Dha Yurt Bülteni-14

BURHANETTİN KOCAMAZ'IN ADAYLIĞI İÇİN İKİNCİ FORMÜL GÜNDEMDE (EK)

1)'SEÇİMLERE GÖLGE DÜŞÜREN BU OLAYI ASLA KABUL ETMİYORUM'

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Burhanettin Kocamaz'ın adaylık dosyasının belirlenen saatten sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilmesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vahap Seçer, 'komplo ve kumpas' iddialarına dikkat çekerek, yaşanan olayın seçimlere gölge düşürdüğünü söyledi. Vahap Seçer'in paylaşımı şöyle;

"Siyaseten rakibim, hayatın doğal akışı içinde arkadaşım olan Sayın Burhanettin Kocamaz'ın dün yaşadığı olay bir siyasetçi için üzüntü verici, ancak siyaseten üzerinde çok önemle durulması gereken bir olaydır. Dile getirilen 'komplo' ve 'kumpas' iddiaları ne yazık ki yakın tarihimizde siyasetimize yön vermektedir. Demokratik bir yarış ve demokrasi şöleni olması gereken seçimlere gölge düşüren bu olayı asla kabul etmediğimin bilinmesini istiyorum."

CHP'DE BUCA SANCISI (EK)

2)DENİZ YÜCEL: LİSTELERE MÜDAHALE YOK

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Belediye meclis üyesi adayları listesi ile Buca'da Suat Nezir'in adaylığının geri çekilip Erhan Kılıç'ın aday gösterilmesine değinen Deniz Yücel, "Buca adayımız Erhan Kılıç olarak açıklanmıştır. Daha önce ismi deklare edilen Suat Nezir arkadaşımızın adaylığı uygun görülmemiştir. Partimiz dün itibariyle Buca Belediye meclis üyeliği görevini yürüten Erhan Kılıç arkadaşımızı ilan etmiştir. Suat Nezir ismi bizim için çok önemlidir. Örgütte emeği vardır, sevilen bir isimdir" dedi.

Aday gösterilme sürecinde yasal takvimin olduğunu, partinin en doğru isimle seçime gidebilmesi için titizlikle bir çalışma yapıldığını söyleyen Deniz Yücel, "Aday belirleme yetkisi Genel Merkezindir. Aday açıklandıktan sonra geri çekilmesi ve seçim kurulana bildirilmemesini yine Genel Merkez bilir. Aday olarak açıklandıktan sonra Suat Nezir, çalışmalar gerçekleştirmiş. Ancak partinin yetkili organlarında adaylığı tereddüt oluşmuştur, bu tereddütler parti içi konudur. Genel Başkan ve genel başkan ayrımcılarımızın kararıyla Erhan Kılıç ismi uygun görüşmüştür. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) anlamında bir sakınca yoktur. Ancak Suat Nezir arkadaşımızın ismi YSK'ya zaten hiç verilmemişti" diye konuştu.

'LİSTELER MUTABAKATLA YAPILDI'

Listelerin kesinleştiğini ve partide birbirinden değerli aday adaylarının olduğunu söyleyen Deniz Yücel, "Bu listelere girmeyi hak eden arkadaşlarımız vardı, ancak başvuru sayısı çok yüksek, yazabileceğimiz sayı sınırlıydı. Listeye yazılmayan aday adaylarımız bizim için değerlidir. Hepsine ayrı ayrı ihtiyacımız var. CHP'nin kurumsal kimliği her şeyin üzerindedir. CHP'liyim diyen hiç kimse, kendi ikbalini düşünerek hareket edemez" diye konuştu.

Deniz Yücel, listelere CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ve kendisinin müdahale ettiğinin öne sürüldüğü yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Belediye başkan adayımızın ve ilçe başkanlarımızın mutabık kaldığı listeler üzerinden son çalışmalar yapılmıştır. Tuncay Bey'in veya bizim müdahalemiz söz konusu değildir. Biz meclis üyeleri belirlenirken nitelik, liyakat, partililik olarak bir profil çizmiştik. Bunlara dikkat edilerek listeler oluşturuldu."

