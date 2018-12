Dha Yurt Bülteni -14

DHA YURT BÜLTENİ -14

YANGINDA ÖLEN 3 KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu Köyü'nde yangında hayatını kaybeden 3 kardeş gözyaşları içinde toprağa verildi. Çocukların babası Muhammed Korkmaz bacağı kırık olduğu için cenaze namazına bir aracın içinde katıldı.

14 Aralık günü Yığılca Hoşafoğlu Köyü'nde Muhammed Korkmaz'a ait evde çıkan yangında Medine Korkmaz (12), Emirhan Sadi Korkmaz (10) ve Umut Eren Korkmaz (8) hayatını kaybetti. Pencereden atlayan Muhammed Korkmaz'ın ise sağ bacağı kırıldı. 3 kardeşin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından Yığılca Hoşafoğlu Köyü'ne getirildi. 3 kardeş için köy meydanında kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri ve köy halkı katıldı. 3 kardeş kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

3 kardeşin anneleri terk ettikten sonra bakımlarını üstlenen ve yangın olduğu gece damadında olan babaanne Fatma Korkmaz, torunları için dakikalarca gözyaşları dökerek tabutlarına sarılıp ağladı. Baba Muhammed Korkmaz ise bacağı kırık olduğu için çocuklarının cenaze namazına hafif ticari aracın arkasına hazırlanan yere oturarak katıldı.

KÖPEĞİN BAŞINA KEZZAP DÖKÜP, KULAKLARINI KESMİŞLER

Osmaniye'de başına kezzap dökülüp, kulakları kesilen sokak köpeği hayvanseverler tarafından Gaziantep'e getirildi. Ağız kısmında derin yaralar bulanan köpek tedaviye alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde boş arazide kulakları kesilmiş ve baş kısmına kezzap dökülmüş köpeği görenler durumu Gaziantep'te faaliyet gösteren Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) bildirdi. İhbar üzerine gelen dernek görevlileri, acı içerisinde kıvranan köpeği havyan ambulansıyla Gaziantep'e getirdi. Burada tedaviye alınana 5 yaşındaki dişi köpeğin ağız kısmında doku kaybı olduğu belirlendi. Köpeği tedavi eden Veteriner Hekim Esra Taşkın köpeğin yaralarında aşırı derecede enfeksiyon olduğunu söyleyerek, "Köpeğimizin ilk önce enfeksiyonu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Aşırı derecede enfeksiyon kapmış. Bu nedenle antibiyotik uygulayarak serumla besliyoruz. Sonrasında bu yaraya başka bir yerden doku alıp uygulama yapacağız. Tam teşekküllü bir hastaneye göndereceğiz. Şu an genel durumunu düzeltmeye çalışıyoruz. Doku nakillerinde her zaman başarı olmuyor. Aldığımız dokunun burayı kabul etmesi lazım. Şu an durumu olduça kötü. Enfeksiyon kana karışmış durumda, ateşi çok yüksek. Kendisi çok güçlü bir köpek, yemek istiyor ama maalesef serumla besliyoruz. Burnundaki olay kimyasal bir madde döküldüğü için erimiş. İşin kötü tarafı bu hayvan bu haldeyken kulakları kesilmiş, kanıyordu. Buraya geldiğinde daha kabuk bile bağlamamıştı" dedi.

CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş ise insanları sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyararak,"Bu köpek bize Osmaniye Düziçi'nden geldi. Veterinerimizin söylediğine göre kimyasal bir madde dökülmüş, biz kezzap olduğunu düşünüyoruz. Enfeksiyonu kurutmaya çalışacağız. Daha sonrada Hatay Veteriner Fakültesine götürmeye düşünüyoruz. Hayvanlar konusunda duyarlı olmalıyız. Hele kış aylarında durumları daha zor" diye konuştu.

İLK ZİYARET ANNE VE BABASININ MEZARINA

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, seçim çalışmaları öncesinde, anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, dün Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı'na gelen Böcek'i, kalabalık parti grubu karşıladı. Adaylık açıklamasının ertesi gününde Böcek, anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Antalya Uncalı Mezarlığı'nda mezarı bulunan annesi Ayşe Ana Karakuş Böcek'in mezarını ziyaret ederek güne başlayan Böcek, ardından Çağlarca Mahallesi'ndeki mezarlıktaki babası Mustafa Böcek'in kabrini ziyaret etti. Anne ve babasının mezarlarına çiçek bırakan Böcek, oğlu Gökhan ve ağabeyi Şadi Böcek'le mezarların başında dua etti.

'25 YILLIK BİRİKİMİMİ BÜYÜKŞEHİR İÇİN KULLANACAĞIM'

Muhittin Böcek, kendisini bugünlere getiren anne ve babasını saygıyla andığını kaydetti. Adaylığının açıklanmasının ardından ilk gününü, her şeyini borçlu olduğu anne ve babasını ziyaret ederek başlamak istediğini belirten Böcek, "Ailem beni hayırlı bir evlat olmam için yetiştirdi. 25 yıldır siyasetle kendimi Antalya'ya adadım. 25 yıllık birikimimi büyük bir aşk ve gayretle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanmak istiyorum. Beni yetiştiren anne ve babam nur içinde yatsın" dedi.

BOLU'DA KUYUMCU SOYGUNCULARINI YAKALAMA TATBİKATI GERÇEĞİNİ ARATMADI

Bolu'da, polisin yaptığı tatbikatta, senaryo gereği kuyumcuyu soyup araçla kaçan 3 kişi kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekiplerin katılımıyla, 'Panter B' adıyla gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği Büyük Cami Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanı 2 kişi tarafından soyulup, kuyumcu silahla yaralandı. Soyguncular, daha sonra kendilerini sürücüsüyle birlikte bekleyen otomobile binip kaçtı. İhbar üzerine, uzun namlulu tüfekli ve çelik yelekli polisler kısa sürede olay yerine geldi. Bu sırada diğer ekiplere, şüphelilerin beyaz bir otomobille kaçtığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu bilgisi verildi. Ekipler, kontrollü şekilde içeriye girerken, telsiz anonsu ile silahlı 3 kişinin araçla kaçtıkları güzergahta önlem alınması istendi. 112 Acil ekipleri de yaralanan kuyumcuya müdahale ederken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Telsizden, polislere araca müdahale ederken can güvenliklerini almaları yönünde uyarı da yapıldı. Güzergahta iki noktada polisin 'Dur' ihtarına uymayan soyguncular, D-100 Karayolu üzerinden kaçtı. Senaryoya göre soyguncuların olduğu otomobil daha sonra Kalıcı Konutlar mevkiinde yakalandı. Polis, burada gerçekçi şekilde şüphelilere müdahale edip araçtan indirirken, tatbikatın ciddiyeti dikkat çekti.

SEVGİLİSİNİ DÖVEN OKUL MÜDÜR YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

Zonguldak'ta, bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan C.K. (38) adlı sevgilisini dövdüğü iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet M., açığa alındı.

Olay, 24 Kasım akşamı İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan C.K., sevgilisi Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet M.'yi evinde başka bir kadınla yakaladı. C.K. ve Ahmet M. arasında tartışma çıktı. Ahmet M., tartışma sırasında C.K.'yı dövdü. C.K., Soğuksu Polis Merkezi'ne giderek Ahmet Ahmet M.'den şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda müdür yardımcısı Ahmet M., açığa alındı.

Kaynak: DHA