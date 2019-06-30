DHA YURT BÜLTENİ-14

Şehit Jandarma Teğmen Dolunay, İzmir'de son yolculuğa uğurlandı



Hakkari'de, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Jandarma Teğmen Güngör Dolunay (30), İzmir'deki Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Hakkari merkeze bağlı Doğanlı köyünde, önceki gün, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Jandarma Teğmen Güngör Dolunay yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teğmen Dolunay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün akşam saatlerinde kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından helikopterle Yüksekova'ya, buradan da askeri uçakla ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.

Şehit Teğmen Dolunay'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi'ndeki Naldöken Devlet Malzeme Ofisi Lojmanları önüne getirildi, helallik alındı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra cenaze töreni için Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camii'ne getirildi. Buradaki törene, şehidin ailesi, yakınları, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın cenazesi, ikindide kılınan namazın ardından, götürüldüğü Kadifekale Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şehidin eve getirilişi

- Cenaze töreninden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



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Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangını



Trabzon'un Çaykara ilçesinde, turizm merkezi Uzungöl'deki 2 katlı pansiyonda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kentin turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'deki 2 katlı pansiyonun çatı katında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek pansiyonun üst katını sardı. Binanın ahşaptan olması nedeniyle yanan malzeme bölgeyi duman altında bıkartı. Yangın, paniğe neden olurken, pansiyondaki müşteriler, tahliye edildi. Dumanı ve alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.



Görüntü Dökümü

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Yangın görüntüleri

Serkan KILINÇ/ÇAYKARA (Trabzon),

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Bozcaada'daki dayaktan ölümle ilgili 11 kişi sorgulanıyor (EK)

TOPRAĞA VERİLDİ

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, eğlence mekanı çıkışı dövülerek, öldürülen Ramazan Öksüz'ün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldıktan sonra saat 01.00'de feribot ile Bozcaada'ya getirildi. Öksüz'ün cenazesi, bu sabah hastane morgundan alınıp, Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak'taki babaevinin önüne getirildi. Anne Kibariye Öksüz ve baba Halil İbrahim Öksüz ile kız kardeş Jale Öksüz Aydın, tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.

Ramazan Öksüz'ün cenazesi, öğle vakti, baba ocağından sonra Alaybey Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Öksüz ailesinin yanı sıra Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, şarkıcı Feridun Düzağaç ile çok sayıda kişi katıldı. Ramazan Öksüz'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Alaybey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze töreninden görüntü geçiliyor

BOZCAADA-DHA

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KİLİS'TE OTOMOBİL DEVRİLDİ: 4 YARALI



Kilis'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Öğleden sonra Mehmet İhsan S. yönetimindeki 80 BGZ 08 plakalı otomobil, Seve Barajı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki Zeliha S., Batuhan S. ve Gökhan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntüler

Şarampolu yuvarlanan otomobil

Kazaya karışan araçtan düşen parçalar

Sürücüsü Mehmet İhsan Sidal'in olayı anlatması

Genel ve detay görüntüler

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

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Amed Sportif Faaliyetler'de başkanlığa Metin Kılavuz seçildi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde bugün yapılan 2'nci olağan kongrede tek listeyle yapılan seçimde Metin Kılavuz başkanlığa seçildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 2'nci olağan kongrede divan başkanlığını eski kulüp başkanı İhsan Avcı yaptı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Diyarbakır Şube Başkanı Remzi Dayan, Türkiye Faal Futbol Antrenörleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Abdulsamet Karakaş'ın da bulunduğu ve Ali Karakaş'ın aday olmadığı kongrede daha önce 3 sezon kulübün başkanlığını yapan Av. Metin Kılavuz divan kuruluna liste sunan tek aday oldu. Av. Metin Kılavuz, yapılan oylamanın ardından başkan seçildikten sonra delegelere hitaben bir konuşma yaptı. Kendisine bir kez daha şans verdikleri için delegelere teşekkür eden Kılavuz, 2013'te 13 maç üst üste kazanarak bitime 4 maç kala şampiyon olduklarını ve bu başarılarıyla o sezon Türkiye liglerinde en erken şampiyon olma başarısını elde ettiklerini anımsattı. Kulübü daha iyi yerlere taşımak için yönetime talip olduğunu anlatan Kılavuz, "Geçmişteki başarıları ortak akıl ile elde ettik. Diyarbakır genç nüfusu 450 bin. Bunun için tesisleşmeye gittik. Bugün Diyarbakır'da tesisleşme adına güzel şeyler olduysa o ortak akılın etkili olduğunu düşünüyorum. Amedspor bir hikayedir. Gelin biz bunu bir ormana çevirelim. Elimizde sihirli değnek yok. Ama biz olabilirsek çok başarı elde ederiz. Tek başımıza olmayacağız biz olacağız. Biz olmayı becerirsek başarı kaydederiz. Amedspor'un gelecek sloganı şu olacak, Amedspor sensin. Amedspor siyasi bir kavram olmayacak. Bunları aşmak önemli. Bu yaklaşımla, bu temelde Amedspor sensin, Amedspor hepinizdir" diye konuştu.

