Dha Yurt Bülteni-14

Siirt'te uzman çavuş silahlı saldırıda yaralandı (1)







SİİRT kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan uzman çavuş ağır yaralandı.



Bugün saat 18.00 sıralarında, Güres Caddesi'nde, henüz kimliği açıklanmayan uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan uzman çavuş, çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı, kentin tüm giriş- çıkışları kontrol altına alındı.



Haber-Kamera; SİİRT, -



Doğa harikası Gölcük buz tuttu



BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl buz tuttu. Karla kaplanan ormanlarla gölün bütünleşmesi muhteşem bir görüntü oluşturdu.



Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan çam ormanları arasında saklı Gölcük, buz kesti. Tabiat parkında gece eksi 5 derece olarak ölçülen hava nedeniyle göl yüzeyinin tamamı buzla kaplandı. 20 santim kar bulunan tabiat parkında gölün de donmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Karla kaplı çam ormanları ve donan göl ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, göl çevresinde bol bol fotoğraf çekilip kartopu oynadı.



Evde yakaladığı eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürdü (3)



CEZAEVİNE ALKIŞLARLA GİTTİ



Evinde eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren Tayfun V., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.



Adliye çıkışında yaklaşık 70 kişilik kalabalık, katil zanlısı Tayfun V.'yi alkışlarıyla desteklerken, zanlının kız kardeşi, "Ağabey bu da geçecek, bunu da atlatacaksın. Seni seviyoruz" dedi. Baba Mehmet ve anne Nurhan V. de "Tayfunum, canım oğlum biz arkadayız. Hiç merak etme" diye bağırdı. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılan katil zanlısı Tayfun V., alkışlayan kalabalığı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tayfun V., Tekirdağ Kapalı Cezaevine götürüldü. Soruşturma sürüyor.



Yağış sonrası yol çöktü, okulun girişi kapandı (2) (Yeniden)



ZONGULDAK'ta, yağmur nedeniyle mahallelinin ulaşımını sağlayan yol çöktü. Kayan toprak, ortaokulun arka girişini kapatırken, mahalleye bir süre elektrik verilemedi.



Olay, gece saatlerinde, Yenimahalle'de bulunan Yurt Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ulaşımını sağlayan yolun bir kısmı, yağmurun etkisiyle çöktü. Kayan toprak, yolun alt tarafındaki TOKİ Yenimahalle Ortaokulu'na ait binanın bahçesini ve arka girişini kapattı. Heyelan nedeniyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Ulaşım ise alternatif yollardan sağlandı. Belediye görevlileri, bölgeye gelerek, incelemelerde bulunurken, heyelanın olduğu alan etrafında önlem alındı.



Mahallede oturan Hakkı Koç, heyelanın hafta sonu ve gece olmasının faciayı önlediğini belirterek, "Gece 23.00 sıralarında salonda oturuyordum. Bir ses geldi, sonra elektrik kesildi. Mahallenin gençleri, bizi uyardı. Bir de baktık ki yol göçmüş. İyi ki can kaybı olmadı. Geç saatte olması, faciayı önledi. Allah, bizleri korudu. Okul vaktinde olsaydı büyük bir facia olurdu. Buraya araçlar park ediliyordu. Onlar da gidebilirdi. Bu tehlikeyi gördük. Buranın böyle olacağı öncesinde belliydi; çünkü buranın su giderleri yoktu. Biz, burayı yapanlara göçme tehlikesi olduğunu söylüyorduk" dedi.



Yıldız Koç ise geceyi korku içinde geçirdiklerini anlatarak, "Müteahhit, bu yolu yaparken, yolun kayacağını söyledim. Bu gece çok korktuk. Gündüz olsaydı orada küçükler vardı. O minikler, hep bu girişte oynuyorlardı. Allah'ım korudu yine. Çok kötü. Bu, büyük bir heyelan" dedi.



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu'ndan Gemlik'i içeren KHK açıklaması



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa programları kapsamında BAL-GÖÇ'ün 17. Genel Kuruluna katıldı. Bakan Çavuşoğlu, "Depremin beraberinde getirdiği olumsuzlukları giderebilmek öncesinde gereken tedbirleri almak bakımından birçok yeni düzenlemenin altına imza atmış olduk. Bursa, depremle ilgili olarak çeşitli riskleri barındıran bir ilimiz. KHK ile beraber riskli olan bölgenin risksiz alana taşınması için Gemlik'in sırtlarında yer alan makilik alanda yapılaşmaya alan açmak için kanunda bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyle beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığının ukdesinde bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin tespit edilmek suretiyle Maliye Hazinesine intikalini sağlayacağız" dedi. Burada Balkan Türklerine müjde veren Çavuşoğlu, "Her kim olursa olsun Türkiye'ye 1 saatliğine bile gelmiş olsa uzun dönem ikametgah verilecek" dedi.



BAL-GÖÇ'ün 17. Genel Kurulunda konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'daki genç nüfusun ekonomik sebeplerden dolayı bir başka ülkeye göç etmek durumunda kaldığını ifade etti. Çavuşoğlu, "Bugün Batı Trakya Avrupa'nın en az gelişmiş bölgesidir. Ekonomik olarak sıkıntılar var. Şimdi bizlerin bir araya gelerek somut atmamız gerekiyor. Bugün Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza ve insanlara istihdam temin edecek nasıl bir yatırım yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Artık söz söyleme zamanı geçti, elimizi taşın altına koyma vakti geldi. Bir fabrika satın alıp istihdam gücü sağlanabilir. Bunu yapacak gücümüz var. Bugün Batı Trakya'ya, Balkanlar'a, Kosova'ya nasıl yatırım götürürüz bunu düşünmemiz gerekiyor. İstisnai vatandaşlık, uzun dönem ikametgah, sağlık sorunları bunların sorunlar bitti. 31 Aralık tarihine kadar Türkiye'ye her hangi bir sebeple 1 saatliğine dahi kim girmiş ise hepsi uzun dönem ikametgah sahibi olacaktır. Bunun kararı, genelgesi cebimde. Bakanlığımın ilk icraatı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile Türkiye'ye gelmemiş olsa dahi orada okuyan kardeşimize burs olanağı tanıyan yasayı da yürürlüğe koyduk. Ayrıca Vakıflar Müdürlüğü vasıtasıyla yabancı öğrencilerin bursunu 500 liraya çıkardık. Biz sahip çıkacağızö diye konuştu.



