Dha Yurt Bülteni - 14

ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz (27), memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

Şehit özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz'ın cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından özel uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Havalimanında şehidin cenazesini Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, şehidin eşi Hülya, ailesi ve yakınları karşıladı. Bakanlar, şehit ailesine başsağlığında bulunurken, eşinin cenazesini üniforması ile kepini giyerek katılan ve sinir krizi geçiren Hülya Yılmaz'ı Vali Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teselli etti. Şehidin meslektaşlarının da omuz verdiği Türk bayrağıyla örtülü tabut, ambulansa taşınarak Nizip ilçesine götürüldü. Şehit için ikindi vakti Hatice Kübra Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan çok sayıda kişi, terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tekbir getirdi. Şanlıurfa'da görev yapan polis kardeşi Ali Yılmaz'ın da törene katıldığı şehit polis Şehit Yılmaz'ın naaşı, cenaze namazının ardından helallik alınarak bakanların da bir süre omuz vermesiyle cenaze aracına taşındı ve Asri Mezarlık'taki aile kabristanında toprağa verildi.

1 AY SONRA DÜĞÜNÜ OLACAKTI

Babası Mehmet Yılmaz'ın 5 yıl önce vefat ettiği belirtilen ve Tarih Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olup, 2 yıl önce polis olan Recep Emre Yılmaz'ın, Hülya Yılmaz ile resmi nikah kıydırıp, 1 ay sonra yapacakları düğün için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenaze töreni

Törene katılanlar

Şehidin üniformasını giyen eşi

Cenaze namazının kılınması

Tabutun taşınması

Bakanların tabuta omuz vermesi

Tabutun götürülmesi

Tekbir getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN, Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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ŞEHİT POLİS MEMURU, MEMLEKETİ DENİZLİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

HAKKARİ'de geçen 29 Haziran'da görev yaptığı kalekol nöbetinde yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan özel harekat polisi Mehmet Ali Doğan (30), tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit oldu. Şehit polis memuru Doğan, memleketi Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mehmet Ali Doğan, geçen 29 Haziran'da, Yüksekova ilçesinde kalekolda nöbet tutarken yüksekten düşerek ağır yaralandı. Bekar olan Doğan, kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde bu sabah şehit oldu.

Şehit polis Mehmet Ali Doğan için memleketi Denizli'de cenaze töreni düzenlendi. Yeni Cami'de ikindide düzenlenen cenaze törenine; Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, şehidin babası Ahmet Doğan, annesi Sündüz Doğan ve diğer yakınları, polisler, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kılınan cenaze namazı sonrası şehit polis memuru Doğan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, birlikte görev yaptığı özel harekat polisleri tarafından cenaze aracına taşındı. Şehit polis memuru Mehmet Ali Doğan, Asri Mezarlık'taki polis şehitliğinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cenazeden görüntüler

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın aileye başsağlığı dilemesi

Cenaze namazının kılınması

Özel harekat polislerinin cenazeyi taşıması

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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SİNEMA SANATÇISI COŞKUN GÖĞEN'İN KIZI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL'da, kanser tedavisi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyucusu Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen (36), Antalya'da toprağa verildi. Muratpaşa Camii'ndeki cenaze namazında, önceki gün hayatını kaybeden Antalyaspor'un eski başkanlarından Özcan Kırmızıoğlu da (84) son yolculuğuna uğurlandı.

Yeşilçam'ın usta oyucusu Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen ve Antalyaspor'un eski başkanlarından Özcan Kırmızıoğlu için Muratpaşa Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü, Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Uğurtan Sayıner'in aralarında olduğu bazı sinema sanatçıları, ailelerin çok sayıda yakını ve sevenleri katıldı. Coşkun Göğen ve yakınları Dünya Göğen'in tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.

Cenaze namazı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Coşkun Göğen, "40 senedir sinemanın kötü adamlarıyız. Bize kötü diyenler düşünsün" dedi. Kızının ölümü nedeniyle çok sayıda telefon aldığını, arayan herkese teşekkür ettiğini belirten Göğen, "Ben Nuri Alço'ya çok teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. Buraya gelerek beni onure ettiği için. Kızımın da çok iyi dostudur, yemişliği- içmişliğimiz vardır. Dünya delikanlı olsaydı, yuvarlak olmazdı" diyerek cenaze törenine katılmayanlara sitem etti.

