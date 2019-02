Dha Yurt Bülteni-14

1)KİMLİK SORAN POLİSİ TÜFEKLE YARALAYAN ŞÜPHELİ: POLİSİ SEVGİLİMİN KOCASI SANDIM

KAYSERİ'de, sivil polis memuru İlhan Odabaşı'yı (41), av tüfeği ile ateş ederek ağır yaralayan Mustafa Develi (38), adliyeye sevk edildi. 21 farklı suç kaydı bulunan Develi, ifadesinde, kimlik kontrolü yapmak isteyen polis Odabaşı'yı, sevgilisinin kocası sandığı için ateş ettiğini söyledi. Olay, dün 23.20 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi, Kolej Caddesi'nde meydana geldi. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği'nde görevli sivil polisler İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt, devriye gezerken durumundan şüphelendikleri Mustafa Develi'nin kimliğini kontrol etmek istedi. Kaçmaya başlayan Mustafa Develi, peşinden koşan polislere montunun içinden çıkardığı av tüfeği ile ateş etti. Polis memuru İlhan Odabaşı, başına isabet eden saçma ile ağır yaralandı. Develi, gelen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalesi ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kaçan Mustafa Develi, olay yerinin yakınında bir binanın kömürlüğünde saklanırken polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Develi, polisteki sorgusunda, polis memuru İlhan Odabaşı'nı, sevgilisinin kocası sanıp korkarak kaçtığını, peşinden koşması üzerine de tüfekle ateş ettiğini ileri sürdü. Develi, emniyette işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edildi.Develi'nin, 'kasten yaralama', 'evden hırsızlık', 'cinsel saldırı', 'cinsel taciz', 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'güveni kötüye kullanma', 'mala zarar verme' gibi suçlardan 21 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren 3 çocuk babası polis memuru İlhan Odabaşı'nın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

2)ANNESİZ, BABASIZ, PENCERESİZ VE KAPISIZ EVDE KALAN 6 KARDEŞ YARDIM BEKLİYOR

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıldır babaları cezaevinde, anneleri ise firarda olan 6 kardeş, henüz inşaat halinde olan derme çatma evlerinde yaşama tutunmaya çalışıyor. Babaanneleri tarafından günlük ihtiyaçları karşılanan çocuklar, kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor. Şemdinli ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koçbaşı Mezrası'nda yaşayan Mesut ve Zozan Sever çifti uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 5 yıl önce cezaevine girdi. Sever çiftinin arkada kalan 5 çocuğuna babaanneleri sahip çıktı. Altıncı çocuğunu ise cezaevinde dünyaya getiren Zozan Sever 2 yıl sonra açık cezaevine alındı. Anne Sever, bir süre sonra da çocuklarını görebilmesi için izinli olarak evine gönderildi. Koçbaşı mezrasındaki evine gelen anne Sever, çocuklarının yanında bir süre kaldıktan sonra izinli çıktığı açık cezaevine dönmek yerine firar etti. İnşaat halindeki derme çatma evlerinde en büyüğü 13, en küçüğü 5 yaşında olan 6 çocuk, zor günler yaşamaya başladı. İnşaat halinde olan, derme çatma tek gözlü ve hiçbir mutfak eşyası bulunmayan evde yaşam savaşı veren çocukların günlük ihtiyaçları, annenin firar etmesinden sonra bir kez daha hasta olan babaanneleri Zeliha Sever tarafından karşılanmaya başlandı. Evin koridorunu mutfak olarak kullanan çocuklar zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor. Çamaşır makinası da bulunmayan evde çamaşırlar evin en büyük kızı 13 yaşındaki Hasret ya da babaanneleri tarafından elde yıkanıyor.

HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK

Hasret evin bütün yükünü küçük yaşında omuzlamış durumda. 4 kardeşini zorlu kış şartlarına rağmen okul servisine bindiren Hasret, kardeşlerinin bazen okula aç gittiğini söyledi. Kaldıkları evin penceresinin bile bulunmadığını belirten Hasret, "Evimizin doğru düzgün penceresi bile yok. Hiçbir şeyimiz yok. Benim ninem veya ben çamaşırları ellerimizle yıkıyoruz. Kardeşlerim üşümesin diye sobayı yakmaya çalışıyorum. Penceresiz, kapısız kalmışız yardım istiyoruz" dedi.Çocukların babaannesi Zeliha Sever ise 5 yıldır her gün onlara bakmaya çalıştığını söyledi. Hasta olduğunu anlatan babaanne Sever, "Halimizi görüyorsunuz bu çocuklara yazık. Evde ne ocak var, ne mutfak. Sobanın üstünde çocuklara yemek yapıyorum. Evin doğru düzgün kapı penceresi bile yok. Kışın bu zor günlerinde çamaşırları yıkayıp, ertesi güne kurutmaya çalışıyoruz. Çocukların gıda, elbise, yakacak ihtiyaçları var. Bu ev biraz yaşanabilir hale gelirse torunlarım yüzü biraz gülecek. Kim elinden ne geliyorsa yapsa duacı olacağım" dedi.