Naim Süleymanoğlu'nun milli bir değer olduğunu, bazı spor komplekslerine ve kamusal alanlara isminin verilmesi istendiği hakkında talepler aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Biz parti olarak üzerimize düşen görevin gereğini yaparız. Yıldırım ilçesinde Türkiye'nin en büyük spor kompleksine Naim Süleymanoğlu'nun ismini vereceğiz. Biz şimdi hükümet ve belediyeler olarak da yapacağız. Ama hani isim hani isim diye bağıranlar, bugüne kadar birkaç belediyeniz bu atılımı yapsaydı daha iyi olmaz mıydı? Her zaman siyaset yapılmaz. Siyaset samimiyetle yapılır. Her şeyden siyasi rant devşirilmez. Naim Süleymanoğlu hepimizin ortak değeridirö dedi.



GEMLİK'İ İÇEREN KHK AÇIKLAMASI



BALGÖÇ programının ardından Çavuşoğlu, AK Parti Bursa il yöneticilerinden Sadi Yıldırgan'ın Bağlarbaşı Merkez Hacı Veli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu cenazenin arından Gemlik ile ilgili maddeler içeren KHK hakkında açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Depremin beraberinde getirdiği olumsuzlukları giderebilmek öncesinde gereken tedbirleri almak bakımından birçok yeni düzenlemenin altına imza atmış olduk. Bursa, depremle ilgili olarak çeşitli riskleri barındıran bir ilimiz. KHK ile beraber riskli olan bölgenin risksiz alana taşınması için Gemlik'in sırtlarında yer alan makilik alanda yapılaşmaya alan açmak için kanunda bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyle beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığının ukdesinde bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin tespit edilmek suretiyle Maliye Hazinesine intikalini sağlayacağız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a Gemlik'in durumunu ve yapılması gereken bu değişikliği anlattıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Kendileri KHK ile bu değişikliğin gerçekleşebileceğine ilişkin bize ümit verdiler. Biz de üzerinde belediye başkanımız, Orman ve Su İşleri Bakanımız ile birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve kararnameye hazır hale getirdik. Son olarak Sayın Başbakanımızın yönlendirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle beraber Gemlik'e ilişkin bu yasal düzenleme KHK'da akşam itibariyle yayınlanmış oldu. KHK ile beraber riskli olan bölgenin risksiz alana taşınması için Gemlik'in sırtlarında yer alan makilik alanda yapılaşmaya alan açmak için kanunda bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeyle beraber Orman ve Su İşleri Bakanlığının ukdesinde bulunan orman vasfını yitirmiş arazilerin tespit edilmek suretiyle Maliye Hazinesine intikalini sağlayacağız. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Gemlik'in depremsellikten kaynaklanan riskini ortadan kaldırmak için bir dönüşüme girişmiş olacağız. Bu uzunca bir süredir peşinden koştuğumuz, değiştirmeyi arzu ettiğimiz halde çeşitli nedenlerle gerçekleştiremediğimiz bir değişiklikti" diye konuştu.



Doğu Perinçek: Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar







VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iktidar olmaları halinde terör örgütü PKK ile FETÖ'yü bitireceklerini belirterek, "Türkiye'yi bölmek isteyenlere, hayat yok. Atomu parçalayabilirler; ama Türkiye'yi parçalayamazlar" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Zonguldak'ta 'Madenler, üreten Türkiye ve milli hükümet' konulu konferans verdi. Türkiye'nin sorunlara karşı önündeki çözümün, üretim ekonomisinden geçtiğini kaydeden Perinçek, özel sektör ile kamu sektörünün beraber çalışması durumunda Zonguldak'ın da yeniden canlanacağını söyledi. İktidar olmaları halinde terör örgütü PKK ile FETÖ'yü bitireceklerini söyleyen Perinçek, şöyle konuştu: "Vatan Partisi'nin programında birinci madde, vatanın bütünlüğünü sağlayacağız. Terörü bitireceğiz; FETÖ terörünü, en başta PKK terörünü. Türkiye'yi bölmek isteyenlere hayat yok. Atomu parçalayabilirler; ama Türkiye'yi parçalayamazlar. Atom nasıl tanımlanıyordu? Parçalanamayan en küçük madde. En son o da parçalandı. Soruyorlardı bize, Kürt meselesini nasıl çözeceğimizi. Birinci madde karşımızda. Amerika'nın beslediği, donattığı, silah verdiği, eğittiği bir terör örgütü var. Onu bir kere ancak silahla bastırabilirsin. Silahla temizleyebilirsin. Kendisi silahını bırakmak istese Amerika bıraktırmıyor; çünkü Amerika'nın planı var. İkinci bir İsrail devleti kurmak istiyor. Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi, Türkiye toprakları, İran toprakları, dört ülkeyi hedef alıyor. Buna karşı bir kere Türkiye silahıyla mücadele edecek, ordusuyla polisiyle ve korucusuyla."



Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, konferans sonunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.