Coşkun Göğen, yürüme güçlüğü çektiği halde cenaze namazına gelen, Bizimkiler dizisinin 'Cemil'i Uğurtan Sayıner'i karşıladı ve bu zor gününde yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Cenazeye katılan Nuri Alço ise "Söyleyecek bir şey yok. Önemli, güzel bir dostumuzun böyle bir gününde, kötü gününde yanında olmak gerekiyor. Gerekeni yapıyoruz. Dostluk budur yani. Herkes iyi gün dostu, mühim olan sinemadan da birçok arkadaşımızın burada olması. Gelemeyenler, çok telefon açan var. Murat Soydan, Perihan Savaş, Gökhan Güney olsun çok kişi aradı, tabii gelemediler. Uzakta olanlar var. Yaz sezonu. Gelenden de Allah razı olsun gelemeyenden de" diye konuştu.

Dünya Göğen ve Özcan Kırmızıoğlu'nun cenazeleri, namazın ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Tabut başında ağlayan aile bireylerinden detay

- Tabuttan detay

- Coşkun Göğen'in göğsüne iliştirdiği kızının fotoğrafından detay

- Tabut üzerindeki beyaz örtüden detay

- Çoşkun Göğen ve Nuri Alço'dan detay

- Coşkun Göğen'in açıklaması

- Nuri Alço'nun açıklaması

- Uğurkan Sayıner (Bizimkiler dizi Cemil karakteri) başsağlığı dilemesi

- Cenaze namazının kılınışı

- Coşkun Göğen yakın plan yüz

- Coşkun Göğen'in 'Haklarım helal olsun' demesi yakın plan detay

- Tabutun omuzlara alınması (Nuri Alço ve Coşkun Göğen önde)

- Tabut omuzlardayken geniş plan detay

- Cenaze aracının mezarlığa gitmesi

422 MB///3.53 DK

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

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ÖĞRENCİLER TÜRKİYE'NİN İLK 4X4 ELEKTRİKLİ OTOSUYLA YARIŞACAK

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Ar-Ge Topluluğu öğrencileri tarafından üretilen ve 1 TL'lik ücretle 100 kilometre gidebilen Türkiye'nin ilk dört çekerli elektrikli otomobili, ekiple birlikte TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışa katılmak üzere törenle Kocaeli'ye uğurlandı.

İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emin Taner Elmas'ın başkanlığında, 17 öğrencinin gece gündüz çalıştığı proje kapsamında, Türkiye'nin ilk 4x4 elektrikli otomobili üretildi. TÜBİTAK'ın 6- 12 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katılmak üzere İSTE Ar-Ge Topluluğu öğrencilerinin yaptığı 'Elektro MobİSTE' adlı araç için merkez kampüste uğurlama töreni düzenlendi. Törene İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, proje sponsorlarından İsdemir A.Ş. yetkilileri, öğretim görevlileri, bölüm müdürleri, Elektro MobİSTE otomobilinin yapımını gerçekleştiren ekip katıldı.

İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, otomotiv sektörünün tüm dünyada elektrikli araçlara yöneldiği bir dönemde öğrencilerinin mütevazı imkanlarla Türkiye'nin ilk 4X4 elektrikli otomobilini yapmayı başarmasının ve bununla da TÜBİTAK'ın yarışlarına katılmalarının gurur verici olduğunu söyledi.

'FAYTONLARI ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ'

İskenderun Teknik Üniversitesi'nin henüz 3 yıllık genç bir üniversite olarak önüne koyduğu hedeflere, bölge sanayicisi, iş adamları ve öğrencilerin başarılarıyla ulaşma gayretinin sonuçlarını almaya başladıklarını da ifade eden Rektör Dereli, "Bugün tüm dünya enerjiye odaklandı. Biz de üniversite olarak tüm dünyayı saran elektrikli araçlar konusunu önemsiyoruz ve öğrencilerimiz TÜBİTAK için hazırladığı bu projeyle ülkemiz için de ilkleri gerçekleştirmiş oldular, onları kutluyorum. İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümümüzün, Büyükada gibi birçok yerde hizmet veren fayton adı verilen atlı arabaların elektrikli hale dönüştürülmesine talip olduğumuzu da söyleyebilirim" dedi.

