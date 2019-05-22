Dha Yurt Bülteni-14

PKK'LILARIN EREN BÜLBÜL'ÜN EVİNDEN ÇALDIĞI ERZAK, DEPOLARINDA BULUNDU

KARADENİZ kırsalında, güvenlik güçlerinin yürüttüğü bahar operasyonları kapsamında, geçen hafta Giresun'un Espiye ilçesinde teslim olan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. Teröristin yer göstermesiyle daha önce tespit edilen 2 sığınak ve 5 deponun ardından, 1 sığınak ile 4 depo daha imha edildi. Depolarda, 2 yıl önce Trabzon Maçka ilçesinde PKK tarafından açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olarak şehit edilen Eren Bülbül'ün evinden çalınan erzakın da olduğu ortaya çıktı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 'Kawa' kod adlı İran uyruklu PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu sürüyor. Seydi köyü yaylası kırsalında 5 gün önce, bahar operasyonu sürdüren güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadesinde, örgütün sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin bilgiler verdiği ifade edildi. Düdükkaya'nın içerisinde 2 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırının da yer aldığı örgütün bölgede son 5 yıllık tüm silahlı eylemlerinde yer aldığı belirlendi.

SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU

PKK'lı terörist Behrüz Düdükkaya, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun'un kırsal kesimindeki bazı arazilerde yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınak ve depolar tespit edildi. Güvenlik güçleri, teröristin Espiye ve Doğankent'te gösterdiği ve içinde silah, patlayıcı madde, erzak ve yaşam malzemesinin olduğu 2 sığınak ile 5 depo bulunarak imha edildi.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN EVİNDEKİ ERZAK DA BULUNDU

Terörle mücadelede uzman ekiplerce sorgulanan teröristin yer göstermeleri sonucunda Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında yapılan aramalarda, 1 sığınak ile 4 depo daha bulundu. Yapılan incelemelerde çok sayıda gıda malzemesi, erzak ve mühimmat ele geçirilen depo ve sığınaklar imha edildi. Depolarda, 2 yıl önce Maçka ilçesinde PKK'nın silahlı saldırısında Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan Eren Bülbül'ün köydeki evinden çalınan erzakın da bulunduğu ortaya çıktı.

Terörist Behrüz Düdükkaya'nın sorgusu ve yer göstermesiyle Trabzon ve Giresun kırsalında güvenlik güçlerince tespit edilen yaklaşık 15 sığınak ve deponun imha edildiği öğrenildi.

TERÖRİST ARAS'IN İZİ SÜRÜLÜYOR

Bu arada Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH timlerinin Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı operasyonları sürüyor. Telsiz kestirmesinde sorgusu süren 'Kawa' kod adlı Behrüz Düdükkaya ile 'Aras' kod adlı terörist Aras Aslan'ın birlikte hareket ettiği de belirlendi. Tunceli'ye kaçmak için girişimde bulunan Aras Aslan'ın, operasyonlar karşısında arazide sıkıştığı tespit edildi. Halen bölgede olduğu tahmin edilen terörist Aras Aslan'ın yakalanması için de gönderilen takviye kuvvetlerle birlikte operasyonların yürütüldüğü bildirildi. Bölgede, PKK'ya yönelik operasyonların yoğunlaştırılarak sürdürüleceği belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

GİRESUN, -

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ORDU'DA RADYASYON ÖLÇÜMÜ

AVRUPA Birliği (AB) radyasyon ölçüm haritalarında Ordu'nun aşırı derecede radyasyonlu gösterilmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti, kentin çeşitli yerlerinde radyasyon ölçümü yapmaya başladı. Ordu Valiliği, yapılan ölçümler sonucu radyasyon değerleri yönünden kentte endişe edici bir durumun söz konusu olmadığını duyurdu.

Avrupa Birliği Radyasyon Ölçüm Haritaları'nın son 24 saatlik verilerine göre, Ordu'da dün 12.00 ile 04.00 saatleri arasında radyasyon oranlarının ani yükseldiği öne sürüldü. Konunun sosyal medyada paylaşılarak yayılması üzerine AFAD ekipleri harekete geçerek, kentin çeşitli yerlerinde radyasyon ölçümü yapmaya başladı.

ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ordu Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Radyasyon değerleri yönünden kentte endişe edici bir durumun söz konusu olmadığının yer aldığı valilik açıklamasında şöyle denildi:

"Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi'nin, Radyoaktivite Çevresel İzleme Haritasına göre Ordu'daki radyasyon değerlerinin kabul edilebilir düzeyin çok üstünde olduğu yolunda, sosyal medyada birtakım bilgiler ve paylaşımlar yer almaktadır. Sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzün KBRN ekibi tarafından şehrimizin 5 değişik noktasında ve Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü bahçesinde bulunan cihaz çevresinde ölçümler yapılmıştır. Normal değer olan miliradyan 50 iken, ilimizin muhtelif bölgelerinde yapılan ölçümlerin ortalama değeri, mikroradyan 40 çıkmıştır. Yapılan ölçüm sonunda çıkan değerlerin, normal değerlerin çok çok altında olduğu görülmüştür. Radyasyon değerleri yönünden ilimizde endişe edici bir durum söz konusu değildir."

'KONUYU TAKİP EDİYORUZ'

Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Zararsız da, konuyu yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Avrupa Birliği radyasyon ölçüm haritalarında ani yükseliş görülüyor ama kısa sürüyor. Orada bir kaynak olsa belli bir sürede dozun devam etmesi gerekirdi. Elektronik gürültü olduğunu düşünüyoruz. AFAD da ölçümlerini yapıyor. Konuyu takip ediyoruz ve gerekli durumda açıklama yapacağızö dedi.

'TEHLİKELİ DURUM GÖRÜNMÜYOR'

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Uğur Çevik, verilerin 2 microsievert olduğunu ve tehlikeli bir durum arz etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Röntgen çektirdiğimizde bunun 100 katı radyasyonu zaten alıyoruz. Etrafımızdaki radyasyonu ölçtüğümüze bile olabilecek bir radyasyon oranıdır. Sadece harita üzerinden net bir şey söylenemez. Bölgede ölçüm yapılması gerekiyorö diye konuşan Prof. Dr. Uğur Çevik, "2 microsievertlik dozu benim laboratuarımda da görebiliriz. Çok da dikkate alınacak rakamlar olmadığını ve sosyal medyada abartıldığını ve panik yaratıldığını düşünüyorum. Harita üzerindeki rakamlar normal bir radyasyon doz seviyesidir ve tehlike olarak kabul edilecek bir durum yok. Bizim normal yaşadığımız bir ortamda da bunu ölçsek 30-40 milisievert gibi rakamları gözlemleyebilirizö diye konuştu. Yer sarsıntıları ile radyasyon ilişkisi yüksektir. Radon gazı ölçümleriyle deprem ilişkisini kuruyoruz. Bildiğim kadarıyla Ordu'da böyle bir durum yokö

'METEOROLOJİK KAYNAKLI OLABİLİR'

Verilerin ciddi bir durumu işaret etmediğini aktaran KTÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Gökhan Apaydın da, "Rakamlar ciddi bir oranda değil ama sızıntı veya yapay radyoaktif atık kaynağı varsa bu atığın yeri tespit edilip radyoaktivite düzeyinin detektörlerleölçülmesi gerekir. Sadece haritaya bakılarak net bir şey söylenemez. Sayısal veriye ulaştırılabilmesi için laboratuvar ortamına taşınması gerekir. O süreçten sonra bir harita çıkartılabilir. Nanosievert düzeyinde olması sebebiyle düşük bir değere denk geliyor ve insan sağlığını tehdit edecek bir doz değil. Durumun meteorolojik durum kaynaklı olduğunu düşünüyorumö diyerek tehlikeli bir durum olmadığını söyledi.

RAKAMLAR TEHLİKELİ DEĞİL

KTÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nden Nükleer Fizik Uzmanı Prof. Dr. Belgin Küçükömeroğlu, rakamların ciddi bir durumu göstermediğine işaret etti. Küçükömeroğlu, "İnsan sağlığını tehdit edebilecek radyasyon dozu yıllık 2,40 milisievert'tir. Microsievert çok daha düşük bir dozdur ve buradaki verilere dayanarak ciddi bir durum olmadığı söylenebilir. Konunun sebebinin araştırılması gerek ancak rakamlar ciddi bir durumu göstermiyor. Kum fırtınaları ve bulutların yoğun sirkülasyonu da ihtimaller arasındadır. Radyasyon, yağmur bulutlarıyla taşınır ama bunun gerçekleşmesi için bir olay veya kazanın yaşanması gerekiyorö ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ordu ili detayları

Ordu Drone detayları

Afad ekibinin radyasyon ölçüm detayları

Haber-Kamera: Nedim KOVAN

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ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI TATBİKATI, NEFES KESTİ