Kılavuz, Amed Sportif Faaliyetler'in eski ismi olan Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor'un 2012- 2013 sezonunda 3'üncü ligde şampiyon olup 2'nci lige yükseldiği dönemde kulübün başkanlığını yapmış ve bir sonraki sezon da 2'nci ligde play-off finali oynamış ancak Alanyaspor'a yenilerek 1'inci Lig'e çıkma şansını kaybetmişti.

Görüntü dökümü

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Kongre salonundan genel görüntü

Kongreye katılan protokolden görüntü

Metin Kılavuz'un konuşması

Kongreden sonra topluluğun bir arada görüntüsü

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Sıcaktan bunalan sahile koştu (2)

DENİZDEKİ OYUN PARKURUNA İLGİ

Antalya'nın merkez Muratpaşa ilçesinde, falezlerin bulunduğu bölgedeki plajlarda denize kurulan oyun parkurları, turistlerin ilgisini çekiyor.

Kazakistan'dan gelen Dana Sdikova (35), tatil için kızıyla birlikte Antalya'yı tercih ettiğini söyledi. Kentin çok güzel, insanların da çok sıcakkanlı olduğunu belirten Sdikova, hava çok sıcak olduğu için kızıyla denize girerek serinlediğini dile getirdi. Sahildeki oyun parkurunu beğendiğini söyleyen Dana Sdikova, güzel havayı değerlendirerek güneşlendiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bilem Beach'ten genel görüntü

Denize girenlerden detay görüntü

Denizdeki oyun parkurundan detay görüntüler

Denize atlayanlardan görüntü

Denizde yüzenlerden görüntü

Oyun parkurundan güneşlenenlerden detay görüntü

Çocuklardan detay görüntü

HABER- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı renkli kutlamalara sahne oldu

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, feribotla deniz turu yapıldı. Tekirdağlılar, ücretsiz dağıtılan balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yıl kutlamaları kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Önce vatandaşlara müziklerin de çalındığı feribotla deniz turu yapılırken, bayramın pazar gününe denk gelmesiyle, vatandaşlar aileleriyle birlikte deniz turu keyfi yaşadı. Deniz turunun ardından Tekirdağ'da uzun yıllardan beri kapalı olan liman yine bu güne özel açılarak kutlama programı düzenledi. Açıktan kıyıya doğru bir tekneden başlayan yüzme yarışlarında dereceye girenlere Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, çeşitli ödüller verdi. Daha sonra protokol tarafından deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, denizlerle çevrili Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı kutlamanın ayrı bir mutluluk verdiğini belirterek, "İlk defa 1926'da yürürlüğe giren kabotaj kanunun kabulünün bugün yıldönümü. Bizler her yıl bugünü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutluyoruz. Yüz yıllar önce, çeşitli nedenlerle sömürgeci ülkeler ve imtiyazlılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik özgürlüğünü ve güç kaybetmesine neden olmuştur. 1'inci Dünya Savaş'ında ve sonrasında Osmanlı topraklarının ihtilaf devleri tarafından işgal edilmesinin ardından kurtuluş mücadelesini başlatan yüce önder Mustafa Kemal Atatürk, tam bağımsızlık denildiği zaman tabii, siyasi, iktisadi, adli ve askeri alanlarda tam bağımsızlık diyor. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için sağlam temeller atılmış, 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile de yabancı devletlere tanınan kapitülasyonlar tamamen kaldırılmış, 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin milli imkanlarla kalkınmasını sağlamak amacı ile kabotaj kanunun uygulanmaya başlanmıştır. Bu kanun ile denizlerimizde yabancı ülkeler tarafından kullanılan zenginliklerimizin ülkemiz tarafından kullanılmasının önü açılmıştır. Ülkemizin denizler ile sahip olduğu bu avantajın, en iyi şekilde değerlendirilerek daha iyi seviyeye gelmesi en büyük arzumuzdur" dedi.

BALIK EKMEK İZDİHAMI YAŞANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından törenlerin ardından liman girişine kurulan büyük ızgaralar da pişirilen uskumru balıkları vatandaşlara dağıtıldı. Balık ekmek dağıtılacağını duyan vatandaşlar iskele üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yaşanan izdihama zabıta ekipleri düzeni sağlayarak yardımcı oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Feribot gezisi

-Feribot içinde klarnet eşliğinde oynayan vatandaşlar

-Geziden detaylar

-İskelede yüzme yarışları

-Ödül törenleri

-Denize çelenk bırakılması

-Albayrak'ın konuşması

-Balık ekmek izdihamı

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-





Kaynak: DHA