1 TL İLE 100 KİLOMETRE

İSTE Enerji Enstitüsü Müdürü ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emin Taner Elmas da, Ar-Ge Topluluğu öğrencilerinden oluşan 17 kişilik ekiple üniversite ve Türkiye için ilk olan dört çekerli elektrikli otomobili yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İsdemir A.Ş.'ye önemli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin de üstün gayretleri sonucu yaptığımız, nihayi üretimi son 3 ayda gerçekleştirdiğimiz aracımız 7200 watt/saat kapasiteli lityum pil kapasiteli. Aracımızın şu anki motorlarıyla mevcut hızı 60 km/saat. Üzerinde birer buçuk kilovatlık iki adet küçük motorlar var. Motorlarımızın küçük olmasının sebebi gideceğimiz yarışın enerji verimliliğine odaklanıyor olması. Mevcut kapasitesi ile 250 km yol katedebiliyor. Bugünkü birim fiyatlarla 100 kilometreyi 1 TL ücretle katediyor."

Elektro MobİSTE otomobili ekibinden pilotlar Görkem Günay ile Ece Sultan Kaba, merkez kampüste test sürüşü gerçekleştirdi. Kamyona yüklenen yarış aracının ardından yarışma ekibi de minibüs ile Kocaeli'ne uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Elektrikli aracın örtüsünün açılması

İSTE Rektörünün konuşması

Proje danışmanı öğretim üyesi Dr Emin Taner Elmas konuşması

Öğrenci Görkem Günay konuşması

İsdemir Genel Müdür Yardımcısı Mesut Kelli'nin konuşması

Aracın test sürüşü

Aracın Kamyona yüklenmesi

SÜRE: 5'44" BOYUT: 273 MB

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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KADIN BİSİKLETÇİLERİN TAŞIDIĞI TÜRK BAYRAĞI, ÇANKIRI'YA ULAŞTI

MUĞLA Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğince yürütülen proje kapsamında kadın bisikletçiler tarafından dönüşümlü olarak dolaştırılan Türk bayrağı Çankırılı bisikletçiler tarafından teslim alındı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve trafikteki kadın bisikletçilere dikkati çekmek amacıyla dönüşümlü olarak ülkeyi dolaşan Türk Bayrağı, kadın bisikletçiler tarafından teslim edilmek üzere Çorum'dan Çankırı'ya getirildi. Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğinin 'El Ele, Elden Ele 81 İle' sloganıyla yürüttüğü Türk Kadınının Zaferi Bisiklet Turu Projesi kapsamında, Türk bayrağı Gülhan Keleş tarafından Hatice Karakaya'ya teslim edildi.

Çorum Bayraktarı Gülhan Keleş,12 kişilik ekiple Çankırı'ya geldiklerini belirterek "158 km'lik Çorum Çankırı arasını dostluk bağı ile kısacık yol haline getirdik. Bisikletlerimizle kutsal emanetlerimizi Çankırı'ya teslim etmeye geldik. 19 Mayıs 2018'de Muğla'dan Mor Pedal Derneğinin başlattığı organizasyonla şanlı bayrağımız tüm Türkiye'yi dolaşmakta. Biz 61. Noktaydık 30 Ağustos da tekrar Muğla'ya dönecek. Biz 158 km. Yolu tamamladık. Bundan sonra bayrak Çankırı'da. Çankırı'da Ankara'ya teslim edecek. Bizler çok gururluyuz. Türk kadınının neler başarabileceğini gösteren bir proje olduğu için çok önemsiyoruz. Herkesin bisikleti spor değil ulaşım aracı olarak kullanılmasını önemsiyoruz. Bu farkındalığı yaratmak için de bu projede yer aldık."diye konuştu.

Çankırı Bisiklet Kulübü Temsilcisi Hatice Karakaya ise "Çorum ekibine teşekkür ederek "Bu bayrağı Türk kadını olarak, bir anne olarak, bisiklet temsilcisi olarak alıyorum. Bu organizasyonda destek olan Gençlik Hizmetlerine teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede güzel bir organizasyon yaptık." dedi.

Bisikletçiler bir süre Türk bayrağıyla birlikte şehir içinde tur attı. Türk Bayrağı Çankırı'lı bisikletçiler tarafından 6 Ağustos Pazartesi günü Ankara'ya teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bisikletçilerin Çankırı'ya gelişi

-Türk Bayrağı'nın teslim edilişi

-Ropörtajlar

-Detaylar

BOYUT: 320 MB

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,