kortejle kent merkezinden Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Ali Gürbüz, burada Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törene Ali Gürbüz'ün yanı sıra İsmail Balaban ve Turan Balaban kardeşler, Mehmet Yeşil Yeşil ile belediyenin sporcularından diğer başpehlivanlar da katıldı.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Törende konuşan Ali Gürbüz, Kırkpınar'a gitmeden önce İsmail Balaban ile Başkan Böcek'i ziyaret ettiklerinde finalde karşılaşmayı istediklerini söylediğini anlattı. Kemer kazanmanın kendisine nasip olduğunu dile getiren Gürbüz, "İsmail Balaban ve Mehmet Yeşil Yeşil ile çok müsabakamız oldu. Bazen ben bazen onlar yendi. Uzun yıllardır Antalya'ya altın kemer geliyor. Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Gelecek nesillerde Antalya'nın başarılı olmasını sağlamak istiyoruz. İlk yılımızda altın kemeri Antalya'ya, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne getirdiğimiz için büyük mutluluk duyuyorum. Seyircilerin desteği olmasa biz bu başarıları kazanamayız. Belediye başkanlarının, kurumların desteği ile başarı geliyor. Herkesin bize, bizden sonraki nesillere desteğini devam ettirmesini diliyorum" dedi.

'İLK KEMERİ BEN GETİRMEK İSTERDİM'

Başpehlivan İsmail Balaban ise 2008'den itibaren Konyaaltı Belediyesi adına güreştiği süreçte Antalya'ya iki kemer getirme fırsatı elde ettiğini söyledi. Başkan Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye başkanlığı görevine geldiğini hatırlatan Balaban, "Başkandan sonra biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşmeye başladık. Antalya Büyükşehir'e ilk kemeri ben getirmek isterdim. Ben olmasam da takım arkadaşım Ali getirdi" diye konuştu.

ANTALYA KIRKPINAR'A DAMGA VURDU

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil de Ali Gürbüz'ü başarısından dolayı tebrik etti. İsmail Balaban, Orhan Okulu ve diğer güreşçilerin Antalya'yı Türkiye'de en üste taşımak için elinden geleni yaptığını dile getiren Yeşil, "Son 10 yılda Antalya Kırkpınar'a damga vurdu. Gelecek senelerde de Ali, İsmail, ben aramızda döngü olarak bu başarının devam etmesini istiyorum. Gelecek yıllarda da altın kemerin Antalya'dan gitmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise altın kemeri Türkiye Cumhuriyeti başpehlivanı olarak Antalya'ya kazandıran Ali Gürbüz ve diğer başpehlivanlara teşekkür eti. İsmail Balaban ile Ali Gürbüz'ün Kırkpınar öncesinde kendisini ziyaret ettiğini, iki pehlivanın birbirine 'Kemeri ben alamazsam sen al' dediğini hatırlatan Böcek, başpehlivanlar arasındaki bu birlikteliğin devam edeceğini söyledi.

Törende Başkan Böcek başpehlivanlara ödül verdikten sonra fotoğraf çektirdi. Ali Gürbüz, fotoğraf çekiminde kucağında oğlu Recep ile sevincini yaşadı.

Görüntü Dökümü

-----------------

-Konvoydan görüntüler

-Ali ile selfıe çektirenlerden görüntü

-Konvoyun üst geçitten görüntüsü

-İsmail balabanın ve Mehmet yeşil yeşil in görnütüleri

-Ali gürbüzün konuşması

-Muhittin Böcek in konuşması

-Kürsede güreşçiler ve muhittin böcek in detay görüntüleri

498 MB// 4.34 SN HD

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

==================

Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan yapay gölette yapılan temizlik sırasında çok sayıda balık ölümü meydana geldi. Balık ölümlerine tepki gösteren öğrenciler, gölette yapılan çalışmaların videosunu çekip sosyal medyada yayımladı.

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan yapay göletin tatil sürecinde boşaltılarak temizliği yapıldı. Göletteki atık, eşya ve çöplerin toplandığı çalışmalar sırasında çok sayıda balık ise sudaki oksijen yetersizliğinden dolayı telef oldu. Göletteki balıkların öldüğünü fark eden bazı öğrenciler ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Öğrencilerin tepki gösterdiği balık ölümlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Harran Üniversitesi yönetimi de Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada balıkların yüzde 95'lik kısmının zarar görmeden aktarıldığı belirtilerek, "Çalışmalar sırasında göletlerde bulunan balıkların yüzde 95'lik kısmı aktarılmıştır. Yüzey alanı 20 dönüm civarında olup oldukça geniş bir alanda işlem gerçekleştirilmektedir. Bu tip çalışmalarda yüzde10'luk zayiat daima kabul edilir. Aktarılan balıklarda da ölüm olmamıştır" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

Harran Üniversitesi yapay göletinde telef olan balıklar

Balık ölümlerinin çektiği videoda anlatan öğrenci

Gölette temizlik yapan işçiler

Harran Üniveristesi tanıtım videosundaki yapay gölet

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 391MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

===================

Bursa'da kaçak yapılaşmayla havadan ve karadan mücadele edilecek

Bursa'da, kaçak yapılaşmaya, havadan ve karadan yapılacak denetimlerle fırsat verilmeyecek. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Kaçak yapı, Bursa'nın en büyük problemlerinden bir tanesidir. Bu konuda kimsenin mağdur olmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemsiyorum" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda bir araya gelen Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, Kestel belediye başkanları ve konuyla ilgili başkan yardımcıları, akademik odalar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları, kentin değerine değer katacak 'Kaçak Yapılaşma ile Mücadele' konusunda önemli bir adım attı. Kaçak yapılaşma ile ilgili radikal bir duruş ortaya konması gerektiğini belirten Aktaş, etkili bir mücadele gerçekleştirileceğini ve ortak bir kararlılık ortaya konması gerektiğini kaydetti.

