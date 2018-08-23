Dha Yurt Bülteni 14

Kurban Bayramı tatilinde 5 günlük kaza bilançosu: 82 ölü, 361 yaralı (2)

TATİLİN BEŞİNCİ GÜNÜNDE KAZALARDA 25 KİŞİ ÖLDÜ, 82 KİŞİ YARALANDI

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan tatilin beşinci günü olan Bayramın ikinci günü saat 16.00'dan sonra Malatya (2), Çorum, Kütahya, Samsun ve Kırıkkale'de meydana gelen 6 kazada 5 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. Bu arada Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarında meydana gelen ve 4 kişinin olay yerinde öldüğü kazada ise 4 kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 8'e yükselirken, 6 kişi de yaralandı. Böylece Kurban Bayramı'nın ikinci günü gece yarasına kadar meydana gelen 22 kazada 25 kişi yaşamını yitirirken, 82 kişi de yaralandı.

TATİLİN BEŞ GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 82 ÖLÜ, 361 YARALI

Tatil süresince ise en çok ölümlü kaza, bayramın ikinci günü meydana geldi. Geçen Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00'den bayramın ikinci günü gece yarısına kadar yurt genelinde meydana gelen 101 kazada 82 kişi öldü, 361 kişi de yaralandı.

Kazaların gün gün bilançosu ise şöyle :

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 21 ölü, 90 yaralı (20 kaza)

20 Ağustos Pazartesi : 8 ölü, 60 yaralı (21 kaza)

21 Ağustos Salı (Bayram 1. gün) : 6 ölü, 35 yaralı (12 kaza)

22 Ağustos Çarşamba (Bayram 2. gün): 25 ölü, 82 yaralı (22 kaza)

TOPLAM: : 82 ölü, 361 yaralı ( 101 kaza)

Haber: İSTANBUL,

====================

Şanlıurfa'da oduncu pazarında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Şanlıurfa'da Sancaktar Mahallesi'nde bulunan Oduncu Pazarı'nda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabası, polisin TOMA araçlı desteği ve çevre esnafların çalışmalara yardım etmesiyle kontrol altına alındı. Küle dönen 6 işyerinde soğutma çalışmaları sürerken yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 12 kişiye de sağlık görevlileri müdahale etti. Oksijen takviyesi yapılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Şube Müdürü Hanifi Polat, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Çevre ilçelerden de takviye istedik. Yaklaşık 40 personelle yangına müdahale ettik. İzinli olanları dahi evlerinden çağırdık. Vatandaşlar kendi başlarına yangına müdahale ettiği için işimizi biraz zorlaştırdılar. Yangının çevredeki akaryakıt istasyonuna sıçramaması için de yoğun çaba harcadık, tehlikeyi önledik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Oduncu pazarında çıkan yangın

İtfaiye ve tomaların müdahale etmesi

Polis ekiplerinin çevrede önlem alması

Vatandaşların yangına müdahale etmesi

İş yeri sahipleri odunları çıkarması

İtfaiye Şube Müdürü Hanifi Polat ile röportaj

Vatandaşlarla röportaj

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================================

Zonguldak'ta zincirleme kaza: 6 yaralı

ZONGULDAK'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Zonguldak-Ankara Karayolu'nun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara istikametinden Zonguldak'a seyir halinden olan İbrahim B. yönetimindeki 67 T 3090 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce önünde seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 JN 505 plakalı hafif ticari araca çarptı. Ardından karşı şeride geçen İbrahim B.'nin kullandığı otomobil, Barbaros Ç.'nin kullandığı 67 ER 016 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada, araçlarda bulunan Gülçin K., eşi Ferdi K., kızı Azra Gülistan K., Barbaros Ç., İbrahim B., ve Yeliz G., yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri ve AFAD tarafından araçlardan çıkarılarak ambulansa alındı. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Yaralılardan detaylar

