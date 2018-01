Dha Yurt Bülteni-14

ŞİMŞEK: TÜRKİYE'NİN VAR OLAN İMKANLARINI HAREKETE GEÇİRDİK (EK)



1)TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ'NİN TEMELİ ATILDI



Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilkent Mahallesi'nde 120 dönümlük araziye yapılacak ve 103 milyon liraya mal edilecek, 200 bin metreküp alana sahip İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Tesisin, alanında Türkiye'nin en büyüğü olduğu belirtildi. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gelecekte suyla ilgili sorunlar yaşanabileceğine dikkat çekerek, bu nedenle şimdiden planlama yapılması gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin projelerini desteklediklerini belirten Şimşek, şöyle dedi: "Su; hayat anlamına gelirken, aynı zamanda medeniyetin de temelidir. Sanıldığı kadar su zengini bir ülke değiliz. Su fakiri bir ülkeyiz. Uzun projeksiyona baktığımız zaman sorunlar yaşayabileceğimiz bir coğrafyadayız. O yüzden şimdiden geleceği planlamalıyız. O yüzden bu tesis de ayrı bir önem kazanıyor. Çünkü imkanlar kısıtlı ve bir sürü proje yarışıyor. Hükümet, Hazine olarak yerel yönetimlere gereken desteği veriyoruz. Merkezi hükümet olarak sadece eğitimde, sağlıkta sınıf atlatma peşinde değiliz ki onlar zaten oluyor, ulaşıma, altyapıya da gereken desteği veriyoruz. Bu eserleri önemsiyoruz. Hakikaten de kendi ölçeğinde çok büyük bir tesis. Burada yaşayan yaklaşık 2 milyon vatandaşımız bunun sayesinde ileriye çok daha umutla bakacaklar. Sizin desteğinize, teveccühünüze layık olacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte güçlü büyük Türkiye'yi, büyük güçlü Gaziantep'i inşa etmeye devam edeceğiz." Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise AK Parti hükümetlerinin insan odaklı çalıştığını ve bu yönde hizmet verdiğini ifade ederek, şunları söyledi: "Siyaset; sorunları çözmektir. Siyasete talip olmak millete fedakarlıkta bulunmaktır, hizmet etmektir. Millete efendilik yapılmaz. Millete sadece ve sadece hizmetkar olunur. Bizim temel düsturumuz da budur. Hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz insan odaklı çalışmalar sürdürüyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Bizlere emanet olan çevre, doğanın korunması anlamında elimizden geleni yapıyoruz." Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yöneticilerin yaptıkları hizmetlerle anılacağını ifade ederek, "30 Mart'ta dördüncü yılımızı dolduracağız. Su, altyapı, kanalizasyon, arıtma tesisleri en önemli alanımızdı. Hep birlikte şehrin geleceği, 2023, 2050 için bu bölgenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu bölgede toprak kıpkırmızı, su dünyanın en güzel suyu, yeşil dünyanın en güzel yeşili. Burada koordinasyon çok önemliydi. Bize düşen iyi proje hazırlamaktı. Dönem bittiğinde, makam gittiğinde ne kalacak? Büyük işler, eserler kalacak. Aldığımız yerden ileriye taşıyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Şimşek, Bakan Gül ve beraberindeki protokol üyeleri, masadaki butonlara basarak, tesisin temelini attı.



2)BARDAK İÇİNDEKİ EL YAPIMI PATLAYICI İNFİLAK ETTİRİLMİŞ



Sanat Sokağı'nda bulunan Konak Apartmanı'nın 3'ncü katındaki koridorda meydana gelen patlamada bazı iş yerlerinin camlarında hasar oluşurken, patlamadan sonra binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Özel harekat timlerinin de güvenlik önlemi aldığı bölgede, patlamanın kafelerin bulunduğu 5 katlı binanın 3'ncü katındaki giriş koridoruna bırakılan bardak içerisine düzeneklenmiş el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ederken, polis güvenlik kameralarını da incelemeye alarak saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilere yönelik çalışma başlattı.



3)ÇAKMAKLA OYUN YANGIN ÇIKARTTI: 4 YARALI



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir dairede iddiaya göre çocuklar oyuncak ayı ve çakmakla oynarken yangın çıkarttı. 3 çocukla yatalak durumdaki kadın dumandan etkilenerek hastanelere götürüldü. Manavgat Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde olan yatalak yaşlı kadın ile 3 çocuk itfaiye ekipleri ve vatandaş tarafından kurtarılarak çevredeki hastanelere götürüldü.