3)46 DOSYADAN 6 YILDIR ARANAN ŞÜPHELİ, KAHRAMANMARAŞ'TA OPERASYONLA YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ, Mersin ve Gaziantep'te 'belgede sahtecilik' ve 'başkasına ait kimlikle kişinin rızası dışında telefon hattı açtırma' gibi 46 dosyadan 6 yıldır aranan Fatih Özcan (46), saklandığı evde polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Her gittiği kentte açtığı iş yerlerinde başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak onların rızası dışında cep telefonu hattı açtığı iddia edilen Fatih Özcan, bu hatları yasa dışı yollarla başkalarına sattı. Bilgileri dışında kendi üzerlerine cep telefonu hattı açılan kişilerin ihbarları üzerine polis, Özcan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Sahte cep telefonu hattı açmaktan 44, özel belgede sahtecilik suçundan 2 olmak üzere 46 ayrı dosyadan hakkında araması olan Fatih Özcan, 6 yıl boyunca polisten kaçtı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Hakkındaki dosyaların 37'si Mersin'de, 7'si Kahramanmaraş'ta, 2'si de Gaziantep'te olan Fatih Özcan, yakalanmamak için sürekli adres değiştirdi. Saklandığı adreslerde uzun süreli kalmayan Özcan'ın yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri özel ekip kurdu. Hakkında 60 bin lira da para cezası bulunan şüphelinin Kahramanmaraş'ta olduğu bilgisine ulaşan özel ekip, Fatih Özcan'ın daha önce de kaldığı belirlenen Ağcalı Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti. Çevresini sardıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, Özcan'ı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Fatih Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

4)BAKAN YARDIMCISI ERSOY: TRAFİK KAZALARI TERÖR KADAR CANIMIZI YAKIYOR

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesine Bursa'dan destek verdi. Yaya geçidi üzerindeki sürücülerle sohbet ederek yayalara yol verme konusunda hassas olmaları gerektiğini söyleyen Ersoy,"Trafik kazaları terör kadar canımızı yakıyor" dedi.İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Yaya öncelikli trafik yılı' ilan edildi. Hayata geçirilen proje kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak belirli kavşak ve yaya geçitlerinin olduğu bölgelerde trafik uygulaması yapıldı. Bursa'da yapılan uygulama İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç'ın yanı sıra çok sayıda emniyet personeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Nilüfer İlçesi Lefkoşe Caddesi üzerinde yapılan uygulamada protokol üyeleri yaya geçidinden geçen sürücülerle sohbet etti ve yayalara yol vermeleri, konu hakkında duyarlı olmaları hususunda uyardı.

Etkinlikle alakalı Bursa'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Bu etkinlik insanımıza değer verme projesidir. Birbirimize saygı duyma projesidir. 'Sadece ben değil biz varız' demenin uygulamaya konulmuş halidir. Bugün devletimiz tün unsurları ile bu farkındalık çalışmasını yürütmektedir. Bizlerde Bursa ili olarak bu etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte katılıyoruz. İlimizde şu anda 482 noktada bin 350 personelimiz ile bu farkındalık çalışmasını yürütmekteyiz" dedi.

Yaptığı açıklamada trafik kazalarına karşı yürütülen duyarlı çalışmalar neticesinde son 3 ayda kazaların yüzde 30 azaldığını belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Terör kadar canımızı acıtan önemli bir meselemiz var oda trafik. Trafik verilerine baktığımızda medeni toplumların hiç birinde görülmeyen rakamlara sahibiz. Yıllık 7 bin üzerinde vatandaşımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Günlük 20'nin üzerinde vatandaşımızı kaybediyoruz. Yıllık 300 bin üzerinde vatandaşımız trafik kazalarında yaralanıyor. Yıllık bin 700 yayamızı kaybediyoruz. 7 bin 500'e yakın ölümlü trafik kazasının yaklaşık bin 700'ü yayalardan oluşuyor. Bu fotoğraf bize yakışmıyor. Bütün medeni dünya bunu nasıl çözdüyse bizim de çözmemiz lazım. Trafik kazalarında yollarımızdaki standartların yükselmesiyle çok büyük sayıda asli unsur maalesef sürücü hataları. Sürücü hatalarında en önemli ihlaller kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmamak, telefon kullanmak ve yayalara öncelik vermemek. En ağır kaza nedenlerinin bunlar olduğunu gördükö ifadelerini kullandı.

