Dha Yurt Bülteni-14

Pazarda 2 kişiyi vurdu, evde yangın çıkarıp 1 kişiyi rehin aldı - YENİDEN

BURSA'da pazarda biri kayınpederi 2 kişiyi pompalı tüfekle vurup, geldiği kayınpederinin evinde de ev sahibini rehin alan cezaevi firarisi Yakup Dağdelen (33), evde yangın çıkardı. Daha sonra pompalı tüfeği rehineye yöneltip dışarı çıkan Dağdelen, çevreye ateş açarak polisin bölgeye yaklaşmamasını istedi. Dağdelen, rehin aldığı ev sahibini bacağından vurduktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Polis ekipleri saldırganı linç girişiminde bulunan mahalle sakinlerini güçlükle engelledi.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 12. Esen Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi. Sırameşeler Pazarı'nda pazarcılık yapan kayınpederi Mahmut Çiftçi'nin (50) yanına giden 2 gün önce cezaevinden firar ettiği belirtilen Yakup Dağdelen eşi ve çocuğunun nasıl olduğunu sordu. Kayınpederinin sert tepkisiyle karşılaşan Yakup Dağdelen, pompalı tüfekle ateş ederek kayınpederini ağır yaraladı. Bu sırada pazar tezgahına yakın yerde bulunan Halit Haşmet Müftüler'i (54) de yaralayan Yakup Dağdelen, elinde silahla kayınpederinin evine geldi. Evde yangın çıkaran Yakup Dağdelen, elindeki tüfekle çevreye ateş ederek, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin ve evdeki yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin eve yaklaşmasnı engelledi.

REHİNEYİ VURDU

Evde alevler yükselirken alt katta oturan kayınpederinin ev sahibi Mehmet Macit Mekikçi'yi (66) başına silah dayayıp rehin alan Yakup Dağdelen, sokağa çıktı ve rehineyi sokakta dolaştırdı. Bir ara yere oturan rehineye pompalı tüfekle ateşederk sağ bacağından yaralayan Yakup Dağdelen, polis ekiplerinin anında müdahalesiylle etkisiz hale getirildi. Mahalle halkı ise 2 saat süren rehine krizinin ardından etkisiz hale getirilen saldırganı linç girişiminde bulundu, ancak polisler güçlükle engel oldu. Yaralı ev sahibi Mekikçi, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

KAYINPEDER ÖLDÜ

Saldırgan damadı tarafından pazaryerinde vurulan kayınpeder Mahmut Çiftçi kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kolundan yaralandığı belirlenen Müftüler'in sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirldi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Zanlının evin önünde pompalı tüfekle durması

Polisin ikna çabası

Evden yükselen dumanlar

Polisin aldığı güvenlik önlemleri

Zanlının rehine ile birlikte evden çıkması

Vurulan rehine için ambulans çağrılması

Zanlının gözaltına alınması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu (2)

MERAL AKŞENER DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ

Batman'da, partisinin il teşkilatının açılışını yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Esra ve İzzettin Dağ çiftinin nikah törenine de katıldı. Batman'daki bir düğün salonunda yapılan Dağ çiftinin

düğün törenine Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'la birlikte katılan Akşener, Batman eski Milletvekili Faris Özdemir'le birlikte nikah şahitliği yaptı. Evlilik cüzdanını gelin ve damada veren Akşener, "Cüzdanı kime vereyim. Kim önce ayağa bastı. İyisi mi evlilik cüzdanını ikisine vereyim" dedi. Dağ çiftine para takan Akşener, yeni çiftle birlikte halay çekti. Halay çeken Akşener'e, partililer dolar saçtı.

Görüntü Dökümü

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Meral Akşener'in düğün salonuna girmesi

Meral Akşener'in nikah şahitliğini yapması

Gelin ve damada para takılması

Akşener'in halay çekmesi

Başından aşağı dolar saçılması

Haber - Kamera: Reşat YİĞİÇ/BATMAN,

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Tunceli'de PKK'nın 4 girişli sığınağı bulundu

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerin bugün sabah saatlerinde Nazimiye ilçesi kırsal alanında başlattığı bahar operasyonunda, PKK terör örgütü mensuplarının kış dönemlerinde üstlendikleri biri 4 girişli olmak üzere toplam 3 sığınağı tespit edildi. Sığınaklar, güvenlik güçlerince imha edildi.

Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi,

"Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda Nazımiye kırsalında, bir tanesi dört girişli ve iki koridorla birbirine bağlanmış şekilde bulunan toplam 3 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde; 1 adet su motoru, 220 kilogram un, 33 adet küçük tüp,2 adet jeneratör, 1 adet televizyon, 23 adet büyük tüp, 1 adet çay termosu, 2 adet ocak, 25 kilogram çay, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet kilim, 25 kilogram fasulye, bin 100 metre branda, 3 adet soba, 2 adet battaniye, 1 adet ekmek sacı, 1 adet bit ilacı, 6 adet el feneri, 100 metre tel, 1 adet 4'lü pil el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 çift mekap ayakkabı, 1 adet sırt çantası, 9 adet akü, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet video kayıt cihazı, 250 adet CD, 30 adet büyük pil, 50 metre kablo, 50 adet ampul, 500 adet sigara kağıdı, 1 adet lehim makinesi, 2 adet uydu alıcı, 2 adet hoparlör, 34 çift çorap, 3 kilogram tütün, 30 adet hazır çorba, 60 adet örgütsel kitap ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."

Görüntü Dökümü

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Mağaradan çıkan dumanlar

Mağaranın içi

Malzemeler (Fotoğraf)

Haber: Ferit DEMİR- Kamera: Tunceli

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Sakarya'ya şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş yarın öğlen Sakarya'nın Karasu ilçesinde Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Aziz GÜVENER/ Sakarya

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