DRONE İLE 7/24 TAKİP

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada yapılan çalışmaların ışığında hazırlanan ve kentin kaçak yapılaşma konusundaki durumunu ortaya koyan sunum yapıldı. Toplantıyı değerlendiren Başkan Aktaş, "31 Aralık 2017 itibariyle imar barışının güncellenmesi, suistimale fırsat vermeden, bundan sonraki süreç ve yapılacak binalara dair müdahaleler ve çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Şehrin bütünü, havadan drone ile 7 gün 24 saat takip edilecek. Bu çalışma ile ilgili gerekli cihaz yatırımlarını yapıyoruz" diye konuştu.

'BURSA'DA KESİNLİKLE KAÇAK YAPI OLMASIN'

Başkan Aktaş, konuyla ilgili çalışmalarda beton firmaları başta olmak üzere tüm taraflara yönelik incelemeler yapılıp, gerekli yaptırımların uygulanacağını söyleyerek, "Öncelikle konunun taraflarıyla bir araya gelip, gerekli kararların alınması noktasında bir tavır ortaya koyacağız. Yakın zaman içerisinde kamuoyunu da bilgilendireceğiz, konu meclise de gelecek. Biz şunu arzu ediyoruz; Bursa'da kesinlikle kaçak yapı olmasın. Bursa güzel konutların ve ticarethanelerin olduğu, nüfusuna, pozisyonuna yaraşır bir şehir olsun" dedi.

Mevcut kaçak yapıların ıslahına çalışılırken, yeni yapılacak binaların ise asla kaçak olmaması için ilgili mücadelelerin süreceğini dile getiren Başkan Aktaş, şunları söyledi:

"Bu konuda tüm taraflardan kararlılık bekliyorum. Siyasi parti fark etmeksizin, belediye başkanlarımız toplantıya katıldılar. 17 ilçeyi kapsayacak bir çalışma olacak, ama özellikle merkez itibariyle başlıyoruz. Akademik odalarımızın da bu konudaki sıcak tavrı ve konuyu sahiplenmesinin faydaları olacak. İnşaat sektörünün biraz durağanlaştığı bu süreçte, bu kararın sektör adına da önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak her şeyden öte Bursa'nın bundan sonra daha sağlıklı gelişimi için bizim bu konuda kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor."

Başkan Aktaş, Bursa ovasının kalan kısmının muhafazasında, mevcut kaçak yapılaşmanın toparlanması ve Bursa'nın görselinin korunması adına kararın önemli olduğunu söyleyerek, konuyla ilgili kararın mecliste alınacağını ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Görüntü Dökümü

------------

-Belediyede yapıyan toplantı

-Başakan Aktaş'ın acıklamaları

-Drone cekimlerinden detaylar

-Dataylar

Boyutu: 321MB

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/BURSA,

=====================

Camiden antika saati çalan hırsız, gözaltında

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, namaz kılma bahanesiyle girdiği camide antika duvar saatini çalan H.C. (41) gözaltına alındı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasıyla yansırken, H.C.'nin daha önce de marketten drone hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı.

Olay, Osmangazi ilçesindeki Nakkaş Ali Camii'nde meydana geldi. Namaz kılma bahanesiyle camiye giren H.C., çevreyi kontrol edip, uygun zamanı yakalayınca duvarda asılı olan antika saati alarak camiden ayrıldı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Saatin çalındığını fark eden cami görevlileri, durumu polise haber verdi. Camiye gelerek güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirleyerek arama çalışması başlattı. H.C. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce de 2 drone çaldığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan saat ise bulunamadı.

Görüntü Dökümü

------------

-Hırsızın camiden tarihi saat çalması

-Hırsızın takıldığı güvenlik kamerası görüntüleri

-Hırsızın marketten drone çalması

254 MB

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/BURSA,

=================

Silah ve av malzemeleri satışı yapan dükkan sahibine silahlı saldırı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, silah ve av malzemeleri satışı yapan dükkan işleten 72 yaşındaki Sezai Kızılcan, çıkan tartışmada bir müşterisi tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Polis olayın ardından kaçan ve isminin 'Mehmet' olduğu öğrenilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bugün saat 14.30 sıralarında Sezai Kızılcan'ın işlettiği, Altıntaş Mahallesi, 332 Sokak'taki silah ve av malzemeleri satışı yapan işyerine müşteri olarak gelen ve isminin 'Mehmet' olduğunu söyleyen 1 kişi, iddiaya göre, pompalı tüfek ve mermi almak istediğini söyledi. Ancak, Kızılcan müşterisine ruhsatı olmadığı için satış yapmak istemedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Belinden 7.65 milimetre çapındaki tabancasını çıkaran müşterisi, Kızılcan'a peş peşe 4 el ateş etti. Sol bacağına 3 kurşun isabet eden Kızılcan yaralanırken, saldırgan müşteri olay yerine geldiği 09 PD 141 plakalı motosikletine binerek, kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kızılcan, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, hurdacılık yapan şüphelinin kaçarken olay yerine attığı tabancaya incelenmek üzere el koyarken, yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Olay yerinden görüntü

-Yaralanan Sezai Kızılcan'ın görüntüsü

-Polisin olay yerinde inceleme yapmasından görüntü

-Suç aleti tabancanın görüntü

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Meraklı kalabalığın görüntüsü

-Kızılcan'ın gazetecilerin sorusu üzerine müşyteri olarak gelen şüphelinin av tüfeği ve mermi istediğini söylemesinden görüntü

Haber: Burhan CEYHAN -Kamera: AYDIN,

Kaynak: DHA