Yangın itfaiyenin müdahalesi sonrası söndürülürken, görgü tanığı bir kadın evdeki çocuklardan birinin oyuncak ayı ve çakmakla oynadığını belirterek, "Poşetin içindeki oyuncak ayıyla oynayayım derken yakıyor. Sonra her yer tutuşuyor" dedi.



4)OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI'NI BIÇAK ZORUYLA OTOMOBİLE BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR



BİLECİK'in Osmaneli Belediye Başkanı Ak Partili Münür Şahin'in yolunu kesip, bıçak zoruyla otomobile bindirmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Ak Parti Genişletilmiş İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısı'na katılan Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'i il merkezine uğurladıktan sonra yürüyerek evine gitmek istedi. Bu sırada Şahin'in önünü kesen 4 kişi iddialara göre hal binasındaki kantar işletmesinin kendilerini verilmesini istedi. Madde bağımlısı oldukları iddia edilen M.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M. adlı şüpheliler başkan Şahin'i zorla otomobile bindirmek istedi. Münür Şahin de şüphelileri, eline beline atıp tabanca olduğunu söyleyerek yanından uzlaştırdı, ardından cep telefonuyla polisi ve şoförünü aradı. Kısa sürede gelen polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geceleyin evine giderken takip edildiğinin farkına vardığını söyleyerek şöyle devam etti:



"Birden önüme çıkıp arabaya bindirmek istediler. Direnince başarılı olamadılar. Daha sonra tehdit edip bıçakla saldırdılar. Ellerinden kurtularak sanki silah varmış havası yarattım. 'Yerinizden kıpırdamayın ben de boş değilim' deyince kıpırdayamadılar. Diğer elimle de şoförü aradım. Daha sonra onunla beraber Emniyet ekipleri de geldi. Kendilerine de çok teşekkür ederiz. İnşallah hakettikleri cezayı bulurlar. Bu olaydan hepimiz üzgünüz. Bir kez daha söylüyorum, bu olay münferit bir olaydır. Mafyavari düşüncelerle Osmaneli'ye yön vermek isteyenlerin bir oyunudur. Fakat biz ne bu oyunlara geliriz, ne de bu konularda pabuç bırakırız. Hal de olacak, yanında kantarı da olacak, bunları da belediye işletecek."



İl Genel Meclis Üyesi Hakan Özkan da "akşam partimizde toplantı vardı. Toplantı bittikten sonra başkan beyi aracımla eve götürmeyi teklif ettim ama hava güzel diyerek yürüyeceğini söyledi. Daha sonra da böyle bir olayın olduğunu duyduk. Biz de böyle bir olayı şiddetle kınıyoruz" dedi.



Belediye başkanı Şahin'e saldıran şüpheliler M.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M. yapılan sorgulamalarının ardından polis ekipleri tarafından adiiyeye sevk edildi.



