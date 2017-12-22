Dha Yurt Bülteni-14

Nusaybin'de polis aracı ile TIR çarpıştı: 2 polis yaralı







Mardin'in Nusaybin ilçesinde, sivil polis aracının TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.



Nusaybin ilçesinden geçen İpek Yolu'nun Balaban köy yolu mevkiinde, Şırnak'ın Cizre ilçesi istikametine giden sürücüsünün ismi belirlenemeyen sivil polis aracı, belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamete giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GC 2870 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada, polis memurları İ.O.E. ve S.K., yaralandı. Yaralı polisler, 112 ambulanslarıyla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Haber: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),



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Çocuklarından saklamak istediği tabanca yere düştü, karnındaki bebek vuruldu







Sakarya'da 5 çocuk annesi, 8 aylık hamile Gülşah Kurt'un (34) çocuklarından saklamak isterken yere düşürdüğü eşinin ruhsatlı tabancası ateş aldı. Karnındaki bebek, kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirirken, Gülşah Kurt'un ise hastanenin yoğun bakım ünitesinde ki tedavisi sürüyor.



Olay, geçen çarşamba günü, Akyazı ilçesi Osmanağa Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 8 aylık hamile Gülşah Kurt, iddiaya göre, eşine ait ruhsatlı tabancayı çocuklar oynamasın, diye bulunduğu yerden alıp başka bir yere saklamak istedi. Bu sırada, Kurt'un elinden düşen tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Kurt'un karnındaki bebeğe isabet etti. Evde bulunan yakınları, kanlar içinde yere yığılan hamile kadın için ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Kurt'u ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karnından yaralanan Gülşah Kurt, buradaki ilk tedavisinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kurt'a yapılan muayenede kurşunun, 8 aylık bebeğin başına isabet ettiği belirlendi. Yaşamını yitiren bebek, anne karnından ameliyatla alındı. Bebeğin cansız bedeni, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kurt ise Adapazarı'ndaki Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Öte yandan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. Araştırma kapsamında Gülşah Kurt'un ellerinden barut izinin tespiti için svap örneği alınırken, kriminal laboratuvarında incelenme yapılacağı belirtildi. Jandarma, kurşunun giriş açısıyla ilgili de inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Haber: ADAPAZARI (Sakarya),



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Evde tüp gaz sıkışması sonucu patlama







Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tüpten sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada ev kullanılamaz hale geldi.



Olay, sabah saatlerinde Kavaklık Mahallesi Akmanoğlu Raşit Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Nizamettin Kurtal, evden çıktıktan yarım saat sonra evde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev kullanılamaz hale gelirken, mahalle halkı büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi patlama sonrası çıkan yangına müdahale etti. Mutfak tüpünden sızan gazın patlamaya neden olduğunu tahmin eden itfaiye ekipleri, inceleme başlattı. Haber verilmesinin ardından evine dönen Nizamettin Kurtal, "Evden çıktıktan yarım saat sonra patlama haberi geldi. Gaz sıkışması olmuş. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra eve girdiklerinde gaz kokusu olduğunu söylediler" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi



-Nizamettin Kurtal'ın polise olayı anlatması



-Nizamettin Kurtal ile röportaj



-Evin içinden detaylar



-Patlamaya neden olan mutfak tüpü



Süre: (4.24) Boyut: (263 MB)



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),



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Yolun karşısına geçmek isteyenlerin arasına kazaya karışan otomobil daldı



Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışan üç yayadan birisine otomobil çarptı. Kaza, anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



İskilip yolu Hıdırlık kavşağında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişi tam karşıya geçmek üzereyken iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öndeki otomobil yolda yürüyen ve karşıya geçmeye çalışan üç kişiden birisine hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşerek savruldu. Yaralı ise olay yerine gelen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Otomobillerin çarpışma anı



-Otomobilin yayalardan birisine hızla çarpması



-Detaylar



(SÜRE: 50 Dk) (BOYUT: 40 MB)



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,