'Kazalar 3 ayda yüzde 30 azaldı'

Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişikliklerle yayalara öncelik tanıyan hakların hayata geçirildiğini belirten Ersoy, "Trafik ışığı ve görevlisi olmayan ancak çeşitli levha ve işaretlerle belirlenmiş yaya geçitlerinde ve kavşaklarda sürücülerin önce yavaşlaması, geçecek yaya varsa durup yol vermesi zorunlu hale getirildi. Bu yılı İçişleri Bakanlığı olarak öncelik hayatın öncelik yayanın sloganıyla trafikte yaya öncelikli yıl ilan ettik. Türkiye'nin 81 ilinde bu kampanyanın duyurulması ve bu anlamda farkındalığın oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Trafik kazalarına karşı kararlı bir şekilde yürüttüğümüz mücadelelerle Kasım Aralık ve Ocak aylarında ölümlü trafik kazalarında yüzde 30'luk bir azalma sağlandı. Bu hepimizi motive etti. Birlikte mücadele edersek hayatları kurtarabileceğiz. Bu oranı devam ettirmek bile en az 2 bin kişinin hayatını kurtarabileceğimizi gösteriyorö diye konuştu.

5)ADIYAMAN'DA YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı 81 ilde başlatılan 'Yaya Öncelikli Trafik' etkinliği Adıyaman'da da düzenlendi.Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen trafikte yaya önceliği etkinliğine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Belediye Başkan Vekili Sait Kutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, kurum temsilcileri ile öğrenciler katıldı.Adıyaman Belediyesi önünde bulunan yaya geçitlerinde 'Yaya Öncelikli Trafik' bilincinin oluşturulması amacıyla sürücülere broşürler dağıtarak yayalara durarak yol verilmesi hususunda uyarılarda bulunuldu. Yayalara da; karşıdan karşıya geçişlerde yaya geçitlerinin veya ışıklı işaretlerin kullanılması gerektiği hatırlatılan etkinliğe çok sayıda öğrenci 'Araçlar Dursun, Yayalar Geçsin' sayılı pankartlarla katıldı.

Etkinlikte gazetecilere açıklamada bulunan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, "81 ilimizse içişleri bakanımızın talimatıyla bir etkinlik gerçekleştirdik. Tabi 2019 yılı içişleri bakanlığımız tarafından 'yaya öncelikli' yıl ilan edildi. Bu kapsamda da farkındalık yaratmak için hem sürücülerimizin hem yayalarımızın bu konuda dikkatini çekmek için bu etkinliği yaptık. Bildiğiniz gibi trafik kanununa göre eğer ışık olmasa bile yaya geçişine yaklaştığında araçlarımızın yavaşlaması ve yaya geçicinde yaya varsa veya geçmek üzere yaya varsa ona öncelik vermesi gerekiyor. Aksi taktirde trafik cezası var. Maalesef kanunda bu kuralımız olmasına rağmen hem yayalarımız hem sürücülerimiz bu kuralın belki farkında değil. Belki uyma noktasında örneklerini görmüyoruz. Bu kuralın herkes tarafından bilinmesi ve uyulması noktasında bu etkinliği gerçekleştirdik. Yayalarda trafiğin bir parçasıdır. Sadece araçlara mahsus bir durum değil. Maalesef Türkiye'mizde yaya bölümü noktasında dünya ortalamasının üstünde her ayak bizim için önemlidir. Trafik kurallarına uyarak ancak bu ölümleri yaralanmaları bu etkinlik kapsamında herkesin bugünden itibaren haberi bilgisi olmuş oldu. Ben hem bütün sürücülerimize hem yayalarımıza kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda çağrı yapıyorum. İnşallah kazasız kazanın daha az olduğu ama temennimiz hiç olmadığı yıllar geçirmemiz temennisiyle katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

6)GÖLBAŞI'NDA TRAFİKTE YAYA ÖNCELİĞİ ETKİNLİĞİ

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe Adıyaman Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Ağcakoyunlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, trafik polisleri, jandarma trafik görevlileri, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri öğretmenler, öğrenciler, ve vatandaşlar katıldı.