5)MEZARLIKTA KIBLE ŞAŞKINLIĞI



BALIKESİR'in Savaştepe ilçesi Sarıbeyler mahallesinde oturanlar defin işlemlerinde yıllarca kıble olarak mezarlığın duvarını baz aldı. Yıllardan bu yana devam eden yanlışın farkına varıldı. Yeni mezarların kıble yönünün doğru olması için cep telefonuna indirdiği programı kullanan Mehmet Bal, bu yüzden bazı kişilerle halen kıble tartışması görüldüğünü söyledi.Savaştepe ilçesinin 2 bin 800 nüfuslu Sarıbeyler mahallesinin Osmanlı döneminden bu yana kullanılan mezarlığında, definlerin farklı yönlerde yapıldı. Osmanlı döneminde yapılan definlerin kıble yönünde olması nedeniyle bir sorun bulunmayan mezarlıkta, sonraki yıllarda kıble yönleri değişmeye başladı.Köyün ileri gelenlerinin, Osmanlı dönemindeki mezarların kıble yönünün duvar yönünde olması nedeniyle definlerde duvar hizasının baz alınmasını söylemesiyle bu alışkanlığın başladığı sanılıyor. Mezarlığın kıbleye bakan duvar hizasındaki alanın zamanla dolması üzerine definlerin mezarlığın diğer cephesinde yapılmaya başlandığı belirtildi. Bu alandaki definlerde de mezarlığı çevreleyen duvar baz alınınca bazı mezarların kıble yönü değişmiş oldu. Bu duruma kimse aldırış etmeyince de ortaya mezarlıktaki bugünkü karmaşık durum çıktı. Mahalle sakinlerinden emekli öğretmen Ali Şahin (63), dini kurallara göre defnedilen bir kişinin baş tarafının batı, ayakucunun ise doğuya gelecek şekilde ve sağ omzunun üzerine yatırılması gerektiğini söyledi. Ancak, Sarıbeyler mahallesinde yıllardır mezar kazan kişilerin kıble yönü olarak mezarı çevreleyen duvarı baz alması nedeniyle bugünkü manzaranın ortaya çıktığını belirten Şahin, "Uzun yıllar mezar kazan arkadaşlar kıbleyi duvara göre ölçü almışlar. Bu nedenle de zamanla büyüyen mezarlığımızda, mezarların kıbleye bakan yönü dönen duvar ile birlikte dönüp durmuş. Bazı mezarların kıble yönünde 90 dereceye varan sapmalar olmuş. Amacımız; kimseyi rencide etmek değil. Yetkililer artık bu işe bir çözüm getirsin" dedi.



Maden işinden emekli olduktan sonra Sarıbeyler Mahallesinde mezar kazmaya başlayan 45 yaşındaki Mehmet Bal ise, ilk mezar kazma işinde mezarların kıble yönündeki yanlışın farkına vardığını belirtti. Bal, "Mezar kazarken yanlışlık olmaması için cep telefonuma indirdiğim kıble bulma pusulası programı ile kıblenin yönünü belirlediğimde, diğer mezarların yönünün farklı olduğunu gördüm. Daha önce mezarı kazanların mezarlığı çevreleyen yolu ve duvarı kıble yönü olarak aldığını fark ettim. Şimdi her cenazenin defin işlemi sırasında kıble yönüyle ilgili mahalleliler ile aramızda tartışma çıkıyor. Mahalleliler, eski mezarları göstererek kazdığım mezarların yönünün yanlış olduğunu söyleyip itiraz ediyor. Ama ben mezarları teknolojiyi kullanarak pusulaya göre kazıyorum ve doğrusu da budur. Daha önce defin yapılan mezarların yönleri yanlış. Amacım; şimdiye kadar yapılan bu yanlıştan dönülmesi ve doğru kıble yönünün bulunması" diye konuştu.



Kızı ve damadının mezarlarını ziyaret etmeye gelen 80 yaşındaki İsmail Taşköylü ise, "Mezar kazıcılarının yanlış yaptığını savunarak, "Asıl kıble belirlenip de mezar kazılsa sorun olmayacak. Benim de kızım ve damadımın mezarları var. Yönleri iyi gibi şimdi. Ben bildim bileli gelir giderim bu mezarlığa, hep böyle. Osmanlı zamanında kazılan mezarlar kıbleye doğru ama, yeni kazılan mezarların bazıları doğru, bazıları yanlış" dedi.



6)ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİLERE TACİZ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



ADIYAMAN'da, 9 ayrı okulun önünde öğrencileri taciz ettiği iddiası üzerine polis tarafından yakalanan M.R.G., adliyeye sevk edildi.



Kent merkezinde 9 okul önünde çocuklara cinsel tacizde bulunulduğu ihbarı üzerine polislerin oluşturduğu özel ekip çalışma başlattı. Okulların bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, taciz mağduru öğrencilerin bilgisine başvuran polis, şüphelinin M.R.G. olduğunu belirledi. Bu saptamanın ardından polisler şüpheliyi evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan M.R.G., öğleden sonra adliyeye sevk edildi.



7)KUCAĞINDA BEBEĞİYLE UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI



ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kucağında bebeğiyle uyuşturucu sattığı belirlenen bir kadının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilere yönelik Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde operasyon yaptı. Baskında, kucağında bebeği olduğu halde uyuşturucu sattığı tespit edilen S.Ç. adlı kadın ile İ.K.O., M.A., A.Y. ve S.P. gözaltında alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde ve işyerlerinde yapılan aramada 14 bin 217 adet Ecstasy hap, 1 kilo kokain ile 159.98 gram toz Ecstasy ile bir miktar sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



