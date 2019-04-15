Dha Yurt Bülteni-14

BAŞKAN ZEYBEK MAZBATASINI ALDI

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeybek, mazbatasını aldı. Başkan Zeybek daha sonra görevi Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'dan devraldı. AK Parti'den Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeybek, İYİ Parti'nin 249 sandığa yaptığı itiraz nedeniyle mazbatasını 15 gün geç aldı. İYİ Parti'nin itirazların Merkez İlçe Seçim Kurulu ve İl Seçim Kurulu'nun ardından Yüksek Seçim Kurulu tarafından da reddedilmesi sonrası Mehmet Zeybek bugün mazbatasını aldı. İmaret Camii'nde AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ve partililerle kıldığı öğle namazının ardından Başkan Zeybek, yürüyerek İl Seçim Kurulu'na gitti.

'NİHAİ KARARI YSK VERDİ'

Tebrikleri kabul eden Mehmet Zeybek'i seçim kurulu önünde çok sayıda partili ve vatandaş alkışlarla karşıladı. Başkan Zeybek'e mazbatasını İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim Habibe Aslan verdi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 31 Mart'tan bu tarafa 15'inci günü tamamladıklarını söyledi. Daha kıymetli olsun diye 15 gün beklediklerini kaydeden Zeybek, "Gerekli yerlere müracaat ettiler. Ama maalesef halkın iradesinin üstünde hiçbir irade olmadığı belgeyle kanıtlandı. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdi. Nihai kararı verdikten sonra da bugün teşkilatımızla birlikte mazbatamızı aldık" dedi.

'AFRAY'IN TAKİPCİSİ OLACAĞIZ'

Kendisine oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olduğunu vurgulayan Başkan Zeybek, "Hiç ayrım yapmadan herkese hizmet etmek için gayret sarf edeceğiz. Rabbim mahcup etmesin. İlk icraatımız AFRAY'ın takipçisi olacağız. Askeri havaalanının sivil uçuşlara açılmasıyla alakalı girişimlerde bulunacağız. İnşallah Afyonkarahisar'a güzel hizmetler kazandıracağız" diye konuştu.

'BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ'

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da Afyonkarahisar'ın çok güzel hizmetlere layık olduğunu belirtti. Mazbata alan bazı belediye başkanlarının ilk icraatlarının Suriyelilere yapılan yardımların kesilmesi olduğunu hatırlatarak, "Afyonkarahisar'da böyle bir şey olacak mı?" şeklindeki sorusuna Eroğlu, "Biz de böyle bir şey olamaz çünkü onlar gönül coğrafyamız. Yani cetvelle çizilen sınırlar var. Cetvel biraz öbür tarafta çizilseydi onlar da bizim vatandaşımız olacaktı. Biz her türlü mazlumun, mağdurun yanındayız. Gerekirse ekmeğimizi bölüşür onları aç bırakmayız. Allah nasip ederse hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli tedbirleri alıyor. İnşallah Suriyeli kardeşlerimiz güvenli bölgelere peyderpey geçiyor, yerleşiyor" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Mehmet Zeybek, görevi Başkan Burhanettin Çoban'dan belediye önünde düzenlenen törenle aldı.

Görüntü Dökümü

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Başkan Zeybek ve beraberindekiler camiden çıkarken

Seçim kuruluna yürüyerek giderlerken detay

Slogan atan gençlere Milletvekili Eroğlu uyarıda bulunurken detay

Seçim kuruluna gelişten detay

Mazbatalardan detay

Zeybek mazbata alırken detay

Zeybek'ten detaylar

Zeybek açıklama yaparken

Milletvekili Veysel Eroğlu açıklama yaparken

Yürüyerek belediyeye giderken detay

Belediye önünde eski başkan tarafından karşılanırken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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KAZADA ÖLEN İKİ ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde trafik kazasında ölen Emre Soytekin ve Tarkan Çetinbay, cenaze töreniyle toprağa verildi.

Kaza, dün (pazar) saat 03.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Ali Dartanel Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Emre Soytekin (26), yönetimindeki 20 GK 694 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil savrulup, takla attı. Refüjdeki iki ağaca çarparak durabilen otomobil, demir yığınına döndü. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Emre Soytekin ile yanındaki Tarkan Çetinbay (24) ve Metehan Bitiktaş'ı (26) sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkardı. Bitiktaş Denizli Devlet Hastanesi'ne, diğer iki yaralı ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan yaralılardan sürücü Soytekin ile Çetinbay, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bitiktaş'ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İKİ ARKADAŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada ölen çocukluk arkadaşı Emre Soytekin ve Tarkan Çetinbay, son yolculuklarına da birlikte uğurlandı. Soytekin ve Çetinbay için bugün Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine, her iki ailenin de çok sayıda yakını katıldı. Törende evlatlarını kaybetmenin acısını yaşayan Emine-Resul Soytekin ve Şirin- Ziya Çetinbay çiftleri, gözyaşı döktü. Cenazeler için ilk olarak Demler Camisi önünde helallik alındı, dualar okundu. Helallik alınmasının ardından Soytekin ve Çetinbay'ın cenazeleri, omuzlara alınarak Şirinköy Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta öğle namazına müteakip kılınan namazının ardından Soytekin ve Çetinbay gözyaşları arasında toprağa verildi. Emre Soytekin'in nişanlı olduğu ve temmuz ayında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenazeler için helallik alınmasından detay