-Kazayı gören bir kişiyle röportaj

-Yaralıların ambulansa bindirilişi

Dosya Adı: zngzincirlemekaza

SÜRE: (4: 53) - BOYUT: (546 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

Otomobil ile üç tekerli motosiklet çarpıştı: 10 yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde otomobille, üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Seydişehir- Konya karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Abdülkerim Akman (79) yönetimindeki 42 KC 665 plakalı otomobil, Hüsamettin Yalman'ın (42) kullandığı 42 EV 779 plakalı üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve motosiklet şarampole savruldu. Kazada üç tekerlekli motosiklet sürücüsü Hüsamettin Yalman, arka kasada bulunan eşi Nüket Yalman (43), çocukları İrem Yalman (17) ve Eren Yalman (10) ile otomobil sürücüsü Abdülkerim Akman, yanında bulunan Ayşe Akman (74), Belinay Nur Orhan (12), Havişe Orhan (47), Hacer Tosun (46) ve Mücahit Tosun (20) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İrem Yalman ve Eren Yalman yapılan tedavinin ardından hayati tehlike kaydıyla Konya'ya sevk edildi. Yalman ailesinin, Nüket Yalman'ın anne ve babasını bayram ziyaretine gittikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hayati tehlikesi bulunan iki yaralının sevk edilmesi

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR(Konya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================================

Balık tuttuğu gölette boğuldu

SAMSUN'un Veziköprü ilçesinde balık tuttuğu sırada ayağının kayması sonucu dengesini yitirip baraj göletine düşen Bekir Pektaş (21) boğuldu.

Olay akşam saatlerinde ilçedeki Bayramköyü barajında meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Bekir Pektaş, baraj çevresindeki beton zeminde ayağının kaymasıyla dengesini yitirip göle düştü. Arkadaş grubu, baraj göletinde bir süre çırpınan ve ardından gözden kaybolan Pektaş'ı kurtarma çabaları sonuç vermeyince, durumu jandarmaya bildirdi, yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ve polis dalgıçlarınca gölette arama-tarama çalışması başlatıldı. Dalgıç ekipleri, baraj göletinde ulaştıkları Pektaş'ın cansız bedenini sudan kıyıya çıkarttı. Pektaş'ın cesedi otopsi için Veziköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun),

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

=============================================

Direğe çarpan otomobil yandı: 1 ölü

ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil demir bariyerleri geçip yön levhasının bulunduğu direğe çarparak alev alev yandı. Kazada, otomobil sürücüsü Gürsel Karabulut (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu hastaneler sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Gürsel Karabulut'un kullandığı 06 DTJ 20 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp demir bariyeri aştıktan sonra yön levhasının bulunduğu direğe çarptı. Kazanın hemen ardından alev alan otomobil bir anda ateş topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahale ettiği yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün yanmış bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde ise vücudunun bir bölümü yanan Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut'un cesedi, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yanan otomobilden görüntü (cep telefonu)

Yanan otomobile itfaiye ekibinin müdahale etmesi (cep telefonu)

Alevlerin söndürülmesi (cep telefonu)

Kaza yerinden görüntü

İtfaiye araçlarından görüntü

Kazanın ardından hurdaya dönen otomobilden görüntü

Otomobilin yanında üzeri örtülü cesetten görüntü

Polislerin otomobilde inceleme yapması

Trafik polislerinin kaza yerinde mesafe ölçümü yapması

Cenaze aracından görüntü

Çevredeki vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03'03" - BOYUT: 564 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

======================================

Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

DÜZCE'de, minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında, Gölyaka Güzeldere Şelalesi yolunda meydana geldi. Ali Topkan idaresindeki 81 S 1277 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak yaklaşık 3 metrelik şarampolden yuvarlanarak ilçeye ulaşımı sağlayan yola düştü. Kazada sürücü Ali Topkan ile yolcular Zeki Mustafa, İran uyruklu Salah Mati, Gökhan Yıldız vve Salih Yıldız yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

===============================