GENELKURMAY Başkanlığınca Türkiye'nin ev sahipliğinde, 6 ülkenin yer aldığı; jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timleriyle müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği 'Uluslararası Anadolu Ankası' tatbikat adeta nefesleri kesti.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleşen 'Uluslararası Anadolu Ankası -2019 Tatbikatına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Kara, Deniz, Hava ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan ve Romanya silahlı kuvvetlerine ait unsurların katıldı. 13 Mayıs'ta başlayan ve 24 Mayıs günü sona erecek tatbikatın kapıları bugün basına açıldı. İlk olarak tatbikata katılan savunma helikopterleri ile üste konuşlu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

2009 YILINDAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

2009 yılından itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın 1'i, 2012 yılından itibaren farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jet uçakları, helikopterler ve kurtarma timlerinin katıldığı müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği tatbikatta; yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.

Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve 135'inci Muharebe Arama Kurtarma Filosu tarafından işaretlenen hedefleri vurdu. Daha sonra 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan 3 helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı. Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Kurtarma sahneleri, atış sahasındaki gözlem istasyonundan ilgililerce dikkatle izlendi. Tatbikat başarıyla tamamlandı. Senaryo gereği 4 asker düşman tehlikesinden kurtarılırken, 10 F-16'lar tarafından imha edildi. Tatbikatı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ve diğer ülkelerin askeri yetkilileri izledi.

ANKA, LAZER GÜDÜMLÜ MİLLİ MÜHİMMAT KULLANDI

Milli silahlı insansız hava aracı olan ANKA'nın, Roketsan tarafından yapılan yapılan lazer güdümlü MAM-L (Milli Akıllı Mühimmat) mühimmatını, tatbikatın bugüne kadar olan süreçlerinde kullandığı belirtildi.

TATBİKATA KATILAN UNSURLAR

Türkiye'den Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 adet ATAK helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından SAT görev timi 5 personel, Özel Kuvvetler Komutanlığından Özel Kuvvet timi 7 personel ve 1 adet S-70 helikopteri, Azerbaycan'dan 2 adet Mi-17 ve 2 adet Mi-35 helikopteri ile 1 CSAR timi toplam 57 personel, İngiltere'den 1 JTAC timi 4 personel, Katar'dan 1 adet C-130 uçağı ve 54 personel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden 1 adet AS-532 Cougar helikopteri ve 1 PK timi 14 personel, Pakistan'dan 4 adet F-16 ve 1 CSAR Timi 6 personel ile gözlemci statülüsünde helikopter pilotları toplam 90 personel, Romanya'dan ise 2 adet IAR-330 SOCAT helikopteri ve 30 personel ile katılım sağlandı.

Görüntü Dökümü

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Tatbikattan detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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SİNOP'TA KAYIP BALIKÇI ARANIYOR

SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra dönmeyen balıkçı Suat Öztuğrul (48) için arama çalışması başlatıldı.

Kumkapı sahilinden dün kayığıyla denize açılan Suat Öztuğrul dönmeyince ailesi, Sahil Güvenlik'e başvurdu. Ekipler, denizde Öztuğrul'u arama çalışması başlattı. Kayıp balıkçının bulunması için çalışmalar bugün de sürdürülürken, Suat Öztuğrul'un ailesi ise alacakları iyi haberi bekliyor.

BOŞ TEKNESİNE ULAŞILDI

Sinop'un Kumkapı sahili açıklarında bu sabah kaybolan balıkçı Suat Öztuğrul'un boş teknesine ulaşıldı. Arama çalışmaları sırasında Öztuğrul'a ait 'Suat' isimli balıkçı teknesi Adabaşı açıklarında bulunduğu belirtildi. Kayıp balıkçıyı bulmak için Sahil Güvenlik, AFAD, Deniz polisi ekiplerince başlatılan arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik helikopteri de katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Drone ile havadan arama çalışması görüntüleri

-Detaylar

(SÜRE: 01: 39 Dk) (BOYUT: 183 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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TEMEL KAZISINDA ROMA DÖNEMİNE AİT YAPI ÇIKINCA İNŞAAT DURDURULDU

İZMİT'te bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait mermer kaplı yapı bulununca Kocaeli Müze Müdürlüğü inşaat çalışmasını durdurdu.