-Gözyaşı döken yakınlarından detay

-Cenazelerin omuzlarda mezarlığa götürülmesi

-Cenaze namazının kılınması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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YALOVA'YA 1 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Yalova'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz olarak 3 ton karalahana sarması, 2,5 ton karalahana çorbası ve 1,5 ton mısır ekmeği dağıtıldı. Etkinlikler kapsamında 50 yöresel ürün standı açıldı. Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, yaptığı konuşmada ise, Yalova'ya 2019 yılı içerisinde 1 milyon turistin gelmesini beklediklerini söyledi.

Yalova'da Turizm Haftası kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve törene katılanlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burada konuşma yapan Müdür Şeref Tali, "Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarıyla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, önemli toplumsal bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik Dünya'da turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış, turizmden beklentileri olan ülkeleri, bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Türkiye, Dünya'da turist çeken ülkeler sıralamasında 8. sırada yer alırken, döviz sıralamasında ise 14. sırada bulunmaktadır. Bakanlığımız 2018 yılı turizm verilerine göre ülkemize gelen turist sayısı 46 milyon, turizm gelirleri ise 29,5 milyar dolar olmuştur. 2019 yılında beklenen turist sayısı 52-53 milyon, beklenen döviz geliri ise 38 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Ayrıca, 2019 yılında beklenen turist sayısında yüzde 15 artış beklenirken, döviz gelirlerinde ise yüzde 30 artış öngörülmektedirö dedi.

YALOVA'DA TURİST BEKLENTİSİ

Müdür Şeref Tali, Yalova'ya da 2019 yılı içerisinde 1 milyon turistin gelmesini beklediklerini söyledi. Tali, "Ülkemizde gelişen turizm hareketliliğinin Yalova'mızı da pozitif yönde etkileyeceği, 2019 yılı sonu itibariyle yerli, yabancı ve günübirlik olmak üzere turist sayısının 1 milyonu geçeceği yönündedir. Yalova, özellikle şifalı termal sularına sahip sağlık turizmi başta olmak üzere, kendine has coğrafi yapısı ve iklime sahip olması dolayısıyla kongre ve yayla turizmi, bitki örtüsü ve yaban hayatı av turizmine ilgi duyanlara önemli bir potansiyel sunar. Yat turizmi için her tarafı denize çevrili olağanüstü güzelliklere sahip, yamaç paraşütü gibi hava sporları meraklıları için de keşfedilmesi gereken bir yerdirö diye konuştu.

PAKET TURLAR HAZIRLANIYOR

Yalova için paket tur programları da hazırlandığını da söyleyen Müdür Tali, "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliği ile 'Paket Tur' programı hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. Bu projenin amacı; turizm faaliyetlerini kıyı, deniz turizminin ötesine taşımak, alternatif turizm türlerini geliştirerek turizm faaliyetlerini 12 aya yaymaktır. Yalova'mızın sahip olduğu farklı değerleri ile tanıtmaktır. Yalova'daki turizm destinasyonları rotalarımızın belirlenmesi, bu konuda veri tabanının oluşturulması için bu proje önem arz etmektedir. Günübirlik, iki günlük ve üç günlük paket turlar hazırlanacaktır. Kültürel zenginliklerimiz böylece daha çok tanınır hale gelecektirö dedi.

3 TON KARALAHANA SARMASI DAĞITILDI

Öte yandan etkinlikler kapsamında Yalova'da 50 yöresel ürün standının açılışı da yapıldı. Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ise vatandaşlara 3 ton karalahana sarması, 2,5 ton karalahana çorbası ve 1,5 ton mısır ekmeği dağıttı. Dağıtılan ürünlere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyrukların oluştuğu alanda dağıtılan ürünler kısa sürede tükendi.

Vali Erol ve protokol mensupları, stantları gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı. Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan 50 standın gezilmesinin ardından bir de gösteriler yapıldı.

Alanda Bahçelievler İlkokulu öğrencilerinden oluşan mehteran grubu da gösterilerde bulundu. Program, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Stantların ise 24 Nisan'a kadar Yalova'da açık kalacakları bildirildi.

