Dha Yurt Bülteni - 14

Adıyaman'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Malatya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Abdülbaki Demirci yönetimindeki 02 AL 938 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AK 558 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobillerin ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü Demirci ve yanındaki Mehmet Gündüz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ilk müdahalelerinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gündüz, hayati tehlikesi olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Kaza yapan araçlar

Ambulans yaralıyı hastaneye götürürken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA/ ADIYAMAN,

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Kıyıda mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kıyıda mahsur kalan 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça ilçesinin Kızlan mevkiinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldığı yönünde ihbarı aldı. Bunun üzerine ihbarı değerlendiren ekipler, söz konusu mevkiiye intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıda mahsur kalan Irak uyruklu 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna alınan göçmenler, Datça limanına getirildi. Öte yandan, karayolu ile Marmaris'e götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kıyıda mahsur kalan göçmenlerin görüntüsü

-Göçmenlerin Sahil Güvenlik botuna alınması

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Gaziantep'te evleri su bastı

GAZİANTEP'te, sağanak hayatı olumsuz etkiledi, evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Çağdaş Mahallesi'ndeki bazı evleri ise su bastı. Mahalledeki evlerdeki eşyalarla bir otomobil yükselen su nedeni ile zarar gördü. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri vidanjörlerle su tahliyesi yaptı. Gaziantep-Kilis yolunda da yağmur nedeniyle aksamalar yaşandı. Bir yolcu minibüsü yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kontrolden sürücüsünün çıkarak yol kenarına düştü. Yaralanın olmadığı kazada 16 yolcu olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Polis ve jandarma güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araçlar

-Trafik

Kaza olay yeri

Su basan evler

Su basan otomobil

Evlerin içerisindeki eşyalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

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İzmir'de 3 katlı apartmanda yangın

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi 1615. Sokak'taki 3 katlı bir apartamanın en üst katında çıktı. Yangın, kısa sürede dairenin tamamını sardı. Apartmandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, apartmanda yapılan ilk incelemede yangının çıktığı daire ile alt kattaki dairelerde kimsenin olmadığı belirlendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, daire ise kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan daireden görüntü(amatör kamera)

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Gebze'de sünger fabrikasında yangın (4)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Fabrika tamamen yanarken, yanında park halinde bulunan 8 kamyon ve otomobil yandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: KOCAELİ,

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İznik Gölü'nde sazlık alanda yangın (2)

3 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İznik ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, 120 dönümlük alan zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Haber: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),

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Kaynak: DHA