3)POLİS "DUR" İHTARINA UYMAYANLARI ATEŞ AÇARAK DURDURDU

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan kişilerin bulunduğu otomobil ara sokaklara girerek karşı yönden gelen bir otomobile çarptı. Polisin uyarı amacıyla havaya ateş açmasının ardından otomobilden inerek kaçan 4 kişiden 3'ü yakalandı.

Bugün öğle saatlerinde polis ekipleri, şüphe üzerine ilçe merkezinde 34 NZ 3365 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü polisin uyarısını dikkate almayarak Tuzla Caddesi'ne girdi. 4 kişinin bulunduğu otomobil hızla ilerleyerek ara sokaklara girdi. Polis aracı takibe alırken, karşı yönden gelen bir otomobile çarpan aracın sürücüsü kaçmaya devam etti. Tüm uyarılara rağmen aracın durmaması üzerine havaya defalarca ateş açan polis, otomobilden inerek kaçmak isteyen sürücü M.B.(22) ve yanındaki Ü.T. (25) ve H.T.(22)'yi gözaltına alırken, O.İ.(23) ise kaçtı. Araçta yapılan aramada bagajda el aletleri bulundu. 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, polis kaçan Ö.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ÇANAKKALE BOĞAZI SİS NEDENİYLE TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI (2)

4)BOĞAZ, TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE AÇILDI

Çanakkale'de, saat 11.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda sis etkisini yitirdi. Çanakkale Boğazı, saat 15.30'da gemi geçişlerine yeniden açıldı.

5)PROF. DR. YİĞİT TİFTİKÇİOĞLU: HASTAYI GÜVENLİ LİMANA UZMAN ULAŞTIRABİLİR

İZMİR'de burun estetiği ameliyatı sonrası iyileşmeyen 29 yaşındaki S.B.'nin şikayetini yerinde bulan Yargıtay, ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanı ile hastaneyi sorumlu tuttu. Kararı değerlendiren Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ege Bölgesi temsilcisi Prof. Dr. Yiğit Tiftikçioğlu, her ameliyatın belirli riskler içerdiğine dikkat çekerek "Birşeyler yolunda gitmediğinde bu konunun uzmanlığını almış kişi mücadele etmelidir. Hastayı işler yolunda gitmediği zaman güvenli bir limana uzman ulaştırabilir" dedi.

Konak'ta yaşayan S.B., özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra bununda yanık izi oluşan ve şişlik geçmeyen S.B., ameliyatı gerçekleştiren genel cerrah A.Ş.A.'ya durumu anlattı. Şikayetleri geçmeyince A.Ş.A., S.B.'yi iki kez daha ameliyat etti. Ameliyat sonrası göz kapaklarında sarkma oluşan S.B., doktor A.Ş.A.'dan ve ameliyat olduğu 2 özel hastaneden şikayetçi olup, 55 bin TL'lik tazminat davası açtı. İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nda görülen davada, S.B.'nin yüzündeki hasarlar, ameliyat sonrasında oluşan 'komplikasyon' olarak değerlendirilerek tazminat talebi reddedildi. S.B. de Yargıtay'a başvurarak, kararı temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin hazırladığı raporlardaki çelişkilerin giderilmemesini gerekçe göstererek, yerel mahkemenin kararını bozdu. İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada bu kez Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan görüş aldı. Ameliyat sonrasında ortaya çıkan olumsuzlukların 'komplikasyon' olarak değerlendirilebileceğine dikkat çeken Kurul, mahkemeye gönderdiği raporunda 'Ameliyatın burun estetiği ameliyatı olduğu, ameliyatı yapan hekimin genel cerrahi uzmanı olduğu, ameliyatın genel cerrahi uzmanı alanına girmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde ameliyatı yapan genel cerrahi uzmanının eyleminin, tıp kurallarına uygun olmadığı, hekimin bu yönden tıbben kusurlu bulunduğu oy birliğiyle mütalaa olunur' şeklinde görüş bildirdi. Bunun üzerine mahkeme, S.B.'ye 30 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. S.B., kararda hastanenin sorumlu tutulmaması üzerine kararı, doktor ile hastane arasındaki akdi anlaşmaya dayanarak, bir kez daha temyiz etti.