Görüntü dökümü;

-Horon çekilmesi

-Vali ve protokol tarafından sarmaların dağıtılması

-Standların gezilmesi

-Mehteran gösterisi

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,

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NİĞDE'DE 1500 YILLIK ANDAVAL KİLİSESİ TURİZME AÇILDI

NİĞDE'de, Roma tarihinde 'büyük' unvanı ile anılan tek imparator olan 1. Konstantinos'un annesi Helena'ya adanmış 1500 yıllık Andaval (Konstantin- Helena) Kilisesi turizme kazandırıldı. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında merkeze bağlı Aktaş Kasabası'ndaki restorasyonu tamamlanan Andaval Kilisesi ören yeri olarak açıldı. Düzenlenen açılış törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel, Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Vali Şimşek, "Bilindiği üzere ilimizin sadece tarım ve sanayide değil turimdede büyük potansiyeli var. İlimiz; Tyana antik kenti, roma havuzu, gümüşler manastırı gibi birçok Tarihi değerlerin yanında ,Demirkazık, meydan yaylası, ötmeyen kurbağa, Çiftehan kaplıcaları gibi yine birçok doğal güzellikleri bünyesinde barındırdırmaktadır. Bugün ise bu tarihi zenginliklerimize bir eser daha eklemiş oluyoruz. Ümit ediyorum ki Andaval ören yeri ilimizin tanıtımına yeni bir nefes getirecektir. İlimizin turizmine büyük bir katkı sunacaktır. Açılışını yaptığımız bu ören yeri içersinde yer alan Andaval Kilisesi, dünya tarihi açısından önemli bir eserdir. Roma İmparatoru Konstantin'in annesi Helena adına 6. yüzyılda yaptırılan ve zamanında kutsal hac yolu üzerinde bulunan bu kilise Ayasofya Müzesi ile de çağdaş bir eserdir. Taş yapı olarak erken tarihli ilk ve tek yapı olmasının yanı sıra yine mevcut duvar resimleriyle günümüze kadar gelmiş önemli yapılardan biridir" dedi. Konuşmaların ardından Andaval ören yerinin açılışı gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü

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-Andaval Kilisesinden görüntü

-Kilisenin içerisinden görüntü

-Kilisenin dış görüntüsü

-Ziyarete gelen öğrencilerden görüntü

-Detay görüntüler

-Vali Yılmaz Şimşek'in konuşması

Süre: 03'24" Boyut: 223 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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BURSA'DA OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinden otomobil çalan hırsız, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İddiaya göre Recep I., Yenişehir ilçesinden çaldığı 16 PH 743 plakalı araç ile İnegöl istikametine doğru seyir halinde iken plaka tanıma sistemine (PTS) takıldı. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aracın İnegöl'e girdiğini tespit etti. Ekipler, aracı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durdurdu. Araç içindeki şüpheli gözaltına alınırken, araç olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Görüntü dökümü:

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-Otomobilden detaylar

-Şüpheliden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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BARIŞ İÇİN KANOYLA İZMİR'DEN ÇANAKKALE'YE DENİZ YOLCULUĞU

İzmir'den Çanakkale gitmek üzere kanoyla yola çıkan Gülhun ve İlker Gürbüz çifti, Foça ilçesinde mola verdi. Savaşın getirdiği acıların unutulmamasını isteyen ve barışa dikkat çeken Gürbüz çiftini, Foça Limanı girişinde Foça Yelken İhtisas Kulübü'nün küçük yelkencileri selamladı. Karşıyaka ilçesinden denize açılan, ilaç firmasının satış müdürü Gülhun Gürbüz ve grafik tasarımcısı eşi İlker Gürbüz, bu sabah kürek çekerek Foça Limanı'na ulaştı. Liman girişinde, Foça Yelken ve İhtisas Kulübü'nün sporcuları tarafından karşılanan Gürbüz çiftine, sevgi gösterilerinde bulunuldu. Foça Belediye Meclis üyeleri Hakan Barçın ve Tuncay Şentürk, Yelken Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Berk Bayraktutan, Foça Belediyesi sosyal işler sorumlusu Oğuzhan Çakırefe, çiftin yakınlarınının ilçeye getirdiği 6 yaşındaki kızı Mira Gürbüz de liman içinde çifti bekledi. Daha sonra sosyal tesiste yelkencilerle buluşan Gürbüz çifti, açıklamalar yaptı.