Akçakoca Mahallesi Çukurçeşme Sokakta arsa sahipleri, müteahhit firma ile kat karşılığı anlaşma yaptı. Müteahhit firma tarafından arsaya apartman yapılması için temel çalışması başlatıldı. Bu arada Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından inşaat kazısının müze denetiminde yapılması kararı alındı. Yapılan temel çalışmalar sırasında tarihi kalıntılara rastlanınca inşaat çalışması durduruldu. Müze Müdürlüğü alanda incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre kalıntıların Roma dönemine ait mermer kaplı yapı olduğu belirtildi.

Kocaeli Müze Müdürlüğü'nün kalıntıların rölövesini alıp değerlendirmek üzere Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na göndereceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İnşaat alanı

-Yapının görüntüsü

-Anons

-Drone görüntüleri

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT,

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ERDEMLİ'DE ROBOTİK KODLAMA ŞENLİĞİ

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, ilk defa düzenlenen Robotik Kodlama Şenliği'nde farklı kategorilerde 42 proje görücüye çıkarken 7'nci Sınıf öğrencisi Çolpan Arı'nın teli olmayan elektronik gitarı büyük ilgi gördü.Akdeniz Ortaokulunda düzenlenen Robotik Kodlama şenliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, şube, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Minik öğrencilerin birbirinden güzel projelerinin sergilendiği şenlikte, stantları tek tek gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Açıkyörük öğrencileri tebrik ederek, "Aralık 2017'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 'KodErdemli' adı ile bir proje hazırladık. Bu süreçte proje ile 37 okulda 4024 öğrenci kodlama becerileri konusunda eğiterek sertifikalarını verdik. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise Robotik Kodlama Atölyesinde; kodlama eğitimlerini başarı ile tamamlamış 13 farklı okuldan 78 öğrencimiz ile robotik eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Bunun yanında atölyemizde öğrencilerimize robotik kodlama konusunda rehberlik yapacak 124 öğretmenimizi hizmet içi eğitime aldık. Uzman eğitmenlerimiz tarafından atölyemizde verilen eğitimler ile öğrencilerimiz 21'nci yüzyıl becerilerini öğrenerek geleceğin bilim adamları olma yolunda ilerlemektedirler. Bugün ise burada bu atölyede eğitim alan öğrencilerimizin eserlerinin yer aldığı ş gerçekleştirmekteyiz. Değişik kategorilerde 42 projenin sergilendiği bu şenliğimizi gelenekselleştirmek ve uluslararası yarışmamalara katılmak en büyük hedefimiz. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilerimizi kutlar başarılarının devamını dilerim" dedi.

Konuşmanın ardından şenliğe katılanlar projeleri incelerken en dikkat çeken eser ise teli olmayan, notaların renklerle hayat bulduğu elektronik gitar oldu. Teli olmayan ve kolay bir şekilde kullanma özelliği olan elektronik gitarın tasarımını yapan 7'nci Sınıf öğrencisi Çolpan Arı, "Günümüzde müzik aletlerine ilgi azalmaktadır. Biz de arkadaşım ile birlikte teli olmayan, notaları renkli haline getiren bir tasarım yaparak bunu elektronik gitara uyarladık. Böylelikle gitar çalmak daha kolay olacak" diye konuştu.

Şenlikte birbirinden güzel tasarımlar davete katılanlardan tam not aldı.

Görüntü Dökümü

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-Kodlama şenliği açılışı yapılırken

-Kodlama şenliğinde sergilenen ürünler

-Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük stantları gezerken

-Şenlikte telsiz gitar projesi yapan Çolpan Arı ile röportaj

-Stantların görüntüsü

-Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile röportaj

-Genel görüntü

(Boyut: 352 MB) (Süre: 4.30 dakika)