2019 Yılının İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edildiğini ifade eden Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Koçyiğit, "Dünya Sağlık Örgütü, 2016 verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 1,3 milyon insan trafikte hayatını kaybetmektedir. Bu ölümleri yaklaşık yüzde 23'ü yaya ölümüdür. Milyonlarca insan yolda yürürken trafik kazasında yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. Aileler ve yakınları açısından bu olaylar ekonomik zorlukların yanı sıra psikolojik travmalara da sebep olmaktadır. Yeni düzenlemeyle birlikte artık araç sürücüleri görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretleri veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarında, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" dedi.

Etkinlik trafik polislerinin yayalara bilgilendirme broşürü dağıtması ve trafik polislerinin öğrencileri yaya geçidi kullanımıyla ilgili bilgilendirmesi ile sona erdi.

7)SİVAS'TA "ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN" UYGULAMASI

SİVAS'ta polis ekipleri tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı ile yaya uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak kampanya başlattı. Sivas'ta da çok sayıda vatandaş ve öğrenci yaya geçidi uygulamasının yapıldığı kent meydanında toplanarak trafik bilincine dikkat çekti. Uygulamaya Sivas Valisi Salih Ayhan da polis yeleği ve şapkası giyerek katıldı.

Vali Ayhan burada yaptığı açıklamada trafik bilincinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu belirterek, "Trafikte can kaybı ve maddi hasarlar yaşanıyor, hayatlar kararıyor. Bu anlamda yeni bir farkındalık yaratmak için İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kanununda yeni düzenlemeler oldu. Taşıtların yayalardan üstün olduğu bir dönemden yayaların üstün olduğu bir sürece geçiyoruz. Bundan sonra yaya ve okul geçitlerinde öncelik yayalarımızındır. Bunun içinde öncelikle bir eğitim periyodu olacak, ardından da cezai müeyyide uygulanacaktır. Bir kişinin trafik kuralı ihlali 488 TL olacaktır. Bu düşünceyle toplumsal bilinci artırmak için bu tür farkındalıkları yapmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını istiyoruz" dedi.

Vali Salih Ayhan, açıklamanın ardından beraberindekiler ile yaya geçidinden geçerek kampanyaya destek verdi.

8)BATMAN'DA 'ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİ

BATMAN'daki Turgut Özal Bulvarı'nda 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı ve bugün 81 ilde uygulanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması Batman'da da gerçekleşti. Batman Valisi Hulusi Şahin, yaya etkinliğinde karşıdan karşıya geçti. Vali Hulusi Şahin, araçların yayalara yol vermesi gerektiğini belirterek, "Özelikle okul bölgelerinde sürücülerin durup çocuklarımıza yol vermesi gerekiyor. Bu medeni dünyanın uyguladığı bizimde mevzuatımızda olan bir uygulamadır. Bugüne kadar bu uygulanamıyordu ama bundan sonra bu kampanyaya beraber artık yaya geçitleri yayaların olacak. Sürücülerimizin de bu konuda bilinçlenmesini tavsiye ediyorum. Bundan sonra hem cezai işlem uygulamaktan geri durmayacağız. Aynı zamanda da fahri trafik denetimcileri okul önlerinde takip edecek" dedi.

9)ŞIRNAK'TA 'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' UYGULAMASI

ŞIRNAK'ta İçişleri Bakanlığı'nca trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılı 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 'Yaya Öncelikli Trafik' yılı ilan edildi. Bu kapsamda Şırnak'taki Orgeneral Edip Başer İlk ve Ortaokulu yaya geçidinde sürücüler ve yayalara yönelik eylem yapıldı. Polisler, bilgilendirdikleri sürücü ve yayalara broşür dağıttı. Ardından Vali Mehmet Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, engelliler, yaşlılar, öğrenciler ve vatandaşlar yaya yolundan geçerek farkındalık oluşturdu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, projenin amacının trafikte yayayı önceleyerek güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu belirterek, "Yakın zamanda trafik kanununda çok önemli bir değişiklik yapıldı. Bu yasal değişikliğe göre polis memurunun olmadığı, trafik ışığının olmadığı ama trafik işaretlerinin veya trafik levhalarının olduğu kavşaklar, yaya geçişleri, okul önlerinde arabasıyla seyir eden bütün vatandaşlarımız her şeyden önce yavaşlamak mecburiyetindeler. O yaya geçişinde veya kavşakta bir yayanın geçtiğini görmeleri halinde her halükarda durmak zorundalar. Buradaki amaç yaya olarak seyreden vatandaşlarımızın can güvenliğini korumaktır. Maalesef bu sebeple çok insanımızı kaybediyoruz. İlimizde de kötü örnekleri var. İnşallah bu proje ile yaya önceliği bilincinin tüm insanlarımız tarafından benimsenmesi sağlanacak" dedi.