Avustralyalı bir çiftle bir araya gelerek, 'Çanakkale Savaşı'nı ve Anzakları' konuştuklarını anlatan İlker Gürbüz, "Peşi sıra 2 ayrı kanoyla 9 gün boyunca kürek çekerek, 180 deniz mili yol gideceğiz. Kara Savaşları'nın başladığı tarihte, orada olmak istiyoruz. Savaşın ve acılarının unutulmaması için yolculuğumuzu 'Bizi Unutma' başlığıyla yapıyoruz" dedi. Dedesinin de Çanakkale şehidi olduğunu belirten İlker Gürbüz, "Dileğimiz artık savaşlar olmasın. Ama rotalarımız üzerinde bile savaşın izlerini görüyoruz. Mülteci botları ve kaçaklarla karşılaşıyoruz. Bulduğumuz eşyalar, gördüğümüz manzaralar içimizi acıtıyor. Savaş olmasın, barış kazansın istiyoruz" diye konuştu.

Bu ülkenin kadın ve erkeklerle, hep birlikte mücadele edip kurtarıldığını hatırlatan Gülhun Gürbüz de, "Kadınlar erkeklerle birlikte bu savaşın içinde olmuş. Dolayısıyla ben de bir kadın olarak, bu yolu eşimle birlikte gitmek istedim. Çünkü kadın olarak çok güçlüyüz. Kadının gücünü gösterip, savaşın birlikte kazanıldığına da vurgu yapıp, yolculuğu birlikte yapıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

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Kürekçilerin açık denizde yelkenlilerle karşılanmasından genel ve detay görüntüler.

Yelkenler eşliğinde limana gidiş.

Çiçeklerle karşılanma.

İlker ve Gülhun Gürbüz' ile Röp.

Kızları Mira ile konuşma

Yelkencilere sunumdan görüntü

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), DHA)

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EMEKLİ BİNBAŞI, KIBRIS BARIŞ HAREKATI'NDAKİ ANILARINI YAZDI

KIBRIS Barış Harekatı'nda üsteğmen olarak görev yapan 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi emekli Piyade Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşananları ve Kıbrıs'ın jeopolitik önemini '1974 Öncesi ve Sonrası Kıbrıs' kitabında anlattı.

Bolu'nun tanınmış iş adamlarından ve aynı zamanda Kıbrıs Gazisi olan Ahmet Şerafettin Yamaner'in üzerinde 2 yıl çalıştığı kitabı piyasaya çıktı. Yamaner, kitabında genç bir subayken görev yaptığı Kıbrıs'ın harekat öncesi ve harekat sonrası durumunu yaşadığı olaylarla okuyucularına aktardı. 1973-1974 ile 1985-1987 yılları arasında Kıbrıs'ta görev yapan Yamaner, çok sayıda takdirname, taltif, berat ve plaket ile ödüllendirildi. 20 yıl Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yapan Yamaner, 1989 yılında malulen emekliye ayrıldı.

Kıbrıs gazisi Yamaner, Barış Harekatı sırasında görev yaptığı Kıbrıs'a dikkat çekmek için yazdığı kitabını başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere askeri birliklere ve bir dönem görev yaptığı yavru vatandaki birliklere göndermeye hazırlanıyor.

Her kurum ve kuruluşa kitabının kolaylıkla ulaşması için kitabını ücretsiz olarak yayınladığını belirten Yamaner, "Kitabımın arkasına da 'Bu kitaptan tek kazancım ülkemiz için hayati öneme sahip olan Kıbrıs'a dikkatleri çekmektir' yazdım. Yunanistan'a gittiğinizde otoyol ve yol kenarlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Rum kesimine kan aktığını gösteren Kıbrıs haritası ile Kıbrıs'ı unutma, hatırla yazılı tabelaları görürsünüz. Onlar unutmayın diyorlar bende bütün Kıbrıs'ın unutulmamasını istiyorum" diye konuştu.

'KİTABIM HERKESE IŞIK TUTACAK'

Kitabında Kıbrıslı Türklerin yaşamlarını da anlattığını dile getiren Yamaner, şöyle konuştu:

"Kıbrıslı Türkler bizi sevmiyor, bizi istemiyor gibi düşünceleri de şafak nöbeti kısmında yazdım. Orada öyle bir durum yok. Kıbrıslı Türkler bizi çok seviyor. Kıbrıslı Türk karakterlidir, dürüsttür, çalışkandır. Bu kitabım herkese bir ışık tutacaktır. Bu bir kitap değil bir kılavuzdur. Kıbrıs'ın hatırlamamız için çok önemli bir noksanlığı giderdim diye düşünüyorum"

Kıbrıs konusunun ve stratejik konumunun eğitim müfredatına konularak anlatılması gerektiğine vurgu yapan Yamaner, "Milli Eğitim teşkilatına ulaşamadım, ulaşmaya çalışıyorum. Milli Eğitim müfredat programlarında Kıbrıs'ın bir iki saat değil Kıbrıs'ın stratejik konumunun uzun uzun anlatılması gerektiğine inanıyorum. Kitabı yazmamım asıl nedeni budur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kitaptan görüntüler

-Madalya ve başarı belgelerinin görüntüleri

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kaynak: DHA