YARGITAY İKİNCİ KEZ KARARI BOZDU

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, hastane avukatının yerel mahkemede yaptığı 'genel cerrahi uzmanlarının da estetik ameliyat yapabileceği' yönündeki savunmasını haksız buldu. Hukuk Dairesi, "Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'nun raporunda ameliyatın genel cerrahi alanına girmediği hususları birlikte değerlendirildiğinde operasyonu yapan hekimin eyleminin tıp kurallarına uygun bulunmadığı ve tıbben kusurlu bulunduğu' bildirildiğine göre, adı geçen hastane yönünden de davanın kabulü gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış, kararın bu nedenlerle bozulması uygun bulunmuştur" dedi. Kararın ikinci kez bozulmasının ardından, dava İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülecek.

'GENEL CERRAH BU KONUDA İHTİSAS SAHİBİ DEĞİLDİR'

Her tıbbi müdahaleyi o konuyla ilgili eğitim almış ve o konuda yetkisi olan branşın yapması gerektiğini ifade eden Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ege Bölgesi temsilcisi ve Ege Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniği'nde görevli Prof. Dr. Yiğit Tiftikçioğlu, Yargıtay'ın kararına göre cerrahi estetik müdahalelerin konusunda tam örgün bir eğitime sahip olan plastik ve estetik cerrahi uzmanları tarafından yapılabileceğini belirtti. Son dönemde estetik ameliyatlara olan ilginin arttığını anlatan Tiftikçioğlu, "Bir konuya talep artınca az ilgili yada hiç eğitimi olmayan ve yakın konularda bilgisi olan kişiler de bizim ameliyatlarımızı yapmaya başladı. Biz dernek olarak asla herşeyi biz yapalım, demiyoruz ama bir cerrahi müdahaleyi eğitimi almış kişilerin yapması gerekir. Bir genel cerrah bu konuda ihtisas sahibi değildir. Estetik cerrahi sadece plastik cerrahların uzmanlık alanıdır.İhtisas süreleri yeni yasalarla kısaltılsa da tıpta en kapsamlı ihtisas dallarından biri plastik cerrahlara aittir" dedi. Her ameliyatın bazı risklere açık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tiftikçioğlu, şöyle konuştu:

"Tıpta hiçbir şey her zaman yüzde 100 değildir. Hep bir risk payı vardır. Her cerrahi müdahaleyi yapan kişi oluşacak komplikasyonları göğüsleyebilmelidir. Herkesin yaptığı ameliyatta birşeyler ters gidebilir. Birşeylerin ters gitme olasılığı her zaman vardır. Bu durum hem hastadan hem koşullardan kaynaklanabilir. Ama birşeyler yolunda gitmediğinde bu konunun uzmanlığını almış kişi mücadele edebilir. Uzman kişi hastayı işler yolunda gitmediği zaman güvenli bir limana ulaştırabilir. Bir ameliyatı yapmayı 3 ayda öğrenebilirsiniz. Ama o ameliyatta karşılaşılabilecek zorlukları öğrenmek yılları alır. Dernek olarak herkesin eğitimini aldığı konuda çalışmasını öneriyoruz. Yargıtay'ın kararı önemlidir. Çünkü ülkemizde uygulamada ve düzenlemede boşluklar var. Zaman içinde bunların giderilebileceğini umuyorum. Üniversite hastaneleri ve devlette aşırı alan ihlalleri oluşmaz. Birbirine yakın branşlar arasında ufak alan çatışmaları yaşanması doğaldır. Ama plastik cerrahi eğitim almamış hekimler özel merakları da olsa işin temel eğitimini almış biri kadar asla başarılı olamaz."