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/MERSİN,

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Su sporları istasyonunda tahliye arbedesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, tahliye edilmek istenen su sporları istasyonunun çalışanları, zabıta ve polis ekiplerine karşı koyunca arbede çıktı. İstasyon çalışanları ayrıca su sporları araçlarını ateşe verip, yaktı. Arbedede 4 polis memuru hafif yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Belediyesi, şehir merkezindeki 12 su sporları istasyonunu, geçen hafta ihaleye çıkardı. İhaleyi kaybeden geçen dönemin işletmecileri için ise bugün tahliye kararı çıktı. Marmaris Belediyesi zabıta ve fen işleri ekipleri, tahliye için saat 14.00 sıralarında, Uzunyalı Mevkii'ndeki 7 numaralı su sporları istasyonuna geldi. Polis ekipleri de zabıta memurlarına eşlik etti. Tahliyeye karşı çıkan su sporları işletmecisi M.Y.(Mehmet Yıldız) ve 20'ye yakın personeli, zabıtayla karşı karşıya geldi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Toygur da araya girip işletme çalışanlarını uyararak uzaklaştırdı. Çalışanlar, zabıta ekiplerinden tahliye için 3 gün süre istedi. Zabıta yetkilileri kabul etmeyince, su sporları işletmecisi M.Y. ve personeli, benzin dolu bidonları önce üzerlerine ardından polis ve zabıta ekiplerine döktü. Bu sırada bazı çalışanlar ise, su sporları istasyonunun plastik iskelesini ateşe verdi. Ardından karadaki, jet-ski ve lastik sürat botunu ateşe verdi. Yaşanan arbedeyi şezlonglarda güneşlenen ve otellerde bulunan turistlerle vatandaşlar korkuyla izledi. Polis ve zabıta ekipleri, bir otelden çektikleri hortumla yangını söndürmeye çalıştı ve olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Bu sırada güvenlik güçleri ile istasyon çalışanları arasında çıkan arbedede, 4 polis memuru çeşitli yerlerinden hafif yaralanırken; 6 kişi gözaltına alındı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Uzunyalı Mevkii yürüyüş yolu yayalara kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Polis, zabıta ve su sporları istasyonu çalışanları sözlü tartışma

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygur'un araya girerek açıklaması

Su sporları çalışanların iş yeri dolabından çıkardığı benzin dolu bidonları alması ve üzerlerine dökmesi

Benzin dolu bidonları polis, zabıta ve çevredekilere dökmesi

Polisin elinde benzin bidonu bulunan çalışanlara müdahalesi

Çalışanın lastik sürat botunu ateşe vermesi

Arbededen ve gözaltından genel görüntü

Kalabalık turist ve vatandaş genel görüntü

(Toplam: 5 dakika 3 saniye-365 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Gönül Köprüsü'nde çocukların saç bakımı yapıldı

Kepez Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca (SYDV) hazırlanan 'Gönül Köprüsü 5' projesi kapsamında yaklaşık bin çocuğun bayram öncesi saç bakımı yapıldı.

Kepez Kaymakamlığı SYDV tarafından hazırlanan, Kepez Belediyesi, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB), Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası ile Antalya Berberler Odası'nın desteklediği 'Gönül Köprüsü 5' projesi, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, yaklaşık 1000 çocuğun saç bakımı yapıldı.

BAYRAMA HAZIRLANDILAR

Kepez Kaymakamlığı SYDV Müdürü Kemal Çakan, yetim, öksüz ve yardıma muhtaç ailelerin çocuklarının saçlarının kesildiğini, bakımlarının yapıldığını söyledi. Çakan, "Ramazan ayı içerisinde olduğumuz için paylaşmanın yardımlaşmanın vurgulanması adına bu etkinliği düzenledik. Gün boyu sürecek etkinlikte çocuklarımızın bayram tıraşlarını yaptırdık" dedi.

ÇOCUKLAR SEVİNDİ

Kaymakamlık yetkilisi Doğan Elden ise Gönül Köprüsü projesinin daha önce çeşitli illerde yaptığını hatırlatarak, 5'incisinin ise Antalya'da düzenlediklerini söyledi. Elden, "Geleneklerimizi, örf, adetlerimiz unutmamak ve bayram öncesi çocukları sevindirmek için bu etkinliği organize ettik" dedi.

'KUAFÖRLER GÜNÜNÜ ÇOCUKLARLA GEÇİRMEK İSTEDİK'

Kuaförler ve Manikürcüler Odası Başkanı Tolgahan Demir de sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldiklerini, Antalya'daki kuaförlerle etkinliğe destek verdiklerini söyledi. Demir, "22 Mayıs Kuaförler Günü'nü çocuklarla bilirlikte geçirmek istedik. Önümüzdeki süreçte 'Şeker Bayramı' diye nitelendirdiğimiz Ramazan Bayramı'mız var. Çocuklarımızı bayrama hazırladık. Bu özel günümüzü de onlarla paylaştık" dedi.

Görüntü Dökümü

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Etkinlik alanından görüntü

Kız çocuklarının saç yapım aşamalarından görüntüler

Kuaförlerden detay görüntüler

Röp1: Tolgahan Demir

Erkek çocuklarının saç kesiminden detay görüntüler

Röp2: Doğan Elden

Saç makaslarından detay görüntü

Kuaför ve çocuktan görüntü

280 MB/// 2.34 "

Haber ve Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,

Kaynak: DHA